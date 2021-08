Dr. House – Medical Division (House, M.D.) è una serie televisiva andata in onda in Italia dal 2005 al 2012 per un totale di 8 stagioni.

Cast Dr. House – Medical Division- foto serialowy.pl

La serie ruota intorno al dottor Gregory House, un medico non convenzionale e scorbutico dal grande talento che guida una squadra di medicina diagnostica presso il Princeton-Plainsboro Teaching Hospital.

Ogni episodio dello show medical drama ideato da David Shore e Paul Attanasio si tinge di giallo alla Sherlock Holmes tra indizi, deduzioni e capacità mediche. Insomma un vero e proprio puzzle da comporre.

Dr. House – Medical Division è stato accolto positivamente da pubblico e critica, diventando uno degli show più seguiti negli Stati Uniti (almeno dalla seconda alla quarta stagione). Dopo ha perso un po’ di mordente.

La serie ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti (due Golden Globe, un Peabody Award e tre Emmy Award), ma nonostante ciò è stata chiusa nel 2012.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show? A cos’altro si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Dr. House – Medical Division: ieri e oggi!

Hugh Laurie

Hugh Laurie- foto prepona.info

Hugh Laurie è Gregory House, protagonista della serie. Ha una specializzazione in nefrologia e infettivologia e lavora come primario del reparto di medicina diagnostica del Princeton-Plainsboro Teaching Hospital.

Il dottor House è scorbutico, noncurante, pigro e tagliante, ma il suo atteggiamento viene giustificato spesso dal problema alla gamba destra che gli provoca dolore.

Per gestire il dolore cronico assume il Vicodin, vale a dire un potente analgesico a base oppiacea a cui è assuefatto.

Anche se raramente mostra quello che prova e non ama entrare in contatto con i pazienti, però, il dottor House è una persona sensibile con un bagaglio pesante alle spalle.

Dopo lo show, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con Veep – Vicepresidente incompetente, The Night Manager, Chance, Catch-22 e Avenue 5.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Mr. Pip, Tomorrowland – Il mondo di domani, Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina e La vita straordinaria di David Copperfield.

Lisa Edelstein

Lisa Edelstein- foto pinterest.com

Lisa Edelstein è Lisa Cuddy, la direttrice sanitaria dell’ospedale in cui lavora il dottor House. È laureata in medicina e specializzata in endocrinologia, ma ormai non pratica più.

Lisa è una donna determinata con un grande cuore; l’unica che riesca a tenere a bada House e a farlo riflettere. Spesso è vittima delle frecciatine del suo collega.

Dopo la rottura traumatica di una relazione sentimentale con lo stesso House, però, la Cuddy abbandona il lavoro.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo The Good Wife, Childrens Hospital, Elementary, Castle, Scandal, House of Lies, Girlfriends’ Guide to Divorce, Il metodo Kominsky, The Good Doctor e 9-1-1: Lone Star.

Al cinema ritroviamo Lisa Edelstein in film come Joshy di Jeff Baena e Dr. Bird’s Advice for Sad Poets di Yaniv Raz.

Robert Sean Leonard

Robert Sean Leonard- foto funik.ru

Robert Sean Leonard è James Wilson, migliore (e unico) amico del dottor House. È il primario del reparto di oncologia.

Il dottor Wilson è molto dedito al lavoro e ciò lo ha portato a trascurare la moglie (dalla quale divorzia). Cerca di sostenere l’amico in qualunque situazione, anche quando non è d’accordo.

L’attore, dopo la serie, è stato impegnato in altri show televisivi: The Blacklist, Falling Skies, Law & Order – Unità vittime speciali, The Hot Zone – Area di contagio e The Good Doctor.

Si è dedicato molto al teatro calcando i palcoscenici di Londra, San Diego, New York e Broadway con opere quali Pigmalione, Il buio oltre la siepe, Camelot, Prodigal Son, Sunday in the Park with George, Riccardo II e Edward Albee’s At Home at the Zoo.

Omar Epps

Omar Epps- foto film.ru

Omar Epps è Eric Foreman, un membro del team guidato dal dottor House. È specializzato in neurologia e lavora con House nel tentativo di diventare un medico stimato (alla fine diventa capo dell’amministrazione).

Il dottor House ammette di aver assunto Foreman non per le sue capacità e le sue competenze, ma per il suo passato di piccoli furti. Vuole un medico spregiudicato nel suo team.

Foreman disapprova i metodi di House e, temendo di diventare come lui, si licenzia alla fine della terza stagione per assumere il comando del reparto di diagnostica al New York Mercy Hospital (dove finisce per comportarsi proprio come il suo mentore).

