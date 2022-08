Lolle (Berlin, Berlin) è una serie televisiva tedesca andata in onda in Italia prima su Fox dal 2005 al 2006 e dopo da MTV Italia dal 2006 al 2007 per un totale di 4 stagioni.

Lo show di David Safier è ambientato a Berlino e racconta la vita sentimentale di Lolle, una ragazza che insegue il proprio sogno: disegnare fumetti.

La protagonista arriva a Berlino dopo la fine del liceo con l’intento di raggiungere il suo ragazzo Tom che, però, la rimpiazza. Così, decisa a vivere nella grande città, si fa ospitare da Sven (suo cugino secondo grado), il suo miglior amico Hart e un’aspirante attrice di nome Rosalie.

Lolle e Sven si innamorano, nonostante il grado di parentela e la situazione personale del ragazzo (ex moglie e figlio). Durante le 4 stagioni dello show, i due si prendono, si lasciano e si riprendono.

Per inseguire il proprio sogno, la protagonista si iscrive all’Accademia di belle arti (almeno fino al volantino offensivo contro il direttore Hagen) e poi inizia a lavorare nel negozio di fumetti di Lenny.

Alla fine, grazie all’intervento della madre, Lolle rileverà il negozio di fumetti e tornerà tra le braccia di Sven. I due andranno via da Belino, ponendo fine a quella fase di vita spensierata e ingenua.

Come accade con altri show adolescenziali (es. Lizzie McGuire), Lolle utilizza brevi scene animate che riflettono lo stato d’animo della protagonista. In questo caso, però, il cartoon non parla.

Lolle ha ricevuto il plauso di critica e pubblico, ma è terminata per la volontà della protagonista di fare anche altro. Il successo della serie ha portato però alla produzione di un film sequel intitolato Berlin, Berlin: Lolle on the Run nel 2020.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A cos’altro si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Lolle: ieri e oggi!

Felicitas Woll

Felicitas Woll- foto instagram.com

Felicitas Woll è Carlotta “Lolle” Holzmann, la protagonista della serie. È una ragazza ingenua che sogna di disegnare fumetti (anche se fatica a capire come realizzare il proprio sogno).

Lolle arriva a Berlino per stare con il suo ragazzo Tom, ma ben presto capisce che è innamorato di un’altra. Tuttavia decide di restare in città, facendosi ospitare da suo cugino di secondo grado Sven, il suo amico Hart e l’aspirante attrice Rosalie.

Sven è il grande amore di Lolle, ma i due si prendono e si lasciano a più riprese. Tra una pausa e l’altra intraprenderanno altre storie d’amore: Lolle frequenterà un uomo sposato di nome Moshe, lo studente dell’Accademia delle belle arti Alex Wiengart e l’infedele Felix. Alla fine i due torneranno insieme.

La protagonista, dopo aver detto addio all’Accademia delle belle arti, ripiega sul negozio di fumetti che però riesce a rilevare grazie all’aiuto della madre.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in altri progetti televisivi come Zwei Engel für Amor, Dresda, Schillerstraße, Die ProSieben Märchenstunde, Le più belle fiabe dei fratelli Grimm, Il giudice meschino, Il commissario Voss, Utta Danella, Böser Wolf, Il bersaglio della vendetta, Il commissario Lanz e Im Wald.

Al cinema la ritroviamo in vari film: Eine Krone für Isabell, Manager per due settimane, Wir sind das Volk – Liebe kennt keine Grenzen, König Drosselbart, Kinder des Sturms, Liebe Mauer, Küss dich reich, Kommissar LaBréa – Mord in der Rue St. Lazare, Senza passato… non c’è futuro, Bei manchen Männern hilft nur Voodoo, Vater Morgana, Carl & Bertha, Kein Sex ist auch keine Lösung, Die Männer der Emden, Ein schmaler Grat, Schneewittchen muss sterben, Großer Mann ganz klein! e Eine unbeliebte Frau.

E ancora, Mord nach Zahlen, Von Kerlen und Kühen, Ein Reihenhaus steht selten allein, Mordsfreunde, Tiefe Wunden, Die Ungehorsame, Wer Wind sät, Hördur – Zwischen den Welten, Weil ich dich liebe, Neues aus dem Reihenhaus, Liebe bis in den Mord: Ein Alpenthriller, Nackt. Das Netz vergisst nie e Das Nebelhaus.

Jan Sosniok

Jan Sosniok- foto instagram.com

Jan Sosniok è Sven Ehlers, cugino di secondo grado e grande amore di Lolle. Il loro grado di parentela è flebile: le loro rispettive nonne erano sorelle.

Sven ospita Lolle e i due si innamorano, nonostante la sua difficile situazione con l’ex moglie Silvia e suo figlio Daniel. Infatti lascia la protagonista e torna da loro alla fine della prima stagione.

La storia d’amore tra Sven e Lolle è fatta di alti e bassi e tra una pausa e l’altra inizia a frequentare altre persone: l’ex moglie Silvia e la strana Vero. Alla fine tornerà da Lolle.

