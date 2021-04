Supernatural è una serie televisiva di genere paranormale creata da Eric Kripke e andata in onda dal 2005 per ben 15 stagioni.

Cast Supernatural- foto cinemagz.net

Lo show racconta la storia di Dean e Sam Winchester, due fratelli cacciatori di demoni in lotta contro creature soprannaturali e fantasmi del passato.

Ci sono voluti quasi 10 anni per far portare Supernatural dalla fase di sviluppo alla messa in onda sul piccolo schermo, ma il successo della serie è stato travolgente.

Quello che l’ideatore Kripke aveva concepito come uno show di tre stagioni, infatti, è diventato uno dei più longevi dell’emittente The CW.

La quinta stagione chiude idealmente la serie così come l’ideatore l’aveva immaginata mentre le stagioni successive volute da The CW sono il frutto del lavoro di Sera Gamble prima e Jeremy Carver dopo.

La serie viene rinnovata per 15 stagioni, lasciando i fan orfani di uno show che è riuscito a trattare temi importanti (primo tra tutti l’amore fraterno) all’interno di un ambientazione paranormale.

Ma come saranno cambiati i protagonisti della serie tv? A quale altro progetto si dedicheranno? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Supernatural: ieri e oggi!

Jensen Ackles

Jensen Ackles- foto prepona.info

Jensen Ackles è Dean Winchester, figlio di John e Mary Winchester, fratello maggiore di Sam (e Adam Milligan) e co-protagonista della serie.

La vita di Dean cambia quando la madre Mary viene uccisa da un demone e il padre (cacciatore) decide di mettersi sulle tracce del responsabile. È così che lui e Sam vengono addestrati a cacciare il soprannaturale.

Dopo lo show, pur restando legato alla famiglia di Supernatural e spingendo per un revival, l’attore è andato avanti ed è apparso nella serie tv The Boys.

Jared Padalecki

Jared Padalecki- foto m.scooper.news

Jared Padalecki è Samuel ‘Sam’ William Winchester, secondogenito di John e Mary Winchester, fratello minore di Dean e Adam e co-protagonista della serie.

Sam non ha conosciuto la madre Mary, ma ha modo di costruire i suoi ricordi attraverso i racconti di Dean e i vari incontri sovrannaturali.

Nel corso dello show, però, Sam scoprirà che la morte della madre è avvenuta per renderlo il tramite di Lucifero sulla terra.

Supernatural ha permesso a Jarad Padaleki di scrollarsi il personaggio di Dean di Una mamma per amica e di incontrare sua moglie Genevieve Cortese.

Dopo la serie, l’attore è stato scelto per lavorare alla serie tv Walker, un revival di Walker, Texas Ranger.

Misha Collins

Misha Collins- foto newsbreak.com

Misha Collins è Castiel, un angelo del Paradiso. È lui che porta indietro Dean dall’Inferno e aiuta i fratelli Winchester in diverse occasioni.

Castiel cammina sulla terra grazie all’uomo che lo ospita, Jimmy Novak, ma la sua presenza è costata cara al suo tramite.

Non si identifica con l’idea di angelo custode (anche se con Dean lo è stato diverse volte), ma incarna l’idea del guerriero pronto a tutto.

Il personaggio era stato pensato come comparsa per qualche episodio, salvo poi diventare una presenza regolare e un co-protagonista.

Dopo Supernatural, l’attore non ha pianificato ancora il suo futuro. Durante lo show che lo ha reso popolare, però, è apparso in Divine: The Series, Ringer e Timeless.

Mark Sheppard

Mark Sheppard- foto newsmoved.com

Mark Sheppard è Crowley/ Fergus Roderick MacLeod, un demone degli incroci che diventa il Re dell’Inferno.

Da personaggio ricorrente, ben presto Crowley diventa un personaggio principale che si allea o si scontra con i Winchester per perseguire i suoi scopi.

Fergus Roderick MacLeod è figlio della strega Rowena ed è stato istruito alla magia dalla madre, ma tra loro non c’è il rapporto madre-figlio che ci si aspetta.

Ha venduto la sua anima a un demone e ha vissuto una vita dissipata, ma all’Inferno è diventato un demone degli incroci e braccio destro del primo demone. Successivamente si è proclamato Re dell’Inferno.

Durante lo show, l’attore si è dedicato anche ad altri progetti Chuck, Doctor Who, White Collar, MacGyver e Doom Patrol.

Jeffrey Dean Morgan

Jeffrey Dean Morgan- foto zen.yandex.ru

Jeffrey Dean Morgan è John Winchester, marito di Mary, padre di Sam e Dean e cacciatore di demoni. Appare in poco più di 12 episodi, ma sono sufficienti a movimentare lo show.

