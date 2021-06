L’albero delle mele (The Facts of Life) è una serie tv statunitense andata in onda dal 1979 al 1988 per un totale di 9 stagioni.

Cast L’albero delle mele- foto sitcomsonline.com

In Italia le prime 5 stagioni sono state trasmesse su Canale 5 dal 1983 al 1986, ma le ultime stagioni restano inedite per la maggior parte dei telespettatori perché sbarcate su emittenti locali e circuiti minori.

La sitcom ideata da Dick Clair e Jenna McMahon nasce come spin-off della serie Il mio amico Arnold (Diff’rent Strokes) e segue il personaggio di Edna Garrett, la governante dei Drummond diventata istitutrice presso un collegio femminile di New York.

Puntata dopo puntata, nonostante le battute divertenti e le situazioni comiche, lo show tratta temi “caldi” come il razzismo, la droga, il divorzio, l’orientamento sessuale e il suicidio.

Il programma ha conquistato il pubblico a tal punto da dare vita ad alcuni film destinati al piccolo schermo: The Facts of Life Goes to Paris del 1982, The Facts of Life Down Under del 1987 e Quattro amiche, nuovi amori del 2001.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom? Dove altro possiamo trovarli? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori L’albero delle mele: ieri e oggi!

Charlotte Rae

Charlotte Rae- foto pinterest.com

Charlotte Rae è Edna Garrett, la governante dei Drummond e protagonista della sitcom. La donna diventa prima istitutrice e dopo dietologa del collegio femminile Eastland School.

Edna si trova prima a dover affrontare molti problemi legati alla crescita delle ragazze della scuola e dopo a occuparsi della mensa. Dopodiché decide di abbandonare il lavoro e aprire un negozio di alimentari di nome Le Delizie di Edna.

Le Delizie di Edna viene distrutto da un incendio e la signora Garrett e le ragazze decidono di aprire un negozio di souvenir chiamato Over Our Heads. Tempo dopo, però, la donna sposa un vecchio amico e collega e si trasferisce in Africa.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato ad apparire in televisione con Love Boat, Words by Heart, Zero in magia, A cuore aperto, La signora in giallo, Salvate il cane, 227, Baby Talk, Thunder in Paradise, Thunder in Paradise, Sisters, Can’t Hurry Love, Mickey: Reelin’ Through the Years, Il mondo segreto di Alex Mack, The Return of Alex Kelly, Un detective in corsia, Lezioni di nuoto, Quattro amiche, nuovi amori, Squadra Med – Il coraggio delle donne, The King of Queens, E.R. – Medici in prima linea, Life, Pretty Little Liars, Girl Meets World e Broadway: Beyond the Golden Age.

Al cinema la ritroviamo in Ecstasy Generation, Zohan – Tutte le donne vengono al pettine, Christmas Cottage, Love Sick Love, Dove eravamo rimasti e Norman Lear: Just Another Version of You.

L’attrice si è dedicata molto anche al teatro con A spasso con Daisy, Into the Woods, Happy Days, Pippin e 70, Girls, 70. Purtroppo è scomparsa il 5 agosto del 2018.

Lisa Whelchel

Lisa Whelchel- foto pinterest.ch

Lisa Whelchel è Blair Warner, una ragazza ricca che frequenta la scuola femminile. È la tipica Reginetta del ballo, ma sa essere anche gentile e amorevole.

Stagione dopo stagione Blair matura molto, soprattutto dopo un incidente stradale che la segna. Dopo essersi diplomata si è iscritta al Langley College e ha lavorato con la signora Garrett e le amiche a Le Delizie di Edna e all’Over Our Heads. Poi si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza.

Nel finale della sitcom, Blair acquista l’Eastland School e ne diventa la preside mentre nell’ultimo film sequel la si vede vendere la scuola per gestire una catena di alberghi insieme al marito Tad.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con vari progetti, tra i quali ricordiamo The Facts of Life Down Under, Quattro amiche, nuovi amori e Tra matrimoni e divorzi.

Non solo attrice. Lisa Whelchel è anche cantante e scrittrice con all’attivo l’album All Because of You e vari libri incentrati su disciplina, maternità, amicizia e religione come So You’re Thinking About Homeschooling e The Facts of Life (and Other Lessons My Father Taught Me).

Kim Fields

Kim Fields- foto pinterest.com

Kim Fields è Dorothy “Tootie” Ramsey, un’altra ragazza della Eastland School. È la più piccola del gruppo e l’unica ad avere origini afroamericane.

