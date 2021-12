Dynasty è una serie televisiva in stile soap opera trasmessa in Italia dal 1982 al 1992 per un totale di 9 stagioni e una miniserie.

Cast Dynasty- foto pinterest.co.uk

Fu trasmessa su Rete 4 (controllata da Arnoldo Mondadori Editore) per cercare di reggere il confronto con Dallas trasmessa su Canale 5 (proprietà Fininvest). Il successo arrivò con la seconda stagione.

Ideata sul modello di Dallas da Richard ed Esther Shapiro, la serie raccontava gli eccessi della classe privilegiata della città di Denver attraverso la storia della famiglia Carrington (rivale della famiglia Colby).

Puntata dopo puntata lo show ha toccato temi ancora tabù per l’epoca, come per esempio la malattia mentale con il personaggio di Claudia e l’omosessualità con il personaggio di Steven.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show? A quali altri progetti si saranno dedicati oltre la miniserie conclusiva? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Dynasty: ieri e oggi!

John Forsythe

John Forsythe- foto lv.alrm.pt

John Forsythe è Blake Alexander Carrington, patriarca della famiglia Carrington e proprietario della compagnia petrolifera Denver-Carrington.

Blake conosce sua moglie Alexis Morell grazie alla fidanzata del suo migliore amico Cecil Colby e i due costruiscono una famiglia con la nascita di Adam Alexander (che viene rapito), Fallon e Steven.

Negli anni, nonostante gli affari vadano bene, Alexis è sempre più infelice e finisce a letto con il suo collaboratore Roger Grimes. Così, Blake la caccia via e la obbliga a firmare un contratto col quale accetta di stare lontana dai figli. Blake manda i bambini in collegio.

L’uomo si innamora e sposa la sua segretaria Krystle Grant Jennings e, nonostante i problemi, cerca di tenere in piedi la famiglia. Le cose cambiano dopo l’uccisione accidentale di Ted Dinard, amante di Steven.

Il processo per omicidio a carico di Blake mette in luce i segreti della famiglia Carrington e fa tornare Alexis. Tuttavia viene accusato di omicidio colposo e rilasciato in libertà vigilata.

Blake scopre che Alexis si è sistemata nel cottage e ha causato l’aborto a Krystle. Tutto peggiora quando la donna sposerà Cecil Colby ed eredita alla sua morte la ColbyCo Oil, la compagnia petrolifera rivale.

Per quanto riguarda il suo rapporto con i figli, invece, risulta a volte freddo e conflittuale e a volte amorevole.

Nel frattempo Alexis, respinta dall’ex-marito, cercherà il cognato Ben per rovinarlo, ma così facendo porterà alla luce vecchi rancori. Tra intrighi e vendette, Blake e Alexis si troveranno a competere per il titolo di governatore del Colorado (ma lei, pur avendo la meglio, resterà vittima di un attentato).

Dopo Blake si ritrova ad affrontare altre prove, dalla malformazione al cuore di Krystina al cancro al cervello di Krystle fino all’accuso di omicidio di Roger Grimes.

Quando Blake, Dexter e Jeff cercheranno prove a favore scopriranno che i sotterranei della villa nascondono un tesoro (soldi sottratti ai nazisti dai genitori). Questo lo porta a scontrarsi con il Capitano Handler. A seguito di una colluttazione tra i due, Handler muore e Blake viene arrestato.

Dopo la sua scarcerazione, Blake prova a riprendersi tutto ciò che era suo e si ricongiunge con Krystle, ormai guarita.

Dopo la soap, l’attore ha recitato in altri progetti televisivi come Opposites Attract, Dynasty: ultimo atto e The Powers That Be.

Al cinema lo ritroviamo in film come Stan and George’s New Life, Charlie’s Angels e Charlie’s Angels: più che mai. Purtroppo è scomparso nel 2010.

Joan Collins

Joan Collins- foto 4crot.com

Joan Collins è Alexis Marissa Morell Carrington Colby Dexter Rowan, prima moglie di Blake Carrington. I due vengono presentati da Cecil Colby e si sposano in pochissimo tempo.

La donna darà alla luce Adam, Fallon e Steven e vivrà una vita invidiabile, almeno fino a quando non verrà cacciata ed esclusa dalla vita dei figli a causa di un tradimento.

Alexis lascia casa Carrington, ma quello che l’ex marito non sa è che è incinta e presto darà alla luce la piccola Amanda.

La donna torna nella vita di Blake quando quest’ultimo viene accusato di omicidio dell’amante del loro terzogenito. Da quel momento in poi racconterà i torpidi segreti del magnate.