Nella prima stagione, John Winchester non è reperibile da settimane e questo preoccupa Dean a tal punto da spingerlo a coinvolgere il fratello nella sua ricerca.

I fratelli si mettono sulle tracce del padre e riescono a trovarlo dopo varie peripezie, salvo poi restare coinvolti in un incidente d’auto.

Nella seconda stagione, Dean e John sono in fin di vita, ma il patriarca vende l’anima al demone Azazel in cambio della vita del figlio.

L’attore, dopo Supernatural, è stato coinvolto in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Grey’s Anatomy, Magic City, Shameless, Marilyn – La vita segreta, Texas Rising, Extant, The Good Wife e The Walking Dead.

Si è dedicato anche al cinema con film come Rampage – Furia animale, The Postcard Killings, Walkaway Joe e The Unholy.

Jim Beaver

Jim Beaver- foto pinterest.com

Jim Beaver è Robert Steven “Bobby” Singer, un cacciatore amico di famiglia dei Winchester e figura paterna per Sam e Dean.

Bobby, prima di diventare cacciatore, lavorava come meccanico ed era sposato. Un giorno un demone si impossessò del corpo della moglie e lo aggredì spingendolo a ferire la moglie per difendersi. A salvare la liberare la moglie fu il cacciatore Rufus Tarner, ma la ferita si rivelò essere mortale.

Rufus decise di insegnare a Bobby tutto quello che doveva sapere sulla caccia ai demoni e sul soprannaturale, facendo di lui un cacciatore esperto.

Nel tempo, però, Bobby si è dedicato meno all’azione e più al ruolo di consulente per i fratelli Winchester (con i quali sente un amore paterno).

L’attore ha una lunga carriera alle spalle ma, dopo Supernatural, è apparso soltanto nella serie tv Young Sheldon.

Katie Cassidy

Katie Cassidy- foto youtube.com

Katie Cassidy è Ruby, un demone che compare nella terza stagione. È una doppiogiochista che vuole aiutare Lucifero a liberarsi dalla sua gabbia.

L’attrice ha lasciato lo show dopo una stagione per motivi economici, stando a quanto rivelato dal creatore Eric Kripke.

Dopo la serie, l’attrice si è dedicata ad altri progetti televisivi come Harper’s Island, Gossip Girl, New Girl, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow.

Al cinema la ritroviamo in Nightmare, Monte Carlo, Kill for Me – Legami di morte, The Scribbler, 10050 Cielo Drive, Grace e Cover Versions.

Genevieve Cortese

Genevieve Cortese- foto canal-midi.info

Genevieve Cortese è il nuovo volto di Ruby, il demone che ricompare nella 4 stagione di Supernatural. Seppur breve, la sua presenza è stata preziosa per lo show (e la vita sentimentale di Jared Padalecki).

Ruby e Sam iniziano una relazione, anche grazie alla dipendenza di lui dal sangue demoniaco, ma il demone muore proprio durante la liberazione di Lucifero.

L’attrice, dopo lo show, è impegnata nella serie revival di Walker, Texas Ranger (Walker), al fianco del marito Jared Padalecki.

Lauren Cohan

Lauren Cohan- foto cloudigirl.com

Lauren Cohan è Bela Talbot, la ladra di oggetti occulti che fa capolino nella terza stagione dello show.

Bela ruba la Colt ai fratelli Winchester tentando di salvarsi dal demone a cui ha venduto l’anima anni prima. Alla fine della stagione il personaggio esce fuori di scena a causa di un riscontro negativo da parte dei fan.

L’attrice, dopo Supernatural, ha continuato a lavorare in televisione con Life, CSI: NY, Cold Case – Delitti irrisolti, Modern Family, The Vampire Diaries, Chuck, Heavenly, The Walking Dead, Childrens Hospital, Law & Order – Unità vittime speciali, Whose Line Is It Anyway?, Tim & Eric’s Bedtime Stories, The Mindy Project e Whiskey Cavalier.

Per quanto riguardo il cinema, invece, la ritroviamo in Young Alexander the Great, Disturbed, Death Race 2, Death Race 3 – Inferno, Reach Me – La strada per il successo, The Boy, Batman v Superman: Dawn of Justice, All Eyez on Me e Red Zone – 22 miglia di fuoco.

Robert Benedict

Robert Benedict- foto tvserial.it

Robert Benedict è Chuck Shurley, autore dei libri Supernatural e Profeta. In realtà si tratta di Dio e darà parecchio filo da torcere ai fratelli Winchester.

Dopo lo show, l’attore non ha ancora pensato al suo futuro artistico, ma è apparso in Masters of Sex e Criminal Minds: Beyond Borders durante le riprese dello show.

Mark Pellegrino

Mark Pellegrino- foto m.scooper.news

Mark Pellegrino è Lucifero, l’angelo caduto che vuole portare l’Inferno in Terra. Dopo la liberazione, trova il suo contenitore in Nick, anche se il suo tramite perfetto è Sam.

