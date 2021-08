Brothers & Sisters – Segreti di famiglia (Brothers & Sisters) è una serie televisiva andata in onda in Italia dal 2007 al 2011 per un totale di 5 stagioni.

Cast Brothers & Sisters – Segreti di famiglia- foto port.hu

Lo show ideato da Jon Robin Baitz racconta le vicende della famiglia Walker alle prese con la morte del patriarca della famiglia.

William Walker muore improvvisamente il giorno compleanno di sua figlia Kitty e la sua morte apre la porta a numerosi problemi e segreti di famiglia.

Kitty vive a New York e conduce un programma radiofonico; Tommy aiuta sua sorella Sarah a risollevare l’azienda di famiglia e cerca di costruirsi una famiglia con la moglie Julia; Sarah si divide tra il lavoro, i figli e il matrimonio traballante; Kevin è un avvocato gay alla ricerca del grande amore; Justin non riesce a superare il trauma di aver assistito in prima persona alla guerra in Afghanistan.

A fare da collante c’è Nora, matriarca forte e coraggiosa che ha sostenuto sempre il marito e ha cresciuto i figli, anche grazie all’aiuto di suo fratello Saul Holden (socio nell’azienda di famiglia).

Il quadretto idilliaco nasconde alcuni segreti in parte conosciuti e in parte non ancora scoperti dalla moglie e dai figli.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? A quali altri progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Brothers & Sisters – Segreti di famiglia: ieri e oggi!

Sally Field

Sally Field- foto pinterest.com

Sally Field è Nora Holden-Walker, la matriarca della famiglia. È una donna perspicace, autoritaria e apprensiva che tenta di controllare la vita dei figli.

Nora ha un rapporto conflittuale con Kitty (rea di essere repubblicana e aver spinto Justin a combattere per il Paese); è molto vicina alla figlia Sarah; appoggia le scelte di Kevin; incoraggia Tommy; si comporta in modo protettivo con Justin.

Le dinamiche familiari vengono sconvolte quando scopre che suo marito William ha avuto una lunga relazione con Holly Harper, dalla quale ha avuto una figlia di nome Rebecca (che si scopre non essere sua).

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Maniac e Messaggi da Elsewhere mentre al cinema la ritroviamo in film come The Amazing Spider-Man, Lincoln, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro e Hello, My Name Is Doris.

Tom Skerritt

Tom Skerritt- foto pinterest.com

Tom Skerritt è William Walker, il patriarca della famiglia. Dietro la facciata da uomo di successo e amorevole padre di famiglia si cela un uomo con dei segreti.

William muore d’infarto durante i festeggiamenti del compleanno della figlia Kitty, ma la sua morte apre la porta ai suoi segreti, dalla relazione ventennale con Holly Harper alla presunta figlia illegittima Rebecca fino agli ammanchi nella sua Ojai Foods.

Il personaggio non interagisce con i protagonisti, ma le sue azioni passate raccontate nei flashback muoveranno le scelte della famiglia.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Leverage, The Closer, White Collar, The Good Wife, Madam Secretary e Journey Back to Christmas.

Al cinema lo ritroviamo in film come Whiteout – Incubo bianco, Ted, Innamorarsi a Middleton, Field of Lost Shoes, Aspettando il re, Un Natale mai raccontato e Lucky.

Rachel Griffiths

Rachel Griffiths- foto pinterest.it

Rachel Griffiths è Sarah Louise Whedon-Walker, la più grande dei figli di Nora e William. È una madre lavoratrice che ha scelto di lasciare il suo posto in una multinazionale per lavorare nella Ojai Foods e dedicarsi ai figli.

Sarah eredita la presidenza e questo riaccende la gelosia del fratello Tommy che, invece, ha lavorato sempre nell’azienda di famiglia.

A fare preoccupare Sarah non sono solo le sorti dell’azienda, ma anche il suo matrimonio alla deriva con Joe Whedon (musicista). I due provano a salvare il rapporto, ma la donna decide di lasciarlo quando scopre che ha baciato Rebecca.

Nella quarta stagione, però, ritrova l’amore con Luc Laurent, un aitante pittore francese che la seguirà in America e sposerà nell’ultima stagione.

Durante la quinta stagione Sarah scopre di non essere una Walker, ma di essere il frutto della relazione tra la madre e un uomo di nome Nick Brody (con il quale instaurerà un legame).

Dopo la serie, Rachel Griffiths è apparsa in televisione con Barracuda, When We Rise e The Wilds e al cinema con Saving Mr. Banks, Patrick: Evil Awakens, Mammal, La battaglia di Hacksaw Ridge e Osiride – Il 9º pianeta.

