Scrubs – Medici ai primi ferri (Scrubs) è una serie tv andata in onda in Italia dal 2003 al 2010 per un totale di 9 stagioni.

Cast Scrubs- foto instagram.com

Lo show ideato da Bill Lawrence è un medical drama molto particolare, forse più vicino al genere dramedy cioè un tipo di commedia in cui l’argomento drammatico si mescolano elementi comici.

Il medical drama esilarante racconta la vita di John Michael Dorian (alias J.D.) e il suo miglior amico Christopher Turk a partire dal loro primo giorno di tirocinio al Sacred Heart Hospital.

J.D. conosce il dottor Perry Cox (mentore burbero), Elliot Reid (compagna d’internato), l’Inserviente senza nome (rende impossibile la vita del protagonista nell’ospedale), il dottor Robert Kelso (primario di medicina sempre preoccupato del budget) e Carla Espinosa (capoinfermiera).

La nona stagione sposta l’attenzione dai protagonisti alla trasformazione del Sacred Heart Hospital, parlando dei pazienti e mostrando le lezioni universitarie per gli specializzandi.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Scrubs – Medici ai primi ferri: ieri e oggi!

Zach Braff

Zach Braff- foto jo-jo.ru

Zach Braff è John Michael “J.D.” Dorian, protagonista e voce narrante della maggior parte degli episodi della serie.

J.D. è un giovane specializzando insicuro nelle relazioni sentimentali e pieno di stranezze, fobie e fantasie, ma sa essere intuitivo, sensibile e professionale nel lavoro.

Al Sacred Heart Hospital è prima specializzando e poi assistente e soltanto alla fine diventa medico di ruolo nel reparto di medicina interna.

J.D., Turk, Elliot, e Carla lavorano assieme e hanno imparato a essere colleghi e amici, ma è con Elliot che vive una storia d’amore fatta di alti e bassi. Alla fine si sposeranno e aspetteranno una bambina.

Nel corso della serie, però, J.D. ha una storia con un urologa dell’ospedale di nome Kim Briggs e da lei avrà anche un figlio, Sam.

Dopo lo show, l’attore è apparso ancora in televisione con Cougar Town, The Exes, Undateable e Alex, Inc..

Al cinema lo ritroviamo in film come The High Cost of Living, Tar, Il grande e potente Oz, Effed!, Wish I Was Here, In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi e C’era una truffa a Hollywood.

Si è dedicato anche alla regia (Garage Bar, Wish I Was Here, Insospettabili sospetti, Ted Lasso e Assolo), alla sceneggiatura (Garage Bar e Wish I Was Here), alla produzione (Wish I Was Here) e al doppiaggio (Il grande e potente Oz e BoJack Horseman).

Sarah Chalke

Sarah Chalke- foto twitter.com

Sarah Chalke è Elliot Reide, compagna d’internato di J.D. al Sacred Heart Hospital e interesse amoroso del protagonista.

Elliot è amica di Carla Espinosa (capoinfermiera e fidanzata del migliore amico di J.D.) e Christopher Turk (migliore amico di J.D.).

Anche lei, proprio come J.D., è molto insicura e vive affrontando paura e fobie, ma sa essere molto fredda con i pazienti. Tuttavia questo la porta a essere precisa ed efficiente nelle emergenze.

Elliot ha molti tabù riguardo al sesso e fa fatica a pronunciare il nome clinico delle parti riproduttive o anche l’espressione “il sesso”.

Nell’arco della serie vive diverse relazioni e frequentazioni, anche se il legame più importante è quello con J.D.. Tra alti e bassi, i due si sposeranno e avranno una bambina.

L’attrice, dopo Scrubs – Medici ai primi ferri, ha partecipato ad altri progetti televisivi: Team Spitz, Freshmen, Mad Love, Cougar Town, Ricomincio… dai miei, Grey’s Anatomy, Angie Tribeca, Compagni di università e L’estate in cui imparammo a volare.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Mother’s Day e La Missy sbagliata.

Si è dedicata anche al doppiaggio con Larry & Wayne: Regali sotto l’albero – Operazione: Babbo Natale, American Dad!, Prep & Landing: Tiny’s Big Adventure, Prep & Landing: Naughty vs. Nice, Rick and Morty, La legge di Milo Murphy e Paradise Police.

Donald Faison

Donald Faison- foto film.ru

Donald Faison è Christopher Duncan Turk, chirurgo al Sacred Heart Hospital, ex compagno di camera del college e migliore amico di J.D.. Ha un rapporto di amicizia quasi morbosa con il protagonista.

Turk si fidanza con la capoinfermiera Carla e i due si sposano alla fine della terza stagione. La coppia avrà due figli.

L’amicizia tra Turk e J.D. è fraterna: sono stati compagni di stanza al college, hanno proseguito gli studi insieme e sono diventati medici nello stesso ospedale.

Turk e J.D. condividono uno stupido senso dell’umorismo, un Golden Retriever impagliato e un progetto segreto (quello di costruire un robot e un cane guida).

