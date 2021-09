Pacific Blue è una serie televisiva trasmessa dal 1996 al 2000 per un totale di 101 episodi distribuiti in 5 stagioni.

Cast Pacific Blue- foto pinterest.com

La serie ideata da Bill Nuss ruota intorno a una squadra di poliziotti in bicicletta del Dipartimento di Polizia di Santa Monica impegnata nella vigilanza della zona balneare della città.

I casi e le vicende personali dei personaggi hanno guadagnato il consenso del grande pubblico, soprattutto quello dei più giovani.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Pacific Blue: ieri e oggi.

Rick Rossovich

Rick Rossovich- foto pinterest.fr

Rick Rossovich è Anthony “Tony” Palermo, il tenente a capo della squadra di poliziotti in bicicletta dalla prima alla terza stagione.

Il tenente cerca di risolvere ogni caso senza far uso della forza e si preoccupa sempre per i membri della sua squadra.

Tony lascia la squadra dopo che un’amica della figlia è entrata per errore (perché scambiata per sua figlia Jesse) nel mirino di alcuni criminali con cui si è scontrato in passato.

L’attore, dopo la serie, è apparso ancora in televisione con Mike Hammer, Private Eye, Killer Deal, Chicken Soup for the Soul e Miracle in Lane 2. Al cinema lo ritroviamo in film come Atworks e Sandbar.

Jim Davidson

Jim Davidson- foto looper.com

Jim Davidson è il sergente Wendle Terence “T.C.” Callaway, un membro della squadra di poliziotti ciclisti. Può vantare 10 anni di servizio attivo e ama il surf.

T.C. è sposato con l’ex marines e collega Chris Kelly, ma i due si lasceranno nell’ultima stagione quando lei accetterà un altro incarico.

Il suo ruolo è quello di guida e leader, ma il suo sangue freddo nasconde una lotta continua contro i demoni interiori. Non a caso non esita a mettersi in situazioni pericolose.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato ad altri progetti televisivi come 18 Wheels of Justice, Beautiful e Guiding Light.

Nel 2003 ha pubblicato anche un album intitolato As Long As I Have You e lo ha promosso in una tournée nazionale e internazionale.

Paula Trickey

Paula Trickey- foto tv2.no

Paula Trickey è Cory McNamara, membro della squadra di poliziotti in bici e amica di T.C. In ogni situazione si comporta in modo professionale, anche se nella vita privata continua a incontrare persone sbagliate.

L’attrice, dopo Pacific Blue, ha proseguito la sua carriera con altri progetti televisivi: Walker Texas Ranger, A Carol Christmas, One Tree Hill, McBride, Gone But Not Forgotten, CSI – Scena del crimine, CSI: NY, Past Tense, The O.C., ‘Til Lies Do Us Part, Howie Do It, Ossessione pericolosa, The Protector, Betrayed at 17, Pericolo in classe e Sedotta da uno sconosciuto.

Al cinema ritroviamo Paula Trickey in qualche film, tra cui ricordiamo Blood Shot firmato da Dietrich Johnston.

Darlene Vogel

Darlene Vogel- foto zen.yandex.ru

Darlene Vogel è Chris Kelly, ex marines entrato a far parte della squadra degli agenti in bicicletta. È un ottimo agente con un passato da responsabile delle pubbliche relazioni per la città.

Chris si innamora di T.C. e lo sposa nella quarta stagione, ma decide di lasciare la squadra per accettare un nuovo incarico lontano da Santa Monica e dal marito T.C..

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Farscape, One Life to Life, CSI – Scena del crimine, Capitol Law, General Hospital, Beyond the Break – Vite sull’onda, The Cure, The Forgotten, House, Bella e letale, Castle, The Ranch, Dirty John e Smuggling In Suburbia.

Marcos Ferraez

Marcos Ferraez- foto tv2.no

Marcos Ferraez è Victor del Toro, un membro dei poliziotti della Pacific Blue. È uno dei pochi agenti che conosce ogni angolo delle spiagge di Santa Monica e ha contezza dei reali problemi della zona.

Victor viene licenziato dopo l’assassinio della fidanzata alla fine della terza stagione, salvo fare un’apparizione nella quarta serie per completare il proprio ciclo narrativo con la sua morte.

L’attore, dopo l’uscita di scena del suo personaggio, ha continuato a collezionare un ruolo dietro l’altro: Resurrection Blvd., Cutaway, Ragazze al Limite, The Shield, Holliwood Vice, Marlowe, La custode di mia sorella, American Cowslip, Reflections, CSI: NY, Law & Order: Los Angeles, Sons of Anarchy, Fxxxen Americans, The Mentalist, Atonal, Burn notice – Duro a morire, Revenge, Past God, NCIS: Los Angeles, Sophie, Criminal Minds, 37, Prism, Johnny Christ, Devil’s Whisper e New York Undercover.