Tootie indossa i suoi pattini a rotelle, parla spesso di Jermaine Jackson e tende a spettegolare. Ha aiutato la signora Garrett con Le Delizie di Edna dopo la scuola e ha lavorato a tempo pieno all’Over Our Heads dopo il diploma.

Nei film successivi si scopre che la ragazza ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Arts a Londra e ha avuto una figlia dal defunto marito Jeff Williams. Alla fine del film, lascerà la conduzione del suo talk show per tornare a recitare in teatro mentre iscriverà sua figlia alla Eastland School.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa in televisione con Living Single, Martin, Roc, Willy, il principe di Bel-Air, Kenan & Kel, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Quattro amiche, nuovi amori, The Division, One on One e Cobra Kai.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Me and Mrs. Jones, Monster Mutt e Che cosa aspettarsi quando si aspetta.

Mindy Cohn

Mindy Cohn- foto pinterest.com

Mindy Cohn è Natasha “Natalie” Letisha Sage Green, una delle allieve del collegio femminile diretto dalla signora Garrett. È la migliore amica di Tootie e un’ottima scrittrice.

Natalie è protagonista di diverse vicende riguardanti il sesso: frequenta un ragazzo conosciuto al ballo della scuola, viene additata come ragazza facile, viene aggredita dopo una festa in maschera e sarà la prima a perdere la verginità.

È stata adottata e, anche se Blair ha rintracciato sua madre biologica, preferisce non andare a fondo e continuare la sua vita con a fianco i suoi genitori adottivi.

La ragazza ha aiutato la signora Garrett con il suo negozio ma, dopo il diploma, si è presa un anno sabatico prima di iniziare il college. Dopo si è iscritta al Langley College ed è diventata giornalista per un giornale locale, salvo poi trasferirsi a SoHo per diventare scrittrice.

Nei film successivi Natalie lavora alla CNN e si ritrova tra due fuochi, Robert e Harper: alla fine scegliere Harper.

L’albero delle mele è stato il debutto di Mindy Cohn nel mondo della recitazione e da quel momento in poi la ritroviamo in televisione con The Facts of Life Goes to Paris, Friday Night Videos, Double Trouble, The Facts of Life Down Under, 21 Jump Street, Baby Sitter, Dream On, The Second Half, Susan, Quattro amiche, nuovi amori, One on One, Hot in Cleveland, La vita segreta di una teenager americana, The Middle e Bones.

Si è dedicata anche al cinema con Le due facce di un assassino, Swing, Il desiderio più grande, Tutti i numeri del sesso, Violet Tendencies e You’re Killing Me.

Non ha trascurato neanche il doppiaggio con i film per il cinema e le serie animate per la televisione su Scooby-Do, Il laboratorio di Dexter, Kim Possible, I Griffin e Batman: The Brave and the Bold.

Nancy McKeon

Nancy McKeon- foto pinterest.com

Nancy McKeon è Joanna “Jo” Marie Polniaczek, una studentessa arrivata alla Eastland con una borsa di studio. È la ribelle del gruppo e spinge le compagne a fare cose che non avrebbero mai fatto altrimenti.

Il primo giorno di scuola Jo si presenta in motocicletta e mostra di odiare tutto ciò che è chic, borioso e viziato, insomma il mondo di Blair.

La ragazza convince Blair, Tootie e Natalie a seguirla in un locale per soli adulti per divertirsi, ma tutto finisce con il loro arresto. Da quel momento in poi dovranno lavorare nella mensa, vivere accanto alla signora Garrett e aiutarla per evitare l’espulsione.

È fidanzata con il marinaio Eddie Brennan e con lui scapperà dalla scuola per sposarlo, ma la signora Garrett riesce a evitare l’inevitabile. Il rapporto tra i due si raffredda a causa della distanza.

Eddie torna a farsi vedere anche nella quinta stagione, ma Jo scopre che ormai ha sposato una ragazza italiana. Ormai sono al capolinea.

Dopo il diploma, Jo si iscrive al Langley College e aiuta la signora Garrett a Le Delizie di Edna mentre nell’ultima stagione inizia a lavorare in un centro comunitario, dove incontrerà il suo futuro marito Rick Bonner. Nei film successivi, Jo ha avuto un figlio e lavora come poliziotta.

L’attrice, dopo la sitcom, è apparsa in televisione con Can’t Hurry Love, Questione di stile, I viaggiatori delle tenebre, Il tocco di un angelo, The Division, Senza traccia e Sonny tra le stelle.