Calista Flockhart

Calista Flockhart- foto pinterest.it

Calista Flockhart è Katherine Anne “Kitty” McCallister -Walker, la secondogenita di Nora e William. È una donna determinata e cocciuta che si scontra spesso con la madre, specie per le loro idee politiche.

Kitty è una repubblicana convinta, ha vissuto a New York per molto tempo e ha spinto Justin ad arruolarsi nell’esercito raccontandogli i dettagli degli attacchi dell’11 settembre 2001.

Torna a casa dopo la morte del padre e inizia a lavorare in un programma radiofonico incentrato sui dibattiti politici. Poco dopo la sua relazione con Jonathan, già messa a dura prova dalla distanza, termina quando quest’ultimo scopre del suo tradimento con il democratico Warren.

Le cose cambiano quando Kitty si ritrova a intervistare il Senatore Repubblicano Robert McCallister, al quale chiede di non far rientrare Justin in servizio. L’uomo rifiuta, ma resta colpito dalla donna a tal punto da assumerla come Capo del suo Ufficio Stampa. Lei accetta e i due si innamorano.

Quando Kitty scopre di avere una sorella non prende bene la notizia e la osteggia anche quanto tutti l’accolgono nelle loro vite. Alla fine le due si riappacificheranno nel giorno delle nozze di Kitty e Robert.

I due provano ad avere un bambino (dopo averne perso uno), ma alla fine optato per l’adozione. Quel giorno, però, Robert ha un infarto che lo costringe a una lunga degenza. Lo stress del periodo porta Kitty ad avvicinarsi a un altro uomo e a compromettere il suo matrimonio. I due riescono a superare l’ennesima crisi, ma Robert entra in coma.

Dopo Kitty scopre di avere il cancro e a salvarla sarà il trapianto di midollo osseo di un donatore inaspettato, il vero figlio illegittimo del padre Ryan.

L’attrice, dopo Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, è apparsa in televisione con la serie fantascientifica Supergirl nel ruolo di Cat Grant.

Balthazar Getty

Balthazar Getty- foto brainstudy.info

Balthazar Getty è Thomas “Tommy” Walker, il terzogenito dei Walker. È molto simile al padre e per questo soffre dei suoi segreti.

Tommy diventa geloso della carica di vicepresidente della sorella e inizia a competere con lei, fino ad allearsi con l’amante del padre Holly Harper.

Lui e Holly aprono un’azienda vinicola, la Walker Landing, salvo poi unire le forze con la Ojai Foods per salvare le sorti dell’azienda di famiglia.

Tommy e Julia provano ad avere un bambino, ma l’uomo scopre di essere sterile e così chiede ai fratelli Kevin e Justin di aiutarlo con l’inseminazione artificiale.

La coppia avrà due gemellini, William ed Elizabeth, ma a causa di un problema renale riuscirà a sopravvivere soltanto la piccola.

Tommy e Julia vivono un momento di crisi che lo porterà tra le braccia della sua nuova segretaria Lena, un’amica di Rebecca. La relazione va avanti per un po’, ma Tommy capisce di non esserne innamorato.

I sensi di colpa di Tommy spariscono quando anche Julia confessa di aver avuto una relazione e i due decidono di ricominciare. Tuttavia le cose non vanno come sperato e divorziano.

Per gran parte della serie Tommy vive a Seattle per stare vicino a Elizabeth dopo il trasferimento di Julia, salvo poi tornare a casa con una nuova fidanzata.

È lui che consolerà Sarah quando quest’ultima scoprirà di essere figlia di un uomo di nome Nick Brody.

Balthazar Getty, dopo la serie, è apparso in televisione con House of Lies, When We Rise e Twin Peaks e al cinema con The Judge e Kid 90.

Matthew Rhys

Matthew Rhys- foto closerweekly.com

Matthew Rhys è Kevin Walker, il quartogenito dei Walker. È un avvocato gay alla ricerca del grande amore. Tutto cambia quando, lavorando a un caso, incontra Scotty Wandell.

Kevin e Scotty si innamorano e vivono una relazione fatta di alti e bassi che termina (momentaneamente) quando il ragazzo esprime la sua opinione rispetto alla richiesta di Tommy.

Qualche tempo dopo, Kevin conosce Chad Barry, un attore di soap opera che finge di essere etero per non perdere consensi. I due iniziano una relazione segreta che termina con il coming out pubblico dell’attore.

Kevin lascia Chad perché non è pronto a una relazione seria e inizia a frequentare il fratello di Robert, Jason McCallister (pastore metodista).

Jason partecipa a una missione in Malaysia e Kevin ha modo di rivedere Scotty in occasione di un consulto legale. I due tornano a frequentarsi .

Kevin fa la proposta di matrimonio a Scotty quando scopre che suo zio Saul ha tentato il suicidio per paura di rivelare a tutti la propria omosessualità.

