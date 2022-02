MacGyver è una serie televisiva trasmessa in Italia dal 1986 in prima serata su Italia 1 e dal 1988 al 1992 nella fascia pomeridiana su vari canali (Italia 1, Rete 4, LA7 e altri) per un totale di 7 stagioni.

MacGyver serie – foto youtube.com

La serie creata da Lee David Zlotoff racconta le avventure di Angus MacGyver, un ex agente dell’Agenzia Governativa DXS che si unisce alla Fondazione Phoenix.

Puntata dopo puntata MacGyver si mostra come un eroe sui generis: non usa armi, non fa ricorso alla violenza, aiuta i più deboli e ha fiducia nella Legge. Inoltre intreccia pochissime relazioni amorose.

Le missioni di MacGyver si risolvono tutte grazie all’intelligenza sopraffina e all’uso ingegnoso del suo coltellino svizzero e oggetti di uso comune.

Il successo riscosso dallo show ha portato alla realizzazione di due film per la televisione (MacGyver – Il tesoro di Atlantide e MacGyver – Il giorno del giudizio) e di un remake intitolato MacGyver con protagonista un MacGyver più giovane interpretato da Lucas Till.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie degli anni ’80? A quali altri progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori MacGyver: ieri e oggi!

Richard Dean Anderson

Richard Dean Anderson- foto pinterest.fr

Richard Dean Anderson è Angus MacGyver, ex agente della DXS e membro della Fondazione Phoenix e protagonista della serie e dei film per la televisione.

Il nome di MacGyver, Angus, non viene rivelato mai in tutta la serie (spesso si cambia discorso) e gli amici lo chiamavano Mac. Il mistero viene svelato nella settima stagione.

MacGyver è un ex giocatore di hockey su ghiaccio, è laureato in Fisica e lavora per conto della Fondazione Phoenix.

La sua intelligenza e il suo ingegno sono al servizio dei più deboli preda di criminali, truffatori e meccanismi più grandi di loro.

MacGyver si scontra con vari nemici, anche se il suo nemico numero uno è Murdoc che prova a ucciderlo a più riprese, ma senza riuscirci.

Nel finale della serie, pur essendo stato sempre concentrato sul lavoro, scoprirà di essere padre e per questo rinuncerà alla presidenza della Fondazione.

Dopo la serie, oltre ai film ispirati a MacGyver, l’attore è apparso ancora in televisione con In the Eyes of a Stranger, Gli occhi dell’assassino, Per mancanza di prove, Legend, Le parole che ho nel cuore, Pandora’s Clock, Firehouse, Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, Fairly Legal, Aiutami Hope!, MacGyver and the New Citan e Non fidarti della str**** dell’interno 23.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Richard Dean Anderson nel film Stargate: Continuum di Martin Wood del 2008.

Dana Elcar

Dana Elcar- foto twitter.com

Dana Elcar è Peter “Pete” Thornton, migliore amico di MacGyver, ex agente della DXS e presidente della Fondazione Phoenix.

Il personaggio di Pete è divorziato e ha un figlio che, però, si vedono pochissime volte nella serie (per di più interpretati da attori diversi).

In un primo momento Dana Elcar, essendo malato di glaucoma, venne allontanato dal set, ma Richard Dean Anderson spinse per averlo di nuovo nella produzione. Per questo Pete inizia a soffrire della stessa malattia degenerativa agli occhi.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato ad altri progetti, tra i quali ricordiamo Vite calpestate, Law & Order – I due volti della giustizia, Allacciate le cinture viaggiando s’impara e E.R. – Medici in prima linea. Purtroppo è scomparso 2005 a causa di una forte polmonite.

Bruce McGill

Bruce McGill- foto pinterest.com

Bruce McGill è Jack Dalton, pilota di aerei amico storico di MacGyver. È sempre a caccia di soldi facili e per questo si imbarca in progetti folli che puntualmente richiedono l’intervento del suo amico.

