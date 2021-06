Glee è una serie tv americana creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan e andata in onda in Italia dal 2009 al 2015 per un totale di 6 stagioni.

Cast Glee- foto pinterest.com

La serie, creata inizialmente come un film, si suddivide in 6 stagioni che hanno seguito lo stesso schema: inizio a settembre e finale a giugno.

Lo show racconta la storia di un gruppo di studenti definiti “perdenti” dagli altri che si interessa al progetto del professore di spagnolo Will Schuester della McKinley High School. Quale? Riportare in vita il Glee Club, il gruppo di canto e ballo della scuola.

Puntata dopo puntata, oltre alle esibizioni sorprendenti, la serie sviscera la storia personale di ogni studente e dei professori, la lotta per mantenere in vita il club e la chiusura inevitabile del Glee Club.

Quasi tutti gli episodi delle prime stagioni sono stati trasmessi a 48 ore distanza dalla messa in onda americana in versione sottotitolata. Soltanto la settimana successiva sono stati doppiati.

Dalla quinta stagione, invece, lo show è stato trasmesso su Sky Uno con episodi sottotitolati mandati in onda a 24 ore di distanza dalla messa in onda americana (e successivamente doppiati 12 giorni dopo).

Glee ha ottenuto un successo mondiale, dando vita a un successo musicale, tour mondiale (e film annesso Glee: The 3D Concert Movie), DVD, app per iPad e giochi di karaoke.

La serie ha conquistato pubblico e critica, aggiudicandosi diverse nomination agli Emmy Award, ai Golden Globe Awards e ai Satellite Awards e premi come i Golden Globe per la miglior serie televisiva, un Emmy Award per le guest stard Jane Lynch e Neil Patrick Harris e la direzione di Murphy nel primo episodio e altri ancora. Addirittura è stata scelta dalla Fox per colmare lo spazio dopo il Super Bowl XLV nel 2011.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Glee: ieri e oggi!

Matthew Morrison

Matthew Morrison- foto mystylenews.com

Matthew Morrison è Will Schuester, l’insegnante di spagnolo del McKinley che vuole riportare in vita il Glee Club (nonostante il parere contrario di sua moglie Terri).

Will ha uno spiccato talento per il ballo e il canto e insegna spagnolo soltanto perché l’unica cattedra disponibile.

L’uomo non vive un matrimonio felice e decide di chiuderlo quando scopre che la moglie ha finto la gravidanza e ha escogitato un modo per prendere il bambino di Quinn e Puck. Dopodiché si innamora e sposa la psicologa della scuola Emma Pillsbury.

Durante la terza stagione lascia la cattedra di spagnolo a David Martinez e si dedica completamente al Glee Club. Dopo la chiusura, però, diventa , direttore dei Vocal Adrenaline, salvo poi licenziarsi e aiutare Rachel e Kurt a dirigere le Nuove Direzioni. Nel finale di stagione diventa il preside del McKinley.

L’attore, dopo Glee, ha continuato a lavorare in televisione con The Good Wife, Younger, Grey’s Anatomy, American Horror Story e Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live!.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come After the Reality e La ragazza dei tulipani.

Jane Lynch

Jane Lynch- foto kbcchannel.tv

Jane Lynch è Sue Sylvester, l’allenatrice della squadra di cheerleader del McKinley. È in competizione con Will e perché non accetta che il Glee Club riceva parte dei fondi destinati alla sua squadra.

Sue cerca di ostacolare le attività del Glee Club e spinge tre delle sue cheerleader a infiltrarsi come spie. Durante la quinta stagione diventa preside e fa chiudere il Glee Club a seguito della sconfitta alle nazionali. Nell’ultima stagione non riesce a evitare il ritorno del Glee Club a opera di Rachel.

Nel finale di stagione, però, tutto è ormai un ricordo e si scopre che Sue è diventata la vicepresidente degli Stati Uniti d’America.

Dopo Glee, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Portlandia, Girl Meets World, Un diavolo di angelo, The Real O’Neals, Manhunt: Unabomber, Will & Grace, The Good Fight, La fantastica signora Maisel e Space Force.

Al cinema la ritroviamo in film come Mascots di Christopher Guest e The Late Bloomer di Kevin Pollak.

