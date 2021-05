Roswell è una serie tv statunitense ispirata ai romanzi per ragazzi Roswell High di Melinda Metz e andata in onda in Italia dal 2000 al 2004.

Cast Roswell- foto yahoo.com

Lo show di fantascienza ha i tratti tipici del teen drama che racconta le avventure di un gruppo di alieni adolescenti che vivono a Roswell nel Nuovo Messico.

Max, Michael e Isabel vivono sulla Terra da quando sono atterrati da piccoli e riescono a vivere una vita piuttosto normale, almeno fino a quando la teenager Liz viene ferita durante una sparatoria e Max, innamorato da sempre di lei, decide di salvarla.

Il salvataggio di Liz dà vita a una serie di eventi a catena che porterà alla scoperta del destino dei tre alieni e alla formazione di ship ancora vive nell’immaginario comune.

La serie sci-fi ha dato vita a una comunità fandom talmente numerosa da aver avuto un peso nelle decisioni del network The WB.

Dopo la prima stagione, infatti, il network aveva espresso l’intenzione di cancellarla, salvo poi cambiare idea a seguito dell’insistenza dei fan che continuavano a inviare e-mail e bottiglie di Tabasco (salsa preferita dagli alieni) con lo slogan “Roswell is Hot”. The WB decise di sviluppare una seconda stagione.

Dopodiché, per evitare la chiusura, il network via cavo UPN ha acquistato i diritti e ha portato avanti lo show per un’altra stagione, dandogli il finale che meritava.

La serie televisiva Roswell ha dato vita a ben 11 romanzi spin-off e a una serie reboot intitolata Roswell, New Mexico nel 2019.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show? In quali altri progetti possiamo trovarli? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Roswell: ieri e oggi!

Shiri Appleby

Shiri Appleby- foto imler.biz

Shiri Appleby è Liz Parker, migliore amica di Maria e Alex e grande amore di Max. È lei il cuore pulsante della serie, nonché voce narrante degli episodi della prima stagione.

Liz lavora al ristorante del padre ed è lì che viene colpita da un colpo di pistole e viene guarita da Max. Da quel momento in poi la sua vita sarà legata a doppio filo a quella di Max e gli altri alieni.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con The Amanda Show, Darklight, La forza dell’amore, Pizza My Heart, Il profumo della paura, Six Degrees – Sei gradi di separazione, Figlia a sorpresa, Welcome to the Captain, Fear Itself, Un nemico al mio fianco, Life Unexpected, Royal Pains, Franklin & Bash, Chicago Fire, Law & Order: Unità Vittime Speciali, Girls, Kristin’s Christmas Past, Elementary, Unreal, Code Black e Strangers.

Al cinema la ritroviamo in film come A Time for Dancing, Swimfan – La piscina della paura, La battaglia di Shaker Heights, The Skin Horse, Undertow, Pazzo pranzo di famiglia, Havoc – Fuori controllo, I-See-You.Com, I’m Reed Fish, Carjacking, The Killing Floor – Omicidio ai piani alti, What Love Is, La guerra di Charlie Wilson, Love Like Wind, The Happiest Person in America, Seven Minutes to Save the World, All American Christmas Carol, The Devil’s Candy, The Meddler – Un’inguaribile ottimista, An Entanglement e Lemon.

Jason Behr

Jason Behr- foto oneplj.com

Jason Behr è Maxwell “Max” Evans, clone dell’alieno di Zen (re di Antar), fratello di Isabel e amico fraterno di Michael. È innamorato di Liz da sempre e per questo non resta impassibile quando la ragazza viene ferita.

Max è un ibrido metà umano e metà alieno arrivato sulla Terra con l’obiettivo di tornare sul pianeta Antar e riappropriarsi del suo trono. Purtroppo, l’amore di Max per Liz è più forte del suo destino.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con I signori della fuga e Roswell, New Mexico e al cinema in Happily Even After, The Grudge, Man of God, Shooting Livien, Skinwalkers – La notte della luna rossa, Dragon Wars, The Tattooist, The Last International Playboy e Senseless.