Jack è un tipo divertente, ma si ritrova spesso a inventare storie e bugie per portare avanti i suoi piani. Puntualmente però viene tradito da un tic all’occhio sinistro.

Dopo MacGyver, l’attore è apparso ancora in televisione con Legami di sangue, vincoli d’amore, Walker Texas Ranger, Babylon 5, Star Trek: Voyager, Path to War – L’altro Vietnam, CSI – Scena del crimine, Law & Order: Criminal Intent, La leggenda del tesoro scomparso, Recount, Psych, Tenuta in ostaggio, The Good Wife, Ben and Kate, Rizzoli & Isles, NCIS – Unità anticrimine, Suits, MacGyver, The I-Land e The Crew.

Al cinema lo ritroviamo in molti film, tra i quali ricordiamo Mio cugino Vincenzo, Cliffhanger – L’ultima sfida, Un mondo perfetto, Timecop – Indagine dal futuro, Letters from a Killer, Insider – Dietro la verità, La leggenda di Bagger Vance, Deep Core 2000, Alì, Amore a prima svista, Ferite mortali, Al vertice della tensione, Una bionda in carriera, Il genio della truffa, La giuria e Collateral.

E ancora, Cinderella Man – Una ragione per lottare, Elizabethtown, Dietro le linee nemiche II – L’asse del male, Sguardo nel vuoto, Prospettive di un delitto, W., Obsessed, Giustizia privata, Fair Game – Caccia alla spia, Cristiada, Unconditional, Lincoln, Poliziotto in prova, Run All Night – Una notte per sopravvivere, Un poliziotto ancora in prova e Migliori nemici.

Michael Des Barres

Michael Des Barres- foto wetalkpodcasts.com

Michael Des Barres è Murdoc, sicario di un’organizzazione criminale e nemico numero uno di MacGyver. Odia profondamente il protagonista e tenta di ucciderlo più volte.

Murdoc ha la capacità di assumere le sembianze più diverse grazie a vari travestimenti, trabocchetti e trucchi con l’unico scopo di portare avanti le proprie attività, ma alla fine ha sempre la peggio.

È un uomo senza scrupoli ed empatia che fa di tutto per ottenere ciò che vuole, anche quando subisce un ricatto che mette a rischio la vita di sua sorella: sfrutta MacGyver per liberarla in cambio della consegna di prove contro l’organizzazione criminale, ma fugge dopo la liberazione della ragazza.

L’attore e cantante, dopo lo show, si è dedicato a molti altri progetti: Waxwork 2 – Bentornati al museo delle cere, The New WKRP in Cincinnati, Batman, Trappola in alto mare, Principe Valiant, The Jackie Thomas Show, Seinfeld, The Hat Squad, Gli immortali, Avvocati a Los Angeles, The High Crusade, Silk Degrees, Uno strano scherzo del destino, Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Un medico tra gli orsi, Marker, Il commissario Scali, Renegade, Freakazoid!, Too Something, Il bacio della mantide e Spider-Man.

E ancora, Le avventure di Johnny Quest, I viaggiatori, Mortal Kombat: Defenders of the Realm, Melrose Place, Adventures from the Book of Virtues, Pappa e ciccia, Ellen, Hitz, Just Shoot Me!, Jarod il camaleonte, Le nuove avventure di Mowgli, Sugar Town, Nash Bridges, I misteri di Silvestro e Titti, The Hungry Bachelors Club, Men Named Milo, Women Named Greta, Poison – Istinto omicida, Mulholland Drive, What They Wanted, What They Got, Posta del cuore, L’ultimo gigolò, Dead Last, Providence, Ocean Park, Streghe, She Spies, My Guide to Becoming a Rock Star, Una mamma per amica, Tre ragazzi e un bottino, Frasier, JAG – Avvocati in divisa, , Dead Like Me, Hawaii, Alias, Four Kings, Nip/Tuck, Bones, Terra Incognita, Il risolutore, Suits, NCIS – Unità anticrimine, CSI – Scena del crimine, Me e MacGyver.

