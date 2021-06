Primi Baci (Premiers Baisers) è una sitcom francese andata in onda dal 1991 al 1195 per un totale di 3 stagioni.

Cast Primi Baci- foto nachedeu.com

Lo show ideato da Jean-Luc Azoulay ruota intorno alle avventure sentimentali di un gruppo di teenager parigini e si estende anche agli anni universitari.

In realtà il progetto originale comprende tre cicli: il primo da 319 episodi intitolato “Premiers baisers“, (319 episodi), il secondo da 199 episodi intitolato “Les années fac” e il terzo da 22 episodi intitolato “Les années blue”.

In Italia i primi due cicli sono stati uniti sotto il titolo Primi baci e quindi di rinominare il terzo ciclo con Gli anni dell’università. Purtroppo lo show non ha avuto il successo sperato e la serie non è stata più trasmessa.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom francese? A quale altri progetti si saranno dedicati? Scopriamo nella carrellata di foto di attori Primi Baci: ieri e oggi!

Camille Raymond

Camille Raymond- foto viepratique.fr

Camille Raymond è Justine Girard, la protagonista della serie. La ragazza è legata sentimentalmente a Jérôme, con il quale alla fine si sposerà e darà alla luce un figlio di nome Julien.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con le serie tv Pour être libre e Les Mystères de l’amour.

Le sue apparizioni sporadiche sono legate alla volontà dell’attrice di dedicarsi agli studi e al suo lavoro da manager di un’agenzia pubblicitaria.

Fabien Remblier

Fabien Remblier- foto tvserial.it

Fabien Remblier è Jérôme Couturier, l’interesse amoroso di Justine. Il personaggio passa da essere amico della protagonista a suo fidanzato nell’arco della serie, fino a diventare marito e padre di suo figlio.

L’attore, dopo la serie, ha recitato nella serie tv Les Vacances de l’amour prima di dedicarsi alla regia di pubblicità, interviste e clip e si specializza in realizzazioni in 3D.

Ha creato un blog in cui parla della sua esperienza nella casa di produzione AB di molte sit-com di successo. Inoltre ha anche pubblicato un libro intitolato Les Années Sitcom in cui racconta i suoi ricordi legati al set.

Magalie Madison

Magalie Madison- foto brainberries.co

Magalie Madison è Annette Lampion, la migliore amica della protagonista. È una ragazza simpatica e gentile che tende a preoccuparsi per i suoi amici.

Annette ha una cotta per Roger, padre di Justin, con il quale instaura una relazione in Mystères de l’amour (dal loro amore nascerà anche una figlia, Louise).

Dopo la sitcom, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con altri progetti come Appartement 2 B, Les Flamboyants, Le Jour où tout a basculé e Au nom de la vérité.

Al cinema la ritroviamo in film come La Fiancée de Dracula, L’un reste, l’autre part e Ensemble, c’est tout. Inoltre Magalie Madison ha calcato anche il palcoscenico del teatro e ha lavorato a un album.

Hélène Rolles

Hélène Rolles- foto cannes.maville.com

Hélène Rolles è Hélène Girard, primogenita di Roger e Marie Girard e sorella maggiore di Justine. All’inizio della serie ha circa 18 anni ed è l’eroina della sorella.

La ragazza diventa protagonista dello spin-off Hélène et les Garçons che segue le sue avventure all’Università. Hélène frequenta la facoltà di Sociologia e vive insieme alle sue compagne di stanza.

La vita del personaggio viene sviscerata in altri show: Le Miracle de l’amour, Les Vacances de l’amour e Les Mystères de l’amour.

Dopo la sitcom e i suoi sequel, l’attrice è apparsa al cinema con Exit e ha partecipato al talk show Le Mad Mag. Si è dedicata molto alla musica incidendo diversi album.

Boris Haguenauer

Boris Haguenauer- foto tv serial.it

Boris Haguenauer è François, amico di Justine e Jérôme e fidanzato di Annette. È un ragazzo ingenuo e dal cuore tenero: non a caso aiuterà il suo amico Jérôme in moltissime situazioni.

L’attore, dopo lo show, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi gli studi, laureandosi all’ESSEC e all’Università di Parigi VII. Attualmente lavora come psicologo clinico e consulente di rischi psicosociali.