David L. Lander

David L. Lander- foto mfitv.com

David L. Lander è Elvis Kryzewski, il meccanico riparatore di biciclette dell’unità Pacific Blue tra la prima e la seconda stagione. L’uomo si presta anche come arbitro per i match di beach volley.

Dopo la serie, pur lottando con la sclerosi multipla, l’attore è apparso in Beautiful, Oswald, Break a Hip e Scary Movie .

Shanna Moakler

Shanna Moakler è Monica Harper, un nuovo agente che entra a far parte della Pacific Blue a partire dalla quarta stagione.

Shanna Moakler- foto tv2.no

L’attrice, dopo la fine della serie, ha proseguito la propria carriera nel mondo dello spettacolo con Missione ad alto rischio, Pauly Shore Is Dead, Seeing Other People, Joey, Jake in Progress, Prescriptions, FBI: Operazione tata, CSI – Scena del crimine, Entourage, NCIS – Unità anticrimine, The Glades, Black Stabber e The Goldbergs.

Non solo attrice. Shanna Moakler ha messo a frutto l’esperienza da modella per produrre i concorsi di bellezza Miss Nevada e Miss Utah USA .

Mario Lopez

Mario Lopez- foto dzentlmenis.lv

Mario Lopez è Bobby Cruz, un agente di origini ispaniche che si aggiunge alla squadra di poliziotti in bicicletta di Santa Monica. Arriva all’inizio della quarta stagione.

Dopo lo show, l’attore ha partecipato a molti progetti, tra i quali ricordiamo Resurrection Blvd., Cover Me: Based on the True Life of an FBI Family, A Crack in the Floor, Popular, Outta Time, King Rikki, Pauly Shore Is Dead, Eve, The Soluna Project, The Bad Girl’s Guide, Mind of Mencia, Beautiful, George Lopez, Un fidanzato per mamma e papà, Eight Days a Week, Nip/Tuck, In viaggio con una rock star, Honey 2 – Lotta ad ogni passo, Sesamo apriti, The Stream, Hits, Prank It Forward, The Chica Show, Powers, Grease Live!, Nashville, Vite da popstar, Flock of Dudes, Still the King, NCIS: New Orleans, General Hospital, A Very Merry Toy Store, Jane the Virgin, This Is Us, The Other Two, Saved by the Bell e Ashley Garcia: anche i geni si innamorano.

Alla recitazione ha affiancato anche il lavoro di doppiatore con Aloha, Scooby-Doo!, Husband for Hire, Robot Chicken, Mamma, che Natale da cani!, Un bianco Natale per Zeus, I Puffi 2, Zeus – Una Pasqua da cani, Olly il sottomarino e il tesoro dei pirati, Un’estate da cani – Il ritorno di Zeus, Jeff & Some Aliens ed Elena di Avalor.

Si è dedicato anche alla produzione di Outta Time, Mario Lopez: Saved by the Baby, H8R, Mario & Courtney’s Wedding Fiesta e Love & Salsa.

Jeff Stearns

Jeff Stearns- foto looper.com

Jeff Stearns è Russ Granger, un nuovo agente che arriva alla Pacific Blue dopo l’addio di Tony e Victor alla fine della terza stagione. All’inizio ha un atteggiamento superficiale, ma subito dopo capisce che deve fare sul serio.

Dopo Pacific Blue, l’attore è apparso principalmente in film per il grande schermo come Fire Over Afghanistan, Fighting Words, Twice as Dead, The Riverside Shuffle, Shooting for Tomorrow, Shooting for Something Else, South, The Crying Dead, Tomorrow’s End, Call to Action, Ctadc, The Deal: Two Step Rides again e A Companion for All Occasions.

Amy Hunter

Amy Hunter- foto leikaspringers.nl

Amy Hunter è Jamie Strickland, un altro agente che entra nella squadra di poliziotti a partire dalla quarta serie.

Jamie fa i conti con il proprio passato da bambina cresciuta in una casa abusiva costretta a uccidere il padre per difendere la sorella minore Jenny.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato ad altri show televisivi, tra i quali ricordiamo Un gioco per due, The Parkers, The District, E.R. – Medici in prima linea, Half & Half, Presciptions, Rx, Chop Shop e Til Death Do Us Part.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ricordiamo in film Two Can Play That Game, Il Re Scorpione, The Kingdom, Traci Townsend e This Christmas – Natale e altri guai.

Vaitiare Hirshon

Vaitiare Hirshon- foto instagram.com

Vaitiare Hirshon è Linda Dominguez, la fidanzata dell’agente Victor del Toro che viene uccisa alla fine della terza stagione.

Linda conosce l’agente mentre cerca di aiutare il fratello a sfuggire dal controllo delle gang della zona. I due si innamorano e decidono di sposarsi, ma la donna viene uccisa. Questo cambierà la vita di Victor.

L’attrice, dopo Pacific Blue, è apparsa in Stargate SG-1, Stargate SG-1: Children of the Gods – Final Cut, Heartbreakers, Meat Cute e Far Away Places.