L’attore, dopo la serie, è apparso ancora in televisione con altri show, tra i quali ricordiamo Kebab for Breakfast, Hanna e il Pinguino, Nel cuore della tempesta, Rosamunde Pilcher – Un amore quasi impossibile, Omicidio in prima serata, Danni Lowinski e Mio padre, quello sconosciuto.

Matthias Klimsa

Matthias Klimsa- foto instagram.com

Matthias Klimsa è Hart, migliore amico e coinquilino di Sven. Ha collezionato una conquista dietro l’altra e sembra il classico bulletto, ma in realtà ha il cuore d’oro.

Hart ha la fama di essere un bevitore di birre e uno scapolone, ma decide di lasciarsi tutto alle spalle quando inizia una relazione con Sara. Ben presto la ragazza resta incinta.

Il bambino di Hart e Sara nasce nell’ultima puntata della terza stagione, ma le responsabilità iniziano a essere troppe per lui. Il ragazzo finisce per tradire Sara con Yvonne.

Nonostante le follie di Hart e il tradimento, i due tornano insieme e decidono di sposarsi alla fine della serie.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato a molti altri show televisivi: Der Dicke, Faber l’investigatore, Nachtasyl, Heiratsschwindlerin mit Liebeskummer, Il matrimonio del mio ex fidanzato, Küss mich, Genosse!, Allein unter Bauern, Vater auf der Flucht, Tatort, Du gehörst mir, Die Todesautomatik, Squadra speciale Lipsia, Bis dass der Tod uns scheidet, 14º Distretto, 5 stelle, Die Stein, Unser Mann im Süden, In aller Freundschaft, Wenn wir uns begegnen, Sterne über dem Eis, Küstenwache, Stralsund, Squadra Speciale Colonia, Last Cop – L’ultimo sbirro, Überleben an der Wickelfront, Grani di pepe, Plötzlich Papa – Einspruch abgelehnt!, Heiter bis tödlich – Hauptstadtrevier, Der Lehrer, Sibel & Max, Bettys Diagnose e Immer Ärger mit Opa Charly.

È stato impegnato anche in alcuni set cinematografici, tra i quali ricordiamo Futschicato, Sackratten, Up! Up! To the Sky, 12 Meter ohne Kopf e Das Leben ist keine Autobahn.

Sandra Borgmann

Sandra Borgmann- foto instagram.com

Sandra Borgmann è Rosalie Butzke, aspirante attrice e coinquilina di Sven e Hart. È l’ex ragazza di Bernadette, la ragazza con cui Tom ha tradito Lolle all’inizio dello show.

Tra gli episodi più strampalati che coinvolgono Rosalie c’è quello della valigetta piena di soldi rubata a dei sicari russi. Per fortuna sia lei che Rosalie vengono salvate da Tuhan, l’oste della rosticceria vietnamita.

All’inizio della seconda stagione Rosalie si trasferisce in America e la sua stanza nell’appartamento di Sven e Hart viene presa da Sara.

Dopo Lolle, l’attrice ha proseguito la propria carriera con altri progetti televisivi: Squadra speciale Lipsia, Guardia costiera, Mit Herz und Handschellen, Rosa Roth, Lutter e Dark.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in La banda Baader Meinhof, Transpapa, Reported Missing, Un fantasma per amico, Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro, The Culpable, Radio Heimat, La meilleure saison e Angst.

Rhea Harder

Rhea Harder- foto instagram.com

Rhea Harder è Sara Hermann, la ragazza che prende la stanza di Rosalie e diventa coinquilina di Sven e Hart all’inizio della seconda stagione.

Sara è una ragazza intraprendente e sicura di sé che non ha bisogno di nessuno, ma resta affascinata da Hart. Tra i due sboccia l’amore.

Resta incinta di Hart e, dopo vari problemi, dà alla luce il loro bambino alla fine della terza stagione. Tuttavia i guai non sono finiti: Hart la tradisce. Per fortuna i due superano la crisi e tornano insieme.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa ancora in televisione con Balko, Guardia costiera, Alles außer Sex, Dora Heldt, Bad Cop: Kriminell gut, SOKO Wismar, Die Bergretter e Hamburg Distretto 21.

Matthias Schloo

Matthias Schloo- foto instagram.com

Matthias Schloo è Alex Weingart, uno studente dell’Accademia delle belle arti e secondo grande amore di Lolle.

Alex e Lolle iniziano a frequentarsi, ma ben presto la presenza di Sven li farà vacillare. Alla fine della seconda stagione, infatti, la ragazza si troverà a scegliere tra lui e Sven (ma verrà lasciata da entrambi a causa della sua indecisione).

È lui che fa da tramite tra Lolle e Lenny, il proprietario di negozio di fumetti in cui inizierà a lavorare la protagonista (che poi rileverà) dopo l’espulsione dall’Accademia.

