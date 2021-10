Being Human è una serie televisiva inglese di genere fantasy, horror e drammatico andata in onda dal 2010 al 2014 per un totale di 5 stagioni.

Attori Being Human- foto avtora.com

Lo show ideato da Toby Whithouse racconta la strampalata convivenza di un vampiro, un fantasma e un licantropo. Tutti e tre cercano di vivere un’esistenza normale.

Il successo della serie ha spinto la BBC a trasmettere una web-serie che può essere considerata uno spin-off della serie: Becoming Human. In questo caso la storia si concentra su tre adolescenti: il vampiro Adam apparso in Being Human, il licantropo Christa e il fantasma Matt.

Alla web-serie spin-off ha fatto eco anche il remake americano trasmesso a partire da gennaio 2011 su Syfy: Being Human.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie madre inglese? In quali altri progetti sono stati coinvolti? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Being Human: ieri e oggi!

Aidan Turner

Aidan Turner – foto express.co.uk

Aidan Turner è John Mitchell, il vampiro protagonista della serie. È un vampiro particolare: lavora come inserviente in un ospedale e sta lontano dal sangue.

Mitchell era un sergente di fanteria ed è stato vampirizzato durante la prima guerra mondiale, ma ha deciso di rinunciare al sangue dopo una notte di passione diventata tragedia.

Pur essendo emancipato e forte, però, si troverà spesso a lottare tra la sua voglia di essere umano e la sua natura da vampiro.

Le cose cambiando con l’arrivo in città dei vampiri spietati Ivan e Daisy: Mitchell commette qualcosa di irreparabile che lo distruggerà. Il personaggio esce di scena nella terza stagione.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Hattie, Dieci piccoli indiani, Poldark e Leonardo.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, Shadowhunters – Città di ossa, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, Il segreto, L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot e Love Is Blind.

Russell Tovey

Russell Tovey- foto instagram.com

Russell Tovey è George Sands, il licantropo protagonista dello show. È collega e coinquilino di Mitchell diventato lupo mannaro dopo l’attacco di un licantropo.

George non accetta la sua trasformazione e si trova costretto ad abbandonare tutto e tutti per cercare un posto sicuro dove trasformarsi.

Il ragazzo deve far fronte ai problemi di intimità con la sua fidanzata Nina sentendosi in colpa per averla trasformata in lupo mannaro. Ben presto i due si ritrovano a fare i conti con la gravidanza di lei.

Dopo aver dato alla luce la piccola Eve, però, Nina viene uccisa dai vampiri e George muore nel tentativo di salvare la bambina dalle grinfie di una setta di vampiri.

Subito dopo la serie, l’attore ha partecipato ad altre produzioni televisive: Him & Her, Sherlock, What Remains, The Job Lot, Looking, The Night Manager, Looking – Il film, Quantico, The Flash, Legends of Tomorrow, Queers, Years and Years, Flesh and Blood e The Sister.

Al cinema lo ritroviamo in film come Grabbers, Tower Block, Effie Gray – Storia di uno scandalo, Blackwood, Muppets 2 – Ricercati, Pride, The Lady in the Van, The Pass, Mindhorn, L’inganno perfetto, The Understudy e After the Harvest II.

Lenora Crichlow

Lenora Crichlow- foto twitter.com

Lenora Crichlow è Annie Sawyer, il fantasma protagonista della serie. La ragazza infesta la casa in cui abitano Mitchell e George.

Annie è intrappolata nell’appartamento in cui abitava con il suo ragazzo (diventata l’abitazione di Mitchell e George), ma non ricorda come è morta.

Dopo aver risolto l’arcano, la ragazza cerca un nuovo scopo al suo vagare sulla Terra e si ritrova a combattere contro entità soprannaturali che riescono a influenzare la vita degli umani, pur essendo nell’aldilà.

Nella quarta stagione la ragazza fa i conti con la perdita dei suoi amici e coinquilini Mitchell e George e decide di proteggere la piccola Eve.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa ancora in televisione con Delitti in Paradiso, Black Mirror, Back in the Game, Burton & Taylor, A to Z, Deception e Golia. Al cinema la ritroviamo in film come Fast Girls ed Electricity.

Sinead Keenan

Sinead Keenan – foto instagram.com

Sinead Keenan è Nina Pickering, l’infermiera che si innamora di George. La ragazza non conosce i segreti del licantropo, ma scopre ben presto la verità.

La ragazza viene trasformata in lupo mannaro proprio da George, eppure questo non la fa scappare. Anzi, i due aspettano una bambina. Purtroppo Nina muore per mano dei vampiri nella quarta stagione.

L’attrice, dopo lo show, ha proseguito la carriera con altri progetti televisivi: Silent Witness, Lip Service, London Irish, The Five(ish) Doctors Reboot, Uncle, Little Boy Blue, Care, Porters, Deep Water, My Left Nut e Three Families.

Michael Socha

Michael Socha- foto instagram.com

Michael Socha è Thomas “Tom” McNair, un giovane licantropo che vive con il padre nei boschi. I due sono dei cacciatori di vampiri.

Tom stringe un legame particolare con Annie, George e Nina e, dopo la nascita della piccola Eve, decide di aiutare Annie a proteggerla.