Dopo essere stato licenziato, Foreman non riesce a trovare un posto in altri ospedali perché troppo simile a House. Per questo viene riassunto dalla Cuddy con il compito di tenere sott’occhio House.

Dopo Dr. House – Medical Division, l’attore è apparso in televisione con Resurrection e Shooter e al cinema con Almost Christmas – Vacanze in famiglia, Traffik – In trappola, 3022 e Relazione pericolosa.

Jesse Spencer

Jesse Spencer- foto unrealitymag.com

Jesse Spencer è Robert Chase, un altro membro della squadra diagnostica del dottor House. È specializzato in terapia intensiva.

Il dottor Chase è figlio di un reumatologo stimato, ma non ha rapporti con lui e non ne parla quasi mai perché lo ritiene responsabile della morte della madre.

Essere “figlio di” è un peso per Chase e per questo fa di tutto (compreso tradire il suo mentore) per dimostrare di essere lì per bravura. Dopo la partenza di House, diventerà il primario di diagnostica.

Nell’arco dello show Chase ha una lunga relazione con la dottoressa Allison Cameron: i due si sposeranno e divorzieranno poco dopo.

Dopo la serie, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Skum Rocks! di Clay Westervelt e The Girl Is in Trouble di Julius Onah.

Jennifer Morrison

Jennifer Morrison- foto piximus.net

Jennifer Morrison è Allison Cameron, un altro membro del team del reparto di medicina diagnostica guidata da House dalla prima alla sesta stagione (anche se torna come guest star nell’ottava).

È specializzata in immunologia ma, dopo l’abbandono del reparto diagnostico, diventerà primario del reparto di pronto soccorso.

La dottoressa Cameron è sensibile ed empatica, un po’ per natura e un po’ perché ha dovuto affrontare la morte del marito.

Bella, sincera, intelligente e acuta: la dottoressa ha avuto una lunga relazione con il collega Robert Chase, ma ha anche attirato l’interesse del dottor House.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con How I Met Your Mother, Bringing Ashley Home, Once Upon a Time e This Is Us.

Al cinema la ritroviamo in film come Warrior, Knife Fight, Stars in Shorts, Event 15, The Darkness, Amityville – Il risveglio, Superfly, Assassination Nation, The Report e Bombshell – La voce dello scandalo.

Jennifer Morrison ha avuto esperienze anche dietro la macchina da presa, dirigendo il film Sun Dogs e alcuni episodi delle serie tv Euphoria e Dr. Death.

Peter Jacobson

Peter Jacobson- foto genial.guru

Peter Jacobson è Chris Taub, una new entry della squadra del dottor House (dopo l’addio di Cameron e Chase). È un medico ebreo specializzato in chirurgia plastica assunto dalla Cuddy per tenere sotto controllo House.

Il dottor Taub ha abbandonato il lavoro da chirurgo per evitare che la moglie scoprisse di un suo tradimento dai suoi colleghi.

Dopo Dr. House – Medical Division, l’attore ha lavorato in Law & Order – Unità vittime speciali, Ray Donovan, Chicago P.D., The Mysteries of Laura, Colony, The Americans, Genius, NCIS: Los Angeles e Fear the Walking Dead.

Si è dedicato anche al cinema lavorando in film come Sotto assedio – White House Down, La formula della felicità, Catfight – Botte da amiche e Il cardellino.

Olivia Wilde

Olivia Wilde- foto toppont.hu

Olivia Wilde è Remy “Tredici” Hadley, la dottoressa che entra a far parte del team di House a partire dalla quarta stagione.

“Tredici” è il soprannome datole da House durante la selezione dei medici che avrebbero lavorato con lui dopo l’addio di Cameron e Chase.

Il personaggio resta avvolto nel mistero, fino a quando si farà conoscere meglio: è specializzata in medicina interna e potrebbe avere la stessa malattia che uccise la madre (la malattia di Huntington).

L’attrice, dopo la serie, è apparsa ancora in televisione con Half the Sky, Portlandia e Vinyl mentre ha partecipato a progetti cinematografici come The Words, Una famiglia all’improvviso, Legami di sangue – Deadfall, The Incredible Burt Wonderstone, Rush, Drinking Buddies – Amici di bevuta, Lei, Third Person, La formula della felicità, 7 giorni per cambiare, The Lazarus Effect, Meadowland – Scomparso, Natale all’improvviso, La vita in un attimo, A Vigilante e Richard Jewell.

Ha diretto la rivincita delle streghe e ha prodotto i film Meadowland – Scomparso di Reed Morano e A Vigilante di Sarah Daggar-Nickson.

Kal Penn

Kal Penn- foto otherside.gr

Kal Penn è Lawrence Kutner, un giovane medico di origine indiana che entra a far parte del team di House dalla quarta alla quinta stagione.

