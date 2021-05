Phil dal futuro (Phil of the Future) è una serie tv in 2 stagioni targata Disney e andata in onda in Italia dal 2004 al 2007.

Phil dal futuro – foto Phil of the Future mtflix.com

Lo show racconta la avventure del 15enne Phil Diffy e della sua famiglia che arrivano dal 2121: i Diffy sono costretti a vivere nel secolo precedente a causa di un guasto alla loro macchina del tempo.

Così Phil, suo padre Lloyd, sua madre Barbara e sua sorella Pim devono adattarsi alla vita del vecchio millennio, vivendo come persone normali in attesa di riparare la macchina del tempo.

La serie ha ottenuto un notevole successo, ma Disney Channel USA decise di chiuderla alla fine della seconda stagione senza una conclusione soddisfacente.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show a qualche anno di distanza? Cos’altro avranno fatto? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Phil dal futuro: ieri e oggi!

Ricky Ullman

Ricky Ullman- foto pinterest.com

Ricky Ullman è Phil Diffy, protagonista della serie. Nel 2021 è andato in vacanza con tutta la famiglia nel passato, ma è fermo al secolo scorso a causa di un guasto alla macchina del tempo.

Phil, essendo costretto a vivere nel passato, inizia a frequentare le scuole superiori della H.G. Wells e a scuola incontra la sua migliore amica Keely Teslow.

È un ragazzo responsabile, molto intelligente e bravissimo con l’algebra, ma a volte finisce nei guai. Ha una cotta per Keely e alla fine si metteranno insieme.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Big Love, Dr. House – Medical Division, Cold Case – Delitti irrisolti, The Middleman, Rita Rocks, Criminal Minds: Suspect Behavior e Broad City.

Al cinema lo ritroviamo in film come The Big Bad Swim, Driftwood, Normal Adolescent Behavior, Prom Wars, Spring Break ’83, The Trouble with Cali, How to Make Love to a Woman e Contest.

Amy Bruckner

Amy Bruckner- foto pinterest.com

Amy Bruckner è Piama “Pim” Anne Diffy, la sorella minore di Phil. È molto dispettosa e desidera tornare nel 2021. Il suo sogno? Comandare il mondo!

Pim è amica-nemica di Debbie Berwick, una ragazzina che ama tutto il creato e crede che tutti siano felici. Questo modo di fare la fa innervosire molto. Durante la prima stagione entra in contrasto anche con Bradley Benjamin Farmer, un ragazzo che ha cotta per lei.

Nella seconda stagione, invece, l’amica-nemica della sorella di Phil è Lil’Danny Dawkins, un altro ragazzo innamorato di lei. A darle filo da torcere ci sarà anche Candida, capo del gruppo delle “Zombie Modaiole” che la snobba.

L’attrice, dopo la serie, è stata impegnata in televisione con American Dragon: Jake Long e al cinema con Nancy Drew e The Clique.

Craig Anton

Craig Anton- foto canal-midi.info

Craig Anton è Lloyd Michael Diffy, il padre di Phil e Pim. Ha affittato la macchina del tempo in un negozio poco noto e per questo prova a rimediare in tutti i modi cercando di riparare la macchina del tempo.

Lloyd è attento a mantenere il segreto della sua famiglia perché, se venissero scoperti, verrebbero interrogati dalla CIA e provocherebbero un disastro.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato in altri show televisivi: The Office, Boston Legal, True Jackson VP, Workaholics, Mad Men e Comedy Bang! Bang!.

Per quanto riguarda il cinema, invece, possiamo vedere Craig Anton nel film Dragon Wars di Hyung-rae Shim.

Lise Simms

Lise Simms- fotomundotkm.com

Lise Simms è Barbara Louise Speckle Diffy, moglie di Lloyd e madre di Phil e Pim. La donna adora il passato perché può cucinare, pulire e fare tutto all’antica.

Barbara nutre una grande passione per il teatro, ama lo yoga e si prende cura della famiglia (spesso trattando il marito come un altro figlio).

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con Suits on the Loose, Desperate Space, Snow Buddies e The Generations Project.

Alyson Michalka

Alyson Michalka- fotostarschanges.com

Alyson Michalka è Keely Teslow, la migliore amica di Phil. I due stringeranno una forte amicizia destinata a diventare amore.

