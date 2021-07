Raven (That’s So Raven) è una serie televisiva andata in onda in Italia dal 2003 al 2004 per 4 stagioni e un totale di 100 episodi.

Cast Raven- foto chippu.com.br

La serie ideata da Michael Poryes è stato la prima Disney Channel Original Series ad andare oltre il tetto dei 65 episodi voluti dalla legge Eisner (regola interna della major proposta nel 1985 e abbandonata nel 2005).

Il progetto e la sua protagonista Raven-Symoné sono stati premiati dalla NAACP, un’influente associazione per la promozione delle persone di colore.

That’s So Raven ruota intorno a Raven Baxter, una teenager come tante che possiede una qualità unica: prevede il futuro attraverso delle visioni. La ragazza cerca di tenere nascosto il suo dono per evitare di diventare un’attrazione da circo.

Raven trova conforto nelle uniche persone a conoscenza del suo segreto: il padre Victor, la madre Tonya, il fratello minore Cory e i suoi migliori amici Eddie e Chelsea.

I tentativi maldestri di mantenere il segreto e il condizionamento delle sue visioni hanno reso lo show unico. Non a caso la serie ha ispirato gli spin-off Cory alla Casa Bianca e A casa di Raven.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva targata Disney? A quali altri progetti si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Raven: ieri e oggi!

Raven-Symoné

Raven-Symoné- foto newsbreak.com

Raven-Symoné è Raven Baxter, la protagonista della serie. È una normale teenager che nasconde un segreto: prevede il futuro.

Raven coltiva il sogno di diventare stilista, trova appoggio in Eddie e Chelsea e si fidanzerà per un periodo con il suo migliore amico Eddie.

Dopo lo show, l’attrice ha proseguito la sua carriera con altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Cory alla Casa Bianca, La rivincita delle damigelle, Sonny tra le stelle, State of Georgia, See Dad Run, K.C. Agente Segreto, Empire, Nashville, Black-ish, Master of None, Drunk History, A casa di Raven, Just Roll With It, Summer Camp e The Bold Type.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come In viaggio per il college, A Girl Like Grace e Mighty Oak.

T’Keyah Crystal Keymáh

T’Keyah Crystal Keymáh- foto pinterest.com

T’Keyah Crystal Keymáh è Tonya Baxter, madre di Raven e Cory e moglie di Victor. Il personaggio appare fino alla terza stagione, salvo poi sparire per studiare diritto internazionale in Inghilterra.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con Sharknado 4 e Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Al cinema la ritroviamo in film come Chi-Raq.

Rondell Sheridan

Rondell Sheridan- foto mix.my

Rondell Sheridan è Victor Baxter, padre di Raven e Cory e marito di Tonya. L’uomo apre il ristorante Chill Grill (dopo una visione della figlia). Ha anche un rivale, Leonard Stevenson.

Dopo la serie, l’attore ha partecipato agli altri progetti incentrati sullo show (Cory alla Casa Bianca e A casa di Raven) sia in qualità di attore che di regista. Ha diretto anche un episodio di Hannah Montana.

Kyle Massey

Kyle Massey- foto cloudigirl.com

Kyle Massey è Cory Baxter, fratello minore di Raven e figlio di Tonya e Victor. Pur essendo il piccolo di casa, anche lui conosce il segreto della sorella.

Cory parla bene lo spagnolo, ha avuto cotta per Chelsea (migliore amica della sorella) e ha due migliori amici, William e Larry.

Dopo Raven, l’attore è apparso in altri show televisivi: Cory alla Casa Bianca, The Electric Company, Dancing with the Stars, Weird Girl, The Amazing World of Bloo e Gotham.

Anneliese Van Der Pol

Anneliese Van Der Pol- foto fashionbehindthescene.com

Anneliese Van Der Pol è Chelsea Ophelia Daniels, migliore amica di Raven ed Eddie. È una ragazza piena di risorse e sorprese, anche se a volte si comporta in modo tonto e sbadato. Ama la natura ed è vegetariana.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato in televisione con The Battery’s Down , A tutto ritmo, Extremely Decent, Amici di letto, Shalom Sesame, A casa di Raven, Uncool e Summer Camp.

Al cinema ritroviamo Anneliese Van Der Pol in film come Bratz, Mordimi, Wish Whizard, Cats Dancing on Jupiter e 5 Weddings.

Orlando Brown

Orlando Brown – foto medpharmres.com

Orlando Brown è Eddie Thomas, migliore amico di Raven e Chelsea. Il ragazzo è un aspirante rapper e gioca nella squadra di basket della scuola.

Eddie è legato alla famiglia di Raven (e in particolare al fratello minore Cory) e per un periodo si fidanzerà con la protagonista.

Dopo Raven, ritroviamo l’attore in televisione con la serie The End e al cinema con We the Party, Christmas in Compton, American Bad Boy, Straight Outta Compton, Smoke Filled Lungs e Bloody Hands.

L’attore si è dedicato anche alla musica, interpretando varie canzoni dell’album discografico della serie DisneyMania e dei progetti incentrati sulla serie Raven.

Jonathan McDaniel

Jonathan McDaniel- foto cloudigirl.com

Jonathan McDaniel (Lil’ J) è Devon Carter, studente della Bayside High School e primo amore di Raven nella serie (appare nella seconda stagione).

Devon lascia San Francisco per seguire il padre a Seattle alla fine della seconda stagione, ma nello show A casa di Raven si scopre che i due si sono sposati e hanno avuto i gemelli Nia e Booker salvo poi divorziare.

Dopo lo show, l’attore è apparso in altri progetti televisivi come Johnny Kapahala: Back on Board, Cougar Town, Hit the Floor, A casa di Raven, Michael Caine e Casting the Net.

Al cinema lo ritroviamo in film come South of Pico, Kill Katie Malone, Burning Palms, Detention, In the Hive, My Many Sons e Call Me King.

Adrienne Bailon

Adrienne Bailon- foto pinterest.com

Adrienne Bailon è Alana, nemica di Raven. La ragazza non compare più a partire dalla terza stagione (viene sostituita da Bianca) e la sua assenza viene giustificata con la sua partenza alla scuola militare a causa della cattiva condotta.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con Buffalo Dreams, All You’ve Got – Unite per la vittoria, Cheetah Girls 2, The Cheetah Girls: One World, Al passo con i Kardashian, Zack e Cody al Grand Hotel, Studio DC: Almost Live, Kourtney and Kim Take New York, Empire Girls: Julissa and Adrienne e The Real.

Al cinema la ritroviamo in alcuni film come Coach Carter, Cuttin’ da Mustard e I’m in Love with a Church Girl.

David Henrie

David Henrie- foto pinterest.com

David Henrie è Laurence ‘Larry’, uno dei migliori amici di Cory che appare in 12 episodi della serie. È il chitarrista della loro band “Cory e i suoi ragazzi”.

Dopo Raven, l’attore ha partecipato ad altri progetti televisivi: Disney 365, Un papà da salvare, Zack e Cody sul ponte di comando, I maghi di Waverly: The Movie, 3-Minute Game Show, Easy to Assemble, I maghi di Waverly, Jonas L.A., Arrested Development – Ti presento i miei e Mind Games.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in The Alyson Stoner Project, Un weekend da bamboccioni 2, 1000 to 1: The Cory Weissman Story, Il superpoliziotto del supermercato 2, Little Boy, Walt prima di Topolino e This is the Year.