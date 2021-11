Pappa e Ciccia (Roseanne) è una sitcom americana andata in onda in Italia dal 1990 al 1998 per un totale di 9 stagioni (anche se la decima stagione del 2018 da noi è ancora inedita).

Lo show ideato da Matt Williams (sceneggiatore de I Robinson) racconta la quotidianità dei Conner, una classica famiglia americana di classe medio-bassa che vive in un sobborgo di Chicago.

I membri della famiglia non potrebbero essere più stereotipati: la madre Roseanne (prepotente e chiassosa), il marito Dan (pacato e calmo) e i tre figli Becky (amante della moda e dei ragazzi), Darlene (poco portata per lo studio, sarcastica e amante degli sport) e DJ (dispettoso e ingenuo). Nel corso della serie Roseanne darà alla luce l’ultimo arrivato Jerry Garcia.

Il quadretto familiare dei Conner viene completato dalla presenza costante di Jackie Harris, la sorella insicura e insoddisfatta di Roseanne.

Il successo della serie è legato alla fusione di comicità e momenti drammatici e alla capacità di portare temi importanti sul piccolo schermo.

Per questo, vent’anni dopo l’ultimo episodio, la ABC ha annunciato la produzione di una decima stagione in 9 episodi (inedita in Italia) ma, dopo un twitter dai toni razzisti pubblicato da Roseanne Barr, la serie è stata cancellata.

Nella versione italiana, le camicie di flanella, le risate sguaiate e le espressioni colorite restano le stesse, ma i coniugi Conner hanno uno spiccato accento napoletano.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quali altri progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Pappa e Ciccia: ieri e oggi!

Roseanne Barr

Roseanne Barr è Roseanne Conner (Annarosa nella versione italiana), la protagonista della serie. È proprio da un personaggio da lei creato che prende spunto l’intera serie e la chiave comica per rappresentare la realtà di molte famiglie americane dell’epoca.

Roseanne è una donna in sovrappeso con un carattere prepotente e vivace che si ripercuote nella vita dei figli e nel nucleo familiare. Non solo madre, ma anche lavoratrice: lavora in un’industria di plastica.

Dopo la sitcom, l’attrice è stata impegnata con altri progetti televisivi: Una famiglia del terzo tipo, La tata, My Name Is Earl, Portlandia, The Office, The Millers e Cristela.

Al cinema la ritroviamo in film come Meet Wally Sparks, A morte Hollywood, 15 minuti – Follia omicida a New York, Le avventure di Joe Dirt e Master of the Good Name.

John Goodman

John Goodman è Dan Conner, marito di Roseanne e padre di Becky, Darlene, DJ e Jerry Garcia. È un imprenditore edile dal carattere mite e tranquillo. Sono rare le occasioni in cui si arrabbia.

Abbandonati i panni di Dan, l’attore è apparso in altri show per la televisione, tra i quali ricordiamo Il prezzo della giustizia, L’incredibile Michael, Normal, Happy Birthday, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Center of the Universe, Studio 60 on the Sunset Strip, Un anno senza Babbo Natale, You Don’t Know Jack – Il dottor morte, Treme, Damages, Community, Alpha House, Black Earth Rising e The Righteous Gemstones.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Il tocco del male, Blues Brothers – Il mito continua, Il grande Lebowski, Dirty Work – Agenzia lavori sporchi, Al di là della vita, The Runner, Da che pianeta vieni?, Fratello, dove sei?, Le avventure di Rocky e Bullwinkle, Le ragazze del Coyote Ugly, My First Mister, Un corpo da reato, Storytelling, The Sweatbox, Dirty Deeds – Le regole del gioco, Masked and Anonymous, Overnight, Freshman Orientation, Beyond the Sea, Ballroom Dancing, Drunkboat, Death Sentence, Un’impresa da Dio, Gigantic, Speed Racer, L’occhio del ciclone – In the Electric Mist, La papessa, I Love Shopping, Red State, The Artist e Molto forte, incredibilmente vicino.

E ancora, Candidato a sorpresa, Argo, Di nuovo in gioco, Flight, Una notte da leoni 3, Gli stagisti, A proposito di Davis, Spring Break ’83, Monuments Men, The Gambler, L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, Natale all’improvviso, 10 Cloverfield Lane, Boston – Caccia all’uomo, Kong: Skull Island, Atomica bionda, C’era una volta a Los Angeles e Captive State.

Laurie Metcalf

Laurie Metcalf è Marjorie ‘Jackie’ Harris, sorella minore di Roseanne e zia amorevole di Becky, Darlene, DJ e Jerry Garcia.

Jackie è una donna dal cuore d’oro, ma problematica, insicura e nevrotica. Questo la porta a un’instabilità lavorativa e sentimentale.