La presenza di Alexis mina l’equilibrio della famiglia, mettendo uno contro l’altro i figli e guadagnandosi l’ostilità di Fallon.

Nel tempo Alexis fa di tutto per rovinare Blake, provocando l’aborto di Krystle, sposando Cecil Colby, diventando proprietaria della ColbyCo Oil e interpellando il fratello di lui.

La storia di Alexis prosegue con matrimoni falliti, incontri inaspettati e nuove rivalità, fino a quando la donna non precipita da un parapetto insieme a Dex. Il suo destino viene rivelato nella miniserie.

Dopo Dynasty, l’attrice è apparsa in televisione con Red Peppers, Dynasty: ultimo atto, Pappa e ciccia, Le nuove avventure di Annie, La tata, Pacific Palisades, Il dolce inganno, Will & Grace, These Old Broads, Sentieri, Loose Women, Hotel Babylon, Le mogli dei calciatori, Miss Marple, Le regole dell’amore, Amore proibito, Happily Divorced , Benidorm, The Royals e American Horror Story.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Decadence, Nel bel mezzo di un gelido inverno, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, The Clandestine Marriage, I Flintstones in Viva Rock Vegas, Alice in Glamourland, Ozzie – Un Koala molto speciale, Fetish, Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, Absolutely Fabulous – Il film e Amiche all’improvviso.

Linda Evans

Linda Evans- foto pinterest.es

Linda Evans è Krystle Grant Jennings Carrington, seconda moglie di Blake. È una donna ingenua, dolce e fragile (cioè il contrario di Alexis).

Krystle prova a farsi accettare dalla famiglia Carrington, ma incontra l’ostilità di Fallon e del personale della villa. L’unico suo alleato è Steven.

Nel corso della soap si ritrova a far fronte alle avances del suo ex Matthew Blaisdel, alla spietatezza di Blake, all’aborto provocatole da Alexis, alla seduzione dello psichiatra Nick Toscanni e al ritrovamento di Adam.

Dopo tutte le prove della vita, però, finalmente Krystle dà alla luce Krystina, anche se la piccola rivela una salute cagionevole. Pur sopravvivendo, infatti, dovrà affrontare un trapianto di cuore.

Durante tutta la soap la donna cerca di salvaguardare l’armonia familiare e l’integrità dei componenti della famiglia da tutto quello che succede.

Krystle viene rapita dal criminale Joel Abrigore e dalla nipote Sammy Jo allo scopo di sostituirla con una sosia e derubare Blake, ma viene liberata.

Dopo qualche tempo Krystle scopre di avere un tumore al cervello e si sottopone a un intervento che le induce il coma. Il suo destino viene rivelato nella miniserie.

L’attrice, dopo lo show, ha lavorato ad altri progetti per la televisione: She’ll Take Romance, Dynasty: ultimo atto, The Gambler Returns: Luck of the Draw, Dazzle, L’ultimo anello dell’inganno e Hell’s Kitchen.

Pamela Sue Martin

Pamela Sue Martin- foto pinterest.cl

Pamela Sue Martin è Fallon Marissa Carrington Colby, la secondogenita di Blake e Alexis che sposa Jeff Colby.

All’inizio si comporta come una donna ostile e senza filtri che ostacolerà il matrimonio del padre con Krystle. Tuttavia si ammorbidirà col tempo.

È molto affezionata al fratello Steven e sarà protagonista di vari drammi legati alla sua instabilità sentimentale.

Durante lo show vive molte relazioni: con l’autista del padre, con il dott. Nick Toscanni, con l’ex marito della matrigna, con Peter De Vilbis e con Miles Colby.

Nelle battute finali Fallon diventerà più matura e deciderà di vivere insieme a Jeff Colby dal quale avrà due figli: Blake Jr e Lauren.

Dopo Dynasty, l’attrice è apparsa in televisione con Medicina amara, Alfred Hitchcock presenta, Rogo, The Saint: The Software Murders, Sky Trackers, That ’70s Show e The L Word.

Al cinema la ritroviamo in film come Torchlight, Flicks, Grido nella foresta, Soupernatural e McTaggart’s Fortune.

Al Corley

Al Corley- foto pinterest.com

Al Corley è Steven Daniel Carrington, terzogenito di Blake ed Alexis. È un ragazzo fragile che fa di tutto per far accettare la propria omosessualità al padre.

Steven appoggia il matrimonio tra il padre e Krystle, ma si ritroverà in conflitto per questo con la sorella Fallon.

