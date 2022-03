Six Feet Under è una serie televisiva americana arrivata in Italia nel 2004 e trasmessa fino al 2008 per un totale di 5 stagioni.

Six Feet Under- foto youtube.com

Il titolo dello show ideato da Alan Ball è tutto un programma: Six Feet Under o meglio “6 piedi sotto” allude alla profondità a cui si sotterra una bara negli U.S.A..

La serie segue la vita di Nate Fisher, figlio di un impresario funebre che è costretto a dedicarsi agli affari di famiglia in seguito alla morte del padre.

Nate si ritrova a lavorare al fianco del fratello David e a gravitare nell’orbita del resto della famiglia (la madre Ruth e la sorella Claire). A contornare il tutto ci saranno Federico Diaz (amico di famiglia), Brenda Chenowith (fidanzata di Nate) e Keith Charles (fidanzato di David).

Le caratteristiche dei personaggi e i temi trattati collocano lo show a metà tra il dramma convenzionale e il surrealismo: sì, si parla di relazioni, famiglia e infedeltà, ma il tema della morte apre a momenti riflessivi basati anche su dialoghi immaginari con i defunti.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie sui generis? A quali altri progetti si saranno dedicati? Scopriamolo insieme nella carrellata di foto di attori Six Feet Under: ieri e oggi!

Peter Krause

Peter Krause- foto looper.com

Peter Krause è Nathaniel “Nate” Fisher Jr., figlio maggiore di Nathaniel e Ruth Fisher e fratello di David e Claire. Eredita suo malgrado l’attività di famiglia e decide di lasciare il suo lavoro da manager.

Nate torna a casa per le vacanze di Natale e scopre che il padre è morto in un incidente stradale lasciando la gestione dell’impresa funebre a lui e al fratello David.

L’uomo intreccia una relazione di solo sesso con Brenda Chenowith che si trasforma, col tempo, in una storia d’amore. Tutto finisce quando la donna scopre della relazione clandestina di Nate con Lisa Kimmel a Seattle (che si scoprirà essere incinta).

L’uomo sposa Lisa e vive con lei e la loro figlia Maya, salvo poi ritrovarsi vedovo e padre single. Così riallaccia il rapporto con Brenda e i due si sposano qualche mese dopo. Purtroppo tutto si sgretola a causa dell’aborto spontaneo della donna e della volontà dell’uomo di abbracciare il movimento religioso del quaccherismo. Alla fine Nate tradisce Brenda con Maggie, la figlia di George Sibley.

Filo conduttore dalla prima all’ultima stagione è la condizione di salute di Nate: l’uomo ha una malformazione ad una arteria (AVM) che potrebbe provocargli convulsioni o ictus in qualsiasi momento. Prima rifiuta un’operazione rischiosa accettando l’eventualità della morte e dopo accetta di provare a salvarsi la vita.

Per tutta la serie, diversamente dagli altri membri della famiglia, Nate riesce a vivere ed esprimere i propri sentimenti in modo aperto.

La serie termina con la sua morte a seguito di un nuovo attacco, nonostante la diagnosi di guarigione, e la sua sepoltura avvolto in un sudario e sepolto in un lotto di terreno secondo le sue volontà.

Dopo lo show, l’attore ha partecipato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo The Lost Room, Dirty Sexy Money, Parenthood, Una mamma per amica – Di nuovo insieme, The Catch e 9-1-1.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Peter Krause in film come Civic Duty, Beastly e Saint Judy.

Michael C. Hall

Michael C. Hall- foto pinterest.it

Michael C. Hall è David Fisher, secondogenito di Nathaniel e Ruth Fisher e fratello di Nate e Claire. A differenza del fratello, lui si è sempre occupato degli affari di famiglia alla Fisher & Figli.

Alla morte del padre David eredita l’impresa funebre di famiglia insieme a Nate, ma non prende bene le ultime volontà del capo famiglia.

David e Nate discutono a lungo, con il primo che ricorda al fratello di non aver voluto proseguire gli affari di famiglia. Tuttavia, complice la propensione al conforto di Nate, i due lavoreranno insieme.

Per il resto, David si mostra un uomo conservatore e rispettoso della famiglia, ma in realtà è represso a livello emotivo e in conflitto sulla propria sessualità. Fa coming out nella prima stagione.