L’attrice, dopo la sitcom, ha lavorato in altri show per il piccolo schermo: Dharma & Greg, Una famiglia del terzo tipo, Always Outnumbered – Giustizia senza legge, Malcolm, Frasier, Absolutely Fabulous, Senza traccia, Detective Monk, Grey’s Anatomy, Desperate Housewives, The Big Bang Theory, Getting On, Portlandia e Supergirl.

Al cinema la ritroviamo in film come Hellcab – Un inferno di taxi, Scream 2, Bulworth – Il senatore, Se scappi, ti sposo, Dick e Jane – Operazione furto, Donne, regole… e tanti guai!, Stop-Loss e Lady Bird.

Lecy Goranson

Lecy Goranson è Rebecca ‘Becky’ Conner Healy, la prima figlia di Roseanne e Dan dalla prima alla quinta stagione. Nell’ottava stagione si è divisa il ruolo con la collega Sarah Chalke.

Becky è la classica adolescente ma, pur essendo interessata alla moda, al trucco e i ragazzi, brilla anche a scuola prendendo ottimi voti.

Dopo Pappa e Ciccia, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Sex and the, Law & Order – Unità vittime speciali, Fringe, Damages e Inside Amy Schumer.

Al cinema la ritroviamo in film come Boys Don’t Cry, Dead 4 Told, Love, Ludlowd, Un perfetto gentiluomo, L’uragano Bianca 2: dalla Russia con odio e Buck Run.

Sarah Chalke

Sarah Chalke è Rebecca ‘Becky’ Conner Healy, la maggiore dei figli di Roseanne e Dan. L’attrice divide il ruolo con la collega Lecy Goranson dalla quinta stagione all’ottava stagione, ma interpreta il personaggio ininterrottamente nella settima e nella nona stagione.

Dopo la serie, l’attrice è stata impegnata in altri progetti per la televisione: Fra le braccia dell’assassino, Un giorno con il presidente, Prove mortali, Dead Man’s Gun, Niente è troppo per un cowboy, La maledizione di Sarah, First Wave, Niente è troppo per un cowboy, Scrubs – Medici ai primi ferri, Il super Buon Natale dei Muppet, Awesometown, Why I Wore Lipstick to My Mastectomy, How I Met Your Mother, Scrubs: Interns, Maneater, Team Spitz, Freshmen, Mad Love, Cougar Town, Ricomincio… dai miei, Grey’s Anatomy, Angie Tribeca, Compagni di università e L’estate in cui imparammo a volare.

È stata impegnata anche su set cinematografici di film come Y2K, All Shook Up, Terminal Countdown, Spin Cycle, Cinderella: Single Again, Kill Me Later, XCU: Extreme Close Up, Alchemy, Cake – Ti amo, ti mollo… ti sposo, Mama’s Boy, Chaos Theory, Prop 8: The Musical, Mother’s Day e La Missy sbagliata.

Sara Gilbert

Sara Gilbert è Darlene Conner Healy, la secondogenita di Roseanne e Dan. Si comporta come maschiaccio, eccelle nello sport e non prende buoni voti. Nelle ultime stagioni si appassionerà all’arte.

Darlene, diversamente da Becky, si comporta in modo sarcastico e cinico e questo fornirà lo spunto per alcune delle battute più esilaranti della sitcom.

L’attrice, dopo la sitcom, ha lavorato ad altri progetti televisivi: Welcome to New York, 24, Will & Grace, In the Game, Squadra Med – Il coraggio delle donne, The Clinic, Girls on the Bus, Twins, The Class – Amici per sempre, E.R. – Medici in prima linea, The Big Bang Theory, Private Practice, Law & Order – Unità vittime speciali, Grey’s Anatomy, The Millers, Madam Secretary, Supergirl, Jane the Virgin, Weird City e Atypical.

Si è dedicata anche al cinema con film come Desert Blue, The Big Tease, $30, Una voce per gridare, Alta fedeltà, I ragazzi della mia vita e Laws of Attraction – Matrimonio in appello.

Michael Fishman

Michael Fishman è David Jacob ‘D.J.’ Conner, il figlio più piccolo di Roseanne e Dan (prima di cedere il posto all’ultimo arrivato Jerry Garcia).

D.J. è un bambino ingenuo che viene preso di mira spesso dalle sorelle maggiori, ma sa difendersi benissimo con il suo fare molto dispettoso.

Dopo la sitcom, l’attore ha deciso si abbandonare il mondo dello spettacolo, salvo tornare per il revival della sitcom e per il programma The Roseanne Show nel ruolo di co-conduttore di Roseanne Barr.