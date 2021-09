Cold Case – Delitti irrisolti (Cold Case) è una serie televisiva andata in onda in Italia dal 2005 al 2011 per un totale di 7 stagioni.

Cast Cold Case – Delitti irrisolti- foto instagram.com

Lo show ideato da Meredith Stiehm ruota intorno alle indagini di casi irrisolti portate avanti dalla detective Lilly Rush e gli altri componenti della fittizia sezione Cold Case della polizia di Philadelphia.

Ogni episodio mostra un flashback nell’anno in cui è consumato il delitto presentando la futura vittima, il ritrovamento del corpo e l’archiviazione del caso. Dopodiché torna al presente e segue le indagini del caso irrisolto della squadra Cold Case partite dal ritrovamento di un corpo, dalla scoperta di una nuova prova o dalla testimonianza di un teste.

Il caso viene analizzato da un altro punto di vista grazie a interrogatori, tracce e nuove tecnologie. Alla fine viene risolto, il fascicolo viene archiviato sotto la scritta Closed e le persone coinvolte affrontano il loro destino (qualcuno viene arrestato, qualcun altro si sente sollevato e la vittima trova pace).

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Cold Case – Delitti irrisolti: ieri e oggi!

Kathryn Morris

Kathryn Morris- foto pinterest.jp

Kathryn Morris è Lilly Rush, la detective protagonista della serie. La donna accetta la proposta del suo capo di entrare a far parte della divisione Cold Case per indagare su delitti rimasti irrisolti.

Lilly è una donna forte e indipendente che non si lascia intimorire dai problemi e dagli intoppi (non solo sul lavoro). Non ha avuto un’infanzia facile tra una madre alcolizzata e una sorella problematica.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Il lato dolce della vita e Reverie mentre la ritroviamo al cinema con film come Sunday’s Mother, The Perfect Guy, Bone Tomahawk, You Get Me e The Dirt: Mötley Crüe.

John Finn

John Finn- foto flickr.com

John Finn è John Stillman, il tenente di polizia e supervisore dell’unità Cold Case. È lui a convincere Lilly a unirsi alla divisione.

Stillman ha un ottimo rapporto con i membri della squadra ed è sempre pronto ad ascoltare i consigli, anche se fa rispettare le sue decisioni.

Il tenente non è soltanto il capo di Lilly, ma ha un rapporto molto confidenziale (simile a quello di un padre putativo).

L’attore, dopo lo show, è stato impegnato con altri progetti televisivi: NCIS – Unità anticrimine, Blue Bloods, Suits, Homeland – Caccia alla spia, Golden Boy, Believe, Madam Secretary, The Blacklist, Elementary, The Good Wife, Doubt – L’arte del dubbio e The Walking Dead.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Gifted – Il dono del talento, Bent – Polizia criminale, C’era una volta Steve McQueen e Ad Astra.

Danny Pino

Danny Pino- foto usmagazine.com

Danny Pino è Scotty Valens, un investigatore della squadra Cold Case e partner di Lilly. L’uomo entra a far parte della divisione dalla sesta puntata della prima stagione per sostituire Chris Lassing.

Scotty entra controvoglia nella divisione Cold Case, ma si appassiona al nuovo lavoro e si integra perfettamente con la squadra in poco tempo.

È segnato dalla sua passata relazione con Elisa, una ragazza afflitta da problemi psichiatrici e morta sospetta suicida. Nonostante ciò frequenta per un breve periodo Christina, la sorella problematica di Lilly.

Nei casi più delicati Scotty mostra tutto il suo livore contro i pedofili a causa delle molestie subite in giovane età dal fratello.

Dopo Cold Case – Delitti irrisolti, l’attore ha lavorato in altri show televisivi, tra i quali ricordiamo Law & Order – Unità vittime speciali, Burn Notice – Duro a morire, Chicago P.D., Scandal, BrainDead – Alieni a Washington, Gone e Mayans M.C..

Al cinema lo ritroviamo in film come Across the Line, Los amigos, Fatale – Doppio inganno e Dear Evan Hansen.

Jeremy Ratchford

Jeremy Ratchford- foto vedit.co.id

Jeremy Ratchford è Nick Vera, un altro membro della divisione Cold Case. È un veterano della polizia con un forte senso della giustizia che custodisce molti ricordi e vanta molte conoscenze.

Nick è un omone e spesso la sua stazza lo aiuta a intimorire i sospettati (facendoli confessare l’inconfessabile). Contrariamente alle apparenze e al suo carattere burbero, però, si dimostra una persona sensibile.

Dopo la serie, l’attore è apparso ancora in televisione con The Mentalist, NCIS – Unità anticrimine e Chicago P.D..

Thom Barry

Thom Barry- foto telez.fr

Thom Barry è Will Jeffries, il detective più anziano del dipartimento. È un aiuto prezioso nelle indagini in quanto ha vissuto personalmente i casi finiti nell’archivio come casi irrisolti.

Dopo lo show, Thom Barry si è dedicato ad altri progetti: Dr. House – Medical Division per la televisione e Non aprite quella porta 3D per il cinema.

Tracie Thoms- foto twitter.com

Tracie Thoms è Kat Miller, una detective della narcotici che entra a far parte della divisione Cold Case a partire dalla terza stagione.

Kat entra in contatto con la squadra quando, durante una sua indagine, trova delle prove che potrebbero riaprire un caso irrisolto. Subito dopo il tenente Stillman le propone di unirsi alla divisione.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato ad apparire in televisione con Person of Interest, Catfish: false identità, Love, Gone, Grey’s Anatomy, 9-1-1, Unreal, Truth Be Told, Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa e Station 19.

Si è dedicata anche al cinema con film come Incontro con il male, Looper, Safe House – Nessuno è al sicuro, Annie – La felicità è contagiosa e The Drowning.

Justin Chambers

Justin Chambers- foto pinterest.ch

Justin Chambers è Chris Lassing, il partner di Lilly nelle prime quattro puntate della prima stagione. Il detective abbandona la divisione a causa del diabete, lasciando il posto a Scotty Valens.

L’attore, dopo aver lasciato lo show per dedicarsi ad altri progetti, è apparso in televisione con The Secret Service, Grey’s Anatomy e Private Practice.

Al cinema lo ritroviamo in film come Southern Belles, The Zodiac, La terrazza sul lago, The Happiest Man Alive e Broken City.

Sarah Brown

Sarah Brown- foto soapcentral.com

Sarah Brown è Josie Sutton, una detective che viene trasferita nella squadra Cold Case nella terza stagione. Il suo trasferimento è una punizione per i suoi precedenti burrascosi nella polizia.

Dopo Cold Case – Delitti irrisolti, l’attrice ha lavorato ad altri progetti televisivi: Detective Monk, The Closer, K-Ville, Cinque amiche e un ricatto, Beautiful, Castle – Detective tra le righe, Flashpoint, I giorni della nostra vita e CSI – Scena del crimine.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Perfect Husband – Il marito perfetto, Heart of the Beholder, FBI: Operazione tata e The Lamp.