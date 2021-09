Melissa & Joey è una serie tv ideata da Bob Young e David Kendall e andata in onda in Italia dal 2012 al 2016 per un totale di 4 stagioni.

Cast Melissa & Joey- foto youtube.com

Lo show racconta la vita di Mel, una politica locale che cerca di riscattare il passato da “cattiva ragazza” mettendosi al servizio della città. Le cose cambiando quando uno scandalo familiare lascia i nipoti Lennox e Ryder senza i loro genitori e decide di prenderli con sè.

Mel inizia a destreggiarsi tra la propria carriera e il ruolo di neo tutore dei nipoti, cercando un aiuto in Joe Longo. Lui è un manager finanziario che si improvvisa baby-sitter dopo aver perso il lavoro a seguito dello stesso scandalo che ha fatto arrestare il fratello Mel.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quali altri progetti si saranno dedicati negli ultimi anni? Scopriamo nella carrellata di foto di attori Melissa & Joey: ieri e oggi!

Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart- foto ezpoiler.com

Melissa Joan Hart è Melanie Alison “Mel” Burke, consigliere comunale nella città di Toledo e protagonista della serie.

Mel è stata un’adolescente ribelle e irresponsabile per questo prova a redimersi cercando di dare il meglio come politica locale e come tutore di Lennox e Ryder dopo lo scandalo che ha visto coinvolto il padre dei ragazzi.

Ad aiutarla ci sarà Joe Longo, un manager finanziario caduto in disgrazia che si improvvisa baby-sitter per riuscire ad andare avanti e tornare in carreggiata in prima possibile. Tra i due nascerà l’amore.

Dopo Melissa & Joey, l’attrice è apparsa in televisione con The Mysteries of Laura, Broadcasting Christmas, Un Natale molto bizzarro e Ci mancava solo Nick.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Melissa Joan Hart nel film God’s Not Dead 2 del regista Harold Cronk.

Joey Lawrence

Joey Lawrence- foto englishtenses.pro

Joey Lawrence è Joseph “Joe” P. Longo, un ex manager che inizia a lavorare come baby-sitter dei nipoti di Mel.

Ha lavorato per la società del fratello di Mel (nonché padre di Lennox e Ryder), ma ha perso il lavoro dopo lo scandalo. Alla fine decide di aiutare Mel.

L’uomo spera di tornare presto nella finanza, ma scopre una vera e propria passione per il nuovo lavoro. Alla fine, oltre a innamorarsi e a sposare Mel, scrive un libro.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato ad altri progetti: Hawaii Five-0, Dollface, Danger Force, Saved By Grace, Emma’s Chance, Arlo: The Burping Pig , Isle of the Dead, Girl Followed, Sk8 Dawg, Money Plane, My Brother’s Keeper, Pardoned by Grace e Roe v. Wade.

Taylor Spreitler

Taylor Spreitler- foto informationcradle.com

Taylor Spreitler è Lennox Elizabeth Scanlon, sorella di Ryder e nipote di Mel. È una ragazza dinamica che non prende bene l’arrivo della zia nella sua vita, ma dopo riesce a stringere con lei un rapporto profondo.

La ragazza ha uno spirito libero, idee liberali e uno stile artistico e vive una relazione fatta di alti e bassi con Zander. Alla fine i due si fidanzano.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato ad altri show televisivi come Bones, Criminal Minds, Casual, Kevin Can Wait, Passaggio da uno sconosciuto e Young Sheldon.

Al cinema ritroviamo Taylor Spreitler in film come Girl on the Edge, Amityville – Il risveglio e Leprechaun Returns.

Nick Robinson

Nick Robinson – foto j-14.com

Nick Robinson è Ryder Scanlon, fratello di Lennox e nipote di Mel. Ama guardare la televisione, praticare sport e andare dietro alle ragazze.

Ryder non riesce a ribellarsi alle prepotenze e forse per questo alla fine si arruola in Marina, partendo per Portsmouth in Virginia.

Subito dopo Melissa & Joey, l’attore ha recitato in altri progetti televisivi: Nemici per la pelle, Boardwalk Empire – L’impero del crimine, Love, Victor e A Teacher: Una storia sbagliata.

Si è dedicato molto anche al cinema con TheCavKid, Jurassic World, Being Charlie, La quinta onda, Kong: Skull Island, Noi siamo tutto, Krystal, Tuo, Simon, Native Son, Strange But True e Silk Road.

