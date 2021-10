The Mentalist è una serie televisiva di genere a metà tra poliziesco, giallo, thriller e drammatico andato in onda in Italia dal 2009 al 2015 per un totale di 7 stagioni.

Cast The Mentalist- foto mixdeseries.com.br

Lo show ideato da Bruno Heller racconta la storia di vendetta e redenzione di Patrick Jane, un mentalista che collabora con la California Bureau of Investigation (CBI) in qualità di consulente.

Il sergente Teresa Lisbon e la squadra composta da Wayne Rigsby, Kimball Cho e Grace Van Pelt vengono travolti dalla capacità dell’uomo di notare i dettagli più piccoli e capire i meandri della mente.

Tuttavia la storia di Patrick Jane si svolge a metà strada tra la vendetta nei confronti del serial killer John il Rosso che ha ucciso la sua famiglia e la necessità di redimersi dai suoi errori e dai suoi turbamenti.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quali altri show avranno partecipato? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori The Mentalist: ieri e oggi!

Simon Baker

Simon Baker- foto youtube.com

Simon Baker è Patrick Jane, il protagonista della serie. È un uomo brillante e ironico dalle infinite sfaccettature dotato di una particolare dote, quella del mentalismo.

Patrick ha trascorso la sua infanzia nell’ambiente circense e insieme al padre si è spacciato per un sensitivo e medium. La sua truffa ha provocato il serial killer John il Rosso, il quale ha ucciso la moglie e la figlia dell’uomo.

La tragica perdita della sua famiglia fa crollare Jane che prima ammette la truffa e dopo si sottopone a un periodo di riabilitazione psichiatrica.

Dopo un anno, Patrick si reca nell’ufficio del C.B.I. per avere informazioni sulle indagini riguardanti John il Rosso, ma la sua capacità di superare le apparenze e individuare il responsabile di un omicidio durante un’indagine in corso lo fanno assumere.

Jane inizia a lavorare come consulente per il CBI usando le sue doti di mentalista per risolvere i casi. Tuttavia continua a nutrire propositi di vendetta verso John il Rosso.

Dal punto di vista sentimentale, invece, tutto sembra fermo nel tempo e nello spazio fino a quando non dichiara i propri sentimenti a Teresa Lisbon alla fine della sesta stagione. I due iniziano una relazione e alla fine della serie si sposano e aspettano un bambino.

Dopo The Mentalist, l’attore si è dedicato principalmente al cinema con film come Breath, Qui e ora e High Ground.

Robin Tunney

Robin Tunney- foto youtube.com

Robin Tunney è Teresa Lisbon, capo della squadra del CBI. È una donna ligia al dovere, ma l’arrivo di Jane la spinge oltre i limiti.

Lisbon ha un passato difficile alle spalle: la madre morì in un incidente d’auto e lei è cresciuta con il padre alcolizzato e violento.

Ripone piena fiducia nei suoi collaboratori e soprattutto nei metodi di indagine poco ortodossi di Jane. A volte, pur disapprovando, si affida comunque a lui.

Puntata dopo puntata Lisbon sembra subire il fascino delle doti e delle stravaganze di Jane e alla fine i due si scoprono innamorati. Alla fine della serie si sposano e lei scopre di aspettare un bambino.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato ad altri show televisivi come Insatiable e The Fix e ad alcuni film come Looking Glass e Horse Girl.

Tim Kang

Tim Kang- foto youtube.com

Tim Kang è Kimball Cho, un membro della squadra investigativa CBI guidata da Teresa Lisbon. È un uomo dal carattere duro che si rivela spesso risoluto.

L’agente Cho ha un passato da membro della gang Avon Park Playboy e un’esperienza in riformatorio a causa di un furto d’auto. In quel momento ha deciso di cambiare vita e arruolarsi nell’esercito.

Pur essendo duro e risoluto, però, Kimball vive una relazione con Summer, un’ex prostituta divenuta sua informatrice.

Dopo lo show, l’attore ha partecipato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo The Vampire Diaries, Criminal Minds, Weird Loners, Chicago Justice, American Horror Story, The Trustee, Lethal Weapon, Madam Secretary, Cloak & Dagger e Magnum P.I..

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Traces di Matthew Currie Holmes e Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay.