Nel corso della serie affronta molte sfide lavorative e personali e impara a gestire la relazione con Keith Charles. Alla fine riesce a fare pace con se stesso e mette su famiglia con Keith adottando due bambini.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare ad altri progetti televisivi: Dexter, CollegeHumor Originals, Ruth & Erica, The Crown, Safe, The Defeated e Dexter: New Blood.

Si è dedicato anche al cinema con Gamer, Peep World, The Trouble with Bliss, The River, Jerry Stahl Rides Dirty with Ben Stiller, Jason Schwartzman, Michael C. Hall & Flea, Giovani ribelli – Kill Your Darlings, Cold in July – Freddo a luglio, Christine, The Silent Man, Game Night – Indovina chi muore stasera?, The Report e All’ombra della luna.

Non ha trascurato il suo amore per il teatro con gli spettacoli Mr. Marmalade, The Realistic Joneses, Hedwig and the Angry Inch e Lazarus.

Frances Conroy

Frances Conroy- foto snakkle.com

Frances Conroy è Ruth Fisher, moglie del defunto Nathaniel Fisher e madre di Nate, David e Claire. È il punto di riferimento della famiglia.

Ruth è diventata madre in giovane età e questo l’ha portata a reprimere le proprie emozioni e a provare invidia e risentimento nei confronti della sorella minore Sarah.

All’inizio dello show Ruth interrompe la relazione extraconiugale con il suo parrucchiere in seguito alla morte di suo marito, salvo poi recuperare il rapporto qualche mese dopo.

La matriarca inizia a lavorare in un negozio di fiori e intreccia una relazione con il proprietario, salvo poi lasciarlo.

Dopo la morte di Lisa, la donna non riesce a gestire più la famiglia come una volta e incontra e sposa il George Sibley, ma i due si lasciano quando scopre alcuni dettagli del passato dell’uomo e la sua paranoia.

La donna cambia vita dopo la morte di Nate, decide di andare a vivere con sua sorella e Bettina, pone fine al rapporto conflittuale con Brenda e firma la piena eredità di Claire.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Un giorno perfetto, E.R. – Medici in prima linea, Desperate Housewives, How I Met Your Mother, Nip/Tuck, Grey’s Anatomy, Happy Town, United States of Tara, The Mentalist, American Horror Story, Royal Pains, Getting On, Casual, The Real O’Neals, La nebbia, The Tale, Young Sheldon, Arrested Development – Ti presento i miei, Castle Rock e Amiche per la morte – Dead to Me.

La ritroviamo anche al cinema con film come Il prescelto, Il risveglio delle tenebre, Humboldt County, New in Town, Stay Cool, Qualcosa di speciale, Shelter – Identità paranormali, Stone, Welcome to Happiness, Joker e Il potere del cane.

Lauren Ambrose

Lauren Ambrose- foto pinterest.it

Lauren Ambrose è Claire Fisher, terzogenita di Nathaniel e Ruth Fisher e sorella minore di Nate e David. Anche lei, proprio come la madre e David, non riesce a esprimere le proprie emozioni.

Claire ha vissuto un’adolescenza difficile: è cresciuta in una casa piena di persone in lutto; viene messa alla berlina dal suo fidanzato del liceo Gabe Dimas; viene considerata una maniaca dai compagni di liceo.

A dispetto di tutto, però, Claire scopre di poter esprimere se stessa attraverso l’arte e si iscrive alla LAC-Arts.

Dopo la storia con Gabe Dimas, terminata dopo le scelte sbagliate del ragazzo, Claire intraprende una relazione con un compagno di studi di nome Russell. Successivamente vive una serie di avventure, dall’esperienza lesbo con la sua amica Edie alla storia con Billy (fratello di Brenda).

Claire, dopo aver lasciato la scuola d’arte e aver trovato un lavoro d’ufficio, inizia una relazione con il collega Ted Fairwell con cui resta fino alla morte di Nate. I due si lasciano quando lei si trasferirà a New York.

L’attrice, dopo Six Feet Under, ha proseguito la propria carriera con molti altri progetti, tra i quali ricordiamo Diggers, Starting Out in the Evening, The Return of Jezebel James, Cold Souls, Un amore per Leah, Pet Therapy – Un cane per amico, L’amore e altri luoghi impossibili, Torchwood, Think of Me, Weekends at Bellevue, Sleepwalk with Me, Nudi e felici, I’m Coming Over, Grassroots, Coma, Robot Chicken, Law & Order: Unità Speciale, Deliverance Creek – Solo per vendetta, Dig, Broad Squad, The Interestings, Monsters of God, X-Files, Servant, Tonight at Noon e The Vanishings at Caddo Lake.