Dopo Scrubs – Medici ai primi ferri, l’attore è apparso ancora in televisione con Love Bites, The Exes, Un perfetto film di Natale, Undateable, House of Lies, Ray Donovan, Bill Nye Saves the World, Unsolved, Emergence e The L Word: Generation Q.

Al cinema lo ritroviamo in film come Skyline, Venus & Vegas, Cease and Deceased, Voices (Pitch Perfect), Kick-Ass 2, Wish I Was Here, Let’s Kill Ward’s Wife, The Perfect Match, Hot Bot, Little Evil, Game Over, Man! e Sotto attacco.

Judy Reyes

Judy Reyes- foto dronefest.cc

Judy Reyes è Carla Espinosa, un’infermiera del Sacred Heart Hospital e prima fidanzata e poi moglie di Turk. È molto amica anche di J.D. ed Elliot.

Carla ha sposato Turk alla fine della terza stagione, nonostante fosse convinta dell’immaturità del ragazzo. I due metteranno su famiglia e lei deciderà di dimettersi per occuparsi delle bambine.

È molto fiera delle sue origini domenicane e sogna in spagnolo. Non a caso inizia a parlare in spagnolo alla sua bambina (di nascosto a Turk).

La donna è molto materna e protettiva nei confronti di J.D. e per questo prende spesso le sue difese quando il dottor Cox lo maltratta.

All’interno dell’ospedale è molto rispettata, più che altro perché non esita a umiliare chiunque si prenda gioco di lei. L’unica a fargli notare il suo atteggiamento di superiorità è Jordan.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in tantissimi altri show televisivi di successo: Medium, Law & Order – Unità vittime speciali, Off the Map, Happily Divorced, iZombie, Fresh Off the Boat, The Good Wife, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, Blue Bloods, Jane the Virgin, Search Party, Giorno per giorno, Succession e Claws.

Al cinema la ritroviamo in film come Without Men, Gun Hill Road, Kaylien, Girl Flu., The Circle e All Together Now.

John C. McGinley

John C. McGinley- foto uk.movies.yahoo.com

John C. McGinley è Percival “Perry” Ulysses Cox, il supervisore burbero degli specializzandi e mentore di J.D..

Il dottor Cox odia essere considerato il mentore di J.D. e non perde occasione per mostrarsi duro e sarcastico. In realtà non è soltanto legato al protagonista, ma lo considera un ottimo medico.

È divorziato da Jordan Sullivan, ma continua con lei una relazione fatta di odio-amore dalla quale nasceranno due figli.

Per tutta la serie si mostra un ottimo dottore, ma un uomo asociale, egocentrico e burbero. Pur passando da uno psicologo all’altro, l’unica persona con cui si confida è Carla.

L’attore, dopo la serie, è apparso ancora in televisione con Burn Notice – Duro a morire, Ground Floor, Stan Against Evil, Chicago P.D. e Brooklyn Nine-Nine.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in The Discoverers, Alex Cross – La memoria del killer, 42 – La vera storia di una leggenda americana, Kid Cannabis, The Belko Experiment, The Drowning e La battaglia dei sessi.

Non si è fatto mancare neanche le prove da doppiatore con le serie animate The Boondocks e Word Girl.

Ken Jenkins

Ken Jenkins- foto uk.style.yahoo.com

Ken Jenkins è Robert “Bob” Kelso, il primario di medicina del Sacred Heart Hospital. È una persona fredda più concentrata sull’aspetto economico e amministrativo che sui pazienti.

Il ruolo di Kelso non gli permette di essere popolare o simpatico tra u colleghi o i pazienti e tra l’altro è classista, sessista, omofobo e razzista ma, in rarissime occasioni, si dimostra sensibile e profondo.

È sposato da trenta anni con Enid (infermiera rimasta paralizzata e cieca), ma i due si mal sopportano. Così il dottor Kelso frequenta un’amante e una prostituta orientale.

Non ha un rapporto idilliaco con figlio Harrison a causa della sua omosessualità, con le dottoresse dell’ospedale per via del suo sessismo e con la gente di etnia diverse perché razzista.

Dopo Scrubs – Medici ai primi ferri, l’attore è apparso ancora in televisione con Cougar Town e Una serie di sfortunati eventi.

Neil Flynn

Neil Flynn- foto film.ru

Neil Flynn è l’Inserviente. Nello show il suo nome non viene mai chiesto, ma lui conosce tutti i dipendenti dell’ospedale.

L’Inserviente si diletta a torturare gli specializzandi e gli altri inservienti, ma prova particolare piacere a mettere il bastone tra le ruote a J.D. e Christopher Turk.

Non teme nessuno all’interno dell’ospedale, ma l’unica persona che rispetta (come tutti d’altronde) è proprio l’infermiera Carla.

Per tutti resterà sempre l’Inserviente, ma l’attore ha lavorato ad altri progetti televisivi: The Middle, CollegeHumor Originals, Newsreaders, Undateable e Abby’s.

Neil Flynn si è dedicato anche al doppiaggio con le serie tv Bob’s Burgers e Randy Cunningham: 9th Grade Ninja.