Keely è l’unica a conoscere il segreto della famiglia Diffy, venuto a galla quando lei e Phil dovevano schiacciare i pomodori con i piedi: lui ha solo quattro dita dei piedi e non cinque.

L’attrice ha debuttato nel mondo della recitazione proprio con Phil dal futuro e da quel momento in poi ha lavorato ad altri progetti televisivi, come Grosso guaio a River City, My Super Sweet 16: The Movie, Hellcats, CSI: NY, Breaking In, Due uomini e mezzo, Anger Management, iZombie e Mac Gyver.

Al cinema la ritroviamo in film come Bandslam – High School Band, Easy Girl, The Roommate – Il terrore ti dorme accanto, Crazy Kind of Love, Un weekend da bamboccioni 2, Sequoia, Weepah Way, The Lears e Killing Winston Jones.

J. P. Manoux

J. P. Manoux- fotoew.com

Jean-Paul Christophe Manoux è Curtis, un uomo primitivo trasportato dai Diffy per errore. Il cavernicolo si è intrufolato nella macchina del tempo durante il viaggio della famiglia nella preistoria. Vive nascosto nel garage per non farsi scoprire dagli abitanti del 2003.

L’attore che dà vita al personaggio di Curtis è lo stesso che interpreta Neil Hackett, il vicepreside della scuola di Phil e Pim che diventa vicino di casa dei Diffy si avvicina a scoprire il loro segreto.

Dopo lo show, ritroviamo l’attore in altri progetti, tra i quali ricordiamo Smallville, Half & Half, Joint Custody, Unscripted, How I Met Your Mother, Scrubs, Crossing Jordan, Classroom, The Replacements, In Case of Emergency, Monk, Cavemen, Imperfect Union, Gorgeous Tiny Chicken Machine Show, My Boys, Aaron Stone, True Jackson VP, The Good Guys, Svetlana, Warehouse 13, Raising Hope, Wilfred e InSecurity.

E ancora, My Life As an Experiment, Secrets of Eden, Mudpit, Bones, NCIS: Los Angeles, The L.A. Complex, Transporter: The Series, Wedding Band, Community, Suburgatory, Alien Mysteries, Men at Work, Big Time Rush, Modern Family, The League, Hot in Cleveland, Table 58, Sput Out, The Thundermans, The Thundermans, Veep, The Magicians, The Librarians, Swedish Dicks, Turnt, Shameless, Grey’s Anatomy, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1: Lone Star e All That.

Evan Peters

Evan Peters- foto noticiasdatv.uol.com.br

Evan Peters è Seth Wassmer, il primo amico del passato di Phil. È un vero e proprio genio dell’algebra e ama giocare al biliardo (non a caso è membro del gruppo scolastico di biliardo)

Seth “lavora” per i ragazzi che frequentano l’ultimo anno e riceve l’invito ad alcune feste come ricompensa di quello che fa.

Dopo Phil dal futuro, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Invasion, Dirt, Senza traccia, Detective Monk, Dr. House – Medical Division, One Tree Hill, Off the Clock, Ghost Whisperer – Presenze, Criminal Minds, The Mentalist, The Office, Parenthood, In Plain Sight – Protezione testimoni, American Horror Story, Pose, WandaVision e Omicidio a Easttown.

Non ha trascurato neanche il cinema con An American Crime, Remarkable Power, Gardens of the Night, Never Back Down – Mai arrendersi, Kick-Ass, Queen, The Good Doctor, Never Back Down – Combattimento letale, X-Men – Giorni di un futuro passato, Adult World, The Lazarus Effect, Safelight, Elvis & Nixon, X-Men – Apocalisse, I pirati della Somalia, American Animals e X-Men – Dark Phoenix.

Michael Mitchell

Michael Mitchell- foto tvserial.it

Michael Mitchell è Owen, un amico di Phil e Keely. Può essere considerato come il sostituto di Seth nella seconda stagione.

Owen ha un’indole da donnaiolo e prova a conquistare qualsiasi ragazza gli capiti a tiro, ma senza avere mai successo.

Dopo lo show, l’attore ha proseguito la sua carriera con altre serie tv, film per la televisione e cortometraggi, tra i quali ricordiamo Thief, Standoff, The Middle, Veronica Mars, Scrubs – Medici ai primi ferri, Long Island Confidential, Detention, Til Death – Per tutta la vita, The Problem Solver, Pop Shock e American Trash.