Freddy Rodríguez

Freddy Rodríguez- foto justabouttv.fr

Freddy Rodríguez è Federico “Rico” Diaz, impresario e amico di famiglia dei Fisher. Lavora come imbalsamatore presso la Fisher & Figli e diventa socio durante la terza stagione.

Rico è entrato in contatto con la famiglia Fisher per la prima volta quando ha visitato la loro impresa e ha mostrato loro la sua conoscenza dei cadaveri. Così i Fisher gli hanno offerto un lavoro.

Ha sposato la sua fidanzata del liceo Vanessa Diaz e i due hanno avuto due figli, salvo poi separarsi temporaneamente a causa di una relazione extraconiugale.

Dopo lo show, l’attore è apparso in E.R. – Medici in prima linea, Ugly Betty, Chaos, Perception, The Night Shift e Bull e al cinema con Harsh Times – I giorni dell’odio, Poseidon, Lady in the Water, Bobby, Grindhouse – Planet Terror, Bottle Shock, Nothing Like the Holidays, Soldiers of Fortune, Code Name: Geronimo (SEAL Team 6: The Raid on Osama Bin Laden), CBGB e Fort Bliss.

Mathew St. Patrick

Mathew St. Patrick- foto digitalspy.com

Mathew St. Patrick è Keith Charles, poliziotto e fidanzato di David Fisher. I due si sono incontrati in una chiesa gay-friendly e hanno iniziato a vedersi in segreto.

Keith vive una relazione fatta di alti e bassi con David, dal rapporto segreto alla relazione con Celeste fino agli attacchi di panico. Tuttavia riescono a riconciliarsi e ad adottare i fratelli Anthony e Durrell.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare ad altri progetti: Law & Order: Unità Speciale, Reunion, Higglytown Heroes – Quattro piccoli eroi, Rogue – Il solitario, Backyards & Bullets, Sleepwalking, Ball Don’t Lie, Alien Raiders, Private Practice, NCIS: Los Angeles, Saving Grace, Emily Owens M.D., NCIS – Unità anticrimine, Kristy, Sons of Anarchy, Eddie and the Aviator, Hawaii Five-0, Extinction, Doe e Ice Cream in the Cupboard.

Rachel Griffiths

Rachel Griffiths- foto pinterest.it

Rachel Griffiths è Brenda Chenowith, figlia dello psichiatra Bernard Chenowith e della psicologa Margaret Chenowith, sorella di Billy e interesse amoroso di Nate Fisher.

Brenda incontra per la prima volta Nate all’uscita dall’aeroporto di Los Angeles e i due intraprendono una relazione sessuale, salvo poi diventare una coppia a tutti gli effetti.

Quando torna al college, però, si rende conto di essere sempre meno attratta da Nate salvo decidere, anche dopo aver saputo della malattia dell’uomo, sceglie di stare con lui.

Successivamente inizia un’amicizia particolare con una cliente (che in realtà è una prostituta) e si ritrova ad avere incontri con altri uomini, degenerando pian piano in una dipendenza sessuale.

Le cose peggiorano quando Nate confessa di aver avuto una storia con Lisa e di credere di aspettare un figlio da lei: Brenda lascia libero sfogo alla sua dipendenza e i due litigano e si lasciano.

Brenda torna a Los Angeles e chiede perdono a Nate, salvo poi scoprire che l’ex si è sposato con l’amante, Lisa.

I due si riavvicinano al funerale del padre di lei e Brenda decide di voltare pagina intraprendendo una relazione con Joe.

La morte di Lisa fa tornare Nate da Brenda, proprio quando ormai la donna vive con Joe e sta provando ad avere un figlio. Tuttavia poco dopo i problemi di Brenda ritornano e la portano tra le braccia di Nate.

Brenda e Joe provano a sistemare le cose, ma i due si lasciano a causa dell’infedeltà della donna. Così torna da Nate e decidono di sposarsi. Lei scopre di aspettare un bambino, ma ha un aborto spontaneo prima del matrimonio.

Nonostante tutto Brenda e Nate si sposano e provano a formare la famiglia tanto desiderata, almeno fino a quando lui non mostra la volontà di associarsi al quaccherismo e intraprende un’amicizia con Maggie Sibley (con la quale Nate la tradirà).