Felice Schachter

Felice Schachter- foto in.pinterest.com

Felice Schachter è Nancy Olson, un’altra studentessa della Eastland. La ragazza rischia di dover lasciare la scuola a causa del licenziamento del padre, ma riceve una borsa di studio grazie alla signora Garrett.

Nancy ama parlare per ore al telefono con il suo ragazzo Roger (che però non compare mai nella sitcom). Non è una studentessa modello, ma è riuscita a ottenere il punteggio più alto nel test del quoziente intellettivo.

Dopo la prima stagione apparirà di rado: tornerà a far visita alle sue vecchie compagne e dirà loro di essere incinta di tre mesi e pronta per sposarsi con Roger.

Dopo L’albero delle mele, però, l’attrice ha preferito lavorare dietro le quinte in qualità di aiuto regista o assistente di produzione di progetti come The Adams Chronicles, Alice e Love – American Style, JAG – Avvocati in divisa e Law & Order – Unità vittime speciali.

Julie Piekarski

Julie Piekarski- foto pinterest.com

Julie Piekarski è Sue Ann Weaver, una studentessa della Eastland. È una ragazza diligente e studiosa ma, nonostante ciò, riceverà il punteggio più basso nel test del quoziente intellettivo.

Sue Ann non appare spesso nello show dopo la prima stagione. Il personaggio tornerà a fare visita alle vecchie amiche (insieme a Nancy) e racconterà di essere vicepresidente di una società (anche se Jo scoprirà che è una semplice impiegata).

Dopo lo show, l’attrice ha collezionato una serie di comparse come guest star in diversi programmi televisivi, tra i quali ricordiamo General Hospital, Quincy e Tre cuori in affitto.

Julie Piekarski, dopo una breve esperienza come reporter di intrattenimento, ha sposato il dentista John Probst ed è apparsa di rado in televisione.

Julie Anne Haddock

Julie Anne Haddock- foto pinterest.com

Julie Anne Haddock è Cindy Webster, una studentessa della scuola femminile. È una ragazza atletica che si comporta come un maschiaccio.

Cindy è molto amica di Sue Ann (nonché sua compagna di stanza), ma non trova molto spazio nella sitcom dopo la prima stagione. Anche lei tornerà a far visita alle vecchie amiche (insieme a Nancy e Sue Ann) e dichiarerà di essere diventata una modella con lo pseudonimo di Cindy Baker.

Dopo la serie, l’attrice si è ritirata a vita privata e si dedica principalmente alle raccolte fondi e alla sua chiesa.

Molly Ringwald

Molly Ringwald- foto pinterest.com

Molly Ringwald è Molly Parker, un’altra allieva della Eastland. È una ragazza logorroica che ama suonare la chitarra.

La ragazza è protagonista di un episodio nel quale si tratta il tema del divorzio: i suoi genitori stanno divorziando e lei si rifiuta di conoscere la nuova fidanzata del padre. Dopodiché apparirà soltanto in un episodio della seconda stagione.

Dopo la sitcom, però, l’attrice ha continuato a lavorare in altri progetti televisivi: Packin’ It In, Patto di amore e di morte, Tall Tales & Legends, Donne e uomini – Storie di seduzione, Something to Live for: The Alison Gertz Story, L’ombra dello scorpione, Townies, Remember WENN, Da quando te ne sei andato, C’era due volte, Oltre i limiti, The $treet, The Big Time, Medium, Le mogli di Gabriel, Molly: An American Girl on the Home Front, La vita segreta di una teenager americana, Psych, Raising Expectations, Odd Mom Out, Riverdale e Tales of the City.

Si è dedicata molto anche al cinema con film come La tempesta, Il cacciatore dello spazio, Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare, Breakfast Club, Bella in rosa, P.K. and the Kid, Re Lear, Ehi… ci stai?, Per gioco e… per amore, Pazzie di gioventù, Strike It Rich, Il matrimonio di Betsy, La musica del cuore, Some Folks Call It a Sling Blade, Tutti i giorni è domenica, Malicious, Enfants de salaud, Office Killer – L’impiegata modello, Requiem per un omicidio, Killing Mrs. Tingle, Kimberly, Cut – Il tagliagole, Conflitto fatale, In the Weeds, The Translator, Ring of Fire, Non è un’altra stupida commedia americana, Wishin’ and Hopin’, Bad Night, Jem e le Holograms, King Cobra, SPF-18, The Kissing Booth e The Kissing Booth 2.