Dopo la serie, ritroviamo l’attore in Rosamunde Pilcher: Il tesoro nascosto, Rosamunde Pilcher: L’uomo dei miei sogni, Cuore di cioccolato, Humburg Distretto 21, Die Männer der Emden, SOKO – Der Prozess, Le due eredità, Beste Schwestern e Tatort: Deja Vu.

Alexandra Neldel

Alexandra Neldel- foto instagram.com

Alexandra Neldel è Vero Gol-Sawatzki, una strana ragazza con cui Lolle fa amicizia nel corso della terza stagione.

Vero si innamora di Sven e i due iniziano una relazione che li porterà a decidere di fare il grande passo. Tuttavia il matrimonio non si celebrerà perché Sven, ancora innamorato di Lolle, decide di lasciarla.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Verliebt in Berlin, Anna Winter – In nome della giustizia, La Cortigiana, K.O per amore, Unter Frauen, La Cortigiana – Parte seconda, La Cortigiana – Parte terza, Rosa la wedding planner – Nessuno è perfetto, Rosa la wedding planner – Il matrimonio del mio migliore amico, Rosa la wedding planner – Vietato amare, Rosa la wedding planner – Cercasi casa disperatamente e Lommbock.

Alexa Wiegandt

Alexa Wiegandt- foto schauspielervideos.de

Alexa Wiegandt è Silvia, ex moglie di Sven e madre del piccolo Daniel. La donna torna a più riprese nella vita di Sven, nonostante i loro rapporti conflittuali.

Silvia e Sven ci riprovano all’inizio della seconda stagione, ma alla fine i due rompono e il ragazzo torna da Lolle (costringendola a decidere tra lui e Alex).

L’attrice ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con progetti come SOKO Wismar, Der Fürst und das Mädchen, Großstadtrevier, Das Geheimnis der Wolfsklamm, Il medico di campagna, Die Bergretter e Heiter bis tödlich – Hauptstadtrevier.

Maverick Quek

Maverick Quek- foto fernsehserien.de

Maverick Quek è Tuhan, l’oste della rosticceria vietnamita frequentata da Lolle. È un uomo un po’ brusco, ma estremamente saggio. Emblematici sono i nessi che trova tra le pietanze e le esperienze di vita.

Il comportamento sui generis di Tuhan e la sua rosticceria sono protagonisti di alcune delle scene più divertenti dello show.

L’attore, dopo la serie, ha partecipato a molti altri progetti: Eine Liebe in Saigon, Æon Flux, M.E.T.R.O. – Ein Team auf Leben und Tod, Squadra speciale Lipsia, La casa del guardaboschi, I Like Chinese, Stürmische Zeiten, In 3 Tagen bist du tot 2, 5 stelle, Soul Kitchen, All You Need is Love: Meine Schwiegertochter ist ein Mann, Squadra Speciale Vienna, Il nostro amico Charly e Headhunter: The Assessment Weekend.

E ancora, Il commissario Schumann,SOKO – Misteri tra le montagne, What a Man, IK1 – Turisti in pericolo, Die Schuld der Erben, SOKO Wismar, Tatort, Seoul, Un ciclone in convento, Die vermisste Frau, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Die Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie, Helen Dorn e Die Drei von der Müllabfuhr.

Alexander Scheer

Alexander Scheer- foto instagram.com

Alexander Scheer è Lenny, il migliore amico di Alex e gestore del negozio di fumetti in cui trova lavoro la protagonista.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato ad altri progetti, tra quali ricordiamo Othello, Enfant Terrible, Ørnen: En krimi-odyssé, Lulu, Underdogs, Brennendes Herz, Der Idiot, Das wilde Leben, Mrs. Ratcliffe’s Revolution, Meine fremde Tochter, Kommissar Süden und der Luftgitarrist, Der Heckenschütze, Tangerine, Stralsund, Mörder kennen keine Grenzen, 12 Meter ohne Kopf, Elf Onkel, Miracolo a Natale, Carlos, Im Alter von Ellen, 3, Schief gewickelt, Eine Hand wäscht die andere, Westen e Kein Grosses Ding.

E ancora, Squadra Speciale Cobra 11, Ultima traccia Berlino, Quatsch und die Nasenbärbande, Tod den Hippies!! Es lebe der Punk!, Tatort, Kommissar Marthaler, Der Nachtmahr, Blochin: Die Lebenden und die Toten, Schrotten!, Morgen hör ich auf, Shakespeares letzte Runde, Lou von Salomé, Tschick, Nachtschicht, Der mit dem Schlag, Schnitzel geht immer, Il giovane Karl Marx, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Koks Jedentag geht zur Arbeit, Gladbeck, Gundermann, Wach, American Showdown 8, La Conseguenza, Jerks, Blochin: Das letzte Kapitel, Spionen, Susi, Enfant Terrible, Hausen, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, Sløborn, Rabiye, Stasikomödie, Blood and Gold e Köln 75.