Christa Miller

Christa Miller- foto zen.yandex.ru

Christa Miller è Jordan Sullivan, compagna (ed ex-moglie) del dottor Cox. Nella sua prima apparizione la donna ha un rapporto con J.D., ma quest’ultimo non conoscere il legame della donna con il suo mentore.

Jordan ha un carattere duro e a tratti perfido, ma in realtà la donna nasconde una grande insicurezza e fragilità.

Prima di rimettersi con il dottor Cox e avere due figli da lui, infatti, lo ha tradito con Peter, specializzando del marito a conoscenza dei problemi tra il suo mentore e la moglie.

Il personaggio, inizialmente di secondo piano, è diventato preminente della prima stagione diventando uno dei personaggi fissi della serie.

L’attrice, dopo lo show, ha lavorato ancora in televisione con Cougar Town, Ground Floor, Undateabler e Whiskey Cavalier.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Christa Miller nel film La rivalsa di una madre – Breaking In.

Eliza Coupe

Eliza Coupe- foto pinterest.com

Eliza Coupe è Denise Mahoney, una specializzanda arrivata al Sacred Heart Hospital nell’ottava stagione.

Nelle prime battute Denise si mostra fredda e insensibile con i pazienti, ma decide di farsi aiutare da J.D. a diventare più vulnerabile e umana.

La sua freddezza si ripercuote anche nei suoi rapporti: per esempio, preferisce gli uomini grassi perché le saranno sempre molto riconoscenti. Tuttavia, durante la nona stagione, si fidanza con Drew.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con Happy Endings, Community, Happy Endings: Happy Rides, Quantico, Superstore, The Mindy Project, Quantico, Wrecked e Future Man.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in pellicole come Somewhere, (S)Ex List (What’s Your Number?), Manhattan Mixup, Shanghai Calling, Ricomincio da nudo e Making Babies.

Kerry Bishé

Kerry Bishé- foto ew.com

Kerry Bishé è Lucy Bennett, una studentessa della Winston University e specializzanda del Sacred Heart Hospital arrivata nella nona stagione. Il suo attuale mentore è Denise Mahoney.

Lucy teme di non aver trovato la strada giusta, soprattutto a causa del dottor Cox, ma J.D. l’aiuta ad ambientarsi e a farsi strada nell’ospedale.

Frequenta Cole Aaronson per aumentare la sua autostima ed è amica di Drew Suffin. Proprio come il protagonista è piena di fantasie e bizzarrie.

L’attrice, dopo lo show, ha proseguito la sua carriera con altri progetti televisivi (Iceland, Halt and Catch Fire Narcos, Storie incredibili e Penny Dreadful: City of Angels), vari film per il cinema (Meskada,Nice Guy Johnny, Red State, Turkey Bowl, Newlyweds, Argo, Il ricatto, Max Rose, Rupture, La fine e Happily) e videogiochi (Telling Lies).

Michael Mosley

Michael Mosley- foto ew.com

Michael Mosley è Drew Suffin, uno studente di medicina alla Winston University e specializzando del Sacred Heart Hospital arrivato nella nona stagione.

Drew era uno studente di un’altra università, ma si è allontanato dai suoi doveri per viaggiare e scoprire il mondo. Arrivato al Sacred Heart Hospital, però, viene apprezzato sarcasticamente dal dottor Cox.

Inizia a frequentare Denise Mahoney e vive il suo periodo da specializzando insieme a Lucy Bennett e Cole Aaronson.

L’attore, dopo Scrubs – Medici ai primi ferri, ha proseguito la carriera dividendosi tra serie tv e film: Law & Order: LA, The Closer, Justified, Happy Endings, Pan Am, 30 Rock, Revolution, Last Resort, Longmire, Castle, Sirens, Fuga in tacchi a spillo, LBJ, Ozark, Seven Seconds, Peppermint – L’angelo della vendetta, Titans, Criminal Minds e Next.

Dave Franco

Dave Franco- foto ew.com

Dave Franco è Cole Aaronson, uno studente di chirurgia alla Winston University e specializzando al Sacred Heart Hospital nella nona stagione.

Cole è entrato nel programma dell’ospedale perché i suoi genitori ne hanno finanziato l’ampliamento. Per il resto è un ragazzo viziato e ha una mentalità da confratello. Ha una relazione con Lucy Bennett.

Al Sacred Heart Hospital non rispetta sempre il dottor Cox e Turk , ma in realtà i due lo spaventano molto.

Il fratello dell’attore e regista James Franco, dopo lo show, è apparso in televisione con Other Space e Easy e al cinema con Lo stravagante mondo di Greenberg, Segui il tuo cuore, The Broken Tower, Fright Night – Il vampiro della porta accanto, Go F*ck Yourself with Dave Franco, Bad Meat, Would You, 21 Jump Street, Warm Bodies, Now You See Me – I maghi del crimine, Cattivi vicini, 22 Jump Street, Affare fatto, Now You See Me 2, Cattivi vicini 2, Nerve, The Disaster Artist, The Little Hours, 6 Balloons, Se la strada potesse parlare, 6 Underground e Zeroville.