John Lawlor

John Lawlor- foto closerweekly.com

John Lawlor è Steven Bradley, il preside del collegio. Prima di approdare alla Eastland ha lavorato nella scuola pubblica e per questo chiede spesso consigli alla signora Garrett e alla signorina Mahoney.

Il personaggio di Steven Bradley uscirà di scena alla fine della prima stagione e verrà sostituito prima dal signor Harris e poi da Charles Parker.

L’attore, dopo la sitcom, è apparso in televisione con Mr. Belvedere , California e Avvocati a Los Angeles e al cinema con S.O.B., National Lampoon’s Movie Madness e Wyatt Earp.

Jenny O’Hara

Jenny O’Hara- foto tvserial.it

Jenny O’Hara è Emily Mahoney, l’insegnante di storia e scienze del primo anno alla Eastland. È una sostenitrice delle regole e proprio per questo si è scontrata spesso con il preside.

La signorina Emily uscirà di scena dopo i primi 4 episodi della prima stagione e non verrà più nominata da nessun personaggio.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato a tantissimi altri progetti televisivi come Starsky & Hutch, Ai confini della notte, Highcliffe Manor, In casa Lawrence, Mrs. Columbo, Vai con amore, I segreti di Midland Heights, Simon & Simon, Bret Maverick, Quincy, Mai dire sì, Mississippi, Trapper John, A cuore aperto, Il brivido dell’imprevisto, L’onore della famiglia, Top Secret, Mia sorella Sam, Murphy Brown, Due mamme in casa, I ragazzi della prateria, L.A. Law – Avvocati a Los Angeles, Le inchieste di Padre Dowling, ABC Afterschool Specials, Omicidi e incantesimi, Il cane di papà, Beverly Hills 90210, Così gira il mondo, Law & Order – I due volti della giustizia, A casa con i Webber, The Drew Carey Show ed E.R. – Medici in prima linea.

E ancora, Mamma per forza, La pazza vita della signora Hunter, Un genio in famiglia, Chicago Hope, Paty of Five, The Practice – Professione avvocati, The Norm Show, 1961, The Truth About Jane, Roswell, Squadra Med – Il coraggio delle donne, NYPD – New York Police Department, The King of Queens, Philly, Reba, Giudice Amy, Nip/Tuck, Six Feet Under, CSI: Scena del crimine, Ghost Whisperer – Presenze, Grey’s Anatomy, Boston Legal, Cold Case – Delitti irrisolti, Big Love, Dr. House – Medical Division, The Closer, NCIS – Unità anticrimine, Drop Dead Diva, Childrens Hospital, Franklin & Bash, Rizzoli & Isles, Emily Owens, M.D., Newsreaders, Supernatural, The Mindy Project, Mike & Molly, Hot in Cleveland, Transparent, Recovery Road, Son of Zorn, The Fosters, American Housewife, Chicago Fire, The Resident, 9-1-1, The Good Doctor, Atypical, A Million Little Things e Perry Mason.

Al cinema la ritroviamo in film come Tutto può accadere, Angie – Una donna tutta sola, Wishmaster – Il signore dei desideri, Mystic River, Il genio della truffa, Right at Your Door, Il miracolo di Natale di Jonathan Toomey, Extract, How to Make Love to a Woman, Devil e Duck Butter.

Cloris Leachman

Cloris Leachman- foto imler.biz

Cloris Leachman è Beverly Ann Stickle, la sorella della signora Garrett. È lei che la sostituisce al negozio quando decide di trasferirsi in Africa all’inizio dell’ottava stagione.

Beverly Ann decide di adottare il giovane impiegato del negozio Andy e successivamente di chiudere il negozio per far spazio al figlio adottivo e a Pippa McKenna.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in televisione con Matt Hotel, Vendetta alla luce del giorno, Walter & Emily, La tata, The Ellen Show, Malcolm, Joan of Arcadia, Beach Girls – Tutto in un’estate, Due uomini e mezzo, Lake Placid 2 – Il terrore continua, Hawthorne – Angeli in corsia, Aiutami Hope!, Hawaii Five-0 e American Gods.

