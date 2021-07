Magnum P.I. è una serie televisiva di genere poliziesco andata in onda in Italia dal 1982 al 1990 per un totale di 8 stagioni.

Cast Magnum P.I.- foto pinterest.es

Al centro dello show creato da Donald P. Bellisario e Glen A. Larson c’è Thomas Sullivan Magnum IV, alias Magnum, un ex ufficiale di Marina decorato che lavora come Private Investigator (P.I.).

Il protagonista ha combattuto sotto la bandiera prima dei Navy SEAL e dopo del servizio segreto della Marina e la sua esperienza gli sarà utile durante le sue indagini.

Magnum vive nella dépendance della villa dello scrittore di gialli Robin Masters sull’isola di Oahu nelle Hawaii in cambio della supervisione della sicurezza.

Puntata dopo puntata Magnum risolve i casi più disparati, dai furti ai rapimenti fino agli omicidi, grazie anche al suo intuito e i suoi vecchi commilitoni T.C. e Rick.

La serie ha ottenuto un grande successo, diventando un vero e proprio cult e fonte di ispirazione per un reboot intitolato Magnum P.I. nel 2018.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Magnum P.I.: ieri e oggi!

Tom Selleck

Tom Selleck- foto pinterest.com

Tom Selleck è Thomas Sullivan Magnum IV, ex militare che lavora come investigatore privato e protagonista della serie.

Magnum lavora quando vuole, guida la Ferrari 308 GTS di Robin Masters e si circonda di donne bellissime. È anche la voce fuoricampo che si ascolta negli episodi.

Dopo Magnum P.I., l’attore è apparso ancora in televisione con Fiducia tradita, Friends, Ultima fermata Saber River, The Closer, Tutte le donne del presidente, Fuoco incrociato, Touch ‘Em All McCall, Monte Walsh – Il nome della giustizia, L’estate della nostra vita, Falsa accusa, Ike: Countdown to D-Day, Stone Cold – Caccia al serial killer, Night passage – Passaggio nella notte, Missing – Dispersa, Boston Legal, Sea Change – Delitto perfetto, Las Vegas, Jesse Stone: Thin Ice, Jesse Stone: Nessun rimorso, Jesse Stone: Operazione Mosca, Jesse Stone: Benefit of the Doubt, Blue Bloods, Jesse Stone: Lost in Paradise e Friends: The Reunion.

Al cinema è apparso in film come Carabina Quigley, Tre scapoli e una bimba, Guai in famiglia, Campione per forza, Cristoforo Colombo – La scoperta, Open Season, In & Out, La lettera d’amore e Killers.

John Hillerman

John Hillerman- foto coqktail.com

John Hillerman è J.Q. Higgins III, maggiordomo e factotum di Robin Masters. È lui che prova a dare delle regole a Magnum.

Il rapporto tra Higgins e Magnum è fatto di contrasti, competizione e rispetto e nel tempo assume i tratti del rapporto conflittuale tra padre e figlio.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a recitare in altri progetti per la televisione: Street of Dreams, Il giro del mondo in 80 giorni , Hands of a Murderer, Valerie, La signora in giallo e Berlin Break.

Al cinema lo ritroviamo in film come Gummibärchen küßt man nicht e Il ritorno della famiglia Brady. Purtroppo è venuto a mancare a novembre 2017.

Roger E. Mosley

Roger E. Mosley- foto twitter.com

Roger E. Mosley è Theodore “TC” Calvin, pilota di elicotteri ed ex commilitone di Magnum. Dopo il servizio in Vietnam, l’uomo è tornato alle Hawaii per fondare una società di trasporto aereo.

Spesso e volentieri TC pilota l’elicottero Hughes 500D per permettere all’amico di spostarsi velocemente nei casi urgenti.

Dopo la serie, l’attore ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo con molti altri progetti, tra i quali ricordiamo Un fantasma per amico, Abuso di potere, Giochi pericolosi, La linea sottile tra odio e amore, Letters from a Killer e Magnum P.I..

Larry Manetti

Larry Manetti- foto pinterest.com

Larry Manetti è Rick Orville Wright Richard, ex mitragliere in Vietnam e amico di Magnum. Si è ritirato alle Hawaii insieme a un ex mafioso di Chicago.

Rick gestisce un club esclusivo e aiuta Magnum fornendogli informazioni e contatti sia con il crimine organizzato che con la polizia.

L’attore, dopo Magnum P.I., è apparso ancora in televisione con Renegade, JAG – Avvocati in divisa e Hawaii Five-0.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Snapdragon – Il fiore che uccide, Nome in codice: Alexa 2, Bandit: Bandit Bandit, Crowfoot, Esperimento letale, Il casinò della paura, Città sotto assedio, No Tomorrow, Hijack – Ore contate, The Stoneman, Cool Money, Amori e dissapori, Sinatra Club e The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez.

Kwan Hi Lim

Kwan Hi Lim- foto tvserial.it

Kwan Hi Lim è Yoshi Tanaka, tenente della Divisione Omicidi di Honolulu in cui si imbatte Magnum durante il suo lavoro di investigatore privato.