Owain Yeoman

Owain Yeoman- foto youtube.com

Owain Yeoman è Wayne Rigsby, un membro della squadra di Lisbon specialista in casi riguardanti incendi e roghi. È un uomo affabile e amichevole con tutti.

Sin dalle prime battute Wayne si mostra innamorato della sua collega Grace Van Pelt e riesce a conquistarla, salvo poi lasciarsi. In realtà i due continueranno a prendersi e a lasciarsi.

Durante una pausa dalla relazione con Van Pelt, però, intreccia una relazione con Sarah, un avvocato dalla quale ha anche un figlio di nome Benjamin.

Anche il passato dell’agente non è stato rosa e fiori: suo padre faceva parte di una banda di motociclisti e ha scontato una pena per omicidio. I due hanno un rapporto ostile ma, quando l’uomo verrà ucciso, Patrick farà in modo che Wayne possa vendicarne la morte.

Alla fine Wayne e Grace si sposano e hanno una bambina di nome Maddy e per questo decideranno di lasciare la squadra nella sesta stagione. I due fonderanno un’agenzia di sicurezza privata.

Dopo l’addio a The Mentalist, l’attore è apparso in televisione con Extant, Supergirl, Turn: Washington’s Spies, The Blacklist ed Emergence.

Al cinema lo ritroviamo in film come American Sniper, The Belko Experiment, The Boy – La maledizione di Brahms e SAS: Red Notice.

Amanda Righetti

Amanda Righetti- foto cutewallpaper.org

Amanda Righetti è Grace Van Pelt, un altro membro della CBI. È una donna decisa che non teme di prendere posizione nei confronti dei sensitivi.

Nel corso della serie Grace intreccia una relazione con il collega Wayne Rigsby e, durante una pausa, con Craig O’ Loughlin (seguace di John il Rosso).

Alla fine della sesta stagione lei e Wayne si sposano, hanno una figlia e decidono di vivere da civili. I due si metteranno in proprio aprendo un’agenzia di sicurezza privata.

L’attrice, dopo The Mentalist, ha lavorato ad altri show televisivi: Chicago Fire, Chicago P.D., Colony, Amore sull’onda e L.A.’s Finest.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Pipeline, Matter, Role Models, Venerdì 13, Cats Dancing on Jupiter, Chateau Meroux – Il vino della vita e Captain America – Il primo Vendicatore.

Rockmond Dunbar

Rockmond Dunbar- foto pinterest.com

Rockmond Dunbar è Dennis Abbott, un agente speciale dell’FBI e un veterano della guerra in Iraq. Avrà un ruolo importante negli episodi che seguono l’uccisione di John il Rosso da parte di Patrick.

L’agente offre un accordo a Jane: collaborare con l’FBI in cambio della chiusura delle indagini per l’assassinio di John il Rosso. Il mentalista accetta, unendosi all’FBI insieme a Lisbon.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con The Path, Scorpion e 9-1-1 e al cinema con City of Lies – L’ora della verità.

Emily Swallow

Emily Swallow- foto youtube.com

Emily Swallow è Kim Fischer, una giovane agente dell’FBI. Conoscerà Lisbon e Jane quando cominceranno a lavorare per l’FBI.

L’attrice, dopo The Mentalist, ha continuato la sua carriera concentrandosi sui progetti televisivi: Girlfriends’ Guide to Divorce, Beauty and the Beast, Supernatural, Elementary, The Mandalorian e Seal Team.

Joe Adler

Joe Adler- foto youtube.com

Joe Adler è Jason Wylie, un agente dell’FBI esperto di informatica che lavorerà con Lisbon e Jane quando entreranno nell’FBI. È innamorato della collega Michelle Vega, la cui morte lo travolgerà.

Dopo la serie, l’attore è apparso in televisione con Grey’s Anatomy, Twin Peaks, Damnation e American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace e al cinema con Kill Game.

Josie Loren

Josie Loren- foto youtube.com

Josie Loren è Michelle Vega, un agente dell’FBI fresca di addestramento a Quantico. Purtroppo morirà a causa di un colpo di pistola nel corso della settima stagione.

L’attrice, dopo la fine The Mentalist, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con vari progetti, tra i quali ricordiamo Young & Hungry.