I due decidono di aprire le porte ad Hal, un vampiro che si scopre essere un membro della setta di vampiri sulle tracce di Eve.

Dopo Being Human, l’attore è stato coinvolto in altri show televisivi: C’era una volta nel Paese delle Meraviglie, Testimoni silenziosi, L’ispettore Gently, C’era una volta, This Is England ’90, The Aliens, Philip K. Dick’s Electric Dreams e Chernobyl.

Si è dedicato anche al cinema lavorando a film come Twenty8k, Spike Island, Svengali, Papillon e The Keeper.

Damien Molony

Damien Molony- foto instagram.com

Damien Molony è Hal Yorke, un vampiro membro della setta degli Anziani. Proviene dalla stirpe degli Antichi e ha vissuto anche lui con un fantasma e un licantropo per 50 anni.

Hal è riuscito a tenere sotto controllo la sete di sangue grazie ai suoi amici, ma sente di dover trovare una nuova “distrazione” in seguito della separazione da loro.

Nella quarta stagione Hal si avvicina al giovane licantropo Tom e quest’ultimo e Annie decidono di accoglierlo tra loro.

Being Human è la serie d’esordio di Damien Molony. Dopodiché è apparso ancora in televisione con Ripper Street. Suspects, Clean Break, Crashing e GameFace.

Kate Bracken

Kate Bracken- foto instagram.com

Kate Bracken è Alex Millar, una ragazza che si interessa ad Hal dopo averlo conosciuto durante una vacanza con la famiglia.

Alex muore tragicamente dopo aver iniziato a frequentare Hal e diventa un fantasma, costituendo così il nuovo trio della quinta stagione: lei, Tom e Hal.

I tre si ritroveranno ad affrontare il Diavolo nascosto sotto le spoglie di un anziano ammalato (alias Capitano Hatch), responsabile del suicidio di molte persone e della faida tra vampiri e licantropi.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Rubenesque, Misfits, DCI Banks, How Do I Get Up There?, Holby City, Doctors, Reg, One of Us, Moon Dogs, Hot Property, Calibre e Killing Eve.

Steven Robertson

Steven Robertson- foto citizendamepod.com

Steven Robertson è Dominic Rook, un uomo misterioso che fa la sua comparsa tra la quarta e la quinta stagione.

Dominic si occupa di occultare l’esistenza delle creature sovrannaturali quando le loro azioni rischiano di metterli in mostra al mondo.

L’attore, dopo Being Human, ha preso parte ad altri progetti televisivi: The Bletchley Circle, Shetland, New Tricks, Utopia, In the Flesh, Doctor Who, Harlots e Vera.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Steven Robertson in film come T2 Trainspotting e Tell It to the Bees.

Jason Watkins

Jason Watkins- foto instagram.com

Jason Watkins è William Herrick, un vampiro appartenente agli Antenati che lavora come poliziotto nella città. È un sanguinario senza scrupoli con un piano di conquista.

Herrick desidera che Mitchell si unisca a lui nel suo piano ma, dopo il rifiuto del vampiro, decide di ucciderlo.

L’attore, dopo Being Human, è apparso ancora in televisione con Dirty Gently, Trollied, Psychoville, Miranda, Prisoners’ Wives, Doctor Who, The Wrong Mans, Call the Midwife, W1A, The Lost Honour of Christopher Jefferies, The Secret, The Hollow Crown, Love, Nina, Friday Night Dinner, Are You Being Served?, Would I Lie to You?, Inside No 9, Taboo, Line of Duty, Decline and Fall, Safe House, A Very English Scandal, The Crown, Hold the Sunset, Des, L’ispettore Barnaby e McDonald & Dodds.

Al cinema possiamo ritrovarlo in film come Nativity 2: Danger in the Manger!, Nativity 3: Dude, Where’s My Donkey?, Appuntamento al parco, Il verdetto, L’uomo che uccise Don Chisciotte e We Are Where We Are.

Paul Rhys

Paul Rhys- foto instagram.com

Paul Rhys è Ivan, il vampiro che porterà Mitchell verso il baratro. È un vampiro di 237 anni che viaggia per il mondo e raggiunge Bristol per scoprire cosa accadrà dopo la morte di Herrick.

Ivan è completamente diverso da Mitchell: distaccato dai suoi sentimenti umani e completamente preda della sete di sangue umano.

L’attore, dopo lo show, è apparso ancora in televisione con I Borgia, Da Vinci’s Demons, Turn: Washington’s Spies, Victoria, Lore – Antologia dell’orrore e A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe.

Amy Manson

Amy Manson- foto instagram.com

Amy Manson è Daisy, vampira e moglie di Ivan. La donna arriva a Bristol assieme al marito e seduce George.

Oltre ad accompagnare il marito, però, Daisy arriva a Bristol per cercare la figlia avuta prima di essere trasformata.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato ad apparire in televisione con Agatha Christie’s Marple: The Pale Horse, Outcasts, Misfits, Young James Herriot, The Field of Blood, Atlantis, Once Upon a Time, The White Princess, Legacies e The Nevers.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Estranged, Not Another Happy Hending, T2 Trainspotting e Spencer.

