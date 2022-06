Drake & Josh è una sitcom americana andata in onda in Italia su Nickelodeon dal 2005 al 2009 per un totale di 4 stagioni.

Attori Drake & Josh – foto youtube.com

Lo show ideato da Dan Schneider racconta la vita di due fratellastri, Drake Parker e Josh Nichols, due ragazzi completamente diversi che si ritrovano a vivere insieme quando i loro genitori si sposano.

La loro convivenza non è semplice, ma presto i due imparano a conoscersi e diventano prima amici e poi dei fratelli. Parte del merito va alla necessità di fare fronte comune contro la sorella di Drake, Megan.

La sitcom porta alla luce la vita e le avventure di Drake e Josh, tra problemi scolastici, amicizie e amori, mostrando il loro cambiamento: il primo diventa più maturo mentre il secondo acquista popolarità.

Drake & Josh ha avuto molto successo in America (contrariamente al riscontro del pubblico italiano), dando vita a un vero seguito con libri, videogiochi e film (Drake e Josh Go to Hollywood e Buon Natale Drake e Josh).

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom? A quali progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Drake & Josh: ieri e oggi!

Josh Peck

Josh Peck- foto pinterest.es

Josh Peck è Josh Nichols, uno dei protagonisti della sitcom. È un ragazzo molto intelligente e particolarmente bravo a scuola, ma non ha fortuna con le ragazze.

Josh lavora al cinema Première, dove vende dolci e popcorn alle dipendenze del capo Helen Ophelia Dubois. È un fan di Oprah Winfrey.

Nei primi episodi Josh appare grassottello e imbranato, ma diventa più snello e acquista una certa sicurezza durante il corso della serie.

Pian piano si avvicina a Drake, complici anche gli scherzi della sua sorellastra Megan. Troverà un valido alleato proprio nel fratellastro.

All’inizio non ha fortuna con le ragazze, ma alla fine si fidanzerà con quella che era la sua rivaleintutte le competizioni scolastiche, Mindy.

Dopo la sitcom, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con The Big Bang Theory, The Mindy Project, Nonno all’improvviso e Turner e il casinaro – La serie.

Al cinema lo ritroviamo in film come Special, Fa’ la cosa sbagliata, Drillbit Taylor – Bodyguard in saldo, American Primitive, What Goes Up, ATM – Trappola mortale, Red Dawn – Alba rossa, Battle of the Year – La vittoria è in ballo, The Wedding Ringer – Un testimone in affitto, La canzone della vita – Danny Collins e L’autostrada.

Si è dedicato molto anche al doppiaggio con L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, Alieni in soffitta, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva e L’era glaciale – In rotta di collisione.

Drake Bell

Drake Bell- foto gorodvo.ru

Drake Bell è Drake Parker, l’altro protagonista della serie. È un ragazzo dotato di fascino, popolarità e talento per la musica.

Drake è il classico sciupa femmine guardato con ammirazione da tutti i ragazzi; praticamente è il contrario di Josh.

È pigro, svogliato e non va molto bene a scuola. Allo studio preferisce passare le sue giornate a scrivere canzoni.

Anche Drake matura nell’arco delle 4 stagioni, diventando molto più maturo e meno egoista rispetto alle prime puntate.

Anche lui, proprio come Josh, subisce gli scherzi di sua sorella Megan. Tuttavia trova un valido alleato nell’amico-fratello.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato ad altri progetti televisivi: I Heart Vampires, iCarly, Un fantafilm – Devi crescere, Timmy Turner!, Victorious, Un Fanta Natale, Rags, Sam & Cat e Grandfathered – Nonno all’improvviso.

Ha prestato la voce nei film The Reef 2: High Tide, Avengers – I più potenti eroi della Terra e Ultimate Spider-Man ed è apparso al cinema con Superhero – Il più dotato fra i supereroi e College.

Miranda Cosgrove

Miranda Cosgrove- foto pinterest.it

Miranda Cosgrove è Megan Parker, sorella di Drake e sorellastra di Josh. All’apparenza è una bambina dolce e gentile, ma in realtà è dispettosa e invadente.

Megan si dimostra dolce e innocente con la madre e il patrigno ma, quando resta da sola con Drake e Josh, organizza trappole, dispetti e scherzi.

A sua disposizione Megan ha una vasta gamma di oggetti e diavolerie nascosti dietro a un poster nella sua stanza.

Drake e Josh hanno provato a smascherarla più volte davanti ai genitori, ma non sono mai riusciti nell’intento.

L’attrice, dopo Drake & Josh, ha continuato a lavorare nel mondo della televisione con Zoey 101, Unfabulous, Just Jordan, iCarly, iCarly Webepisodes, iCarly: iGo to Japan, The Naked Brothers Band, The Good Wife, IParty con Victorious, Big Time Christmas, Crowded, The Goldbergs e ICarly.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come The Wild Stallion – Praterie Selvagge, The Intruders e 3022.

Ha proseguito l’esperienza del doppiaggio con Cattivissimo me, Ristrutturazioni domestiche, Despicable Me: Minion Madness, Sebastian alla ricerca del dente perduto, Cattivissimo me 2, Cattivissimo me 3 e The Secret Life of Kyle.

Jonathan Goldstein

Jonathan Goldstein- foto wechoiceblogger.com

Jonathan Goldstein è Walter Nichols, il padre di Josh e padrigno di Drake e Megan. È un uomo molto goffo e buffo.

Walter è un meteorologo, ma la sua goffaggine lo porta a sbagliare le previsioni del tempo quasi ogni volta. Ha un rivale, il meteorologo Bruce Winch, che riesce ad aggiudicarsi tutti i premi ai quali lui tiene.

