Joan of Arcadia è una serie televisiva americana ispirata liberamente alla storia di Giovanna d’Arco e andata in onda in Italia nel 2006.

Lo show ideato Barbara Hall è molto particolare perché racconta la storia di Joan, una liceale ribelle che vive la vita di una normale teenager: cerca amicizie, interagisce con i suoi fratelli (il maggiore diventato paraplegico a seguito di un incidente stradale e il minore appassionato di matematica, fisica.

Tuttavia Joan ha una dote molto particolare (che tiene segreta a tutti): riesce a vedere Dio con un volto diverso di volta in volta.

Il debutto di Joan of Arcadia ha guadagnato il consenso di pubblico e critica, ma i telespettatori hanno perso curiosità nel corso della seconda stagione. Per questo la CBS ha deciso di cancellare lo show.

I fan hanno provato a mobilitare una campagna a favore della ripresa dello show, ma ormai il progetto era stato accantonato. Anzi, alcuni oggetti dello show e i copioni sono stati venduti su e-Bay.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show? A cosa si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Joan of Arcadia: ieri e oggi!

Amber Tamblyn

Amber Tamblyn è Joan Girardi, la protagonista della serie. È una ragazza ribelle con una dote incredibile: può vedere e parlare con Dio.

Joan è consapevole della stranezza del suo dono e preferisce tenere nascosti i dialoghi con Dio, prendendo il meglio da ogni esperienza.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato ad apparire in televisione con Babylon Fields, The Russell Girl – Una vita al bivio, The Unusuals – I soliti sospetti, Dr. House – Medical Division, The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret, Portlandia, Due uomini e mezzo e Community.

Al cinema la ritroviamo in 4 amiche e un paio di jeans, The Grudge 2, Stephanie Daley, Spiral, Normal Adolescent Behavior, Blackout, 4 amiche e un paio di jeans 2, Spring Breakdown, Un alibi perfetto, Main St. – L’uomo del futuro, 127 ore, Django Unchained, X/Y, Bastardi insensibili, La festa delle fidanzate e Nostalgia.

Jason Ritter

Jason Ritter è Kevin Girardi, il fratello maggiore della protagonista. Purtroppo è diventato paraplegico in seguito a un incidente stradale provocato da un amico che si era messo alla guida ubriaco.

Anche se l’incidente sembra infrangere tutti i suoi sogni, Kevin riesce ad appassionarsi al giornalismo e a iniziare lavorare come giornalista.

L’attore, dopo Joan of Arcadia, ha continuato a lavorare ad altri progetti televisivi: The Class – Amici per sempre, Mercy, Parenthood, The Event, Sketchy, NTSF:SD:SUV:, Call Me Crazy: A Five Film, Us & Them, Drunk History, Garfunkel and Oates, Person of Interest, Key and Peele, Another Period, Girls, Golia, Una mamma per amica – Di nuovo insieme, Tales of Titans, Kevin (Probably) Saves the World, The Long Road Home, The Tale, A Million Little Things, Dion, Quest e Superstore.

Non ha trascurato neanche il cinema con film come Perceptions, Lenexa, 1 Mile, Il prescelto, The Education of Charlie Banks, Good Dick, Love Shooting, T Takes: Room 23, W., Peter and Vandy, The Perfect Age of Rock ‘n’ Roll, The Dry Land, Morning, White Horse, A Bag of Hammers, The Perfect Family, The Break In, Brooklyn Brothers Beat the Best, They’re with Me, The Five Stages of Grief, Atlantis, The End of Love, Free Samples, Angel of Death, Trying, The Golden Age, Manhattan Mixtape e Boats Against the Current.

E ancora, The East, I Am I, Teddy Bears, The Sidekick, The Goldfish, Hits, Wild Canaries, We’ll Never Have Paris, There’s Always Woodstock, About Alex, Qualcosa di buono, 7 Minutes, Always Worthy, Oh Gallow Lay, The Steps, The Meddler – Un’inguaribile ottimista, Embers, The Intervention, Dream Boy, Carrie Pilby, Cover Up, The Labyrinth, Bitch, Your Day e Baby Kate.

Michael Welch

Michael Welch è Luke Girardi, fratello minore di Joan e Kevin. È un ragazzino curioso e brillante a scuola. Ama la matematica, la fisica e le scienze e desidera diventare uno scienziato.

Dopo lo show, l’attore ha proseguito la sua carriera con altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Senza traccia, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Cold Case – Delitti irrisolti, NCIS – Unità anticrimine, Crossing Jordan, Law & Order – Unità vittime speciali, Numb3rs, CSI: Miami, The Riches, Criminal Minds, Bones, CSI: NY, Grimm, Z Nation, Scandal, NCIS: New Orleans, Lucifer, The Catch, Another Period, Morire e poi ancora e Station 19.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come All the Boys Love Mandy Lane, An American Crime, The Beautiful Ordinary, Choose Connor, American Son, Day of the Dead, The Coverup, Twilight, My Suicide, The Grind, Lost Dream, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, Grace Unplugged, Hansel e Gretel e la strega della foresta nera, Boys of Abu Ghraib, Boy Meets Girl, The Last Survivors, A Haunting in Cawdor, Chasing Eagle Rock e The Grounds.

