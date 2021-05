Party of Five è una serie tv realizzata dal 1994 al 2000 e andata in onda in Italia dal 1996 al 2011 per ben sei stagioni.

Cast Pary of Five- foto pinterest.com

Lo show ideato da Christopher Keyser & Amy Lippman appartiene al cosiddetto genere teen drama perché pone al centro le storie e i problemi della famiglia Salinger.

I fratelli Salinger si ritrovano a fare i conti con una nuova vita dopo la tragica morte dei genitori in un incidente stradale.

Il fratello maggiore Charlie cerca di tenere unita la famiglia e occuparsi dei fratelli di età diversa: Bailey di 16 anni, Julia di 15 anni, Claudia di 11 anni e Owen di 6 mesi.

La serie ha avuto un enorme successo (dimostrato dallo spin-off Cenerentola a New York sul personaggio Sarah Reeves interpretato da Jennifer Love Hewitt) e ancora oggi fa parte degli show cult degli anni ’90.

A gennaio 2020, inoltre, è stato lanciato un omonimo reboot della serie Party of Five sul network Freeform.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quali progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Party of Five: ieri e oggi!

Matthew Fox

Matthew Fox- foto popcrush.com

Matthew Fox è Charlie Salinger, il fratello maggiore. Dopo la morte dei genitori, è lui che prova a tenere in piedi la famiglia tra difficoltà e problemi.

Dopo la serie, l’attore ha proseguito la sua brillante carriera con altri show televisivi, tra i quali ricordiamo Fantasmi e Lost.

Al cinema lo ritroviamo in film come A Token for Your Thoughts, Connecting Flight, Smokin’ Aces, We Are Marshall, Prospettive di un delitto, Speed Racer, Alex Cross – La memoria del killer, Emperor, World War Z, Extinction – Sopravvissuti e Bone Tomahawk.

Scott Wolf

Scott Wolf- foto kbcchannel.tv

Scott Wolf è Bailey Salinger, il secondogenito dei Salinger. Durante lo show vive diversi problemi, dalle relazioni tossiche all’alcolismo. Alla fine torna a studiare al college.

L’attore, dopo lo show, ha continuato ad apparire in televisione con altri progetti: Spin City, Jenifer, Picking Up & Dropping Off, Everwood, The Nine, CSI: NY, V, NCIS – Unità anticrimine, Perception, The Night Shift, Vi presento Valentine, Nancy Drew e A Christmas Love Story.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Contratto con la morte, Love Thy Neighbor, Imagine, The Volunteer, Such Good People, 37 e Inside Game.

Neve Campbell

Neve Campbell- foto pinterest.com

Neve Campbell è Julia Salinger, la maggiore delle ragazze Salinger. Nell’arco della serie vive una serie di relazioni amorose, dal suo migliore amico Justin fino al fratello dell’ex fidanzata di Bailey, Griffin.

Dopo Party of Five, l’attrice è stata impegnata in altri progetti televisivi: Last Call – Genio ribelle, Medium, Burn Up, The Philanthropist, Sea Wolf – Lupo di mare, Titanic – Nascita di una leggenda, Grey’s Anatomy , Costretto al silenzio, Mad Men, Welcome to Sweden, Manhattan e House of Cards – Gli intrighi del potere.

Si è dedicata molto anche al cinema con film come Chi ha ucciso la signora Dearly?, Panic, Scream 3, Sesso ed altre indagini, Lost Junction, The Company, Blind Horizon – Attacco al potere, Be Loved, Chronicles of War, Reefer Madness: The Movie Musical, Relative Strangers – Aiuto! sono arrivati i miei, Destiny’s Bride, I Really Hate My Job, Closing the Ring, Scream 4, The Glass Man, Walter, Skyscraper, Hot Air, Castle in the Ground, Nuvole e Scream 5.

Lacey Chabert

Lacey Chabert – foto pinterest.com

Lacey Chabert è Claudia Salinger, la sorella più piccola dei Salinger. È molto sensibile e si esprime attraverso il suo talento musicale.

L’attrice, dopo la serie tv, ha continuato a lavorare in televisione con Squadra Med – Il coraggio delle donne, The Drew Carey Show, The Brooke Ellison Story, She Said/He Said, Hello Sister, Goodbye Life, Ghost Whisperer – Presenze, L’ultimo compleanno, The Lost, Glenn Martin DDS, Elevator Girl, Mike DA Mustang, Allen Gregory, Il doppio volto della follia, Un magico Cupido, Off Season: Lex Morrison Story, Scarecrow, Baby Daddy, Living the Dream, The Tree That Saved Christmas, Family for Christmas, All of my heart, Still the King, Amore al chiaro di luna, All of my heart – Love Inn, All of my heart – The Wedding, Amore in safari e Christmas in Rome.

Ha recitato in tantissimi film destinati al grande schermo, tra i quali ricordiamo Tart – Sesso, droga e… college, Non è un’altra stupida commedia americana, Hometown Legend, The Scoundrel’s Wife – L’ombra del sospetto, L’asilo dei papà, Mean Girls, Shadow of Fear – L’ombra della paura, Dirty Deeds, Nice Guys, Fatwa, A New Wave, The Pleasure Drivers, Black Christmas – Un Natale rosso sangue, Be My Baby, Being Michael Madsen, Sherman’s Way, Reach for Me, La rivolta delle ex, In My Sleep, Thirst, Destruction Party, A Holiday Heist, Sanitarium, Slightly Single in L.A., Anything Is Possible, Non-Stop, Telling of the Shoes, The Color of Rain, Ghost of Goodnight Lane, Monsters are Real, Christian Mingle, Un Natale Regale, The Lost Tree e Amore, romanticismo e cioccolato.