Il rapporto di Steven con il padre è molto conflittuale perché rifiuta le pressioni di entrare a capo della società petrolifera di famiglia e subisce il disprezzo del padre a causa della propria omosessualità.

Nel corso della soap avrà varie relazioni sia omosessuali che eterosessuali: Ted Dinard (viene ucciso accidentalmente da Blake), Luke Fuller (muore nel massacro di Moldavia), Sammy Jo (nipote di Krystle, prima moglie e madre di suo figlio Danny) e Claudia (ex moglie di Matthew Blaisdel e sua seconda moglie).

Alla fine, dopo il ritorno di fiamma con Sammy Jo, l’uomo deciderà di vivere la propria omosessualità alla luce del sole con Bart Fallmont.

Durante lo show, cioè quando Steven resta vittima di un’esplosione in una piattaforma petrolifera nel Mar di Giava, il personaggio cambia connotati. L’attore Al Corley venne sostituito da Jack Coleman.

L’attore, dopo lo show, ha proseguito la carriera di attore con Dynasty: ultimo atto, Don Juan De Marco maestro d’amore, BancoPaz, Più grande del cielo, Dynasty Reunion: Catfights & Caviar, You Kill Me, Stolen – Stolen – Rapiti e Bulletproof Man.

Si è dedicato alla produzione di Una moglie di troppo, Palmetto – Un torbido inganno, Chi ha ucciso la signora Dearly?, BancoPaz, Un amore sotto l’albero, Edmond, Behind the Mask – Vita di un serial killer, The Gravedancers, You Kill Me, Stolen – Rapiti, Bulletproof Man, The Forger – Il falsario e L’uomo dei ghiacci – The Ice Road.

Inoltre non si è fatto mancare una prova di regia con Più grande del cielo e vari album (Square Rooms, Riot in Color e The Big Picture).

Gordon Thomson

Gordon Thomson- foto twitter.com

Gordon Thomson è Adam Alexander Carrington, primogenito di Blake e Alexis rapito quanto era ancora un bambino.

Adam entra in scena nella terza serie e mostra subito una gelosia nei confronti di Steven e Jeff, mettendoli in cattiva luce per cercare di ingraziarsi i suoi genitori. Nonostante questo tradisce la fiducia di Blake e Alexis.

Nel corso della soap Adam mette in pericolo la vita dei dipendenti della ColbyCo per uccidere Jeff, crea sensi di colpa nei genitori a causa della sua infanzia travagliata e vive una relazione con Kirby per gelosia nei confronti di Jeff.

Dopo Dynasty ritroviamo Gordon Thomson ancora in televisione con La signora in giallo, Santa Barbara, Due poliziotti a Palm Beach, Alta marea, Baywatch, La tata, Beverly Hills 90210, Febbre d’amore, Sunset Beach, Passions e I giorni della nostra vita.

Per quanto riguarda il cinema, invece, appare in film come Arrivederci Roma, L’uomo dei suoi sogni, Little Miss Sunshine e Poseidon.

Catherine Oxenberg

Catherine Oxenberg- foto Catherine Oxenberg

Catherine Oxenberg è Amanda Bedford Carrington, la seconda figlia di Alexis e Blake. È stata partorita da Alexis subito dopo essere stata cacciata da casa Carrington.

Prima di entrare in scena e nella famiglia Carrington, quindi, Amanda ha vissuto a Londra e non ha mai conosciuto i suoi genitori.

Nel 1984 Amanda fa visita ad Alexis, ma la donna continua a sostenere che sia figlia di un maestro di sci con cui ha avuto una breve relazione. Alla fine le rivela di essere figlia di Blake.

Nel corso della serie vive una relazione con l’erede al trono di Moldavia e una storia d’amore tormentata con Dex, il marito di sua madre.

Il personaggio esce di scena alla fine della settima stagione, cioè dopo essere stata salvata da Michael Culhane nell’incendio de La Mirage.

L’attrice, dopo la soap, ha proseguito la carriera con altri show televisivi: Still Crazy Like a Fox, Vacanze romane 2, Scuola di modelle, Trenchcoat in Paradise, Bony, Tre donne per una vendetta, K-9000, Telefono caldo, Carlo e Diana – Scandalo a corte, This Island Earth, Acapulco H.E.A.T., Intesa fatale, L’eredità degli Hollister, La Tata, Prendimi… se ci riesci!, In un mare di guai, La sfida di Artù, Dietro le sbarre, Fuga senza fine, Sfida nel tempo, Furia sulla strada, Baywatch, The Flying Dutchman – Omicidi a Dark Hollow, Il miracolo delle cartoline, Perilous, Codice nascosto, Dynasty Reunion: Catfights & Caviar, Premonition – Minuti contati, Out of Practice – Medici senza speranza, I Married a Princess, Watch Over Me, American Princess e Un bianco Natale per Zeus.