Walter sposa la madre di Drake e Megan e insieme a lei crea una famiglia allargata, anche se i due lo chiamano per nome anziché papà.

Dopo lo show, l’attore ha proseguito la carriera con molti altri progetti, tra i quali ricordiamo The Riches, Californication, The Starter Wife, CSI: NY, Table Manners, Meteor – Distruzione finale, Eleventh Hour, Party Down, Heroes, Private Practise, Parks and Recreation, Grey’s Anatomy, Criminal Minds, The Defenders, NCIS – Unità anticrimine, Svetlana, Workaholics, Unorthodox, Perpection, House of Lies, Teacher of the Year, Gang Related, Easter Island, Eff’d, Blue, Fear the Walking Dead e The Middle.

E ancora, California Dreaming, S.W.A.T., Game Night – Indovina chi muore stasera?, Golden State, Lucifer, Magnum P.I., The Way You Look Tonight, Flashout, Suspense, The Magicians, Roma 96, Shameless, Danger Force, Essence of Love, The Listener e God Save the Queens.

Nancy Sullivan

Nancy Sullivan- foto picsofcelebrities.com

Nancy Sullivan è Audrey Parker madre di Drake e Megan e matrigna di Josh. È una donna molto dolce e saggia.

Pur essendo dolce, Audrey infastidisce il marito quando gli preferisce palesemente il rivale quando si parla di meteorologia.

Audrey incarna il ruolo di madre amorevole, cercando di essere presente per i ragazzi e dare dei consigli utili a Josh, Drake e Megan.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa ancora in Squirrel Boy, FemVamp.Com, All Kids Count, Abner, the Invisible Dog, Un’ospite pericolosa e Barbie Dreamtopia.

Allison Scagliotti

Allison Scagliotti- foto univision.com

Allison Scagliotti è Mindy Crenshaw, compagna di scuola e nemica in tutti i concorsi scolastici di Josh. Quasi sempre riesce ad avere la meglio sul rivale.

Mindy è la rivale numero uno di Josh ma, dopo le prime 2 stagioni passate a scontrarsi, i due si fidanzano diventando una coppia.

La ragazza lascia Josh quando scopre che lui nasconde la loro storia a Drake e alla sua famiglia, salvo poi tornare insieme a lui.

I due si lasceranno di nuovo quando Mindy dichiara il suo amore a Josh e lui crede che sia una mossa per distrarlo dalla gara di scienze.

Dopo alti e bassi, però, i due torneranno insieme nell’ultima puntata durante le nozze del capo di Josh, Helen Ophelia Dubois

Dopo la sitcom, Allison Scagliotti ha collezionato un ruolo dietro l’altro, partecipando a vari show televisivi: Gemini Division, CSI – Scena del crimine, Party Down, Mental, Smallville, Eureka, Bones, Person of Interest, Switched at Birth – Al posto tuo, Warehouse 13, Stitcher, The Vampire Diaries e Henry Danger.

Non ha trascurato neanche il cinema con film come Endless Bummer, My Name Is Jerry, Losers Take All, Chastity Bites e National Lampoon Presents: Surf Party.

Alec Medlock

Alec Medlock- foto reelgood.com

Alec Medlock è Craig Ramirez, un ragazzo della scuola considerato sfigato da tutti. Spesso viene usato da Drake e Josh per i loro scopi.

Craig viene spesso confuso con Eric da Drake che, quasi sempre, lo fa apposta per sminuire e infastidire entrambi.

L’attore, dopo la serie, è stato coinvolto in altri progetti, tra i quali ricordiamo Warehouse 13, Lincoln Heights, How I met your mother, iCarly, Ghost Runner, Baby Daddy, Grey’s Anatomy e Touch.

Scott Halberstadt

Scott Halberstadt- foto sensacine.com.mx

Scott Halberstadt è Eric Blonowitz, un altro ragazzo nerd. Anche lui finisce al centro dei piani di Drake e Josh.

Proprio come Craig, anche Eric viene preso in giro da Drake che finge consapevolmente di non riuscire a distinguerlo dall’amico.

Dopo Drake & Josh, l’attore è apparso in qualche altro progetto come Just a Slice, iCarly e The Undesirables.

Yvette Nicole Brown

Yvette Nicole Brown- foto usmagazine.com

Yvette Nicole Brown è Helen Ophelia Dubois, responsabile del cinema Première e capo di Josh.

Helen si comporta in modo molto severo con Josh (affidandogli i compiti peggiori) mentre sembra essere affascinata da Drake.

L’attrice, dopo la sitcom, ha lavorato ad altri progetti televisivi: The Office, The Loop, American Body Shop, Entourage, Boston Legal, Untitled Victoria Pile Project, Til Death – Per tutta la vita, Privileged, Kath & Kim, True Jackson, VP, Le regole dell’amore, Roommates, iCarly, Sherri, Community, Bandwagon: The Series, Victorious, Chuck, Mom, The Soul Man, Psych, The Mayor, La grande bugia e Cambio di direzione.

Al cinema la ritroviamo in pellicole come Un amore da vicino, Piacere Dave, Tropic Thunder, N.C.B.S, Hotel Bau, (500) giorni insieme, La dura verità, Repo Men, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri, Avengers: Endgame, Lilli e il vagabondo e Muppets Haunted Mansion – La casa stregata.

Si è dedicata anche al doppiaggio con Pound Puppies, I Griffin, Marco e Star contro le forze del male e Crossing Swords.