Durante il matrimonio si scopre che Rebecca non è una Walker e Kevin ricorda di aver visto la foto di un neonato. Così conoscono Ryan.

Kevin e Scotty decidono di ricorrere all’inseminazione artificiale, ma la donna che porta in grembo loro figlio mente loro dicendo di avere abortito e scappa con il bambino. Inconsapevoli della menzogna, quindi, i due si allontano e Scotty tradisce Kevin.

Alla fine i due provano a recuperare e provano a costruire una famiglia prendendo in affidamento una bambina di nome Olivia. Successivamente Justin presenterà loro un bambino di nome Daniel che altri non è che il loro bambino.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con The Mystery of Edwin Drood, I misteri di Pemberley, The Bastard Executioner, Girls, The Americans, Death and Nightingales e Perry Mason.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come The Scapegoat, Accada quel che accada, Il sapore del successo, The Post, Mowgli – Il figlio della giungla, The Report e Un amico straordinario.

Dave Annable

Dave Annable- foto bijouxtocara.info

Dave Annable è Justin Walker, il piccolo dei Walker. Finisce spesso nei guai ed entra nel tunnel della droga a causa dei traumi che si porta dietro dopo aver combattuto in Afghanistan.

Dopo essersi disintossicato, nonostante i trascorsi con Tommy, decide di aiutarlo ad avere una famiglia, anche se alla fine sarà il seme di Kevin a realizzare il sogno del fratello.

Justin trova lavoro come facchino nell’albergo di una sua vecchia compagna di liceo, ma viene licenziato quando viene scoperto a drogarsi in servizio. In realtà la ricaduta era legata al richiamo alle armi.

Per fortuna Kevin riesce a spostare il ritorno alle armi di cinque mesi e Justin si disintossica in un centro. Dopo scopre di avere una sorellastra e decide di conoscerla (con la quale poi intraprenderà una relazione).

Justin parte, ma non dà notizie da settimane. Ben presto si scopre che è stato ferito in seguito allo scoppio di una bomba e torna a casa.

Nora convince il figlio a prendere gli antidolorifici prescritti dal dottore per superare i danni alla gamba, ma questo lo fa cadere nella dipendenza. Alla fine la famiglia lo convince a farsi aiutare.

Dopo vari alti e bassi e molte relazioni finite male, però, Justin capisce di essere ancora innamorato di Rebecca e i due si sposano.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare ad altri progetti televisivi: 666 Park Avenue, Ben and Kate, Red Band Society, Heartbeat, Yellowstone, What/If e This Is Us.

Al cinema ritroviamo Dave Annable in film come You May Not Kiss the Bride, (S)Ex List e Armed Response.

Ron Rifkin

Ron Rifkin- foto guioteca.com

Ron Rifkin è Saul Holden, fratello maggiore di Nora, cognato e socio di William e zio amorevole di Sarah, Kitty, Tommy, Kevin e Justin.

Saul cerca di proteggere Nora dai segreti inconfessabili del cognato (senza riuscirci) e intraprende una relazione con Holly Harper, amante di William.

L’arrivo di un suo vecchio amico, fresco di coming out, confonde Saul che ammette a sua sorella di non sapere più chi sia.

I problemi personali di Saul si riversano nell’azienda di famiglia e lo portano ad approvare un’operazione che comporta la bancarotta Ojai Foods, evitabile solo con l’unione della società di Tommy e Holly.

Saul si ubriaca e tenta di schiantarsi volontariamente con l’auto per paura di rivelare a tutti la propria omosessualità.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con Law & Order – Unità vittime speciali, Touch, Gotham, The Good Wife, Limitless e New Amsterdam.

Al cinema ritroviamo Ron Rifkin in film come The Words, Autobiografia di un finto assassino e A Star Is Born.

Patricia Wettig

Patricia Wettig- fototelegra.ph

Patricia Wettig è Holly Harper, l’amante di William Walker. È un’ex attrice di teatro che si è ritirata dal mondo patinato dello spettacolo.

Holly non ha mai rivelato la paternità di sua figlia Rebecca, lasciando intendere alla ragazza di essere figlia di un regista. Alla fine si scoprirà che Rebecca non è una Walker.

Tommy, Kevin e Sarah scoprono che il padre aveva acquistato un fondo dal valore di milioni di dollari e lo aveva lasciato a loro e ad Holly. Quindi provano a convincere la donna a cederlo a loro in modo da ricavare i soldi necessari a coprire l’ammanco lasciato da William e salvare l’azienda.

Holly chiede ai Walker di entrare nella Ojai Foods in cambio del terreno e Tommy, Kevin e Sarah sono costretti ad accettare. In reltà si rivela una preziosa risorsa.