Al cinema la ritroviamo in film come Mal d’amore, Texasville, Fantasma per amore, A Beverly Hills… signori si diventa, Amiche per sempre, La musica del cuore, Avviso di chiamata, Alex & Emma, Babbo bastardo, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, L’altra sporca ultima meta, Sky High – Scuola di superpoteri, Scary Movie 4, The Women, Expecting Mary, Ancora tu!, Gambit – Una truffa a regola d’arte, The Wedding Ringer – Un testimone in affitto, Manuale scout per l’apocalisse zombie, Anime gemelle, The Comedian, The Bronx Bull e Una canzone per mio padre. Purtroppo è scomparsa il 27 gennaio 2021.

George Clooney

George Clooney- foto pinterest.ca

George Clooney è George Burnett, il carpentiere assunto dalla signora Garrett per ricostruire il negozio dopo l’incendio.

Il ragazzo non apparirà a lungo nello show perché non prenderà il lavoro sul serio e verrà licenziato. A quel punto partirà per seguire la cantante Cinnamon.

L’attore non ha bisogno di grandi presentazioni. Dopo la sitcom, lo ritroviamo in televisione con Hunter, Cuori senza età, La signora in giallo, Bennett Brothers, Knights of the Kitchen Table, Gli uomini del capitano Parker, Sunset Beat, Rewrite for Murder, Baby Talk, Pappa e ciccia, Jack’s Place, Attacco all’America, Sisters, Friends, Murphy Brown, E.R. – Medici in prima linea, A prova di errore, A Very Murray Christmas e Catch-22.

Si è dedicato principalmente al cinema lavorando a film come La scuola degli orrori, Grizzly II: The Concert, Il ritorno dei pomodori assassini, Giovani iene, Bolle magiche, The Harvest, Dal tramonto all’alba, Un giorno… per caso, Batman & Robin, The Peacemaker, Out of Sight, La sottile linea rossa, Three Kings, The Book That Wrote Itself, Fratello, dove sei?, La tempesta perfetta, Spy Kids, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, Welcome to Collinwood, Solaris, Confessioni di una mente pericolosa e Missione 3D – Game Over.

E ancora, Prima ti sposo poi ti rovino, Ocean’s Twelve, Good Night, and Good Luck., Syriana, Intrigo a Berlino, Ocean’s Thirteen, Michael Clayton, In amore niente regole, Burn After Reading – A prova di spia, Tra le nuvole, L’uomo che fissa le capre, The American, Le idi di marzo, Paradiso amaro, Gravity, Monuments Men, Tomorrowland – Il mondo di domani, Ave, Cesare!, Money Monster – L’altra faccia del denaro e The Midnight Sky.

Mackenzie Astin

Mackenzie Astin- foto tensegrita.info

Mackenzie Astin è Andrew “Andy” Moffett, il fattorino della signora Garrett e delle ragazze durante la sesta stagione.

È un ragazzino di 11 anni che continuerà a lavorare per loro anche dopo l’incendio e l’apertura del nuovo negozio. Quando i suoi genitori adottivi si separeranno, però, Andy verrà adottato da Beverly Ann.

Dopo L’albero delle mele, l’attore ha continuato a recitare in altri progetti televisivi: Un bambino perso per sempre, Oltre il ponte, Harrison Bergeron, Il bacio della mantide, Il coraggio di una donna, Accadde a Selma, Oltre i limiti, Laughter on the 23rd Floor, Everything But the Girl, Senza traccia, Un amore per sempre, Lost, Dr. House – Medical Division, In from the Night, Pepper Dennis, My Name Is Earl, Psych, The Defenders, Grey’s Anatomy, Criminal Minds, The Magicians, Homeland – Caccia alla spia e The Loudest Voice – Sesso e potere.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come The Garbage Pail Kids Movie, Iron Will – Volontà di vincere, Wyatt Earp, Il sogno di Frankie, Conflitti del cuore, Amare per sempre, The Last Days of Disco, Quando Billy incontra Jenny, Stranger Than Fiction – Un incubo senza fine, The Zeros, The Month of August, Two Days, Welcome 2 Ibiza, Contratto d’amore, Off the Lip, Duncan Removed, Military Intelligence and You!, The Final Season, The Four Children of Tander Welch e Stag Hunt.

Sherrie Krenn

Sherrie Krenn- foto tvserial.it

Sherrie Krenn è Pippa McKenna, una studentessa australiana arrivata alla Eastland per uno scambio culturale. La ragazza viene ospitata da Beverly Ann insieme a Andy e le ragazze in casa della signora Garrett.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in Willy, il principe di Bel-Air, salvo poi proseguire con la carriera di cantante.