Elyssa Davalos

Elyssa Davalos- foto virali.video

Elyssa Davalos è Nikki Carpenter, un membro della Fondazione Phoenix che fa il suo ingresso nella terza stagione.

Nikki si trova a collaborare con MacGyver, ma spesso non ne condivide le decisioni, i piani e metodi. Tuttavia il loro diventa un rapporto di “odio e amore”.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Virus mortale, Un detective in corsia, Matlock, Terra promessa, Il tocco di un angelo e The Division.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Tycus di John Putch e Nancy Drew di Andrew Fleming.

Teri Hatcher

Teri Hatcher- foto pinterest.com

Teri Hatcher è Penny Parker, una ragazza conosciuta da MacGyver per caso in una missione in Bulgaria che diventa amica del protagonista.

Penny sogna di debuttare nel mondo dello spettacolo e sembra disposta a tutto pur di raggiungere l’obiettivo. Per fortuna toglierla fuori dai guai c’è Mac.

Dopo la serie MacGyver, l’attrice ha collezionato un successo dietro l’altro. In televisione la ritroviamo in Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Seinfeld, Da quando te ne sei andato, Frasier, La fuggitiva, Momentum , Due uomini e mezzo, Desperate Housewives, Smallville, Jane stilista per caso e Supergirl.

Al cinema ritroviamo l’attrice in vari film, tra i quali ricordiamo Linea diretta – Un’occasione unica, Preso!, The Cool Surface, Dead Girl, Omicidio a New Orleans, Due giorni senza respiro, Il domani non muore mai, Fever, Tutte le donne del Presidente, Spy Kids , Two Girls from Lemoore, A Touch of Fate, La rivincita del campione e Madness in the Method.

Richard Lawson

Richard Lawson- foto picsofcelebrities.com

Richard Lawson è Jesse Colton, fratello di Frank e Billy e membro della famiglia di cacciatori di taglie Colton.

Jess appare per la prima volta nella quarta stagione e la produzione decise che sarebbe tornato in futuro. Tuttavia l’attore era impegnato in un altro set.

Dopo l’apparizione in MacGyver, l’attore ha lavorato in vari progetti, tra i quali ricordiamo La valle dei pini, Bayside School – la nuova classe, La famiglia Brock, Pandora’s Clock – La Terra è in pericolo, The Good News, Moesha, Sesso & potere, The Parent’ Hood, Benvenuta in paradiso, L.A. Doctors, Justice, Sister, Sister, Jackie’s Back!, Giudice Amy, In tribunale con Lynn, Mars and Beyond, JAG – Avvocati in divisa, Il tocco di un angelo, Blue Hill Avenue, Soul Food, Squadra Med – Il coraggio delle donne, The Bernie Mac Show, The District, For the People, Black Listed, Maniac Magee, Half & Half, Out of the Rain, The Division, Dead Like Me, New York Police Department, Christmas at Water’s Edge, Indovina chi, E-Ring, The Last Stand, All of Us, I’m Through with White Girls, Numb3rs, Love for Sale e Angry Boys.

E ancora, BFF Ent Variety Comedy, Being Mary Jane, Royal Family Christmas, Saints & Sinners, Real Husbands of Hollywood, Michael Jackson: Searching for Neverland, Stitchers, In Contempt, From Zero to I Love You, Always a Bridesmaid, Mixed-ish, Old Dog, The Corner Store, North Hollywood, Grey’s Anatomy, Not Alone, A holiday Chance, Partners in Rhyme, Chaaw e Unlawful Duties.

Cleavon Little

Cleavon Little- foto film.it

Cleavon Little è Frank Colton, un membro della famiglia di cacciatori di taglie. È lui che manda avanti l’attività in assenza di suo fratello Jesse (interpretato da Richard Lawson).

Il personaggio di Frank viene introdotto in seguito all’impossibilità di riportare Jesse in altri episodi e alla volontà di proseguire la storia di MacGyver con la famiglia Colton. Purtroppo è durato un solo episodio.