Xander Berkeley

Xander Berkeley- foto essink.net

Xander Berkeley è John il Rosso, serial killer e nemico numero uno di Patrick Jane. Appare in 5 puntate, ma la sua presenza è costante in tutta la serie.

Si chiama John il Rosso per via dello smile disegnato con il sangue delle vittime sulle pareti della scena del crimine.

La strada di John il Rosso e Patrick si incrocia quando il mentalista lo sfida durante una trasmissione televisiva. Così il serial killer uccide la moglie Angela e la figlia Charlotte.

Dietro lo pseudonimo di John il Rosso c’è Thomas McAllister, lo sceriffo della contea di Napa che guida un’organizzazione segreta di poliziotti corrotti chiamata l’Associazione Blake. Alla fine della sesta stagione morirà per mano di Jane.

L’attore, dopo lo show, è stato impegnato con altri progetti televisivi: Medium, The Closer, Three Rivers, The Booth at the End, Nikita, Being Human, Longmire, NTSF:SD:SUV:, Justified, Salem, L’esercito delle 12 scimmie, Aquarius, Zoo, The Walking Dead, Supergirl, MacGyver e Bull.

Si è dedicato anche al cinema con film come Transcendence, Premonitions, The Divergent Series: Allegiant, Proud Mary e City of Lies – L’ora della verità.

Gregory Itzin

Gregory Itzin- foto youtube.com

Gregory Itzin è Virgil Minelli, capo del CBI fino alle sue dimissioni avvenute nella seconda stagione. Decide di andare in pensione dopo la morte di quattro agenti avvenuta per mano di John il Rosso.

Pur avendo lasciato la divisione, Minelli aiuta Jane in alcune indagini e lo aiuta a ottenere la lista completa dei sospettati sull’omicidio di Todd Johnson (serial killer di poliziotti che lavora come paramedico).

Dopo The Mentalist, ritroviamo Gregory Itzin in televisione con le serie televisive Covert Affairs e Mob City.

Aunjanue Ellis

Aunjanue Ellis- foto youtube.com

Aunjanue Ellis è Madeleine Hightower, capo del CBI che sostituisce Virgil Minelli. È una donna determinata che non si lascia intimorire dalle tecniche di Jane.

Pur non condividendo i metodi di Jane ed entrando in contrasto con lui e il resto della squadra, però, Madeleine Hightower nutre rispetto per il mentalista e il CBI.

Durante la serie, viene accusata di lavorare per John il Rosso, ma viene salvata e scagionata dallo stesso Jane.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in altri show televisivi: The Good Wife, Missing, Rapita: il dramma di Carlina White, Sleepy Hollow, NCIS: Los Angeles, The Book of Negroes, Quantico, Designated Survivor, When They See Us e Lovecraft Country – La terra dei demoni.

Al cinema la ritroviamo in vari film, tra i quali ricordiamo The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo, Se la strada potesse parlare, Pimp e Una famiglia vincente – King Richard.

Michael Gaston

Michael Gaston- foto youtube.com

Michael Gaston è Gale Bertram, il direttore del CBI a capo dell’intera agenzia. È un uomo orgoglioso che ammicca alla politica.

Alla fine della terza stagione viene sospettato di essere un seguace e una talpa di John il Rosso, ma Jane e la squadra di Lisbon riescono a discolparlo.

Nella quarta stagione sembra lasciare il servizio al CBI (pur restandone il direttore) mentre nella quinta stagione torna a dirigere il CBI dopo la morte di Wainwright (suo sostituto rapito da John il Rosso e morto durante un conflitto a fuoco con l’FBI).

Il suo rapporto con Jane è complicato: mal sopporta il suo comportamento, ma lo ritiene un valido elemento per la squadra. Anche lui viene sospettato di essere John il Rosso.

Dopo la serie, l’attore è apparso in televisione con Turn, Blindspot, Murder in the First, The Leftovers – Svaniti nel nulla, The Man in The High Castle, Designated Survivor, Power, Strange Angel, Law & Order – Unità vittime speciali, Treadstone e The Marvelous Mrs. Maisel.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Il ponte delle spie, First Reformed – La creazione a rischio, La seconda vita di Anders Hill, Togo – Una grande amicizia, Spenser Confidential e A Mouthful of Air.