È specializzato in medicina sportiva e riabilitativa e in più occasioni si dimostra pronto a tutto pur di raggiungere una diagnosi prima degli altri. Purtroppo si suicida nella quinta stagione.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con How I Met Your Mother, The Big Brain Theory, We Are Men, Deadbeat, Battle Creek, New Girl, Designated Survivor, The Big Bang Theory e Clarice.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo troviamo in A Very Harold & Kumar Christmas, Bhopal: A Prayer for Rain, Dementamania, Un Natale speciale a New York, The Girl in the Photographs, The Sisterhood of Night, Un uragano all’improvviso, Going Under, Speech & Debate e C’era una volta a Los Angeles.

Amber Tamblyn

Amber Tamblyn- foto justabouttv.fr

Amber Tamblyn è Martha M. Masters, una studentessa di medicina assunta dalla Cuddy per sostituire Tredici (finita in prigione per aver praticato l’eutanasia al fratello affetto dalla malattia di Huntington.

La Masters ha un Q.I. altissimo ed è una bambina prodigio (diplomata a 15 anni e laureata in medicina con dottorati in matematica e storia dell’arte).

Ha un forte senso morale che la spinge a non mentire ai suoi pazienti e alla Cuddy, entrando così in contrasto con House.

Masters decide di lasciare la squadra quando capisce di non essere disposta a comportarsi in modo scorretto e amorale per salvare vite.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato ad altri progetti televisivi come The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret, Portlandia, Due uomini e mezzo e Community.

Al cinema ritroviamo Amber Tamblyn in Django Unchained, X/Y, Bastardi insensibili, La festa delle fidanzate e Nostalgia.

Odette Annable

Odette Annable- foto lifeandstylemag.com

Odette Annable è Jessica Adams, il medico della prigione dove House è rinchiuso nel primo episodi dell’ottava stagione.

La Adams viene licenziata quando si scopre che ha seguito le indicazioni di House e non quelle del suo capo. Così entra a far parte della squadra di House.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Golden boy, Westside, Banshee – La città del male, New Girl, Due uomini e mezzo, Rush, The Astronaut Wives Club, The Grinder, Pure Genius, Supergirl e L’amore non dorme mai.

Charlyne Yi

Charlyne Yi- foto eonline.com

Charlyne Yi è Chi Park, un nuovo membro della squadra di House a partire dal secondo episodio dell’ottava stagione.

La neurologa viene trasferita al reparto di House per aver dato un pugno al primario del suo reparto che le aveva palpeggiato il fondoschiena.

Dopo Dr. House – Medical Division, l’attrice ha lavorato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Love, Twin Peaks, Lucifer e Steven Universe: Il film.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Questi sono i 40, The Disaster Artist, Ricomincio da me, Finché forse non vi separi, Jexi e Happily.

Anne Dudek

Anne Dudek- foto wattpad.com

Anne Dudek è Amber Volakis, medico specializzato in radiologia candidata ad assistente di House nella quarta stagione.

La dottoressa è competitiva e determinata ad avere il posto e convince molti colleghi a rinunciare, persuade House a licenziare Lawrence Kutner e si oppone all’assunzione di Samira Terzi.

Diverse volte la Volakis chiede consigli a Chase e Cameron su come arrivare a una diagnosi e su come ingraziarsi la Cuddy o il capo.

Dopo essere stata licenziata, però, si fidanza con Wilson, instillando il dubbio in House che lo abbia fatto per tornare a lavoro. Tuttavia Amber si è innamorata davvero dell’oncologo.

Purtroppo il personaggio esce di scena in seguito a un incidente in cui era coinvolto anche House, salvo tornare come allucinazione di House.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con Touch, Private Practice, Criminal Minds, Those Who Kill, The Magicians, Longmire, The Flash e Corporate.

Sela Ward

Sela Ward- foto yobte.ru

Sela Ward è Stacy Warner, l’ex fidanzata del dottor House. È stata lei ad autorizzare l’operazione che ha menomato House al solo scopo di salvargli la vita e per questo l’uomo l’ha lasciata.

Dopo aver portato il marito Mark all’ospedale dall’ex, Stacy si riavvicina a House, ma l’uomo la rifiuta dopo aver capito che il marito farebbe per lei cose che lui non farebbe mai.

L’attrice, dopo Dr. House – Medical Division, ha lavorato in CSI: NY, Graves, Westworld – Dove tutto è concesso e FBI.

La ritroviamo al cinema in film come L’amore bugiardo – Gone Girl di David Fincher e Independence Day – Rigenerazione di Roland Emmerich.