Virginie Desarnauts

Virginie Desarnauts- foto tvserial.it

Virginie Desarnauts è Virginie Girard, cugina di Justine ed Hélène e nipote di Roger e Marie Girard. La ragazza viene ospitata a casa Girard e diventa molto amica della combriccola di Justin.

La ragazza vive diversi flirt e relazioni amorose, anche se quella con Luc Duval sarà davvero travagliata.

Il personaggio di Virginie è presente anche in Les Années fac e Les Vacances de l’Amour in cui si ritrova coinvolta in un traffico di droga.

L’attrice, dopo la sitcom, è apparsa in televisione con Pierre et Farid, Navarro e Laura mentre la ritroviamo al cinema con Così fan tutti e Les Parisiens.

Julie Caignault

Julie Caignault- fotoprepona.info

Julie Caignault è Isabelle, l’antagonista del gruppo di amici di Justine. È una piccola peste e prova in tutti i modi a rovinare i piani del gruppo.

Dopo Primi Baci, Julie Caignault ha recitato in due short drama, Vent Debout e Fils de e ha tentato la strada musicale.

Christophe Rippert

Christophe Rippert- foto chartsinfrance.net

Christophe Rippert è Luc Duval, il corriere della casa di produzione in cui lavora Roger Girard. Il ragazzo esce per un breve periodo con Justine, dopo la sua rottura con Jérôme, ma si innamora di Virginie.

Negli anni universitari, Luc va a vivere con il suo amico Anthony in un appartamento proprio di fronte a quello di Virginie e inizia a lavorare come insegnante di tennis.

Dopo lo show, l’attore è apparso nella serie Sous le soleil, salvo abbandonare la recitazione e fondare un’agenzia di comunicazione incentrata nel mondo del lusso.

Christophe Rippert si è dedicato anche alla musica, incidendo vari album e brani in lingua francese e inglese.

Anthony Dupray

Anthony Dupray- foto hour.dynixokive.ml

Anthony Dupray è Anthony, migliore amico di Luc e interesse amoroso di Isa. Il ragazzo, però, è più interessato a Virginie (la quale sceglierà Luc).

Nel periodo universitario si trasferisce insieme a Luc in un appartamento di fronte a quello di Virginie e sveste i panni del rubacuori per diventare il fidanzato perfetto di Juliette (una delle amiche di Virginie).

Dopo Primi Baci, l’attore ha continuato a lavorare per diversi progetti televisivi, tra le quali ricordiamo Pour être libre, Ma voyante préférée, Le G.R.E.C., Le Regard de l’autre, Sous le soleil, Le groupe, L’Instit, Le Bleu de l’océan, Navarro, Sœur Thérèse.com, César Lévy, Dead Landes e On va s’aimer un peu, beaucoup….

Al cinema ritroviamo Anthony Dupray in film come Babylone, Dog Fight, Stars 80 e P-51 Dragon Fighter. L’attore si è dedicato anche al teatro e alla musica.

Bruno Le Millin

Bruno Le Millin- foto tvserial.it

Bruno Le Millin è Roger Girard, padre di Justine e Hélène, zio di Virginie e marito di Marie. Nello spin-off Hélène et les Garçons si trasferisce con la moglie in Australia, ma divorzierà da lei e inizierà una relazione con Annette (dalla quale avrà un’altra figlia).

L’attore, dopo la serie, è apparso ancora in televisione con Enguerrand, Le don fait à Catchaire, Désiré Landru, Le Maître du Zodiaque, Commissaire Moulin, Jamais deux sans trois, Empreintes criminelles, Alice Nevers, le juge est une femme, Section de recherches – “L’étoile filante”, Marthe Richard, Dreams : 1 rêve, 2 vies e Comme le disent les gens.

Al cinema lo ritroviamo in film come Entretien d’embauche, Marié ou presque, Asylum, L’Accompagnatrice, Fracassés, Blind test e Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part.

Christiane Ludot

Christiane Ludot- fototoutelatele.com

Christiane Ludot è Marie Girard, madre di Justine e Hélène, zia di Virginie e moglie di Roger. È una donna molto attenta e sempre pronta ad aiutare le sue figlie.

Marie divorzierà dal marito dopo il trasferimento in Australia, ma in Les Mystères de l’amour risulta scomparsa in mare.

L’attrice, dopo Primi Baci, è stata impegnata sul set di altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Julie Lescaut, Maigret, Sous le soleil, Plus belle la vie, Profiling, Le Jour où tout a basculé e Demain nous appartient.