Christopher Rich

Christopher Rich- foto pinterest.com.au

Christopher Rich è Russell Burke, ex senatore e padre di Mel. L’uomo si comporta in modo indulgente nei confronti dei nipoti, cercando anche di sminuire l’autorità della figlia con loro.

L’uomo arriva di rado in città, ma ogni volta porta scompiglio nella vita di Mel e i ragazzi. Per esempio, in un’occasione ha provato a portare Lennox a Washington con lui e in un episodio ha contrastato le scelte politiche della figlia.

Dopo lo show, l’attore è apparso in Shake It Up, My Freakin’ Family, Happily Divorced, Animal Practice, Rizzoli & Isles, Holiday Road Trip, Sunshine, Cassidy Way, Anabolic Life e The Christmas Trap.

Da quando è stato vittima di un ictus nel 2018, però, l’attore si è dedicato a una campagna di sensibilizzazione con una serie di video per il Center for Neuro Skills.

Elizabeth Ho

Elizabeth Ho- foto instagram.com

Elizabeth Ho è Rhonda Cheng, l’addetta alla stampa di Mel nella prima stagione. È una donna spiritosa e divertente che si dimostra un’amica leale e un’ottima consigliera per Mel.

L’attrice, dopo Melissa & Joey, è stata impegnata con Bones, NCIS, 2 Broke Girls, Loversick, Rake, Life Partners, Kirby Buckets, Marry Me, Fifty Shades of Black, Disjointed, Forever, Merry Happy Whatever, Broke e Call Me Kat.

Megan Hilty

Megan Hilty- foto geeksoncoffee.com

Megan Hilty è Tiffany Longo, ex-moglie di Joe. Ha lasciato il marito dopo lo scandalo, ma la loro relazione è continuata e i loro incontri avvengono singolari.

L’attrice, dopo lo show, è stata impegnata in vari progetti, tra i quali ricordiamo Smash, Sean Saves the World, Girlfriends’ Guide to Divorce, The Good Wife, BrainDead, The Good Fight, Santa’s Boots, Patsy & Loretta, T.O.T.S. e Rules Don’t Apply.

Ha prestato la voce a moltissimi personaggi di film d’animazione come Robot and Monster, Robot Chicken, Family Guy, Dora and Friends: Into the City!, Sofia the First, It’s Pony, Secret of the Wings, The Pirate Fairy, Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast e Legends of Oz: Dorothy’s Return.

Lucy DeVito

Lucy DeVito- foto prepona.info

Lucy DeVito è Stephanie Krause, ex stagista e assistente legislativa di Mel (sostituendo il personaggio di Rhonda Cheng).

È una donna iperattiva e propositiva con il compito di programmare intervistare, organizzare report fotografici e aggiornare Mel sulle notizie politiche.

Stephanie compare nello show a partire dal settimo episodio, dimostrandosi subito molto leale e incapace di resistere al fascino di Joe.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Empires, The Share, CrimeFighters, Deadbeat, Alpha House e Girls.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Moving Sale, Guess Whom, Sleepwalk with Me, Syrup, How to Succeed at Birth, Santa Con, If I Could Tell You, Curmudgeons e Speech & Debate.

Scott Michael Foster

Scott Michael Foster- foto nolixxxpic.com

Scott Michael Foster è George Karpelos Jr., uno degli interessi amorosi di Mel. È un imprenditore che ama andare in bici.

George Karpelos Jr. è un ragazzo di 24 anni che si innamora della protagonista nella prima stagione. Purtroppo la loro relazione termina quando lui decide di trasferirsi per lavoro in Italia.

L’attore, dopo Melissa & Joey, è apparso in televisione con Amici di letto, Neighbros, The River, Californication, The Closer, Zero Hour, Halt and Catch Fire, Chasing Life, Once Upon a Time, Blood & Oil e Crazy Ex-Girlfriend.

Al cinema lo ritroviamo in film come The Pact II di Dallas Richard Hallam e Patrick Horvath e My Dead Boyfriend di Anthony Edwards.

Rachel Fox

Rachel Fox- foto pinterest.com

Rachel Fox è Holly Rebeck, la fidanzata antipatica di Ryder. È una ragazza presuntuosa, gelosa e manipolatrice che riesce a sottomettere il nipote di Mel in più occasioni.

Holly si fa aiutare per tenere a bada la sua smania di controllo, ma rompe con Ryder quando scopre che il ragazzo ha fumato marijuana all’inizio della terza stagione.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Vince Uncensored, Private Practice e CSI: Cyber e al cinema con Dream House e Una bugia per amore. Dopodiché si è allontanata dal mondo dello spettacolo.