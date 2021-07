Sonny tra le stelle (Sonny with a Chance) è una serie tv americana andata in onda in Italia su Disney Channel dal 2009 al 2011.

Cast Sonny tra le stelle- foto exploregypt.net

Lo show creato da Steve Marmel racconta la storia di Sonny Monroe, una ragazza che viene notata dai produttori di una sitcom per la sua estrosità su internet e diventa un nuovo membro di So Random.

La serie televisiva è durata solo due stagioni, anche se Disney Channel aveva ideato una terza stagione. Purtroppo l’assenza di Demi Lovato ha portato alla fine dello show.

La chiusura di Sonny tra le stelle non ha implicato la fine del progetto grazie allo spin-off So Random! (che purtroppo vivrà una sola stagione).

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A cos’altro si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Sonny tra le stelle: ieri e oggi!

Demi Lovato

Demi Lovato- foto faranduland.com

Demi Lovato è Allison “Sonny” Monroe, la protagonista della serie. È una ragazza con una mente brillante ed è innamorata (senza volerlo ammettere) di Chad Dylan Cooper.

All’inizio Sonny non va d’accordo con Tawni, ma le due diventeranno amiche nel corso delle puntate.

Dal punto di vista sentimentale, invece, si fidanzerà con Chad, salvo poi lasciarlo per via de suo egoismo. Tuttavia l’amore nei confronti del ragazzo non svanirà.

Dopo lo show, l’attrice e cantante ha continuato ad apparire in televisione con Glee, Dal tramonto all’alba – La serie, Will & Grace e Demi Lovato: Dancing with the Devil.

Ha partecipato anche a vari programmi televisivi, tra i quali ricordiamo Extreme Makeover: Home Edition, Teen Choice Awards, Christmas in Washington, The X Factor, The View, We Day e Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

Al cinema ritroviamo Demi Lovato in film come Demi Lovato: Simply Complicated di Hannah Lux Davis ed Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga di David Dobkin.

Demi Lovato è conosciuta soprattutto come cantante grazie alla sua ricca discografia e alle collaborazioni con altri artisti.

Tiffany Thornton

Tiffany Thornton- foto brainstudy.info

Tiffany Thornton è Tawni Hart, la migliore amica di Sonny. All’inizio le due non sembrano sopportarsi troppo, salvo diventare grandi amiche.

Tawni è molto vanitosa e per questo non riesce a fare a meno di guardare il suo riflesso a ogni specchio che le capiti a tiro.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa ancora in tv con So Random!, Disney’s Friends for Change Games, Scherzi da star e Game Change. Al cinema la ritroviamo in film come Unlucky Charms e The Dog Who Saved Easter.

Non solo attrice. Anche Tiffany Thornton, proprio come la collega Demi Lovato, ha collezionato una ricca discografia.

Sterling Knight

Sterling Knight- foto twitter.com

Sterling Knight è Chad Dylan Cooper, protagonista della serie So Random e amore di Sonny. È un ragazzo molto egoista e vanitoso.

Chad inizia a nutrire interesse per Sonny, ma preferisce non ammettere i suoi sentimenti. Alla fine, però, si fidanzerà con lei, diventando protettivo nei suoi confronti. Purtroppo la relazione volge al capolinea a causa del suo egoismo (anche se non riuscirà a dimenticarla).

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato la sua carriera con altri progetti televisivi come So Random!, Melissa & Joey e The Hotwives.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in I Muppet, Transit, Landmine Goes Click e It Snows All the Time.

Sterling Knight ha provato la strada della musica con una discografia che attualmente comprende principalmente le canzoni cantate nel film Disney per la tv Starstruck – Colpita da una stella del 2010.

Brandon Smith

Brandon Smith- foto seventeen.com

Brandon Smith è Nico Harris, migliore amico di Grady Mitchell e uno dei personaggi più mattacchioni dello show. Insieme all’amico di sempre è alla ricerca di una ragazza.

Dopo lo show, l’attore è apparso ancora in televisione con StarStruck – Colpita da una stella, So Random!, Let It Shine, You’re the Worst, One Big Happy e Four Weddings and a Funeral.

Lo ritroviamo al cinema con film come Get on Up – La storia di James Brown, Hoovey, Nonno scatenato e La donna più odiata d’America.

Doug Brochu

Doug Brochu- fotozen.yandex.ru

Doug Brochu è Grady Mitchell, il miglior amico di Nico. È un combina guai inguaribile, ma ha un cuore grande. Anche lui, proprio come l’amico, cerca una fidanzata. Alla fine si innamora di Mel.

Dopo la serie, l’attore e doppiatore è apparso soltanto negli show televisivi Coppia di re e So Random!.

Allisyn Ashley Arm

Allisyn Ashley Arm- fotousawirenews.com

Allisyn Ashley Arm è Zora Lancaster, la più piccola e la più geniale di tutti. È una ragazzina con un quoziente intellettivo altissimo (155 di Q.I).

La ragazzina prova ad aiutare Sonny con la geometria, la prova per diventare Scout in Fiore e il record come venditrice di biscotti.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con So Random!, Law & Order – Unità vittime speciali, Body of Proof, AwesomenessTV e A.P. Bio e al cinema con Summer Shark attack.