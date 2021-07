Un detective in corsia (Diagnosis: Murder) è una serie tv americana realizzata in 8 stagioni e andata in onda in Italia dal 1993 al 2001.

Cast Un detective in corsia- foto mafab.hu

Lo show ideato da Joyce Burditt porta sul piccolo schermo un mix perfetto tra il medical drama e il genere crime.

Ambientato nel fittizio Community General Hospital, la serie racconta le vicende del dottor Mark Sloan, il quale aiuta suo figlio, il detective Steve Sloan, a risolvere diversi casi di omicidio.

Ad aiutare il dottor ci sono i suoi colleghi del Community General Hospital: la patologa Amanda Bentley, il dottor Jack Stewart nelle prime due stagioni e il dottor Jesse Travis nelle altre stagioni.

La serie televisiva è stata creata dopo tre film per la televisione: Diagnosi di un delitto (Diagnosis of Murder), The House on Sycamore Street e A Twist of the Knife.

Dopo la chiusura della serie, però, il progetto Un detective in corsia ha continuato a vivere con altri due film prodotti per la televisione: Town Without Pity e Without Warning.

Ma come saranno diventati i protagonisti della fortunata serie televisiva? Cos’altro avranno fatto dopo? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Un detective in corsia: ieri e oggi!

Dick Van Dyke

Dick Van Dyke- foto pinterest.com

Dick Van Dyke è il dottor Mark Sloan, il protagonista della serie. È il direttore di medicina interna al Community General Hospital.

Mark è un uomo distinto, brillante e determinato con un istinto infallibile e un senso della logica particolarmente spiccato.

Il dottore aiuta il figlio detective a risolvere i casi di omicidio, sfruttando la sua passione per i racconti su Sherlock Holmes. Per questo diventa anche medico consulente per il dipartimento di polizia.

Dopo la serie, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con altri progetti, tra i quali ricordiamo The Wonderful World of Disney, Diagnosis Murder: Town Without Pity, Diagnosis Murder: Without Warning, Scrubs – Medici ai primi ferri, The Gin Game, The Dick Van Dyke Show Revisited, Lezioni di giallo – Fino a prova contraria, Lezioni di giallo – Il frutto dell’ambizione, Lezioni di giallo – Il purosangue, Lezioni di giallo – Il mistero della sala chiusa, The Middle e The Dick Van Dyke Show: Now in Living Color!.

Al cinema lo ritroviamo in film come Una notte al museo, The Caretaker 3D, Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, Notte al museo – Il segreto del faraone, Merry Xmas, Life Is Boring, Stars in Shorts: No Ordinary Love, Buttons e Il ritorno di Mary Poppins.

Barry Van Dyke

Barry Van Dyke- foto pinterest.com

Barry Van Dyke è Steve Sloan, figlio del dottor Mark Sloan e detective di polizia di Los Angeles che lavora alla sezione omicidi.

Steve coinvolge Mark sia nella sua vita privata che nel lavoro, visto che vive a casa di suo padre dopo che un terremoto ha distrutto la sua casa.

È un uomo intelligente, responsabile e romantico e all’interno dello show ha avuto più di qualche storia d’amore.

L’attore, dopo la serie, ha proseguito la sua carriera con altri progetti: Diagnosis Murder: Town Without Pity, Diagnosis Murder: Without Warning, Lezioni di giallo – Fino a prova contraria, Lezioni di giallo – Il frutto dell’ambizione, Lezioni di giallo – Il purosangue, Lezioni di giallo – Il mistero della sala chiusa, In musica e in amore e Dad Dudes.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Light Years Away, 6 Guns, Heavenly Deposit e The Untold Story.

Victoria Rowell

Victoria Rowell- fotoenglishtenses.pro

Victoria Rowell è Amanda Bentley, patologa del Community General. È lei che aiuta il dottor Sloan e suo figlio a risolvere i casi di omicidi.

Amanda è l’unica presenza femminile fissa all’interno dello show e porta in scena i tratti di una donna affidabile e sarcastica (intimamente sensibile).

Nel corso dello show uscirà con Jack e stringerà un forte legame con Jesse, ma sposerà un militare da cui avrà un figlio e infine ne adotterà un altro.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in altri progetti come Diagnosis Murder: Town Without Pity, Diagnosis Murder: Without Warning, Family Law, Noah’s Arc, All of Us, The Young and the Restless, Glost Whisperer- Presenze, Let’s Stay Together, Single Ladies, Law & Order: Special Victims Unit, The Bay, Mann & Wife e Jacqueline and Jilly.

E ancora, Black Listed, Motives, A Perfect Fit, Midnight Clear, Home of the Brave – Eroi senza gloria, Polly and Marie, Of Boys and Man, Death in the Family, Merry Christmas, Baby: Extras, I Love You, The Fright Night Files, What Love Will Make You Do, Soul Ties, You Can’t Hurry Love, Water in a Broken Glass, Chandler Christmas Getaway, Pride & Prejudice: Atlanta, Twas the Chaos Before Christmas, Black Kids White Mama e Birdie.