Dopo un rapporto con Maggie, però, Nate ha una crisi che lo porta in ospedale e Brenda si presenta al suo capezzale. L’uomo si riprende e la lascia definitivamente prima di morire.

Brenda entra in conflitto con Ruth per via di Maya e poco dopo dà alla luce una bambina prematura, Willa Fisher Chenowith.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato ad altri show televisivi: Rake, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Barracuda, When We Rise e The Wilds.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Step Up, Beautiful Kate, Saving Mr. Banks, Patrick: Evil Awakens, Mammal, La battaglia di Hacksaw Ridge e Osiride – Il 9º pianeta.

Richard Jenkins

Richard Jenkins- foto yahoo.com

Richard Jenkins è Nathaniel Fisher Sr., titolare della Fisher & Figli, marito di Ruth e padre di Nate, David e Claire.

Nathaniel Senior muore nel primo episodio, lasciando in eredità l’impresa a Nate e David, ma continua ad apparire nei vari episodi sotto forma di visione onirica e ricordi.

L’attore, dopo la sua partecipazione a Six Feet Under, è apparso ancora in televisione con Olive Kitteridge e Berlin Station.

Al contrario si è dedicato molto al cinema con The Kingdom, L’ospite inatteso, Broken, Fratellastri a 40 anni, Burn After Reading – A prova di spia, happythankyoumoreplease, Dear John, Waiting for Forever, Norman, Mangia prega ama, Blood Story, Libera uscita, Amici di letto, The Rum Diary – Cronache di una passione, Quella casa nel bosco, Liberal Arts, Darling Companion, Cogan – Killing Them Softly, La regola del silenzio – The Company You Keep, Jack Reacher – La prova decisiva, A.C.O.D. – Adulti complessati originati da divorzio, Sotto assedio – White House Down, God’s Pocket, In corsa per la vita, Lullaby, Bone Tomahawk, The Hollars, LBJ, Kong: Skull Island, La forma dell’acqua – The Shape of Water, Kajillionaire – La truffa è di famiglia, L’ultimo turno, The Humans e La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

Jeremy Sisto

Jeremy Sisto- foto pinterest.com

Jeremy Sisto è Billy Chenowith, fratello minore di Brenda e secondogenito dello psichiatra Bernard Chenowith e della psicologa Margaret Chenowith.

Billy soffre di bipolarismo e si comporta in modo molto ossessivo con la sorella: per esempio cerca di sabotare la sua relazione con Nate e prova a strapparle il tatuaggio abbinato che avevano fatto insieme.

Dopo una relazione con l’insegnante di arte Olivier Castro-Staal, Billy vive una storia con Claire Fisher, ma i due rompono a causa dell’instabilità emotiva di lui.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare ad altri show televisivi: Incubi e deliri, Kidnapped, Numb3rs, Law & Order – I due volti della giustizia, Suburgatory, The Returned, Wicked City, The Jury, Ice, The Long Road Home e FBI.

Al cinema lo ritroviamo in film come 436 – La profezia, Identità sospette, The Thirst, Broken, Waitress – Ricette d’amore, Rosencrantz and Guildenstern Are Undead, Into Temptation, Robot & Frank, As Cool as I Am, Break Point, Hangman, H8RZ, The Other Side of the Door, Love Is All You Need?, Girl Flu. e Last Night in Rozzie.

Lili Taylor

Lili Taylor- foto pinterest.com

Lili Taylor è Lisa Kimmel, un’amica di Nate che vive a Seattle. La donna intraprende una relazione clandestina con lui mentre l’uomo è fidanzato con Brenda e i due si sposano quando resta incinta.

Lisa e Nate danno il benvenuto a Maya prima delle nozze, ma le cose non vanno bene e vivono molti alti e bassi

A un certo punto Lisa scompare nel nulla lasciando Maya alle cure di Nate: in realtà la donna è morta e il suo corpo viene trovato su una spiaggia.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con State of Mind, The Good Wife, Hemlock Grove, Almost Human, Gotham, American Crime, Law & Order: Unità vittime speciali, Chambres e Perry Mason.

Ha lavorato a vari film per il grande schermo, tra i quali ricordiamo Starting Out in the Evening, The Promotion, Nemico pubblico – Public Enemies, Brooklyn’s Finest, Being Flynn, About Cherry, The Courier, L’evocazione – The Conjuring, Blood Ties – La legge del sangue, Maze Runner – La fuga, Fino all’osso, Leatherface, Eli e Paper Spiders.