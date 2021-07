Il mio amico Arnold (Diff’rent Strokes) è una sitcom americana andata in onda in Italia dal 1980 al 1988 per ben 8 stagioni.

Scena Il mio amico Arnold- foto triviaboss.com

Lo show ideato da Bernie Kukoff e Jeff Harris ha avuto talmente successo da dare vita allo spin-off L’albero delle mele incentrato sulla signora Edna Garrett.

La sitcom racconta la storia dei fratelli Arnold e Willis Jackson di 8 e 13 anni, figli della governante del signor Philip Drummond. Dopo la morte della donna, i due vengono adottati dal ricco uomo di Manhattan.

L’arrivo dei due fratelli nella vita del signor Drummond dà il via una serie di vicende drammatiche e comiche segnate da altri personaggi: Kimberly Drummond (figlia del signor Drummond); Edna Garrett, Adelaide Brubaker e Pearl Gallagher (governanti); Maggie McKinney (insegnante di aerobica che sposa il signor Drummond e madre di Sam).

Come finisce il mio amico Arnold? Non ha un vero e proprio finale, visto che si conclude dopo 19 episodi dell’ottava stagione. Secondo i rumors, sembra che non ci sia stato un accordo tra la ABC e Gary Coleman.

Ma che fine hanno fatto gli attori di Arnold? A quali altri progetti si saranno dedicati dopo la fine dello show? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Il mio amico Arnold: ieri e oggi!

Gary Coleman

Gary Coleman- foto rlne.info

Gary Coleman è Arnold John Jackson, il protagonista della serie. Ha 8 anni ed è il minore dei figli della governante dei Drummond. Come si chiamava il fratello di Arnold? Willis Jackson.

Arnold e Willis vengono adottati da Philip Drummond e il piccolo si adatta velocemente alla vita di Manhattan.

I suoi migliori amici sono Robbie, Dudley, Ricky e Charlie e lui e i suoi amici si ritrovano spesso ad affrontare un bullo chiamato Il Gufo e le prepotenze di Lisa.

L’arrivo di Sam, figlio della seconda moglie di Philip Drummond, rende Arnold una specie di fratello maggiore.

L’attore tornato nei panni del suo personaggio ne L’albero delle mele, Hello, Larry, Il mio amico Ricky, Storie incredibili e Willy, il principe di Bel-Air. È apparso anche in La mascotte, La vera storia di Arnold, Tutto in famiglia Buck Rogers e Drake e Josh.

Dal 2006, abbandona il mondo dello spettacolo per dedicarsi al lavoro di guardia privata. Purtroppo è scomparso nel 2010 a causa di un’insufficienza renale.

Todd Bridges

Todd Bridges. foto americanupbeat.com

Todd Bridges è Willis Jackson, fratello maggiore di Arnold. Ha 13 anni e fatica ad adattarsi alla nuova vita con Philip Drummond.

Nei primi episodi Willis prova a convincere Arnold a fare un passo indietro, salvo poi decidere di restare grazie proprio al signor Drummond e alla signora Garrett.

Il personaggio di Willis alterna momenti in cui sembra un ragazzo maturo e il fratello maggiore che tutti vorrebbero e momenti in cui è ribelle.

Willis ha avuto una lunga relazione con Charlene Duprey (Janet Jackson), ma i due chiudono alla fine della sesta stagione. L’arrivo di Sam, ma anche la sua partenza per il college, lo mettono in secondo piano.

L’attore veste i panni di Willis anche ne L’albero delle mele e Hello, Larry mentre interpreta altri personaggi in Twice Dead, Giù le mani da mia figlia, Febbre d’amore, Tutti odiano Chris e Indovina perché ti odio.

Ha partecipato a vari reality come Skating with the stars, Boxing Celebrities e Hulk Hogan’s Celebrity Championship Wrestling ed è diventato commentatore della trasmissione The Smoking Gun Presents: World’s Dumbest….

Bridges ha pubblicato il libro Killing Willis, nel quale parla dei suoi problemi con le sostanze stupefacenti e con la legge e prova a discostarsi dal personaggio che l’ha reso celebre.

Conrad Bain

Conrad Bain- foto wegointer.com

Conrad Bain è Philip Drummond, il ricco uomo d’affari che tiene fede alla promessa fatta alla sua governante e adotta Arnold e Willis.

Philip Drummond accoglie i bambini e cerca di farli ambientare con l’aiuto di sua figlia Kimberly e la signora Garrett.

Nel corso della serie l’uomo ha varie frequentazioni, ma perde la testa per Maggie McKinney e decide di sposarla. Lei e suo figlio Sam si trasferiranno da lui.

L’attore torna nel ruolo del signor Drummond ne L’albero delle mele, Hello, Larry e Willy, il principe di Bel-Air. Dopo è apparso anche in Caro presidente, Cartoline dall’inferno e Unforgettable. È scomparso nel 2013.

Dana Plato

Dana Plato- foto pinterest.it

Dana Plato è Kimberly Drummond, figlia naturale di Philip Drummond e sorellastra di Arnold e Willis. Ha 13 anni all’inizio della sitcom.

Kimberly frequenta l’Eastland School di Peekskill, ma inizia a frequentare la stessa scuola di Willis dal secondo episodio della quinta stagione. Dopo partirà per studiare a Parigi, salvo tornare di tanto in tanto.

L’attrice è tornata a interpretare Kimberly Drummond ne L’albero delle mele e Hello, Larry e successivamente ha provato a rilanciarsi posando per Playboy e lavorando in pellicole softcore. Dopo i problemi di alcol e droga e i problemi con la giustizia, è morta nel 1999 a causa di un’overdose di farmaci.

Charlotte Rae

Charlotte Rae- fotopinterest.com

Charlotte Rae è Edna Garret, la prima governante di casa Drummond. La donna arriverà alla Eastland School di Peekskill e ci resterà, dando vita allo spin-off L’albero delle mele.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato a Hello, Larry, Beane’s of Boston, The Triangle Factory Fire Scandal, L’albero delle mele, The Facts of Life Goes to Paris, Love Boat, Words by Heart, Zero in magia, A cuore aperto, La signora in giallo, Salvate il cane, 227, Baby Talk, Thunder in Paradise, Sisters, Can’t Hurry Love, Mickey: Reelin’ Through the Years, Il mondo segreto di Alex Mack, The Return of Alex Kelly, Un detective in corsia, Lezioni di nuoto, Quattro amiche, nuovi amori, Squadra Med – Il coraggio delle donne, The King of Queens, E.R. – Medici in prima linea, Life – Mary Ford, Pretty Little Liars e Girl Meets World r Broadway: Beyond the Golden Age.

Al cinema la ritroviamo in film come Ecstasy Generation, Zohan – Tutte le donne vengono al pettine, Christmas Cottage, Love Sick Love, Dove eravamo rimasti e Norman Lear: Just Another Version of You. Purtroppo è scomparsa il 2018.

Nedra Volz

Nedra Volz- foto tvserial.it

Nedra Volz è Adelaide Brubaker, la governante che sostituisce la signora Garrett nella seconda stagione.

Da giovane è stata l’assistente di un mago e prima di arrivare dai Drummond è stata al servizio di altri tre signori (tutti morti). Va via nella quarta stagione senza spiegazioni e torna per le nozze di Philip e Maggie.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con Lo zio d’America, Professione pericolo, The Super Mario Bros. Super Show!, Babes e A-Team.

Si è dedicata al cinema con film come Scuola guida, Le ragazze della Terra sono facili, Mortuary Academy, Il silenzio dei prosciutti, Dickwad e La grande promessa. L’attrice è scomparsa nel 2003.

Mary Jo Catlett

Mary Jo Catlett- foto pinterest.com

Mary Jo Catlett è Pearl Gallagher, la governante che sostituisce Adelaide dopo la sua partenza. Prima di arrivare dai Drummond ha lavorato per molte famiglia e ha frequentato alcune scuole di cucina europee.

L’attrice, dopo la sitcom, ha continuato a lavorare in televisione con Alf, General Hospital, Raven, State of Mind, Il tempo della nostra vita, Cold Case – Delitti irrisolti, Glee, 2 Broke Girls, A tutto ritmo, Desperate Housewives, The Mentalist, Modern Family, Rizzoli & Isles, Mamma in un istante e Trial & Error.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in alcuni film come La signora ammazzatutti, Gli scaldapanchina e Bastardi in divisa.

Danny Cooksey

Danny Cooksey- foto brainstudy.info

Danny Cooksey è Sam McKinney, figlio di Maggie e Wes McKinney. Il ragazzino si trasferisce dai Drummond quando sua madre sposa il signor Drummond e lega particolarmente con Arnold.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con Mr. Belvedere, I Cavanaugh, Riptide, MacGyver, Le notti del lupo e Genitori in blue jeans.

Al cinema lo ritroviamo in film come Il mio amico Mac, Terminator 2 – Il giorno del giudizio e DaZe: Vol. Too (sic) – NonSeNse.

Dixie Carter

Dixie Carter- foto looper.com

Dixie Carter è Maggie McKinney, un’insegnante di aerobica che sposa Philip Drummond alla fine della sesta stagione. La donna si trasferisce nell’attico insieme a suo figlio Sam (avuto dal primo marito).

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con Crazy Like a Fox, Quattro donne in carriera, : Perry Mason: Serata con il morto, Gambler V: Playing for Keeps, Christy, Dazzle, Un detective in corsia, Sospettati di omicidio, Fired Up, Adorabili creature, Il grande giorno, In tribunale con Lynn, Una famiglia per Natale, Sudbury, Law & Order: Special Victims Unit, Hope & Faith, Desperate Housewives, Our First Christmas e That Evening Sun. È scomparsa nel 2010.

Mary Ann Mobley

Mary Ann Mobley- foto tvseria.it

Mary Ann Mobley è Maggie McKinney, la nuova moglie di Drummond nell’ultima stagione. L’attrice sostituisce la collega Dixie Carter. Purtroppo ci ha lasciati nel 2014.