Lea Michele

Lea Michele- foto pinterest.ca

Lea Michele è Rachel Berry, una studentessa del McKinley High School che appare in tutte le stagioni dello show.È una ragazza di fede ebraica e figlia di una coppia omosessuale.

Rachel è una studentessa ambiziosa e mostra un talento innato sia nella danza che nel canto. Tuttavia non è popolare.

La ragazza vive diverse storie d’amore, da Noah Puckerman a Jessie St. James fino a Sam Evans, ma la relazione più importante è quella con Finn (anche se i due si lasceranno all’inizio della quarta stagione).

Dopo aver frequentato la NYADA e aver lavorato a Broadway, però, la ragazza debutta in televisione con una serie basata su di lei. L’insuccesso dello show la spinge a tornare a Lima per rimettere in piedi il Glee Club insieme a Kurt, salvo poi tornare a New York per continuare la sua carriera da attrice.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Scream Queens, Dimension 404, The Mayor, Natale alle Hawaii e Squadra emergenza.

Non solo attrice. Lea Michele si è dedicata anche alla musica e al teatro dando prova del suo talento e della sua versatilità.

Cory Monteith

Cory Monteith- foto guu.vn

Cory Monteith è Finn Hudson, il quarterback della squadra di football del McKinley e fidanzato della capo-cheerleader Quinn Fabray.

Finn entra a far parte del Glee Club sotto ricatto: Will Schuester lo sente cantare sotto la doccia e gli nasconde della marijuana nel suo armadietto per costringerlo a entrare nel club.

Il ragazzo viene deriso dai compagni della squadra, ma alla fine capisce di aver scoperto una vera e propria passione e decide di restare nelle Nuove Direzioni.

Finn è diviso tra Quinn e Rachel ma, dopo aver scoperto che il figlio della capo-cheerleader non era suo ma di Puck, sceglie di stare con la seconda.

Il personaggio esce di scena a seguito della morte dell’attore nel 2013, ma le cause della morte non saranno mai sviscerate nello show.

Mark Salling

Mark Salling- foto theofy.world

Mark Salling è Noah “Puck” Puckerman, un giocatore di football del McKinley. È il miglior amico di Finn, ma non esita a prenderlo in giro per essere entrato nel Glee Club. Tuttavia dopo ne entra a far parte anche lui.

Nella prima stagione è innamorato di Quinn, fidanzata di Finn, e la metterà incinta per sbaglio. Puck finisce in riformatorio per un breve periodo e lì diventa amico di Artie.

Nella seconda stagione incontra Lauren Zizes, una wrestler entrata nel club, e inizia a corteggiarla, ma termina con l’uscita di scena della ragazza nella terza stagione.

Puck si riavvicina a Quinn per avere di nuovo la figlia Beth, data in adozione a Shelby Corcoran. I comportamenti della ragazza, però, lo spingono a vedere Shelby in una luce diversa e a intraprendere una relazione (poco duratura) con lei.

Dopo il diploma si iscrive al college ma, dopo la morte di Finn, decide di arruolarsi nell’esercito. Successivamente ritorna insieme Quinn.

L’attore, dopo lo show, ha avuto problemi personali (accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata e arresto per possesso di materiale pedo-pornografico). È morto per un apparente suicidio.

Chris Colfer

Chris Colfer- foto eonline.com

Chris Colfer è Kurt Hummel, uno studente omosessuale del McKinley High School. È un ragazzo ambizioso e stravagante.

Kurt è innamorato di Finn e per questo entra in competizione con Rachel, salvo poi diventare un suo grande amico.

Il ragazzo vive episodi di bullismo da parte del giocatore di football Dave Karofsky (gay non dichiarato) che lo porterà a iscriversi a una scuola maschile durante la seconda stagione. Lì incontrerà Blaine Anderson.

Dopo torna al McKinley, si diploma e si trasferisce a New York insieme a Rachel. Nella Grande Mela fonda la sua band insieme alla sua migliore amica e Santana. Nell’ultima stagione torna a Lima per rimettere in piedi il Glee Club insieme Rachel. Alla fine sposerà Blaine e si trasferiranno a New York.

L’attore, dopo lo show, è apparso in Absolutely Fabulous – Il film nel 2016 e la serie tv fantascientifica Indigo nel 2017.