Lucifero, dopo essere stato cacciato dal Paradiso dall’arcangelo Michele, si trova in una gabbia chiusa con i sigilli (che vengono rotti inconsapevolmente dai fratelli Winchester).

Per riportarlo nella gabbia, i Winchester recuperano i quattro anelli dei Cavalieri dell’Apocalisse e pianificano di far diventare Sam il suo tramite. Il piano riesce grazie al sacrificio di Sam.

Sam viene liberato dalla gabbia di Lucifero, ma l’esperienza segnerà il personaggio per tutte le stagioni successive.

Al di fuori dello show, Mark Pellegrino è apparso in un ruolo ricorrente nella serie Tredici targata Netflix.

Alexander Calvert

Alexander Calvert- foto hollywoodlife.com

Alexander Calvert è Jack Kline/ Belphegor, la progenie di Lucifero. Il personaggio arriva nella dodicesima stagione e muore temporaneamente durante le prime battute della quindicesima, salvo poi tornare per il finale.

Jack è un nephilim, figlio di Kelly Kline e Lucifero, ma è stato educato dalla madre a essere una persona buona e gentile.

Dopo aver disconosciuto Lucifero e aver contribuito alla sua morte, decide di diventare un buon cacciatore; ma inizia a mostrare le conseguenze della perdita della grazia.

La rottura dell’equilibrio interno provoca degli eventi a catena che lo portano alla sua morte per mano di Chuck. Dopodiché si risveglia nel Nulla cosmico e incontra Billie e un’ombra.

Dopo essere ritornato sulla Terra dalla Morte, quindi, collabora con Castiel e i Winchester per uccidere Chuck. Il piano fallisce, ma Jack trova il modo per prendere il suo posto e diventare il nuovo Dio.

Alexander Calvert non ha ancora messo in cantiere altri progetti, ma prima di Supernatural è apparso in Human Target, Motive, Arrow e Scream.

Felicia Day

Felicia Day- foto tvserial.it

Felicia Day è Charlie Bradbury/Celeste Middleton, hacker diventata cacciatrice e amica dei Winchester. La ragazza incontra Sam e Dean durante la lotta ai Leviatani.

Charlie lega con Dean e aiuta i fratelli in più occasioni, ma muore nel tentativo di liberare il maggiore dei Winchester dal marchio di Caino.

Dopo lo show, l’attrice e produttrice di videogiochi ha continuato l’esperienza televisiva con la serie The Magicians.

Kim Rhodes

Kim Rhodes- foto moviesmylife.com

Kim Rhodes è Jody Mills, lo sceriffo di Sioux Falls in South Dakota (città natale di Bobby). All’inizio si mostra ostile verso l’uomo, ma cambia opinione quando scopre quello che fa.

Dopo aver assistito alla trasformazione di suo figlio in zombie e alla morte del marito per mano suo, quindi, Jody aiuta Bobby, Sam e Dean in più occasioni.

L’attrice Kim Rhodes, dopo Supernatural, è stata impegnata sul set di Criminal Minds.

Samantha Smith

Samantha Smith- foto tvserial.it

Samantha Smith è Mary Campbell Winchester, moglie di John e madre di Sam e Dean. La donna muore nel primo episodio, ma appare in altri episodi prima come spirito e dopo resuscitando. Alla fine muore nell’undicesima stagione.

È figlia dei cacciatori Samuel e Deanna Campbell e ha portato avanti la tradizione di famiglia, lasciando il posto a John dopo la nascita dei bambini.

Mary stringe un patto con il demone Azazel (senza sapere le sue vere intenzioni) per riportare in vita John (che all’epoca non era un cacciatore).

La donna muore per mano di Azazel, sorpreso a nutrire il piccolo Sam con sangue demoniaco, dando vita alla caccia più importante di John e dei suoi figli.

Torna in vita nell’undicesima stagione da Amara come regalo per Dean ma, dopo varie peripezie, viene uccisa involontariamente da Jack.

Dopo Supernatural, l’attrice Samantha Smith non ha messo in cantiere altri progetti (almeno per il momento).

Ruth Connell

Ruth Connell- foto m.scooper.news

Ruth Connell è Rowena MacLeod, strega e madre di Crowley. È lei a liberare Dean dal marchio di Caino nella decina stagione e a sigillare Lucifero nella gabbia nell’undicesima stagione.

La strega aiuta i fratelli Winchester (e se stessa) diverse volte e alla fine si sacrifica per rispedire indietro le anime liberate dall’Inferno.

Dopo Supernatural, l’attrice si è dedicata ad altri progetti, tra i quali ricordiamo The Cursed Man e Hexengeddon.