Scott Baio

Scott Baio- foto pinterest.com

Scott Baio è Jack Stewart, medico del Community General Hospital e migliore amico di Steve. È presente solo nelle prime due stagioni della serie.

Jack decide di lasciare il suo lavoro in ospedale e Los Angeles per aprire il proprio studio medico in Colorado.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato ad altri show televisivi, tra i quali ricordiamo La tata, L’atelier di Veronica, Il tocco di un angelo, Arrested Development – Ti presento i miei, Sam & Cat e Un papà da Oscar.

Si è dedicato anche al cinema con Detonator – Bomber, Falsa identità, Un genio in pannolino 2, Cursed – Il maleficio, Wrong Hole e Finish Line – Velocità mortale.

Charlie Schlatter

Charlie Schlatter- foto brainstudy.info

Charlie Schlatter è Jesse Travis, dottore e studente del dottor Sloan e migliore amico di Amanda. Arriva dopo le prime due stagioni in sostituzione del dottor Jack Stewart.

Jesse è un uomo pieno di energia e ironico e si divide tra il suo lavoro, i casi di omicidio, la sua fidanzata infermiera e le interferenze del padre (ex spia della CIA).

Dopo lo show, l’attore è stato coinvolto in altri progetti televisivi come Il tocco di un angelo, I Soprano, Diagnosis Murder: Town Without Pity, Diagnosis Murder: Without Warning, La libreria del mistero – A prima vista, Nome in codice: Kommando Nuovi Diavoli, Exit 19, R U There?, Southland e NCIS – Unità anticrimine.

Al cinema lo ritroviamo in film come White Rush, Miss Cast Away, Out at the Wedding, Resurrection Mary, Un nuovo look per Pete e Treasures.

Michael Tucci

Michael Tucci- foto bndestem.nl

Michael Tucci è Norman Briggs, direttore del Community General Hospital e amico intimo del dottor Mark Sloan.

È un uomo dedito al lavoro e un po’ impacciato e per questo si mostra preoccupato del fatto che il dottor Sloan passi troppo tempo a collaborare con la polizia.

Dopo la serie, l’attore è apparso in televisione con Life’s Work, JAG – Avvocati in divisa, Once and Again e The Comedians.

Ha lavorato anche a qualche film per il grande schermo, tra i quali ricordiamo Evasive Action, Elevator Seeking, Blow, Mimic 2 e Corpi da reato.

Joanna Cassidy

Joanna Cassidy- foto pinterest.it

Joanna Cassidy è Madison Wesley, la dottoressa che arriva al Community General Hospital nella settima stagione.

Dopo Un Detective in corsia, l’attrice ha proseguito la sua carriera con altri progetti televisivi: D.C., Hollywood Off-Ramp, Three Sisters, Men in Black: The Series, Philly, The District, Six Feet Under, Wildfire 7: The Inferno, Hidden Hills, Perfetti… ma non troppo, Everwood, Verso il successo, Good Morning, Miami, Intermission, Star Trek: Enterprise, Found, Clubhouse, Il sogno di Helen, Boston Legal, Heroes, In Plain Sight – Protezione testimoni , Ghost Whisperer – Presenze, Criminal Minds, Desperate Housewives, Hawthorne – Angeli in corsia, Off the Hook, Notes from the Underbelly, Call Me Fitz, Body of Proof, Franklin & Bash, Bones, Living the Dream e Too Old to Die Young.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Moonglow, Tentazione pericolosa, Fantasmi da Marte, Anthrax, Il potere del male, The Virgin of Juarez, Larry the Cable Guy: Health Inspector, The Grudge 2, Kiss the Bride, The Human Contract, The American Standards, Stay Cool, Stolen – Rapiti, For Sale by Owner, Flying Lessons, Anderson’s Cross, Carjacked – La strada della paura, What Might Have Been, The Sleepy Man, Doorway to Heaven e Visons.

Shane Van Dyke

Shane Van Dyke- foto tvserial.it

Shane Van Dyke è Alex Smith, lo studente di medicina che compare come personaggio minore ricorrente nelle ultime due stagioni dello show.

L’attore, dopo il ruolo in Un Detective in corsia, è apparso in qualche puntata di Beautiful in televisione e in film Transmorphers: Fall of Man, Paranormal Entity e Titanic II al cinema.

Il figlio di Barry Van Dyke e nipote di Dick Van Dyke si è dedicato particolarmente al lavoro dietro alle quinte, sceneggiando Transmorphers: Fall of Man, Paranormal Entity, Titanic II, Chernobyl Diaries – La mutazione e The Silence e dirigendo Paranormal Entity e Titanic II.

Delores Hall

Delores Hall- foto diagnosismurder.fandom.com

Delores Hall è Delores Mitchell, un’infermiera del Community General Hospital. La donna appare in varie puntate e si esibisce in qualche numero musicale con il dottor Sloan.

L’attrice teatrale e televisiva, dopo Un Detective in corsia, è apparsa in qualche progetto cinematografico come S.O.S. fantasmi, Arma Letale 3 e Vendesi Miracolo, salvo poi proseguire la sua carriera musicale.