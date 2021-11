Hercules (Hercules: The Legendary Journeys) è una serie televisiva andata in onda in Italia dal 1996 al 2001 per un totale di 6 stagioni.

Hercules- foto twitter.com

Lo show è stato lanciato da alcuni film per la televisione: Hercules e le donne amazzoni (Hercules and the Amazon Women), Hercules e il regno perduto (Hercules and the Lost Kingdom), Hercules e il cerchio di fuoco (Hercules and the Circle of Fire), Hercules nell’inferno degli dei (Hercules in the Underworld) e Hercules nel labirinto del Minotauro (Hercules in the Maze of the Minotaur).

Gli ideatori Christian Williams e Robert Tapertd hanno ambientato Hercules in una Grecia un po’ persa tra luoghi, miti e leggende in cui l’erore e il suo fidato amico Iolao viaggiano in lungo e in largo per aiutare villaggi e persone in balia dei capricci degli dei, dei mostri e delle forze del male.

Durante la serie, Hercules deve fare i conti con l’odio della matrigna Giunone che vuole annientarlo in quanto dimostrazione dell’infedeltà di Giove, gli intrighi di Marte e la malvagità del dio Dahak.

Il fascino dello show vagamente ispirato alle avventure di Hercules ha dato forma a due spin-off di successo: Xena – Principessa guerriera e Young Hercules.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Quali altri ruoli avranno interpretato? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Hercules: ieri e oggi!

Kevin Sorbo

Kevin Sorbo- foto ru.baku.ws

Kevin Sorbo è Hercules, il protagonista della serie e migliore amico di Iolao. È figlio illegittimo di Giove e Alcmena dotato di “era una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio”.

Il viaggio di Hercules è costellato dall’incontro con persone in difficoltà a causa di guerre, intrighi, mostri e capricci degli dei.

Tra i suoi nemici più accaniti ci sono la matrigna Giunone (insofferente all’esistenza della testimonianza dell’infedeltà di Giove) e il fratellastro Marte (contrariato dall’interferenza di Hercules e geloso dell’amore paterno).

Pur essendo figlio del re degli dei (il suo preferito), Hercules mal sopporta l’indolenza e la crudeltà degli dei e prova a convincere chi aiuta a ribellarsi. Inoltre aiuta molti guerrieri caduti in disgrazia, come Xena.

Non solo nemici. Oltre al fidato amico Iolao, l’eroe può contare sull’alleanza di alcune divinità, tra le quali ci sono Venere e Cupido.

L’attore, dopo la serie, è apparso ancora in televisione con Xena – Principessa guerriera, Hercules & Xena: Wizards of the Screen, Sin City Spectacular, Just Shoot Me!, Andromeda, Dharma & Greg, La vita secondo Jim, Hope & Faith, Love, Inc., Bobby Cannon, Last Chance Cafe, Due uomini e mezzo, Psych, Something Beneath, The O.C., The Middleman, L’ora del licantropo, Wolf Canyon, Lightning Strikes, The Super Hero Squad Show, The Santa Suit, Provaci ancora Gary, Hawaii Five-0, St. James St. James Presents: Delirium Cinema, The Ex List, Flesh Wounds, Non fidarti della str**** dell’interno 23, Vite in ostaggio, Scelta d’amore, Supergirl e The Potwins.

Al cinema lo ritroviamo in film come Clipping Adam, Walking Tall 2 – La rivincita, Walking Tall 3 – Giustizia personale, Il cacciatore di taglie, An American Carol, La febbre della prateria, 3ciento – Chi l’ha duro… la vince, L’ora del licantropo, Tommy e il mulo parlante, Bitch Slap – Le superdotate, Il soffio dell’inferno, Paradox, Tales of an Ancient Empire, The Kings of Mykonos, E se… fosse andata diversamente?, Sam Steele and the Crystal Chalice, Coffin, Julia X 3D, Poolboy: Drowning Out the Fury, Soul Surfer, Fatal Call, FDR: American Badass!, Abel’s Field, Storm Rider – Correre per vincere, The Extendables, God’s Not Dead, Survivor, The Black Rider: Revelation Road, One Shot e Mythica: A Quest for Heroes e Alongside Night.

