Mork & Mindy è una sitcom con dettagli fantascientifici andata in onda in Italia dal 1979 al 1984 per 4 stagioni.

Mork and Mindy- foto instagram.com

Lo show è nato come spin-off di Happy Days, ma ha saputo conquistare il pubblico e un posto tra le sitcom e le serie televisive più amate di sempre soprattutto grazie al talento di Robin Williams .

Il protagonista dello show è Mork, l’alieno umanoide dal comportamento bizzarro comparso in due episodi di Happy Days.

Mork, dopo essere arrivato dal pianeta Ork, fa amicizia con Mindy McConnell, una ragazza di Boulder (Colorado) che lavora in un negozio di strumenti musicali.

L’alieno umanoide è strano e imprevedibile e ciò convince Mindy a ospitarlo in soffitta per abituarlo alla vita umana e aiutarlo a sopravvivere sulla Terra.

La convivenza tra Mork e Mindy si rivela un tripudio di situazioni esilaranti che cambiano la prospettiva con cui si considerano alcuni comportamenti e certe situazioni tipici della specie umana.

Come saranno diventati i protagonisti della sitcom? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Mork & Mindy: ieri e oggi.

Robin Williams

Robin Williams- foto slate.com

Robin Williams è Mork, alieno arrivato sulla Terra dal pianeta Ork su un’astronave molto simile a un uovo e protagonista della sitcom.

Mork è stato inviato sulla Terra ufficialmente per studiare i comportamenti umani, ma in realtà è stato allontanato perché l’umorismo non è permesso sul pianeta Ork.

È un alieno umanoide strampalato e bizzarro che riesce a offrire una prospettiva nuova a quello che succede nella vita umana.

Alla fine di ogni puntata l’alieno invoca un contatto mentale con il leader Orson e discute con lui gli aspetti esaminati nel corso dell’episodio.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare ad altri progetti televisivi: Faerie Tale Theatre, SCTV Network 90, Pryor’s Place, Jonathan Winters: On the Ledge, The Earth Day Special, The Ross Molven’s Show, A Spinal Tap Reunion: The 25th Anniversary London Sell-Out, Homicide, The Larry Sanders Show, In Search of Dr. Seuss, Friends, L.A. Doctors, Freedom: A History of Us, Life with Bonnie, The Rutles 2: Can’t Buy Me Lunch, Law & Order – Unità vittime speciali, Wilfred, Louie e The Crazy Ones.

Ha dato il meglio di se al cinema con film come Il mondo secondo Garp, Come ti ammazzo un killer, Mosca a New York, Tempi migliori, Club Paradise, Seize the Day, Good Morning, Vietnam, L’attimo fuggente, Cadillac Man – Mister occasionissima, Risvegli, Shakes the Clown, L’altro delitto, La leggenda del re pescatore, Hook – Capitan Uncino, Toys – Giocattoli, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, Le cinque vite di Hector, Nine Months – Imprevisti d’amore, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, Jumanji e Piume di struzzo.

E ancora, Jack, Hamlet, Due padri di troppo, Harry a pezzi, Flubber – Un professore fra le nuvole, Will Hunting – Genio ribelle, Al di là dei sogni, Patch Adams, Jakob il bugiardo, L’uomo bicentenario, One Hour Photo, Eliminate Smoochy, Insomnia, The Final Cut, House of D – Il mio amico speciale, Una voce nella notte, Vita da camper, L’uomo dell’anno, Una notte al museo, Licenza di matrimonio, La musica nel cuore – August Rush, Il papà migliore del mondo, Shrink, Una notte al museo 2 – La fuga, Daddy Sitter, Big Wedding, The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, The Face of Love, The Zero Theorem – Tutto è vanità, Boulevard e 90 minuti a New York. Purtroppo è scomparso nel 2014, lasciandoci i film postumi Natale con i tuoi e Notte al museo – Il segreto del faraone.

Robin Williams è stato anche uno straordinario produttore (Comic Relief, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre e Jakob il bugiardo), regista (Mork & Mindy e Comic Relief) e doppiatore (Pac Preview Party, Mork & Mindy, Dear America – Lettere dal Vietnam, Rabbit Ears: Pecos Bill, A Wish for Wings That Work, Rabbit Ears: The Fool and the Flying Ship, FernGully – Le avventure di Zak e Crysta, From Time To Time, Aladdin, Aladdin on Ice, Jumanji – Il videogioco, Aladdin e il re dei ladri, Great Minds Think for Themselves, One Saturday Morning, Aladdin’s Math Quest, A.I. – Intelligenza artificiale, Robots, Piccolo grande eroe, Happy Feet, Happy Feet e Un’occasione da Dio).

