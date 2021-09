La vita segreta di una teenager americana (The Secret Life of the American Teenager o semplicemente Secret Life) è una serie televisiva andata in onda in Italia dal 2008 al 2013 per ben 5 stagioni.

Attori La vita segreta di una teenager americana- foto instagram.com

Lo show creato da Brenda Hampton racconta il tema della sessualità tra i teenager attraverso la gravidanza inaspettata della 15enne Amy Juergens e i cambiamenti della sua vita dopo la nascita del bambino.

Amy Juergens resta incinta dopo aver trascorso una notte con Ricky Underwood al campeggio, un ragazzo dal passato traumatico che, dopo un rifiuto iniziale, decide di assumersi le proprie responsabilità.

Dopo essere tornata a scuola, però, Amy inizia a uscire Ben Boykewich e il ragazzo decide di crescere il bambino con lei.

La vita di Amy viene messa a dura prova anche dai problemi matrimoniali dei genitori, dalla malattia della nonna e dalle sue aspirazioni.

A fare da contorno ci sono anche le storie, i problemi e i segreti di alcuni compagni di scuola, tra i quali Adrian Lee e Grace Bowman.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Cosa avranno fatto dopo la fine dello show? Scopriamolo con la carrellata di foto di attori La vita segreta di una teenager americana: ieri e oggi!

Shailene Woodley

Shailene Woodley- foto br.pinterest.com

Shailene Woodley è Amy Juergens, figlia di George e Anne Juergens e sorella maggiore di Ashley e Robert. La protagonista della serie è una studentessa della Ulysses S. Grant High School e vive come una normale adolescente fino a quando non resta incinta a 15 anni.

Amy trascorre una notte con Ricky e resta incinta. All’inizio tiene nascosta la gravidanza, ma è costretta a rivelare tutto alla famiglia (che decide di dare in adozione il bambino).

La ragazza inizia a frequentare Ben Boykewich e i due decidono di crescere il bambino insieme, andando contro la decisione della famiglia. Tuttavia si lasceranno nella seconda stagione.

Il rapporto tra Amy e Ricky vive alti e bassi con lui che prima non accetta la gravidanza e poi decide di essere presente e lei che vorrebbe tornare a essere una normale teenager. I due tornano insieme e progettano di sposarsi.

Quando Amy viene ammessa a un’università di New York nella quale viene ammesso anche Ben, però, le cose cambiano e la relazione tra lei e Ricky viene messa a dura prova.

Amy capisce di non voler rinunciare a nulla e per questo rompe il fidanzamento con Ricky, gli affida il bambino e va a studiare a New York.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Big Little Lies – Piccole grandi bugie mentre si è dedicata al cinema con Ricomincio da te – Endings, Beginnings, The Mauritanian e L’ultima lettera d’amore.

Daren Kagasoff

Daren Kagasoff- foto brainstudy.info

Daren Kagasoff è Ricky Underwood, figlio adottivo di Sanjay e Margaret Shakur e padre del bambino di Amy. Il ragazzo non accetta la gravidanza, salvo poi decidere di essere presente nella vita del piccolo.

Ricky non ha avuto una vita facile: i suoi genitori naturali sono Nora Underwood (ex tossicodipendente e alcolista in terapia) e Bob Underwood (tossicodipendente e pedofilo finito in prigione).

Per questo il ragazzo, pur essendo in terapia forzata, vive degli scompensi emozionali che lo portano ad avere rapporti occasionali.

Nonostante tutto Ricky vuole essere presente nella vita di John e spesso si scontra con Amy, con la quale intraprenderà una relazione fatta di alti e bassi.

Ricky decide di assecondare le necessità di Amy, sposandola e lasciandola andare a New York mentre lui si occupa del bambino, ma lei decide di lasciarlo e affidargli John.

L’attore, dopo lo show, ha lavorato in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Stalker, Red Band Society, S.W.A.T. e The Village.

Kenny Baumann

Kenny Baumann- foto eonline.com

Kenny Baumann è Ben Boykewich, figlio di Leo e della defunta Sarah Boykewich e fratello adottivo di Chloe. È un ragazzo dal grande cuore che si fidanza con Amy e decide di crescere il bambino insieme a lei.

Ben ama Amy, ma la loro relazione è destinata a finire a causa della mezza storia che lui avrà con una ragazza italiana di nome Maria.

Dopo aver saputo di un bacio tra Amy e Ricky, Ben ha un rapporto sessuale con Adrian e la mette incinta. Tuttavia decide di non dire nulla ad Amy, visto che la ragazza conferma di voler abortire.