Brendan Fehr

Brendan Fehr- foto thesatorireport.com

Brendan Fehr è Michael Guerin, amico fraterno di Max e Isabel, clone alieno del braccio destro di Zen e grande amore di Maria.

Michael è stato meno fortunato di Max e Isabel, visto che non è cresciuto in una famiglia amorevole come quella di Philip e Diane Evans.

Nonostante la sua infanzia, però, è un ragazzo leale nei confronti di Max, anche quando è in disaccordo con lui, e ha un rapporto di amicizia sincera con Isabel.

Dopo lo show, l’attore ha partecipato ad altri progetti televisivi: CSI: Miami, Samurai Girl, Bones, Vincere insieme, Un Natale di ghiaccio, CSI: New York, A Christmas Kiss – Un Natale al bacio, Il figlio dell’inganno, Nikita, Il passato non muore mai, Longmire, The Night Shift, Better Call Saul e Wynonna Earp.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Biker Boyz, Nemesis Game, Sugar, Un lungo weekend, Rivincita per 2, Il quinto paziente, Oltre i binari, Fort McCoy, X-Men – L’inizio, Silent Night, Stranded, 13 Eerie, Guardiani della Galassia e Wander.

Katherine Heigl

Katherine Heigl- foto quora.com

Katherine Heigl è Isabel Amanda Evans, sorella di Max e del suo migliore amico Michael e clone alieno di Vilandra. È molto diffidente rispetto agli umani che conoscono il loro segreto, ma non vorrebbe continuare a mentire ai suoi genitori.

Nonostante la diffidenza, Isabel impara a fidarsi di Liz, Maria e Kyle e vive una breve ma intensa relazione con il loro amico Alex Whitman che, però, muore nel corso della seconda stagione.

Isabel è distrutta dalla morte di Alex, ma riesce ad andare avanti soltanto grazie all’amore dell’avvocato Jesse Ramirez.

Su Antar, Isabel è Vilandra (sorella del re Zen) e amante di Kivar, per amore del quale ha tradito suo fratello conducendolo alla morte. Nella sua vita terrena, però, si riscatta.

L’attrice, dopo Roswell, ha collezionato un successo televisivo dietro l’altro: The Twilight Zone, L’amore arriva dolcemente, Il male non muore mai, Assemblaggio cruciale, Wuthering Heights, Un amore per sempre, Romy & Michelle – Quasi ricche e famose, Grey’s Anatomy, State of Affairs, Doubt – L’arte del dubbio, Suits e L’estate in cui imparammo a volare.

Si è dedicata anche al cinema con film come Descendant, Side Effects – Gli effetti collaterali dell’amore, The Ringer – L’imbucato, Zyzzyx Road, Caffeine, Molto incinta, 27 volte in bianco, La dura verità, Killers, Tre all’improvviso, Capodanno a New York, One for the Money, Big Wedding, Jackie & Ryan, Home Sweet Hell, Jenny’s Wedding, L’amore criminale e Fear of Rain.

Majandra Delfino

Majandra Delfino- foto starcrush.com

Majandra Delfino è Maria DeLuca, migliore amica di Liz e Alex e grande amore di Michael. È la prima ad accorgersi dell’interesse di Max per Liz.

Maria una ragazza molto perspicace con una grande forza di volontà e una passione viscerale per la musica. Tuttavia al primo posto mette sempre l’amore per Michael.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con Celeste in the City, Help Me Help You, Ultra, Quarterlife, Rete di bugie, State of Georgia, The Office e I miei peggiori amici.

Ha lavorato anche ad alcuni film per il grande schermo, tra i quali ricordiamo R.S.V.P., Reeseville, Non bussare alla mia porta, State’s Evidence, Heidi 4 Paws e Tre all’improvviso.