Naya Rivera

Naya Rivera- foto celebritieslab.xyz

Naya Rivera è Santana Lopez, una cheerleader del McKinley e compagna di squadra di Quinn e Brittany.

Santana e le sue amiche vengono incoraggiate da Sue a entrare nel Glee Club come spie allo scopo di causarne la chiusura. In realtà lei si integra nel gruppo.

La ragazza prende il posto di capitano delle cheerleader quando Quinn sconvolge tutti con la notizia della sua gravidanza.

Ha una relazione con Puck, ma capisce di provare dei sentimenti per la sua amica Brittany. Per questo decide di fidanzarsi per finta con Dave Karofsky. Successivamente decide di fare coming out e si fidanza con Brittany.

Nella quarta stagione raggiunge Rachel e Kurt a New York mentre nell’ultima stagione sposa Brittany in un matrimonio a quattro insieme a Kurt e Blaine.

Dopo lo show, Naya Rivera ha recitato nelle serie tv Devious Maids e Step Up: High Water e al cinema con Mad Families. Purtroppo l’attrice è scomparsa nel nulla nei pressi del Lago Piru nel 2020.

Darren Criss

Darren Criss- foto news.nestia.com

Darren Criss è Blaine Anderson, il solista del Glee Club del liceo maschile Dalton Academy e fidanzato di Kurt.

Nella terza stagione Blaine si iscrive al McKinley per stare vicino a Kurt ed entra a far parte del Glee Club della scuola, anche se rimane legato ai suoi vecchi amici della Dalton.

Successivamente lascia Kurt e stringe una forte amicizia con Sam, per il quale inizia a provare dei sentimenti, ma i due saranno soltanto migliori amici.

Dopo vari alti e bassi, Blaine e Kurt si sposeranno alle nozze di Santana e Brittany e si trasferiranno a New York.

Dopo Glee, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con American Horror Story, Supergirl, The Flash, American Crime Story, Hollywood e Royalties.

Per quanto riguarda il cinema, invece, possiamo ritrovare Darren Criss nel film Midway di Roland Emmerich.

Dianna Agron

Dianna Agron- foto mystylenews.com

Dianna Agron è Quinn Fabray, la capo-cheerleader della squadra del liceo McKinley capitanata da Sue Sylvester.

All’inizio è fidanzata con Finn e ricopre la carica di presidentessa del club della castità per volere dei genitori. Quando Finn entra nel Glee Club si ingelosisce e coglie l’invito di Sue al volo per spiarlo.

Dopo essere stata a letto con Puck, però, scopre di essere incinta e dice a Finn di aspettare un figlio da lui. Alla fine la verità viene a galla e decide di dare in adozione la figlia a Terri Schuester, moglie di Will.

A seguito della gravidanza, però, Quinn viene cacciata dalle cheerleader e dalla famiglia e si rifugia nel Glee Club.

Successivamente Quinn ha una breve relazione con Sam, torna con Finn per un breve periodo e alla fine ritorna insieme a Puck.

L’attrice, dopo Glee, è apparsa in alcuni film per il cinema, tra i quali ricordiamo Bare, Novitiate – La scelta, The Crash – Minaccia a Wall Street, Berlin, I Love You e The Laureate.

Harry Shum Jr.

Harry Shum Jr.- foto justabouttv.fr

Harry Shum Jr. è Mike Chang, un giocatore di football che entra nel Glee Club. È un ballerino bravissimo, ma non ha grandi doti canore.

Mike sogna di diventare un ballerino professionista, ma deve lottare contro l’ostilità iniziale del padre. Dopo il diploma si iscrive in una scuola di ballo.

Subito dopo Glee, l’attore è apparso ancora in televisione con Shadowhunters mentre al cinema lo ritroviamo in Fire City: End of Days, Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Crazy & Rich, Escape Plan 3 – L’ultima sfida, Burn – Una notte d’inferno e All My Life.

Amber Riley

Amber Riley- foto bridoz.com

Amber Riley è Mercedes Jones, è una ragazza afroamericana del Glee Club dalla voce portentosa.