E ancora, The Sparrows: Nesting, Confessions of a Prodigal Son, Gallows Road, Hope Bridge, The Secret Handshake, Jesse James: Lawman, One More Round, Mythica: The Darkspore, Single in South Beach, Mythica: The Necromancer, Christmas Dreams, Piranha Sharks, Caged No More, Beyond the Game, Mythica: The Iron Crown, Joseph and Mary, Forgiven, Spirit of the Game, Mythica: The Godslayer, Rodeo Girl, The UnMiracle, Asomatous, Let There Be Light, This Old Machine, Bernie il delfino, The Reliant e Miracle in East Texas.

Michael Hurst

Michael Hurst- fotoplotek.pl

Michael Hurst è Iolao, aiutante e fidato amico di Hercules. Diversamente da Olimpia in Xena, però, non accompagna sempre il protagonista nelle sue missioni. Questo non lo rende meno centrale.

Iolao è più di una spalla per Hercules, visto che il suo aiuto e i suoi consigli sono provvidenziali in molte situazioni.

Il loro legame fraterno (in realtà di zio e nipote) si inclina in diverse occasioni e porta Iolao ad allontanarsi, ma senza mai rompersi del tutto.

Iolao diventa importante nell’ascesa di Dahak che, dopo averlo ucciso durante un tentativo di salvataggio di Nebula, si impossessa del suo corpo.

Il personaggio viene “sostituito” dal giullare del sovrano del mondo parallelo che l’eroe riesce a salvare, salvo poi lasciare in posto di nuovo a Iolao (diventato nell’aldilà difensore della Luce).

L’amicizia tra i due e il rispetto di Hercules per gli essere umani degni di onore convincono Mileto (alias arcangelo Michele) a risparmiare l’Umanità e restituire Iolao all’amico.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Xena – Principessa guerriera, Young Hercules, Andromeda, La spada della verità e The Almighty Johnsons.

Per quanto riguarda il cinema, invece, possiamo trovarlo in film come I’ll Make You Happy, Fracture, Treasure Island Kids: The Monster of Treasure Island , The Tattooist, The Last Magic Show, We’re Here to Help, The Map Reader, Bitch Slap – Le superdotate, Vermilion e Dead.

Meg Foster

Meg Foster- foto bkkentweek.com

Meg Foster è Giunone, la regina degli dei e moglie di Giove. Non ha mai digerito il legame tra il marito e l’umana Alcmena e la nascita di Hercules.

L’obiettivo principale di Giunone è eliminare Hercules in quanto testimonianza vivente dell’infedeltà del marito.

Dopo Hercules, l’attrice è apparsa in altri show televisivi: Xena: Principessa guerriera, Hjem, The Mentalist, Ravenswood, The Originals, Baskets, Pretty Little Liars e Twin Peaks: il ritorno.

Ha proseguito la sua carriera cinematografica con film come The Killer – Ritratto di un assassino, Being with Eddie, cortometraggio, Coming Up Easy, Fede e coraggio, Sebastian, Le streghe di Salem, A Place Called Hollywood, 31, Three Days in August, Irwindale, Jeepers Creepers 3, A Reckoning e Any Bullet Will Do.

Kevin Tod Smith

Kevin Tod Smith- foto instagram.com

Kevin Tod Smith è Marte, affascinante dio della guerra e fratellastro di Hercules. Sostituisce Giunone in qualità di antagonista del protagonista.

Marte è ostile ad Hercules per due motivi: da un lato ferma scontri e battaglie che lo aggradano e dall’altra parte risulta essere il figlio prediletto di Giove.

Nonostante l’ostilità, Marte si allea con il fratellastro per combattere divinità molto più forti, come per esempio il dio Dahak e il Mileto.