Pam Dawber

Pam Dawber- foto pinterest.com

Pam Dawber è Mindy McConnell, una ragazza graziosa e gentile di provincia che fa l’incontro del terzo tipo con Mork.

Mindy si convince che Mork non potrebbe sopravvivere alla vita umana senza di lei e così decide di aiutarlo. Alla fine si innamorerà dell’alieno umanoide e lo sposerà.

L’attrice, dopo lo show che l’ha lanciata, si è dedicata ad altri progetti per la televisione: The Girl, the Gold Watch & Everything, Twilight Theater, Senza nessuna pietà, Attraverso occhi nudi, Quartiere in subbuglio, This Wife for Hire, Cavalli selvaggi, Ai confini della realtà, Nel regno delle fiabe, American Geisha, Mia sorella Sam, Quiet Victory: The Charlie Wedemeyer Story, Piccoli segreti, Visioni assassine, Rewrite for Murder, Le tre mogli di Norman, Aaahh!!! Real Monsters, Dream On, La mia morte ti ucciderà, Un bambino chiede aiuto, Voglio mio figlio, Identità perduta, Adventures from the Book of Virtues, Life… and Stuff, Men in Black: The Series, Sotto massima protezione, The Crazy Ones, The Odd Couple e NCIS – Unità anticrimine.

Al cinema è apparsa in alcuni film, tra i quali ricordiamo Frequenze pericolose di Peter Hyams e Il ricordo di un aprile di Bob Clark.

Conrad Janis

Conrad Janis- foto atticomedy.com

Conrad Janis è Fred McConnell, il padre di Mindy. È un vedovo orgoglioso delle proprie idee conservatrici.

Nella prima stagione Fred è co-proprietario insieme a Cora di un negozio di strumenti musicali, ma entrambi spariscono nella seconda stagione (la loro assenza viene spiegata con il tour di Fred in qualità di direttore d’orchestra).

Fred e Cora riappaiono nella terza stagione e l’uomo inizia a lavorare come direttore della Boulder Symphony Orchestra.

L’attore e musicista, dopo lo Mork & Mindy, è apparso ancora in televisione con Trapper John, La mamma è sempre la mamma, The Red-Light Sting, A cuore aperto, Mai dire di sì, Visitors, Chi più spende…più guadagna, Austop per il cielo, George Burns Comedy Week, You Again?, Cuori senza età, Il dono del silenzio, Caddie Woodlawn, Ai confini dell’aldilà, La signora in giallo, Mr. sabato sera, Heung Gong wun fung kwong, Intrigo alla Casa Bianca, Il rompiscatole, Baywatch, The Rockford Files: Shoot-Out at the Golden Pagoda, Un detective in corsia, Last Night, L.A. Heat, In tribunale con Lynn, Frasier, Another Pretty Face, Maneater e Bad Blood.

Elizabeth Kerr

Elizabeth Kerr- foto wallofcelebrities.com

Elizabeth Kerr è Cora Hudson, la nonna di Mindy. È l’opposto di Fred con posizioni meno conservatrici e modi di fare più libertari.

Cora è co-proprietaria del negozio di strumenti musicali insieme a Fred nella prima stagione, ma viene eliminata dal cast regolare nella seconda stagione. Torna nelle stagioni successive.

Dopo la sitcom, l’attrice ha lavorato ad altri show: A cuore aperto, Trauma Center, Going Berserk, After MASH, Double Trouble, Punky Brewster, Autostop per il cielo, L’albero delle mele, Pleasures, Something in Common, Mr. Belvedere e Paura d’amare. Purtroppo è venuta a mancare nel 2000.

Tom Poston

Tom Poston- foto cinema.icrewplay.com

Tom Poston è Franklin Delano Bickley, il vicino di casa di Mindy. L’uomo lavora nel campo della produzione di biglietti d’auguri.

Il personaggio ha un’evoluzione nel corso dello show, passando da burbero vicino a caccia di un motivo per lamentarsi ad amico di Mork, Mindy e gli altri.

Dopo Mork & Mindy, l’attore è apparso ancora in televisione con Bravo Dick, Otto sotto un tetto, Sabrina, vita da strega, E.R. – Medici in prima linea, Pazzi d’amore e Zack e Cody al Grand Hotel.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Cercasi tribù disperatamente, Storia di noi due, Principe azzurro cercasi e Fuga dal Natale. L’attore è scomparso nel 2007.

Jonathan Winters

Jonathan Winters- foto pinterest.it

Jonathan Winters è Mearth, figlio Mork e Mindy e figlioccio di Orson. Il suo aspetto da adulto è spiegato dalla sua natura aliena che lo fa crescere al contrario (nasce come adulto ma con la mente di un bambino per poi diventare un bambino con l’intelletto di un adulto).