Il segreto resta al sicuro fino a quando Adrian non decide di tenere il bambino, proprio quando Ben prova a recuperare la relazione con Amy. Così il ragazzo sceglie di restare vicino ad Adrian da amico.

Ben e Adrian si innamorano e decidono di sposarsi prima della nascita della bambina, ma tutto cambia quando la piccola nasce morta. I due divorziano.

Dopo la fine della relazione con Adrian, Ben conosce Dylan, una ragazza vergine che ama la vita spericolata. Così il ragazzo inizierà a finire nei guai.

La storia finisce perché Ben ama ancora Amy, pur sapendo che la ragazza vive insieme a Ricky. Tuttavia torna da lei quando, grazie a Ethan, capisce di aver scambiato l’amore per il desiderio di sentirsi utile.

Il pensiero di Ben torna ad Amy quando scopre che la ragazza ha intenzione di lasciare Ricky e John e di andare a studiare a New York. Per questo fa domanda nella stessa università della ragazza.

Dopo La vita segreta di una teenager americana, l’attore è apparso nella serie tv Castle nei panni del fidanzato di Alexis Castle.

Francia Raisa

Francia Raisa- foto brightside.me

Francia Raisa è Adrian Lee, figlia di Ruben e Cindy Enriquez e “poco di buono” della scuola. È spesso sola perché sua madre è assistente di volo mentre il padre le ha abbandonate da tempo.

Adrian cerca sollievo nel sesso occasionale e concentra le sue attenzioni su Ricky, convinta di essere molto simile a lui.

La ragazza prova a vendicarsi di Amy (rea di aver avuto un bambino da Ricky e averlo legato a sé per sempre) avendo un rapporto sessuale con Ben.

Tuttavia resta incinta di Ben e decide di tenere la bambina. I due si sposeranno, ma si lasceranno a seguito della nascita della bambina (nata morta).

È lei a far capire a Ricky di non poter avere quello che vuole da Amy, concentrata sull’università di New York e intenzionata ad allontanarsi da lui e John.

Dopo La vita segreta di una teenager americana, l’attrice è apparsa in televisione con Company Town, Massholes, The Mindy Project, Christmas Bounty, Unreal e Dear White People.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Chastity Bites di John V. Knowles e Beyond Paradise di J.J. Alani.

India Eisley

India Eisley- foto namebet.cc

India Eisley è Ashley Juergens, figlia di George e Anne Juergens e sorella di Amy e Robert. È la prima a sapere della gravidanza della sorella.

Ashley è una ragazzina sarcastica e fuori dagli schemi che non si cura di quello che possano pensare gli altri. Ha pochissimi amici, tra i quali c’è Griffin.

La gravidanza di Amy scuote molto Ashley che vive un rapporto altalenante con lei, decide di non avere rapporti sessuali fino alla fine del liceo e inizia a saltare la scuola.

La ragazza crede di poter avere un rapporto con Ricky, complice anche un bacio, ma non ci sarà nulla per volontà di lui.

Ashley sceglie di studiare a casa e suo padre l’asseconderà facendola studiare con Toby, un altro ragazzo che ha fatto la stessa scelta. I due fanno un viaggio per l’America e si mettono insieme.

Nonostante l’avversione per i rapporti sessuali, Ashley perde la verginità con Toby ma, nonostante l’amore per lui, sceglie di partire per frequentare una scuola di cucina in Italia in cui è stata ammessa (usando i soldi lasciatele dalla nonna).

L’attrice, dopo La vita segreta di una teenager americana, è apparsa in televisione con Mia dolce Audrina e I Am the Night e al cinema con Bella dolce baby sitter, Kite, Social Suicide, The Curse of Sleeping Beauty, Clinical, Look Away – Lo sguardo del male ed Every Breath You Take – Senza respiro.

Megan Park

Megan Park- foto prepona.info

Megan Park è Grace Bowman, figlia di Marshall e Kathleen Bowman e sorella adottiva di Tom. È una ragazza dolce cresciuta con regole ferree riguardo i ragazzi e il sesso.

Grace è una ragazza ingenua e puritana convinta che sogna di diventare medico proprio come i suoi genitori.

È fidanzata con Jack, ma i due si lasciano quando scopre di essere stata tradita. Dopo la fine della storia, però, i due continuano a vivere vari tira e molla e a vedere altre persone.

Il suo rapporto con il sesso è altalenante e, pur avendo giurato di aspettare le nozze, è stata a letto con Jack e Grant.

Nell’ultima stagione riceve la proposta di matrimonio da Jack e accetta di sposarlo più che altro per non ferirlo. Il suo obiettivo è sposarsi dopo essersi laureata e aver vissuto. Alla fine i due si lasceranno.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato ad altri progetti televisivi come Vicini del terzo tipo, Un desiderio che si avvera, Jane the Virgin, Imposters, Young Sheldon e Giustizia per mia madre.