Proprio come nella serie, l’attrice nutre una grande passione per la musica che si è tradotta in vari dischi indie, tra cui The Sicks e Tarte.

Colin Hanks

Colin Hanks. foto pinterest.com

Colin Hanks è Alex Whitman, amico di Liz e Maria e fidanzato del liceo di Isabel. È un ragazzo timido che riesce a fare breccia nel cuore della sorella di Max.

Alex fa di tutto per mantenere il segreto dei tre alieni e questo gli costerà la vita durante la seconda stagione. Il ragazzo, dopo un fantomatico viaggio in Svezia, muore in un fittizio incidente stradale.

In realtà Alex non è mai stato in Svezia, ma è stato manipolato da Tess per indagare su un libro alieno fino a consumarsi. La sua morte provoca una rottura degli equilibri dello show.

Roswell è stato l’esordio televisivo del figlio di Tom Hanks, aprendogli la strada a una carriera sfavillante: Band of Brothers – Fratelli al fronte, The O.C., Numb3rs, Mad Men, La strana coppia, Dexter, Happy Endings, NCIS – Unità anticrimine, Fargo, Paw Patrol – La squadra dei cuccioli, Talking Tom and Friends, Mom e Life in Pieces.

Per quanto riguarda il cinema, invece, possiamo ritrovare l’attore in Orange County, Ore 11:14 – Destino fatale, RX – Strade senza ritorno, King Kong, Tenacious D e il destino del rock, The Great Buck Howard, Nella rete del serial killer, Homeland Security, La coniglietta di casa, W., Barry Munday, High School, Parto con mamma, Parkland, Come ti rovino le vacanze, Elvis & Nixon, Jumanji – Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level.

Nick Wechsler

Nick Wechsler- foto pinterest.com

Nick Wechsler è Kyle Valenti, primo interesse amoroso di Liz e figlio dello sceriffo della città. All’inizio entra in contrasto con Max, salvo poi diventare un suo amico.

Il ragazzo scoprirà il segreto di Max, Isabel e Michael alla fine della prima stagione quando, durante lo scontro tra gli agenti dell’unità speciale e i ragazzi, il comandante spara allo sceriffo ma colpisce lui.

Kyle resterà al fianco di Liz durante le sue indagini sulla morte di Alex, rendendosi conto alla fine di aver assistito alla sua morte e di averlo dimenticato a causa di Tess.

Nel corso della serie protegge gli amici dai pericoli esterni e alla fine fuggirà con loro da Roswell in cerca di una vita normale.

Dopo Roswell, ritroviamo l’attore in altri progetti televisivi come Malcolm, Tru Calling, North Shore, Cold Case – Delitti irrisolti, Crossing Jordan, Vanished, Senza traccia, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Past Life, Chase, C’è sempre il sole a Philadelphia, Revenge, The Player, Chicago P.D., Dynasty, Shades of Blue e This is us.

Al cinema ritroviamo Nick Wechsler in alcuni film, tra i quali ricordiamo Infamous, Lie to Me, 3B e Switchback.

Emilie De Ravin

Emilie De Ravin- foto theritualforum.com

Emilie De Ravin è Tess Harding, clone alieno della moglie di Max/Zen. È cresciuta con l’alieno Nasedo e ha ricordi della sua vita passata.

Tess è decisa a realizzare il suo destino: tornare sul pianeta Antar e riprendere il trono usurpato da Kivar, colui che ha ucciso i reali originali. Ma non tutto va come sperato.

Nasedo viene ucciso dagli skin e Tess resta senza guida. A questo punto manipola la mente di Alex per raggiungere i suoi scopi e prova ad allontanare Max da Liz, restando incinta di lui.

La gravidanza di Tess spinge Max a decidere di tornare su Antar, ma il ricordo di Kyle rivelerà la verità sulla morte di Alex. Messa alle strette, quindi, la ragazza sarà costretta a rivelare che Nasedo aveva barattato la vita di Max in cambio della sua con Kivar.