Al cinema la ritroviamo in film come La tana del serpente bianco, Overexposed, Codice Omega, Sanctimony, Starship Troopers 3 – L’arma segreta e Sleeping Beauty.

John James

John James – foto John James

John James è Jeffrey “Jeff” Broderick Colby, membro della famiglia Colby e rivale dei Carrington. Il ragazzo sarà legato a doppio filo con Fallon, l’amore della sua vita.

Jeff e Fallon si sposeranno e avranno due figli, ma la loro storia sarà fatta di pause e altre relazioni: con Lady Ashley Mitchell, con Nicole De Vilbis e con Sammy Jo.

Dopo lo show, l’attore è apparso in altri progetti, tra i quali ricordiamo Il tocco di un angelo, Pacific Blue, Così gira il mondo, La valle dei pini, Desperate Housewives, Perry Mason: Va in onda la morte, Dynasty: ultimo atto, Strano amore, Minaccia nucleare, Temporale perfetto e Illegal Alliens.

Pamela Bellwood

Pamela Bellwood- foto stylebook.de

Pamela Bellwood è Claudia Barrows Blaisdel Carrington, ex moglie di Matthew Blaisdel e seconda moglie di Steven.

Claudia è una donna fragile ed emotiva che permette allo show di affrontare il tema della salute mentale.

Nel corso della soap dovrò affrontare diverse prove e vari drammi, come la morte di Matthew e la scomparsa della figlia Lindsay. Tutto questo la porteranno verso il baratro.

Claudia avrà un brutto incidente d’auto, tenterà il suicidio, verrà colpita da un proiettile in testa e sarà ricoverata presso la clinica psichiatrica.

La donna verrà accolta nella famiglia Carrington, dirigerà l’Hotel La Mirage e sposerà Steven per aiutare ad avere la custodia di Danny.

Dopo essere stata lasciata da Steven, la donna si rifugerà tra le braccia di Adam che la manipolerà a tal punto da portarla ad odiare i Carrington. Alla fine troverà la morte nell’incendio all’Hotel La Mirage da lei causato.

L’attrice, dopo Dynasty, è apparsa in televisione con Notte di terrore, Calde voglie insaziabili, Ai confini della realtà, Boon, La signora in giallo, Una famiglia come le altre, Heartless – Visioni di un omicidio, Women: Stories of Passion e Criminal Minds.

Al cinema la ritroviamo in film come Le zombi de Cap-Rouge, The Gardener, Joseph’s Gift, Family Secrets e Going Shopping.

Heather Locklear

Heather Locklear- foto thuemaychieu.org

Heather Locklear è Samantha Josephine “Sammy Jo” Dean Reece Carrington Fallmont, la nipote di Krystle. È una ragazza viziata, arrogante e superficiale.

Sammy Jo entra a far parte della famiglia Carrington quando sposa Steven e dà alla luce suo figlio Danny. Tuttavia si mostrerà molto perfida: rapirà il bambino e organizzerà una truffa ai danni di Blake.

Durante la soap avrà varie relazioni: con Steven, con Clay, con Jeff e con altri personaggi, scontrandosi più volte con le sue rivali in amore (Fallon, Claudia, Amanda e Alexis). Soltanto alla fine maturerà.

L’attrice, dopo Dynasty, ha proseguito la sua carriera con molti altri progetti televisivi: Jury Duty: The Comedy, Come sposare un miliardario, Going Places, Fascino letale, Dynasty: ultimo atto, Highway Heartbreaker, La mia nemica, Illusioni, Omicidio al buio, Melrose Place, La legge non è uguale per tutti, The Terror Within, Spin City, King of the Hill, The Drew Carey Show, Ally McBeal, Scrubs – Medici ai primi ferri, Once Around the Park, Due uomini e mezzo, LAX, Boston Legal, Women of a Certain Age, Nora Roberts – Il mistero del lago, Le regole dell’amore, Hannah Montana, Flirting with Forty – L’amore quando meno te lo aspetti, Lui è la mia ossessione, Hot in Cleveland, Franklin & Bash e The Game of Love.