Jacob Smith

Jacob Smith- foto ayojon.mx

Jacob Smith è Owen Salinger, il piccolo di casa Salinger di cui tutti si occupano (d’altronde ha soltanto 6 mesi quando i genitori muoiono). Alla fine sarà Charlie a diventare il suo tutore.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a recitare in vari progetti, tra i quali spiccano Law & Order – Unità vittime speciali, Il segno della libellula – Dragonfly, Hansel & Gretel, Una scatenata dozzina, Troy, Senza traccia, Il ritorno della scatenata dozzina e Secret of a small town.

Paula Devicq

Paula Devicq- foto canal-midi.info

Paula Devicq è Kirsten Bennett Salinger, la babysitter dei Salinger e futura moglie di Charlie. La storia tra lei e il più grande dei Salinger è fatta di alti e bassi, ma alla fine i due riescono a stare insieme e a costruire la famiglia desiderata.

L’attrice, dopo Party of Five, ha continuato la sua carriera con 100 Centre Street, The Coven, The Grid, The Breakup Artist, Law & Order, Rescue me, His and Her Christmas, Mr. Gibb, Law & Order: Criminal Intent e Pinion.

Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt- foto dailypopnews.com

Jennifer Love Hewitt è Sarah Reeves, il grande amore di Bailey. I due non avranno una relazione semplice, complice la morte dell’ex fidanzata per overdose, l’alcolismo e i tradimenti di lui e l’incidente stradale e il veto del padre di lei. Alla fine partirà per New York e darà inizio allo spin-off Cenerentola a New York.

Dopo la serie, l’attrice ha collezionato un successo televisivo dietro l’altro con The Audrey Hepburn Story, A Christmas Carol, American Dreams, Confessioni di una single di successo, Ghost Whisperer – Presenze, La lista dei clienti, Law & Order – Unità vittime speciali, L’ultimo San Valentino, Love Bites, Hot in Cleveland, The Client List – Clienti speciali, Criminal Minds e 9-1-1.

La ritroviamo al cinema con film come Heartbreakers – Vizio di famiglia, Lo smoking, If Only, Garfield – Il film, The Truth About Love, Garfield 2, Patto con il diavolo, Tropic Thunder, Cafe e Una bugia per amore.

Jeremy London

Jeremy London- foto pinterest.com

Jeremy London è Griffin Chase Holbrook, fratello di Jill e interesse amoroso di Julia. I due si sposano e riescono a restare uniti nonostante i problemi economici e le sbandate, salvo poi separarsi e restare amici.

Dopo la serie televisiva, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con Oltre i limiti, Romantic Comedy 101, Settimo cielo, Crossing Jordan, Basilisk: The Serpent King, What I Did for Love, Tell Me You Love Me – Il sesso. La vita, Ba’al, Strokes, La mia vera identità, Wolvesbayne e MacGyver.

Per quanto riguarda il cinema, invece, possiamo trovarlo nei film Gods and Generals, Descendant, Kiss Me Again, The Grift, Next of Kin, Segreti fatali, Chasing the Green, The Terminators, Lost Dream, The Divided, Sotto assedio, Trance, Alien Opponent, The Devil’s Dozen e Cross 3 – Pericolo a Los Angeles.

Michael A. Goorjian

Michael A. Goorjian- foto dailypopnews.com

Michael A. Goorjian è Justin Thompson, migliore amico di Julia e suo grande amore. I due si mettono insieme, ma si lasciano quando lui scopre il flirt con Griffin. Dopo vari tira e molla, però, tornano insieme.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con CSI – Scena del crimine, Leisure, Senza traccia, Reefer Madness: The Movie Musical, Alias, Detective Monk, Dr. House – Medical Division, Killer Instinct, CSI: Miami, Eyes, Company Man, Lie to Me, Covert Affairs, Code Black, Lucifer e The Wizard of Lies.

Ha lavorato anche a vari film per il cinema, tra i quali ricordiamo Amerikana, The Mesmerist, Go for Broke, Happily Even After, Pomegranate, Conversations with God – Conversazioni con Dio, Broken, Around June, Green Thumb, My Eleventh, Punk’s Dead: SLC Punk 2 e Pin-Up.

Jennifer Aspen

Jennifer Aspen- foto foxongreen.com

Jennifer Aspen è Daphne Jablonsky, un interesse amoroso di Charlie. La ragazza rimane incinta e dà alla luce il primo figlio del giovane Salinger, Diana. Tuttavia, essendo irresponsabile e alcolizzata, scappa via.

L’attrice, dopo la serie, ha recitato in altri show televisivi: FreakyLinks, Bob Patterson, Will & Grace, The Court, The King of Queens, CSI, Friends, The Agency, Karen Sisco, The Lyon’s Den, Line of Fire, Come to Papa, Rodney, Grey’s Anatomy, Shark, Boston Legal, The Closer, Criminal Minds, Eli Sone, Glee, Supernatura, Bleep My Dad Says, Private Practice, Harry’s Law, GBC, Franklin & Bash, Two and a Half Men, Scream Queens, The Night Shift, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, Sharp Objects, 9-1-1 e The Good Doctor.

Al cinema la ritroviamo in film come Vanilla Sky, L.A. Twister, Guy in Row Five, The Frolic, Mr. Woodcock, Struck, Melon, Nowhere Girl, At the Devil’s Door e Holiday Breakup.