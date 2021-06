La principessa e il povero è una miniserie televisiva diretta da Lamberto Bava e andata in onda in 2 puntate nel 1997.

Cast La principessa e il povero- foto beyazperde.com

Lo show diretto dal creatore di Fantaghirò ruota intorno a Mirabella, figlia di una contadina che diventa principessa in seguito al rapimento del figlio del Re Hamil.

Mirabella cresce nella consapevolezza del proprio destino, ma è desiderosa di conoscere il mondo. Così si traveste da popolana e visita il villaggio, dove incrocia Leonardo e Ademaro. La ragazza si innamora di quest’ultimo ma, provata dai modi di fare di Leonardo, chiede al padre di poterlo avere come schiavo.

Leonardo si trova costretto a soddisfare le voglie della principessa mentre quest’ultima continua a frequentare Ademaro senza rivelargli la sua vera identità. Il suo segreto ha vita breve e la ragazza capisce di amare Leonardo.

Dopo la fuga di Leonardo e la morte del re per mano del fratello, Mirabella è costretta dalla legge a sposare lo zio. Tuttavia il re, prima di morire, ha chiesto a Leonardo di sposare Mirabella, scatenando l’ira del fratello.

L’assassino del re e Leonardo si scontrano a duello e il giovane ha la meglio. Così lui e Mirabella possono sposarsi per il bene del regno, ma il giorno delle nozze Ademaro rivela a tutti che Leonardo è il vero figlio del Re. A quel punto il ragazzo rifiuta di sposare Mirabella e lei scappa via.

Alla fine, grazie alla magia, si scopre che il vero principe è Ademaro e non Leonardo e il giovane chiede la mano di Mirabella. La ragazza, però, decide di creare da sé il suo destino e tornare da Leonardo.

Ma come saranno diventati i protagonisti della miniserie? A cos’altro si saranno dedicati? Scopriamolo con la carrellata di foto di attori La principessa e il povero: ieri e oggi!

Anna Falchi

Anna Falchi- foto youmedia.fanpage.it

Anna Falchi è Mirabella, la figlia di una contadina che viene adottata dal Re Hamil e la sua Regina e diventa principessa del regno.

Dopo La principessa e il povero, ritroviamo Anna Falchi in televisione con Caraibi, La casa delle beffe, Gli occhi dell’amore, Piper e Piper-la serie .

Al cinema appare in film come Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo, Operazione Rosmarino, Nessun messaggio in segreteria, Bambini, L’allenatore nel pallone 2, Un’estate al mare, Ce n’è per tutti, L’uomo nero, Box Office 3D – Il film dei film, I corvi, Milionari, Silent Night e The Tracker.

Lorenzo Crespi

Lorenzo Crespi- foto tvserial.it

Lorenzo Crespi è Leonardo, il figlio della contadina di cui si innamora Mirabella che a un certo punto tutti credono il figlio “perduto” del Re. È lui il grande amore della protagonista.

Dopo la miniserie, l’attore siciliano appare in televisione con Operazione Odissea, Donne di mafia, Carabinieri, Pompei, Gente di mare, Mogli a pezzi e Vita da paparazzo.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Tra due mondi di Fabio Conversi e Un Hada di José Militano.

Vincenzo Leopizzi, alias Lorenzo Crespi, ha partecipato anche a Ballando con le stelle 6 come concorrente e a Domenica Live come ospite. Attualmente lavora come falconiere.

Nicholas Rogers

Nicholas Rogers- foto film.it

Nicholas Rogers è Ademaro, fratellastro di Leonardo e vero figlio “perduto” del Re. All’inizio il suo animo sensibile colpiscono Mirabella, ma alla fine l’aiuterà a capire che il suo cuore batte per Leonardo.

L’attore, dopo la miniserie, ha lavorato ad altri progetti televisivi come Laura non c’è, Half Mongrel, Caraibi, Maria, figlia del suo figlio e The Razor’s Edge. Dopodiché si è allontanato dal mondo dello spettacolo e si è specializzato nella creazione e nella commercializzazione di mobili di design per ristoranti.

Mathieu Carrière

Mathieu Carrière- foto youmedia.fanpage.it

Mathieu Carrière è Re Hamil, padre naturale di Ademaro e padre adottivo di Mirabella. È ricorso alla magia pur di avere un figlio ed evitare che il regno cada nelle mani del fratello malvagio.

Dopo lo show, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con L’elefante bianco, Tatort , La poursuite du vent, Tre addii, Il commissario Kress, Guardia costiera, Il commissario Rex, L’impero, Gli amici di Gesù – Giuda, Gli amici di Gesù – Tommaso, Un caso per due, Hans Christian Andersen: My Life as a Fairy Tale, Das unbezähmbare Herz, Il commissario Zorn, Unter uns, Das geheime Leben der Spielerfrauen, La signora delle camelie, La nostra amica Robbie, Anna und die Liebe, Der Gewaltfrieden, Squadra Speciale Cobra 11 e Romeo e Giulietta.

Al cinema lo ritroviamo in film come Ternitz, Tennessee, Sogni di gloria, Sogni di gloria – La rivincita di Raf, Luther – Genio, ribelle, liberatore, Lacrime di Kali, Arsenio Lupin, The Clan, The Fakir of Venice e Die Entbehrlichen.