Si è dedicata anche al cinema con film come Il ritorno del mostro della palude, Colpo grosso, Fusi di testa 2, Il club delle prime mogli, Traffico di diamanti, Il segno del killer, Le ragazze dei quartieri alti, Looney Tunes: Back in Action, The Perfect Man, Game of Life, La musica del cuore e Scary Movie V.

Diahann Carroll

Diahann Carroll- foto Diahann Carroll

Diahann Carroll è Dominique Deveraux, sorellastra di Blake, madre di Jackie e nemica di Alexis. Le due si scontreranno parecchie volte, almeno fino a quando il personaggio esce di scena nella settima stagione.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Tutti al college, Colomba solitaria, Il tocco di un angelo, Half & Half, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Grey’s Anatomy e White Collar.

La ritroviamo al cinema con film come Omicidio in bianco e nero, La baia di Eva, Sally Hemings: uno scandalo americano, Patricia Cornwell – A rischio, Patricia Cornwell – Al buio e The Greatest Showman. Purtroppo l’attrice è morta nel 2019 all’età di 84 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Christopher Cazenove

Christopher Cazenove- foto Christopher Cazenove

Christopher Cazenove è Benjamin “Ben” Carrington, fratello di Blake e alleato di Alexis nella lotta contro l’ex marito.

Ben è stato ritrovato da Alexis in Australia e riportato a Denver per vendicarsi di Blake: insieme provano a fargli perdere la compagnia e la villa. Le cose vanno secondo i piani, ma una lettera della sua ex amanterivelerà qualcosa che permetterà a Blake di rifarsi.

Blake lo ritiene responsabile dell’abbandono e quindi della morte di loro madre e questo si tradurrà in una serie di intrighi e inganni. Alla fine, nonostante tutto, Ben si riconcilia con Blake e con sua figlia Leslie.

L’interprete di Ben è apparso in televisione con I mulini a vento degli dei, Amarsi sotto la pioggia, In due si ama meglio e Musketeers – Moschettieri e al cinema con Tre scapoli e una bimba, Air Force – Aquile d’acciaio, Ritratto nella memoria, Zone d’ombra e Il destino di un cavaliere. È scomparso nel 2010.

Stephanie Beacham

Stephanie Beacham- foto Stephanie Beacham

Stephanie Beacham è Sabella “Sable” Scott Colby, moglie di Jason (magnate delle Colby Enterprises), sorella di Francesca (madre di Jeff) e madre di Miles, Monica e Bliss Colby.

Il personaggio inizia come guest star fino alla nona stagione, salvo poi diventare una presenza fissa nello show in qualità di nemesi di Alexis.

Sable prenderà il controllo del Carlton Hotel, di alcune petroliere dalle Colby Enterprises e di varie società per azioni. Avrà una storia con Dex Dexter e da lui avrà un bambino.

Dopo Dynasty, l’attrice ha lavorato ad altri progetti per la televisione: Sister Kate, The Lilac Bus, Cluedo, Lucky Chances, Il segreto, La passione del potere, Star Trek: The Next Generation, Affari di cuore, Riders, Blossom – Le avventure di una teenager, La legge di Burke, SeaQuest DSV, Sfilata per due, Beverly Hills 90210, Legend, High Society , No Bananas, Streghe, Having It Off , New Tricks, Dynasty Reunion: Catfights & Caviar, Bad Girls, Free Agents, Coronation Street, Material Girl, Casualty, Mount Pleasant, Trollied e Delitti in Paradiso.

Ha recitato anche in vari film per il cinema, tra i quali ricordiamo In campeggio a Beverly Hills, ,La strega di Willoughby Chase, Eine Frau namens Harry, In fuga a Las Vegas, La fidanzata ideale, Insieme per caso, Seven Days of Grace, Amore e altri disastri, The Witches Hammer e Plot 7.

Terri Garber

Terri Garber- foto instagram.com

Terri Garber è Leslie Saunders Carrington, figlia di Ben e nipote di Blake. La ragazza arriva a Denver per affrontare suo padre reo di averla abbandonata da piccola.

Leslie è sentimentalmente molto instabile e intraprende relazioni con vari uomini, da Dex a Michael Culhane fino a Jeff.

È uno dei pochi personaggi ad andare d’accordo con Alexis, almeno fino a quando la donna non scopre la relazione della ragazza con suo marito Sean Rowan.

Leslie ha una storia anche con Clay ma, quando scopre che potrebbe essere figlio di Ben e quindi suo fratello, lo lascia.

Nelle battute finali viene rapita da Sean e violentata da lui quando i suoi piani per uccidere Alexis vengono scoperti. Per fortuna riesce a contattare Steven e viene salvata.