Brenda Song

Brenda Song- foto drakorea.info

Brenda Song è Tia, compagna di scuola di Phil e migliore amica di Keely. È una ragazzina molto attenta alla moda e poco avvezza allo studio.

Tia appare soltanto nella prima stagione e viene sostituita da Via, la nuova amica “ingaggiata” da Phil per tenere compagnia a Keely.

Dopo Phil dal futuro, l’attrice ha lavorato ad altri progetti televisivi, come Zack e Cody al Grand Hotel, Wendy Wu: Guerriera alle prime armi, Zack e Cody sul ponte di comando, Special Delivery, I maghi di Waverly, Hannah Montana , Zack & Cody – Il film, Scandal, New Girl, Dads, The League, Life in Pieces, Superstore , Pure Genius, Station 19 e Dollface.

Si è dedicata anche al cinema con film come In viaggio per il college, Little Sister, The Social Network, First Kiss, Boogie Town e Secret Obsession.

Kay Panabaker

Kay Panabaker- foto pinterest.com

Kay Panabaker è Debora “Debbie” Berwick, amica-nemica di Pim. È una delle ragazzine più intelligenti della scuola ed è fidanzata con Bradley.

Debbie è l’antagonista perfetta di Pim: ama tutti gli essere viventi, cerca fondi per i più poveri e preparare biscotti.

Durante un episodio della prima stagione, però, si scopre che Debbie è un cyborg proveniente dal futuro che è andato in tilt diventando un despota. Alla fine tornerà come nuova.

Phil dal futuro è soltanto uno dei successi collezionati dalla giovane attrice. Tra gli altri ricordiamo Mom at Sixteen, Medium, Tyco il terribile, Scrittrice per caso, CSI – Scena del crimine, The Winner, Due uomini e mezzo, Zack e Cody al Grand Hotel, Custody – Una scelta difficile, Weeds, Boston Legal, Ghost Whisperer – Presenze, Grey’s Anatomy, Mental, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Ogni casa ha i suoi segreti, No Ordinary Family, Law & Order: Special Victims Unit e Cyberbully – Pettegolezzi online.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Moondance Alexander, Nancy Drew, Il principe e il povero, Fame – Saranno famosi, The Lake Effect e Little Birds.

Rory Thost

Rory Thost- foto pressgr.am

Rory Thost è Bradley Benjamin Farmer, fidanzato di Debbie che si innamora di Pim. È un bambino prodigio che dirige l’orchestra, ma esce di scena nella prima stagione (e viene rimpiazzato da Lil’Danny Dawkins).

Dopo la serie, l’attore è apparso in JAG- Avvocati in divisa e A Cinderella Story e si è dedicato al genere di animazione con Robot Chicken e He’s a Bully, Charlie Brown.

Brandon Mychal Smith

Brandon Mychal Smith- foto adorocinema.com

Brandon Mychal Smith è Lil’Danny Dawkins, il ragazzino innamorato di Pim. Arriva nella seconda stagione e, proprio come Badley, tenta di conquistare in tutti la sorella di Phil.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con Senza traccia, Lucky Louie, Bones, All of Us, The Ron Clark Story, Zoey 101, The Forgotten, Sonny tra le stelle, StarStruck – Colpita da una stella, So Random!, You’re the Worst, One Big Happy e Quattro matrimoni e un funerale.

Al cinema è apparso in film come La gang di Gridiron, The Ron Clark Story, Weapons, Elle-L’ultima Cenerentola, Get on Up – La storia di James Brown, Hoovey, Nonno scatenato e La donna più odiata d’America.

Spencer Locke

Spencer Locke- foto ew.com

Spencer Locke è Candida, l’amica-nemica di Pim che compare nella seconda stagione. È il capo delle “Zombie Modaiole” e snobba Pim.

L’attrice, dopo Phil dal futuro, appare in Raven, Cold Case – Delitti irrisolti, Big Time Rush, Cougar Town, Twentysixmiles, The Vampire Diaries, In Plain Sight – Protezione testimoni, Love Bites, The Bling Ring, Due uomini e mezzo, Babysitter’s Black Book e Hawaii Five-0.

Al cinema la ritroviamo in film come Resident Evil: Extinction, Resident Evil: Afterlife, Detention, Insidious – L’ultima chiave e Walk. Ride. Rodeo..