L’attore, dopo la serie, ha recitato in altri progetti televisivi, tra i quali spiccano Xena – Principessa, Naked: Stories of Men, Le sorelle McLeod, City Life, Frontier, F/X: The Series, Flatemates, Young Hercules, Wildside, Lawless, Lawless: Beyond Justice e Lawless: Dead Evidence.

Lo ritroviamo anche in alcuni film per il grande schermo come Channelling Baby, Jubilee e Warriors of Virtue: The Return to Tao. Purtroppo è morto nel 2002 a causa di un incidente su un set vicino a quello del suo ultimo film.

Robert Trebor

Robert Trebor – foto maxmag.gr

Robert Trebor è Salmoneo, amico eccentrico di Hercules e Iolao. È un venditore che farebbe qualsiasi cosa per guadagnare denaro, persino ingannare gli acquirenti e vendere merce scadente.

Pur essendo un venditore disonesto, pero, si rivela sempre un amico sincero per l’eroe e il suo aiutante e li aiuta in varie occasioni.

L’attore, dopo la serie, è apparso ancora in televisione con Xena – Principessa guerriera, Boomtown e Wedding Daze.

È stato impegnato un po’ di più con i film per il grande schermo Dying on the Edge, Jiminy Glick in Lalawood, Nata per vincere, Meet Market, La casa del diavolo, Hip-Hop Headstrong, JoAnne e Ave, Cesare!.

Alexandra Tydings

Alexandra Tydings- foto film.org.pl

Alexandra Tydings è Venere, figlia di Giove, dea della bellezza e dell’amore e divinità spesso alleata di Hercules.

Venera aiuta Hercules in diverse occasioni e molto spesso intrattiene simpatiche discussioni con il fido Iolao.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con Xena – Principessa guerriera, Dodge’s City, Sheena, Another Pretty Face, The Wire e What Death Leaves Behind.

Bruce Campbell

Bruce Campbell- foto lux.fm

Bruce Campbell è Autolico, ladro e personaggio stravagante. È amico di Hercules e Iolao e spesso li aiuta nelle loro sfide.

Dopo Hercules, l’attore ha partecipato ad altri progetti televisivi: Tornado!, Homicide, Sfida nello spazio, Xena – Principessa guerriera, X-Files, Jack of All Trades, Beggars and Choosers, Streghe, Terminal Invasion, Masters of Horror, Alien Apocalypse, In cima al mondo, Burn Notice – Duro a morire, Burn Notice – La caduta di Sam Axe, 1600 Penn, Psych, The Libriarians, Fargo, Ash vs Evil Dead, Lodge 49, A.P. Bio e One December Nigh.

Si è dedicato molto anche al cinema con film come Al cinema lo ritroviamo in film come Dal tramonto all’alba 2 – Texas, sangue e denaro, Minaccia nucleare, Timequest, The Majestic, Spider-Man, Tutta colpa di Sara, Bubba Ho-Tep – Il re è qui, Comic Book: The Movie, Spider-Man 2, Man with the Screaming Brain, Sky High – Scuola di superpoteri, Fangoria: Blood Drive 2, Il mistero del bosco, Spider-Man 3, My Name Is Bruce, Tar, Il grande e potente Oz, La Casa, Doc of the Dead, The Escort, Highly Functional, To Hell and Back: The Kane Hodder story, Hail to the Deadites e Black Friday.

Jeffrey Thomas

Jeffrey Thomas- fototvovermind.com

Jeffrey Thomas è Giasone, re di Corinto e capo degli Argonauti. Viene coinvolto in alcune avventure di Hercules.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato ad altri show televisivi: La famiglia Robinson, Dark Knight, The Shirt, Mercy Peak, Outrageous Fortune, La spada della verità, Spartacus: Gli dei dell’arena, Emilie Richards, Spartacus: Blood and Sand, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Slow West, The Dead Room, Space Trash Men, La luce sugli oceani, Cold Fish, Ash vs. Evil Dead, Resta con me, The Gulf e Walk a Mile.