L’attore, dopo l’apparizione nella serie, ha lavorato ad altri show televisivi (In the Nick of Time, 5 Up, 2 Down, Una famiglia tutto pepe e I racconti della cripta). È scomparso nel 1992.

Cuba Gooding Jr

Cuba Gooding Jr- foto youtube.com

Cuba Gooding Jr è Billy Colton, membro più giovane della famiglia di cacciatori di taglie Colton. Arriva in sostituzione dei fratelli Jesse e Frank.

La storia della famiglia funzionava e spinse la produzione a pensare a uno spin-off, ma il progetto fu accantonato.

Dopo l’apparizione in MacGyver, l’attore ha proseguito la carriera con altre apparizioni televisive: Senza motivo apparente, Daybreak, The Tuskegee Airmen, I segreti non riposano in pace, Empire, Big Time in Hollywood, FL, Forever, American Crime Story e American Horror Story.

Si è dedicato molto al cinema con I gladiatori della strada, Peccati inconfessabili, Codice d’onore, Cuba libre – La notte del giudizio, Jack colpo di fulmine, Blown Away – Follia esplosiva, Virus letale, Lontano da Isaiah, Jerry Maguire, Fine della corsa, Qualcosa è cambiato, Al di là dei sogni, Analisi di un delitto, Instinct – Istinto primordiale, Chill Factor – Pericolo imminente, Men of Honor – L’onore degli uomini, Pearl Harbor, Rat Race, The Specialist, Zoolander, Snow Dogs – 8 cani sotto zero, Boat Trip, The Fighting Temptations, Mi chiamano Radio, Shadowboxer, Dirty – Affari sporchi, End Game, Lightfield’s Home Videos e Norbit.

E ancora, Il campeggio dei papà, American Gangster, Hero Wanted, Linewatch – La scelta, The Way of War – Sentieri di guerra, Devil’s Tomb – A caccia del diavolo, Hardwired – Nemico invisibile, Gifted Hands – Il dono, Wrong Turn at Tahoe – Ingranaggio mortale, Ticking Clock, The Hit List – Lista di morte, Sacrifice, Red Tails, One in the Chamber, Absolute Deception, The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, Machete Kills, Selma – La strada per la libertà e Life in a Year.

Della Reese

Della Reese- foto film.it

Della Reese è Mamma Colton, matriarca della famiglia di cacciatori di taglie. Il suo ruolo è quello di raccogliere le informazioni al centralino e passarle ai due fratelli.

Dopo lo show, si è divisa tra cinema e televisione con vari progetti, tra i quali ricordiamo Dream On, Il distinto gentiluomo, The Royal Family, Quattro donne in carriera, Avvocati a Los Angeles, La famiglia Brock, La linea sottile tra odio e amore, Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child, Un angelo di mamma, Miracle in the Woods, Terra promessa, Un desiderio è un desiderio, Mama Flora’s Family, La casa dei ricordi, Having Our Say: The Delany Sisters’ First 100 Years, Con gli occhi del cuore e The Moving of Sophia Myles.

E ancora, Il tocco di un angelo, Beauty Shop, Raven, If I Had Known I Was a Genius, Febbre d’amore, A Very Mary Christmas, Detroit 1-8-7, Hallelujah, Christmas Angel, Meant to Be, Me Again, Un misterioso Babbo Natale, Miracle at Gate 213 e Il mistero delle lettere perdute. Purtroppo è scomparsa nel 2017.

John Anderson

John Anderson- foto twitter.com

John Anderson è Harry Jackson, nonno del protagonista. MacGyver scopre della sua esistenza durante la serie, ma deve dirgli addio nel corso della quinta stagione.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato a Balki e Larry – Due perfetti americani, Vendetta alla luce del giorno, La signora in giallo, Babe Ruth, Daddy, Benedizione mortale, In viaggio nel tempo e Jake & Jason detectives. Purtroppo l’attore è scomparso nel 1992 a causa di infarto.