Mercedes ha una cotta per Kurt (ignorando l’omosessualità del ragazzo) e resta ferita quanto lui la respinge. Tuttavia si mostra molto solidale con lui quando le confessa la sua omosessualità.

La ragazza è rivale di Rachel perché entrambe soffrono di divismo. Quando si unisce alla cheerleader come cantante (insieme a Kurt), però, vede crescere la sua popolarità.

Mercedes inizia a uscire con il giocatore di football Noah Puckerman, ma poco dopo decide di lasciarlo e abbandonare la squadra.

Si comporta da buona amica con Quinn e la ospita a casa sua quando la ragazza viene cacciata dai genitori.

Alla della serie la ragazza viene scelta per aprire concerti importanti e realizzerà il sogno di diventare cantante.

Dopo Glee, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi e in alcuni film per il grande schermo, tra i quali ricordiamo The Wiz: Live!, Crazy Ex-Girlfriend, Inganni online, The Little Mermaid Live! e Infamous – Belli e dannati.

Heather Morris

Heather Morris- fotointouchweekly.com

Heather Morris è Brittany S. Pierce, una cheerleader del liceo McKinley che entra a far parte del Glee Club per spiarlo dall’interno e distruggerlo.

Brittany sembra avere una relazione con Mike Chang nelle prime battute dello show (anche se non viene mai chiarito). Dopo vive una relazione breve con Artie.

Il suo più grande amore è Santana con la quale si metterà nel corso della terza stagione e, dopo alti e bassi, si sposerà nel finale.

Heather Morris, dopo Glee, ha continuato a lavorare in televisione con Glow e A casa di Raven mentre la ritroviamo al cinema con Most Likely To Die.

Kevin McHale

Kevin McHale- foto lifeandstylemag.com

Kevin McHale è Artie Abrams, uno studente del McKinley. È in sedia a rotelle da quando fu coinvolto in un incidente stradale insieme a sua madre.

Artie vive diverse storie d’amore all’interno della serie, prima con Tina Cohen-Chang dopo con Brittany Pierce e dopo con Sugar Motta e Kitty Wilde.

Il sogno di Artie è diventare un regista cinematografico e infatti, dopo il diploma, si iscrive a una scuola di cinema a New York. Nell’ultima stagione si scopre che ha diretto un cortometraggio pluripremiato e si è fidanzato con Tina Cohen-Chang.

L’attore, dopo Glee, è apparso in televisione con Virtually Famous, When We Rise ed Élite e al cinema con They Might Be Kennedys.

Jenna Ushkowitz

Jenna Ushkowitz- foto kbcchannel.tv

Jenna Ushkowitz è Tina Cohen-Chang, una studentessa del McKinley. È molto timida e soffre di balbuzie e per questo non viene considerata molto, seppur dotata di talento.

Tina inizia a uscire con Artie ma, quando ammette di fingere di essere balbuziente come scusa per non parlare in pubblico, i due si lasciano. Poco dopo, però, tornano insieme.

La ragazza lascia Artie per Mike Chang, salvo poi tornare con lui alla fine della sesta stagione.

Dopo Glee, l’attrice si è dedicata principalmente al cinema con film come Yellow Fever, Hello Again e 1 Night in San Diego. Inoltre è stata impegnata a teatro e nella produzione di vari progetti.

Chord Overstreet

Chord Overstreet- foto usmagazine.com

Chord Overstreet è Sam Evans, una new entry del liceo McKinley e del Glee Club. Diventa amico di Finn ed entra a far parte della squadra di football.

Sam prova attrazione per Quinn e i due si frequentano nella seconda stagione, salvo poi lasciarsi poco dopo. Successivamente ha un flirt con Santana e alla fine si fidanza con Mercedes.

Non è presente nella terza stagione (sembra partito a seguito del trasferimento del padre in un’altra città), ma torna per aiutare gli amici a vincere le provinciali.

Vive una breve relazione con Brittany, ma i due si lasciano quando la ragazza ammette di provare ancora qualcosa per Santana. Così Sam torna brevemente con Mercedes.

Nella sesta stagione diventa co-allenatore al McKinley e dopo allenatore principale e vive una breve storia con Rachel. Nell’ultima puntata viene assunto da Will come direttore delle Nuove Direzioni.