Il tenente veste casual, tira fuori un umorismo particolare e tifa i Detroit Tigers proprio come il protagonista. Purtroppo perde la vita in uno degli ultimi episodi.

L’attore, dopo Magnum P.I., è apparso in La signora in giallo, Agguato alle Hawaii e Goodbye Paradise. Purtroppo ci ha lasciati nel 2008.

Gillian Dobb

Gillian Dobb- foto twitter.com

Gillian Dobb è Agatha Chumley, un’ anziana signora inglese. La donna sembra segretamente innamorata (non ricambiata) di Higgins.

Durante lo show la vediamo organizzare diverse attività ricreative per signore attempate, portando in scena lo stereotipo della vecchia zitella.

L’attrice, dopo il ruolo di Agatha Chumley, non ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo. Purtroppo è scomparsa nel 2001.

Lance LeGault

Lance LeGault- foto twitter.com

Lance LeGault è Buck Greene, colonello dei servizi segreti della Marina. L’uomo entra in contrasto spesso con Magnum in quanto concentrato a non svelare i segreti militari.

L’attore, dopo lo show, è apparso in televisione con Le notti del lupo, Colombo e Renegade e al cinema con Trappola per il presidente, Mortal Kombat – Distruzione totale e Prince Avalanche. Purtroppo è molto nel 2012.

Joe Santos

Joe Santos- foto tvserial.it

Joe Santos è Nolan Page, un tenente del Dipartimento di Polizia di Honolulu dai modi duri e senza fronzoli. L’uomo aiuta Magnum in diversi casi.

Dopo la serie, l’attore è apparso ancora in televisione con La signora in giallo, Miami Vice, Errore fatale, New York Police Department e I Soprano.

Al cinema lo ritroviamo in film come Revenge – Vendetta, L’ultimo boy scout, Pioggia di soldi, Il verdetto della paura, L’uomo del giorno dopo, Proximity – Doppia fuga, L’ultimo gigolò e Chronic. È scomparso nel 2016.

Jeff MacKay

Jeff MacKay- foto interesticle.com

Jeff MacKay è Mac MacReynolds, tenente della Navy Intelligence Agency ed x commilitone di Matnum.

Mac aiuta Magnum in diverse occasioni, fornendogli documenti top secret sottobanco. Viene ucciso da un’autobomba piazzata da un ufficiale del KGB, ma ritorna come “fantasma” in alcuni episodi.

Dopo Magnum P.I., l’attore ha lavorato altri progetti televisivi come Frame Up, Frame Up II: The Cover-Up, JAG – Avvocati in divisa e December. Purtroppo è scomparso nel 2008.

Kathleen Lloyd

Kathleen Lloyd-foto film.it

Kathleen Lloyd è Carol Baldwin, assistente del procuratore distrettuale che si rivolge spesso a Magnum quando non riesce a risolvere un caso.

Carol è un vero e proprio asso nella manica di Magnum, visto che l’investigatore privato le chiede aiuto quando si mette nei guai con la giustizia.

L’attrice, dopo Magnum P.I., ha continuato a lavorare in televisione con Ai confini della realtà, The Practice- Professione avvocati e Settimo cielo.

Elisha Cook Jr.

Elisha Cook Jr.- foto nightcourt.fandom.com

Elisha Cook Jr. è Francis “Rampino” Hofstetler, ex boss di Chicago ritirato a vita privata alle Hawaii. Tuttavia l’uomo è sempre invischiato in affari poco puliti.

L’ex gangster rappresenta una figura paterna per Rick e spesso aiuta Magnum a fare luce su alcune questioni della malavita.

Magnum P.I. rappresenta l’ultimo progetto dell’attore, concludendo una carriera costellata di progetti televisivi e cinematografici. Purtroppo è venuto a mancare nel 1995.

Eugene Roche

Eugene Roche- foto pinterest.com

Eugene Roche è Luther H. Gillis, un investigatore privato originario di Boston. È un uomo molto abile a ingannare e dissimilare.

Dopo lo show, l’attore è apparso ancora in televisione con Webster e al cinema con Amarsi e Decisione critica. È morto nel 2004 a causa di un infarto.

Marta DuBois

Marta DuBois- foto magnaromagna.it

Marta DuBois è Michelle Hue, ex moglie di Magnum. La donna compare in poche puntate, ma risulta centrale per le dinamiche dello show.

Michelle si è sposata con Magnum durante la guerra del Vietnam, ma si è allontanata da lui dopo un attentato in cui tutti l’hanno creduta morta.

La donna ha annullato il matrimonio con il protagonista quando il suo primo marito, creduto morto, è ritornato da lei.

In realtà si scopre che, dopo una notte d’amore, Magnum ha dovuto rinunciare a lei per ragioni di Stato, ma la donna ha dato alla luce la loro bambina.

Il desiderio di vedere crescere sua figlia sarà il motivo per il quale Magnum lascerà la sua attività di investigatore privato e tornerà nella Marina Militare.

Dopo Magnum P.I., l’attrice è apparsa ancora in televisione con Matlock, Star Trek: The Next Generation, Due poliziotti a Palm Beach, La signora in giallo e Walker Texas Ranger.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Premonizione di un delitto, Una verità da nascondere, Picture of Priority e Luminarias.