Al cinema la ritroviamo in film come What If, Demonic, Room, Una spia e mezzo e C’era una volta un Principe.

Greg Finley

Greg Finley- foto lhongtortai.com

Greg Finley è Jack Pappas, figlio putativo del reverendo Sam Stone. È il classico giocatore di football americano.

Jack si fidanza con Grace, un po’ per avvicinare la famiglia di lei alla chiesa del patrigno e un po’ per interesse. Quando scopre che vuole aspettare il matrimonio per fare sesso, i suoi sentimenti vacillano.

Le parole di Grace sconvolgono Jack a tal punto da spingerlo ad avere un rapporto orale con Adrian e i due si lasciano.

Jack non riesce a togliersi dalla testa Grace, nonostante la relazione con Madison, e fa di tutto per riconquistarla. Alla fine, però, le ambizioni di lei provocano la rottura definitiva.

Dopo la serie, l’attore è apparso in televisione con Emily Owens, M.D., Star-Crossed, The Flash, CSI – Scena del crimine e iZombie.

Mark Derwin

Mark Derwin- foto brainstudy.info

Mark Derwin è George Juergens, ex marito di Kathleen Bowman (madre di Grace), marito in seconde nozze di Anne e padre di Amy e Ashely. Non è il padre biologico di Robert.

Il suo matrimonio è costellato di litigi e incomprensioni a causa del suo tradimento con Cindy Lee, madre di Adrian. Per questo i due divorzieranno.

George e Anne tornano insieme dopo la nascita del terzogenito Robert, ma si separano di nuovo nella quarta stagione. Lui capisce di essere innamorato della sua prima moglie e lei si scopre gay.

Per quanto riguarda Amy, invece, George vorrebbe desse il piccolo in adozione e si dimostra insofferente nei confronti di Ricky. Inoltre prova a ostacolare la convivenza tra i due. Alla fine cambierà idea.

L’attore, dopo la serie tv, è apparso ancora in televisione con Mad Men, Bones, How I Met Your Mother e Bosch.

Al cinema ritroviamo Mark Derwin in qualche film, tra i quali spicca senza dubbio Everest di Baltasar Kormákur.

Molly Ringwald

Molly Ringwald- foto twitter.com

Molly Ringwald è Anne Juergens, (ex) moglie di George e madre di Amy, Ashley e Robert. La donna decide di divorziare dopo la scoperta del tradimento del marito, salvo poi tornare con lui dopo la nascita di Robert.

Anne sospetta che Robert non sia figlio di George, ma di David. Col tempo si scopre che i suoi dubbi sono realtà e che suo marito l’ha sempre saputo. Alla fine David ottiene la custodia congiunta di Robert.

Nella quarta stagione Anne scopre di essere lesbica e questo pone fine definitivamente alla sua relazione con George (il quale comunque si risposa con Kathleen)

Per quanto riguarda Amy, invece, Anne prova a supportare la figlia durante la gravidanza, pur cercando di farle capire le responsabilità alle quali va incontro.

Dopo La vita segreta di una teenager americana, l’attrice è comparsa in altri show televisivi: Raising Expectations, Odd Mom Out, Riverdale e Tales of the City.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Wishin’ and Hopin’, Bad Night, Jem e le Holograms, King Cobra, SPF-18, The Kissing Booth, The Kissing Booth 2 e The Kissing Booth 3.

Steve Schirripa

Steve Schirripa- foto thefw.com

Steve Schirripa è Leo Boykewich, padre di Ben che ha cresciuto il figlio da solo. L’uomo è soprannominato “il re della salsiccia” per via delle varie macellerie che possiede.

Leo ama profondamente il figlio e per questo prova ad allontanarlo da Amy quando capisce che la ragazza non nutre gli stessi sentimenti.

Quando scopre che Amy e Ben frequenteranno la stessa università offre loro un alloggio, pur essendo deluso dalla scelta del figlio di inseguire un amore impossibile.

L’uomo ha difficoltà ad affrontare il lutto per la morte della moglie Sarah, ma scopre un nuovo interesse nell’accompagnatrice Beth. I due si fidanzano e si sposano. Purtroppo si lasciano, pur restando amici.

Dopo il divorzio, Leo sposa la sua segretaria Camille e adotta Chloe, una ragazzina costretta a prostituirsi e a stare lontano dalla sua famiglia.

Steve Schirripa, dopo la serie, ha lavorato in televisione con Nicky Deuce, Black Box, Blue Bloods e Sirens e al cinema con Jersey Boys, Houses, Chasing Yesterday e La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel.