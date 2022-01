Il tocco di un angelo (Touched by an Angel) è una serie televisiva americana trasmessa in Italia dal 1998 al 2005 per un totale di 9 stagioni.

Lo show creato da John Masius ha come protagonisti alcuni angeli inviati da Dio sulla Terra (tra i quali spiccano Monica, Tess e Andrew) per aiutare gli uomini nei momenti di confusione e disperazione.

La serie tratta temi delicati e drammatici, dal fallimento alla morte fino al suicidio, ma rimarca sempre la vittoria del bene sull’oscurità attraverso l’accettazione di una realtà diversa da quella immaginata.

Il successo di questa serie negli Stati Uniti ha portato alla creazione di uno spin-off intitolato Terra Promessa (Promised Land).

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Il tocco di un angelo: ieri e oggi!

Roma Downey

Roma Downey è Monica, uno degli angeli protagonisti della serie. È alle prime armi ed è soprannominata Miss Aureola.

Monica è un angelo dolce e comprensivo che sa fare tesoro dalle lezioni della vita terrena e ha un talento canoro. Ama il caffè.

Nella puntata finale, convinta di non aver aiutato il suo protetto Zack, Monica rinuncia a tutto per sostenerlo. In realtà Zack non era altro che Dio sotto mentite spoglie che decide di “promuoverla”.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione in progetti come Tre donne per un delitto, The Division, Ballo di nozze, Olimpiadi di famiglia e La Bibbia.

Al cinema invece ritroviamo Roma Downey in film come Funky Monkey, Son of God e Buttons.

Della Reese

Della Reese è Tess, un altro angelo mandato da Dio sulla Terra e capo di Monica. È decisamente più realista rispetto agli altri protagonisti. Anche lei è amante della musica.

Tess è una sorta di guida per Monica e prova costantemente a farle capire la natura umana degli uomini e le ragioni di certe azioni.

L’attrice e cantante, dopo la serie, ha continuato a dividersi tra cinema e televisione con vari progetti, tra i quali ricordiamo Beauty Shop, Raven, If I Had Known I Was a Genius, Febbre d’amore, A Very Mary Christmas, Detroit 1-8-7, Hallelujah, Christmas Angel, Meant to Be, Me Again, Un misterioso Babbo Natale, Miracle at Gate 213 e Il mistero delle lettere perdute. Purtroppo è scomparsa nel 2017.

John Dye

John Dye è Andrew, l’angelo Della Morte. In tal senso la morte, seppur dolorosa per i cari, traccia la fine di ogni sofferenza e l’inizio della nuova vita al cospetto di Dio.

Dopo lo show, l’attore si è dedicato principalmente al cinema con film come Heart of the Beholder, Claudette e Fist of the Warrior. Purtroppo è venuto a mancare nel 2011.

Valerie Bertinelli

Valerie Bertinelli è Gloria, un angelo che si unisce alla squadra nell’ottava e nella nona stagione della serie.

Gloria è un angelo più giovane rispetto agli altri e sembra essere meno empatica ma, grazie all’aiuto di Monica, riuscirà a provare sentimenti umani.

L’attrice, dopo Il tocco di un angelo, è apparsa ancora in televisione con Finding John Christmas, Claire, Boston Legal, Che fatica fare la star!, Hot in Cleveland, Il mistero delle lettere perdute e The Daly Show.

Al cinema invece Valerie Bertinelli è apparsa soltanto in un cameo del film Saved! diretto da Brian Dannelly nel 2005.

Alexis Cruz

Alexis Cruz è Rafael, un angelo speciale che interviene qualche volta per aiutare Monica, Tess e gli altri angeli.

L’attore, dopo la serie, ha collezionato un ruolo dietro l’altro in tantissimi altri progetti: Spectres, American Family, Stand Up for Justice, CSI – Scena del crimine, Eyes, Last Call, Slayer, L’ultima occasione, Shark – Giustizia a tutti i costi, Tortilla Heaven, Drag Me to Hell, Eagleheart, Muy Macho, Perception, American Girl Trapped on a Telenovela, Castle, Altergeist, Love Life, FBI e Blue Bloods.

Charles Rocket

Charles Rocket è Adam, il primo Angelo Della Morte (poi sostituito da Andrew).

Dopo la serie, l’attore è apparso in altri show televisivi, tra i quali ricordiamo Static Shock, The King of Queens e Law & Order: Criminal Intent.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Charles Rocket nel film Shade – Carta vincente. Purtroppo è scomparso nel 2005.

Chris Burke

Chris Burke è Taylor, un angelo con la Sindrome di Down. Il suo supporto serve a far capire alle persone che non ci sono differenze tra le creature di Dio.

Dopo la serie, l’attore ha proseguito la carriera con altri progetti: The Division, E.R. – Medici in prima linea e Mona Lisa Smile.