Tess parte per Antar, salvo poi tornare sulla Terra e sacrificarsi per salvare suo figlio e riscattarsi nei confronti degli altri alieni.

L’attrice, dopo la serie, ha proseguito la sua carriera in televisione con Carrie, NCIS – Unità anticrimine, The Handler, CSI: Miami, Lost, Due vite in gioco, Americana, Once Upon a Time e Desideri proibiti.

La ritroviamo anche al cinema con Brick – Dose mortale, Santa’s Slay, Le colline hanno gli occhi, Ball Don’t Lie, La partita perfetta, Nemico pubblico – Public Enemies, Operation: Endgame, Remember Me, The Chameleon, Love and Other Troubles e The Submarine Kid.

William Sadler

William Sadler- foto miraflex.bg

William Sadler è Jim Valenti, lo sceriffo di Roswell e padre di Kyle. L’uomo indaga sugli strani eventi che coinvolgono i ragazzi, salvo poi aiutarli a mantenere il loro segreto quando Max salva la vita del figlio.

La carriera di William Sandler è fatta di tantissimi successi ma, dopo lo show, possiamo ritrovarlo in televisione con Ed, Law & Order: Criminal Intent, Wonderfalls, JAG – Avvocati in divisa, Squadra emergenza, Tru Calling, Law & Order – I due volti della giustizia, Law & Order – Il verdetto, CSI – Scena del crimine, 11 settembre – Tragedia annunciata, Numb3rs, Traveler, Fringe, Medium, Three Rivers e Criminal Minds.

E ancora, Hawaii Five-0, The Pacific, Mercy, Chase, White Collar, Person of Interest, Damages, 666 Park Avenue, Golden Boy, Elementary, The Blacklist, Homeland – Caccia alla spia, Madam Secretary, Dal tramonto all’alba – La serie, The Flash, Z Nation, Agents of S.H.I.E.L.D., Blue Bloods, Berlin Station, Power, When We Rise, Bull, God Friended Me, Law & Order – Unità vittime speciali e Sfida al presidente.

Al cinema appare in vari film, tra i quali ricordiamo Kinsey, Confess, Jimmy and Judy, La musica nel cuore – August Rush, The Mist, Eagle Eye, Le colline sanguinano, 40 carati, Being Flynn, See Girl Run, Iron Man 3, Machete Kills, Il duello – By Way of Helena, Highwaymen – L’ultima imboscata, The Grudge e Il sacro male.

Adam Rodríguez

Adam Rodríguez- foto canal-midi.info

Adam Rodríguez è Jesse Ramirez, il giovane avvocato che lavora con Philip Evans e futuro marito di Isabel.

Jesse intraprende una relazione segreta con Isabel, salvo poi ufficializzare la relazione con una proposta di matrimonio che sconvolge i genitori adottivi della ragazza e il gruppo di amici.

Isabel e Jesse si sposano, malgrado lui non conosca la verità. Quando Isabel viene ferita, però, Michael e lo sceriffo Valenti sono costretti a dirgli tutto per impedirgli di andare in ospedale.

La verità lo sciocca a tal punto da spingerlo ad andare via di casa, salvo poi riavvicinarsi a lei in seguito del ritorno di Tess. Sarà lui a parlare con i genitori di Max e Isabel prima che conoscano la verità.

Dopo la serie, l’attore è apparso ancora in televisione con CSI – Scena del crimine, CSI: Miami, Six Feet Under, S.O.S. – La natura si scatena, NCIS – Unità anticrimine, Ugly Betty, Psych, Sesamo apriti, Terapia d’urto, The Goodwin Games, The Night Shift, Empire, Jane the Virgin, Criminal Minds e Penny Dreadful: City of Angels.

Al cinema lo ritroviamo in progetti come Impostor, Splinter, Identità sospette, Magic Mike, About Last Night, Magic Mike XXL e CHiPs.