Il personaggio di Mearth fu introdotto per ravvivare lo show in seguito al calo di ascolti, anche se ormai la sitcom aveva perso il suo appeal iniziale.

L’attore, dopo la serie, ha proseguito la carriera con Hanky Panky, fuga per due, E. Nick: A Legend in His Own Mind, Gli orsetti del cuore, The Pound Puppies, Star Fairies, Star Fairies, Una scommessa impossibile, Bob Hope’s High-Flying Birthday, Cercasi moglie disperatamente, La caccia al tesoro di Yoghi, The NFL TV Follies, Il dittatore del Parador in arte Jack, The Completely Mental Misadventures of Ed Grimley, Smurfs, Mostri o non mostri… tutti a scuola, 1990Rabbit Ears: Paul Bunyan e The Wish That Changed Christmas.

E ancora, Davis Rules, Fish Police, Mickey’s Audition, I Flintstones L’uomo ombra, Le avventure di Rocky e Bullwinkle, Edwurd Fudwupper Fibbed Big, Una mamma quasi perfetta, Swing, Comic Book: The Movie, Cattle Call, The Babe and the Kid, Starz on the Set: A Look Behind the Smurfs 3D e A Carol Burnett Christmas. Purtroppo l’attore è morto nel 2013.

Jay Thomas

Jay Thomas- foto express.co.uk

Jay Thomas è Remo DaVinci, fratello di Jeanie e co-proprietario del The New York Delicatessen nella seconda stagione e del DaVinci’s Restaurant nella terza stagione.

Remo (così come la sorella Jeanie) è stato aggiunto come personaggio ricorrente in sostituzione di Fred e Cora.

L’attore, dopo lo show, è apparso in televisione con La padrona del gioco, The Park Is Mine, Spenser: For Hire, Casa Keaton, Un anno nella vita, Disneyland, Quasi adulti, Cuori senza età, Cin cin, Freddy’s Nightmares, Volo 243 atterraggio di fortuna, Open Hous, …Where’s Rodney?, The American Film Institute Presents: TV or Not TV?, Married People, Love & War, Cybill, Bless This House, Sotto lo stesso tetto, Encino Woman, L’ultima lezione del professor Griffin, Ink, Desert’s Edge, Working, Murphy Brown, The Wonderful World of Disney, The Simple Life, Fantasy Island, Dead Man’s Gun, Katie Joplin e Get Real.

E ancora, Una donna americana, Ed, Monday Night Mayhem, The Education of Max Bickford, Law & Order: Unità Speciale, Run of the House, Joan of Arcadia, Copshop, Boston Legal, Cold Case – Delitti irrisolti, Retired at 35, Hung – Ragazzo squillo, A tutto ritmo, Newsreaders, NCIS: New Orleans, Bones e Ray Donovan. L’attore ci ha lasciati nel 2017.

Gina Hecht

Gina Hecht- foto morkandmindy.fandom.com

Gina Hecht è Jeanie DaVinci, sorella di Jay Thomas e co-proprietaria del The New York Delicatessen nella seconda stagione e del DaVinci’s Restaurant nella terza stagione.

L’attrice, dopo Mork & Mindy, ha lavorato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Everything’s Relative, HeartBeat, Baywatch, Star Trek: The Next Generation, Taking Back My Life: The Nancy Ziegenmeyer Story, Seinfeld, Without Warning, Blossom, Friends, Jag Past Tense, Pizza My Hear, Desperate Housewives, Glee, The Middle, General Hospital e Dave.

Al cinema la ritroviamo in film come St. Elmo’s Fire, Night Shift – Turno di notte, St. Elmo’s Fire, Hyper Sapien: People from Another Star, Family Prayers, EdTV, Clockstoppers, regia Sette anime e The Last Word.

Jim Staahl

Jim Staahl- foto facebook.com

Jim Staahl è Nelson Flavor, cugino di Mindy. Il personaggio coltiva il sogno di conquistare un certo potere politico.

Dopo la sitcom, l’attore e produttore è stato coinvolto in molti altri progetti, tra i quali ricordiamo Per fortuna c’è un ladro in famiglia, Spie come noi, Baby sitter, A Beverly Hills…Signori si diventa, Young Hercules e Curb your enthusiasm.

Ralph James

Ralph James- foto deviantart.com

Ralph James è Orson, il leader della gente del pianeta Ork. Per quasi tutto lo show resta invisibile e presenzia soltanto con la voce.

Orson ha allontanato Mork per via del suo umorismo e gli ha affidato il compito di analizzare il comportamento umano.

Dopo Mork & Mindy, purtroppo, l’attore statunitense è scomparso nel 1992, lasciandoci la sua eredità in Bugs Bunny Show.