La donna propone l’acquisto di un’azienda vinicola che William avrebbe voluto comprare e ciò mette Sarah e Tommy l’uno contro l’altro. Alla fine Tommy lascia l’azienda e diventa socio di Holly. Saranno proprio loro a salvare la Ojai Foods da una scelta sbagliata di Saul.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in altri progetti televisivi come Identity, Major Crimes e Heartstring.

Emily VanCamp

Emily VanCamp- foto pinterest.de

Emily VanCamp è Rebecca Harper (Walker- Caplan), figlia di Holly. Tutti credono sia la figlia illegittima di William Walker, ma alla fine scoprirà che il padre biologico è l’ex regista e fotografo David Caplan.

Rebecca racconta a Justin che appena 16enne ha avuto una relazione con un suo insegnante e l’ha seguito anche quando lui e la moglie hanno deciso di trasferirsi a Chicago per salvare il matrimonio. Quando la moglie li ha scoperti di nuovo, lui si è suicidato.

È lei a decretare la fine del matrimonio tra Sarah e Joe: i due si baciano in un momento di debolezza.

Rebecca, dopo aver scoperto di non essere una Walker, intraprende una relazione segreta con Justin, ma i due finiscono per lasciarsi a causa delle troppe tensioni.

La ragazza resta in buoni rapporti con Justin e alla fine i loro sentimenti mai sopiti hanno la meglio: tornano insieme e si sposano.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Ben-Hur, Oltre la lavagna – La scuola della speranza, Revenge, The Resident e The Falcon and the Winter Soldier.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Captain America: The Winter Soldier, The Girl in the Book, Captain America: Civil War e Pays.

Sarah Jane Morris

Sarah Jane Morris- foto snakkle.com

Sarah Jane Morris è Julia Ridge Walker, la moglie di Tommy Walker. La donna vorrebbe una famiglia, ma la sterilità del marito rappresenta un ostacolo e decidono di ricorrere all’inseminazione assistita.

Durante la serie Julia deve affrontare diverse situazioni spiacevoli, dalla morte del piccolo William alla crisi di coppia, salvo poi divorziare da Tommy quando quest’ultimo ha messo in pericolo la Walker Landing ed è fuggito in Messico.

Dopo Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, l’attrice ha lavorato ancora in televisione con Law & Order: Criminal Intent, Ghost Whisperer – Presenze, NCIS – Unità anticrimine, Ogni killer ha il suo segreto e The Night Shift.

Rob Lowe

Rob Lowe- foto pinterest.com

Rob Lowe è Robert McCallister, il Senatore Repubblicano Robert McCallister che sposerà Kitty Walker. Pur essendo un repubblicano convinto, in più occasioni mostrerà idee lontane dalle posizioni conservatrici.

Robert è un uomo devoto al suo dovere e difende i suoi principi, cosa che lo porta a litigare spesso con Kitty.

È il primo repubblicano a piacere a Nora e conquista tutti i Walker, tranne Kevin che lo detesta per aver votato contro una legge sulle unioni civili gay. Alla fine si scopre che il Senatore ha votato contro per solidarietà ma di non essere d’accordo visto che anche lui ha un fratello gay.

Kitty, complice la paura di aver scampato un incidente aereo, chiede a Robert di sposarla, ma l’uomo prima prende tempo e dopo le fa la proposta. I due organizzano le nozze e, dopo varie vicissitudini, si sposano.

Robert e Kitty perdono il bambino che aspettavano e l’uomo ammette di non volere un altro figlio, ma riescono a superare la crisi. Dopo uno scandalo e la perdita delle elezioni, i due decidono di provare ad avere un figlio, ma la fecondazione in vitro non funziona.

I due optano per l’adozione, ma Robert ha un infarto che lo costringe a una lunga degenza e ciò mette a dura prova il loro matrimonio. I due riescono a superare l’ennesima crisi, ma Robert ha un incidente ed entra in coma.

L’attore, dopo lo show, è apparso in televisione con Californication, Drew Peterson: l’amore fa impazzire, Killing Kennedy, Dietro i candelabri, Parks and Recreation, You, Me and the Apocalypse, Il caso Novack, The Grinder, The Orville, Code Black, The Bad Seed e 9-1-1: Lone Star.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in I Melt with You, Breakaway, Volano coltelli, Sex Tape – Finiti in rete, The Interview, Monster Trucks, How to be a latin lover, Super Troopers 2 e Un safari per Natale, Holiday in the Wild.

Luke Macfarlane

Luke Macfarlane- foto bijouxtocara.info

Luke Macfarlane è Scotty Wandell, il grande amore di Kevin Walker. Conosce Kevin per via di un caso e i due iniziano a uscire, ma alla fine si lasceranno.

Scotty vive una relazione fatta di alti e bassi con Kevin, ma riuscirà a superare tutto per amore di Kevin. I due avranno anche un figlio tramite madre surrogata e ne prenderanno un altro in affido.