Jana Hubinska

Jana Hubinska- foto instagram.com

Jana Hubinska è la Regina, moglie di Re Hamil, madre naturale di Ademaro e madre putativa di Mirabella. La donna riesce a concepire soltanto grazie a un incantesimo.

L’attrice slovacca, dopo La principessa e il povero, è apparsa in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Bambina, Giochi infedeli, Storie di follia comune, Esperti, Rádio, Nemici confidenziali, Jazz e Rinascita.

Inoltre ha pubblicato il CD Hotel Hazard e ha partecipato all’opera teatrale su Edit Piaf Death in Pink di Feldek e al musical The Queen Sings the Blues.

Max Von Sydow

Max Von Sydow- foto youmedia.fanpage.it

Max Von Sydow è Epos, lo stregone malvagio che vive sull’Isola Nera. Il Re si reca da lui per riuscire ad avere un erede, ma in realtà parla con l’aiutante e l’eterno bambino Gamesh. Scoperto l’inganno, lo stregone avrà un ruolo attivo nelle vicende di Mirabella, Leonardo e Ademaro.

Dopo la serie, l’attore ha proseguito la sua brillante carriera con altri progetti come Professione fantasma, Il processo di Norimberga, La fuga degli innocenti, La saga dei Nibelunghi, L’inchiesta, I Tudors e Il Trono di Spade.

Non ha trascurato neanche il cinema con film come Al di là dei sogni, La neve cade sui cedri, Non ho sonno, Druids – La rivolta, Intacto, Minority Report, Gli amanti di Mogador, Heidi, Lo scafandro e la farfalla, Rush Hour – Missione Parigi, Emotional Arithmetic, Un uomo e il suo cane, Solomon Kane, Oscar et la dame rose, Shutter Island, Robin Hood, Molto forte, incredibilmente vicino, Il marchio di sangue, Dragons: Real Myths and Unreal Creatures, Le lettere di Madre Teresa, Star Wars: Il risveglio della Forza e Les Premiers, les Derniers. Purtroppo è scomparso nel 2020.

Simone Ascani

Simone Ascani- fotoyoumedia.fanpage.it

Simone Ascani è Gamesh, l’apprendista eterno bambino di Epos. Si traveste da Epos e dà al Re quello che vuole di più, un erede. Sarà lui a salvare Ademaro dagli sgherri di Migal e sarà lui a far tornare in vita il vero principe e Mirabella.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con progetti come Fantozzi 2000 – La clonazione, A Woman of the North, Il grande botto, Concorrenza sleale, La stretta di mano, Rita da Cascia, L’ultima Estate e Tre giorni dopo.

Thomas Kretschmann

Thomas Kretschmann- fotoyoumedia.fanpage.it

Thomas Kretschmann è il Migal, fratello di Re Hamil e aspirante re. Prova in tutti i modi a usurpare il trono del fratello, prima liberandosi dell’erede al trono e dopo cercando di circuire Mirabella. Alla fine cadrà per mano di Leonardo.

Dopo La principessa e il povero, l’attore ha continuato a lavorare in altri progetti per la televisione: Ester, Relic Hunter, 24, Sea Wolf – Il lupo di mare, Romy, L’affondamento del Laconia, The River, Dracula, The Saint, Westworld – Dove tutto è concesso, Das Boot e Penny Dreadful: City of Angels.

Si è dedicato anche al cinema con film come Il tocco – La sfida, Il mistero del principe Valiant, Coppia omicida, U-571, I cavalieri che fecero l’impresa, Il pianista, Blade II, Papà Rua Alguem 5555, Immortal Ad Vitam, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Resident Evil: Apocalypse, Gioco di donna, U-429 – Senza via di fuga, Non abbiate paura – La vita di Giovanni Paolo II, King Kong, Rohtenburg, La profezia di Celestino, Next, Eichmann, Wanted – Scegli il tuo destino, Operazione Valchiria, Transsiberian e The Young Victoria.

E ancora, The Big Bang, Hostel: Part III, Jungle Child, Dracula 3D, Stalingrad, Open Grave, Captain America: The Winter Soldier, Plastic, La grande passione, Avengers: Age of Ultron, Hitman: Agent 47, Una spia e mezzo, Stratton – Forze speciali, A Taxi Driver, Jungle, Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite, Balloon – Il vento della libertà, American Traitor: The Trial of Axis Sally e Indiana Jones 5.

Michaela Merten

Michaela Merten- foto en.wikipedia.org

Michaela Merten è Sariba, la contadina a cui il Re chiede aiuto e vera madre di Mirabella. La donna le resta vicino nelle vesti di nutrice.

Dopo la miniserie, l’attrice si è divisa tra serie tv e film, tra i quali ricordiamo Siska, Der Bulle von Tölz: Mord im Irrenhaus, Pensando di tutta l’Africa, Urlaub auf Leben und Tod, Und das ist erst der Anfang, Tatort, Wilder Kaiser, Edel & Starck, Unser Charly e Die Rosenheim-Cops.