L’attore, dopo la serie, è apparso soltanto in pochi altri progetti televisivi come Be Cool, Scooby-Doo!, Pickle and Peanut, The Bold Type e The Vampire Diaries per poi dedicarsi completamente alla musica.

Becca Tobin

Becca Tobin- foto eonline.com

Becca Tobin è Kitty Wilde, una nuova cheerleader arrivata nella quinta stagione. La ragazza inizia a uscire con Jake Puckerman, ma viene lasciata perché troppo dura nei confronti del Glee Club.

Kitty vive una breve relazione con il fratello maggiore di Jake, Noah Puckerman, ma i due si lasceranno all’indomani della partenza del ragazzo per il college. Successivamente si fidanzerà con Artie.

Entra a far parte del Glee Club, ma creerà molti problemi a causa della sua gelosia nei confronti di Marley e la relazione della ragazza con Jake.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con NCIS: Los Angeles, Tutto per una canzone e Il ritmo dell’amore.

Melissa Benoist

Melissa Benoist- foto mystylenews.com

Melissa Benoist è Marley Rose, un nuovo membro del Glee Club nella quarta stagione. È la figlia della cuoca della mensa e per questo non è molto popolare a scuola (anzi viene derisa).

È una ragazza timida, sensibile ed emotiva che vivrà una relazione prima con Jake e dopo con Ryder. Viene trasferita in un’altra scuola da Sue al termine della quinta stagione.

L’uscita da Glee ha portato l’attrice a lavorare ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Supergirl, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Waco e Batwoman.

Al cinema possiamo ritrovare l’attrice in film come Whiplash, Danny Collins – La canzone della vita, La risposta è nelle stelle, Band of Robbers, Boston – Caccia all’uomo, Lowriders, Sun Dogs, Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood e Billy Boy.

Alex Newell

Alex Newell- foto today.com

Alex Newell è Wade “Unique” Adams, membro dei Vocal Adrenaline che si traveste da donna durante le sue esibizioni. È un teenager transgender che ammira Kurt e Mercedes.

Nella quarta stagione Unique si trasferisce al liceo McKinley ed entra nelle Nuove direzioni e si innamora di Ryder Lynn. Sue la trasferisce alla fine della quinta stagione.

Dopo la serie, l’attore è apparso in tv con Empire e Lo straordinario mondo di Zoey e si dedicato completamente alla musica pubblicando diversi singoli ed EP e collaborando con altri artisti in molti featuring.

Blake Jenner

Blake Jenner- foto tavernejorgos.nl

Blake Jenner è Ryder Lynn, un giocatore di football che si unisce al Glee Club dietro spinta di Finn. Il ragazzo instaura subito un ottimo rapporto con Marley e per questo entra in competizione con Jake.

Alla fine della quinta stagione, però, il personaggio esce di scena perché trasferito in un’altra scuola da Sue.

Dopo Glee, l’attore è apparso di nuovo in televisione con Supergirl e What/If e ha partecipato ad alcuni film per il grande schermo come Tutti vogliono qualcosa, 17 anni (e come uscirne vivi), The Vanishing of Sidney Hall e American Animals.

Ashley Fink

Ashley Fink- foto pinterest.com

Ashley Fink è Lauren Zizes, una studentessa a capo del club di wrestling che entra a far parte del Glee Club come sostituta di Kurt.

Lauren intreccia una relazione con Puck, ma lo lascia e decide di abbandonare il Glee Club perché non abbastanza popolare.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare ad altri progetti televisivi come K.C. Agente Segreto e Criminal Minds.

Jacob Artist

Jacob Artist- foto kbcchannel.tv

Jacob Artist è Jake Puckerman, fratellastro di Noah e interesse amoroso di Marley. È un ragazzo un po’ bullo e donnaiolo; non a caso usciva con Kitty prima di mettersi con Marley (che tradirà con Bree).

Jake vive molti alti e bassi con Marley, ma alla fine esce di scena perché trasferito in un’altra scuola da Sue alla fine della quinta stagione.

Dopo Glee, possiamo ritrovare l’attore in altri show televisivi, tra i quali ricordiamo Quantico, American Horror Story, The Arrangement e Now Apocalypse.

Si è dedicato anche al cinema lavorando a film come Blood Mone e Haunting on Fraternity Row.