Joe Mantegna

Joe Mantegna è Will Girardi, padre di Joan, Kevin e Luke e marito di Helen. È il capo di polizia di Arcadia, ma è tornato al grado di detective a causa della corruzione della città.

L’attore ha alle spalle una carriera fatta di successi ma, dopo Joan of Arcadia, è apparso in televisione con The Starter Wife, Criminal Minds e Criminal Minds: Beyond Borders.

Al cinema lo ritroviamo in film come Elvis and Anabelle, Cougar Club, My Suicide, Redbelt, Lonely Street, The House That Jack Built, The Assistants, Compulsion e The Bronx Bull.

Mary Steenburgen

Mary Steenburgen è Helen Girardi, madre di Joan, Kevin e Luke e moglie di Will. La donna lavora come segretaria nella scuola di Joan e all’occorrenza sostituisce l’insegnante di arte.

L’attrice non ha bisogno di presentazioni e, dopo lo show, ha continuato a lavorare in altri progetti per il piccolo schermo: Becker, Rinuncia impossibile, Reinventing the Wheelers, Happiness Isn’t Everything, Southern Discomfort, Robot Chicken, Bored to Death – Investigatore per noia, Wilfred, 30 Rock, La terra dei fuorilegge, Orange Is the New Black, The Last Man On Earth, Grace and Frankie e Lo straordinario mondo di Zoey.

Al cinema la ritroviamo in film come Inland Empire – L’impero della mente, Elvis and Anabelle, Nobel Son – Un colpo da Nobel, Terapia d’amore, Il buio nell’anima, Honeydripper, Fratellastri a 40 anni, Tutti insieme inevitabilmente, In the Electric Mist – L’occhio del ciclone, Ricatto d’amore, Open Road – La strada per ricominciare, Che fine hanno fatto i Morgan?, Dirty Girl, The Help, Last Vegas, Song One, A spasso nel bosco, Dean, Il diario dell’amore, Book Club – Tutto può succedere e Non ti presento i miei.

Chris Marquette

Chris Marquette è Adam Rove, figlio di Elizabeth e Carl Rove e migliore amico di Joan e Grace. Ha un talento naturale per l’arte e segue con passione le lezioni di Helen.

Dopo Joan of Arcadia, l’attore è apparso di nuovo in televisione con Huff, Weeds, Criminal Minds, Outlaw, Dr. House – Medical Division, Awake, Hawaii Five-0, Mozart in the Jungle, Lucifer e Barry.

Si è dedicato molto anche al cinema lavorando a film come Sugar Mountain, Fellowship, American Gun, Just Friends (Solo amici), Alpha Dog, Invisible, Graduation, The Education of Charlie Banks, Choose Connor, The Beautiful Ordinary, The Day the Dead Weren’t Dead, Fanboys, Corsa a Witch Mountain, Infestation, Perdona e dimentica, Il rito, The Double, 10 Rules for Sleeping Around, Affari di famiglia, Ombre dal passato, Conspiracy – La cospirazione e Nostalgia.

Becky Wahlstrom

Becky Wahlstrom è Grace Polk, figlia di Sarah e Rabbi Polanski. È la migliore amica di Joan e Adam e ha un rapporto speciale con Luke. Mal sopporta l’autorità, a iniziare da quella del preside della scuola.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa ancora in televisione con Squadra Med – Il coraggio delle donne, CSI – Scene del crimine, Grey’s Anatomy, Ghost Whisper – Presenze, Bones, Saving Grace, Numb3rs, Cold Case – Delitti irrisolti, 24, Mad Men, NCIS – Unità anticrimine e Nashville.

La ritroviamo anche in alcuni film per il grande schermo, tra i quali ricordiamo I segreti per farla innamorare, The Strip, Steel Country e L’angelo del male – Brightburn.

Mageina Tovah

Mageina Tovah è Glynis Figliola, amica ed ex ragazza di Luke. Non è un personaggio principale, ma aiuta ad approfondire alcune dinamiche interne e a capire meglio il fratello di Joan.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Crossing Jordan, Private Practice, Cold Case – Delitti irrisolti, The Shield, Lie to me, Shameless, The Mentalist, American Horror Story, Le regole del delitto perfetto e The Magicians.

Al cinema ritroviamo Mageina Tovah in Spider-Man 2, Spider-Man 3 e The Factory – Lotta contro il tempo.