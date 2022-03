Veronica Mars è una serie televisiva andata in onda tra 2006 e il 2007 (prime tre stagioni) su Italia 1 e nel 2020 (quarta stagione) su Premium Crime.

Lo show creato da Rob Thomas ha lasciato gli spettatori senza una conclusione degna con le sue prime tre stagioni, salvo poi andare avanti con Veronica Mars – Il film e concludersi con la quarta stagione.

Tra chi ha atteso di vedere come andava a finire e chi non si è detto soddisfatto di come le cose sono andate a finire: Veronica Mars è e resta un cult per tutti gli amanti delle serie tv.

La protagonista della serie teen drama mista a giallo e commedia è Veronica Mars, una liceale di Neptune che vive una vita perfetta, almeno fino all’omicidio di Lilly Kane (sua migliore amica e sorella del suo fidanzato Duncan).

Suo padre Keith Mars, sceriffo di Neptune, viene messo a capo delle indagini sull’omicidio e indica come colpevole proprio il padre della ragazza, il miliardario e presidente della Kane Softwar Jake Kane, ma è costretto a dimettersi quando un uomo (Abel Koontz) si dichiara colpevole.

Da quel momento in poi la vita di Veronica cambia: lei viene emarginata, suo padre apre un’agenzia investigativa mentre sua madre lascia la famiglia e la città. Lavorando con il padre, la protagonista risolverà casi e misteri mostrandoci la facciata nascosta degli adolescenti stereotipati e dell’élite di Neptune.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quale altro progetto si saranno dedicati dopo le prime stagioni? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Veronica Mars: ieri e oggi!

Kristen Bell

Kristen Bell è Veronica Mars, la protagonista della serie. Vive la vita di una normale studentessa del liceo, fino a quando la sua migliore amica Lilly Kane non viene uccisa.

Veronica passa da fare parte della cerchia dei rampolli di Neptune insieme a Duncan, Lilly e Logan a prima degli emarginati.

Nella prima stagione indaga sulla morte della sua migliore amica, facendo sorgere dubbi sulla colpevolezza dei reo confesso Abel Koontz, sulla famiglia Kane e sul suo ormai ex fidanzato Duncan.

La seconda stagione ruota intorno all’incidente di autobus che ha provocato la morte di alcuni studenti e alla morte di Felix Toombs (motociclista membro della PCH gang) di cui viene accusato Logan.

Nella terza stagione Veronica va all’Hearst College e sui ritrova a indagare sullo stupratore seriale del campus.

Nell’ultima stagione la protagonista lavora ormai come investigatrice privata e indaga sull’esplosione di alcune bombe a Neptune.

Durante lo show Veronica ricorda la sua storia con Duncan (col quale si rimette durante la seconda stagione), esce con Leo D’Amato (delegato del Dipartimento dello Sceriffo di Neptune) e si fidanza con Stosh “Piz” Piznarski (compagno di stanza del suo amico Wallace). Tutte le sue relazioni corrono parallelamente alla sua storia con Logan Echolls (ex fidanzato di Lily).

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Heroes, Party Down, House of Lies, Gossip Girl, Parks and Recreation, Liv e Maddie, The Good Place e La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.

Al cinema la ritroviamo in film come Non mi scaricare, Fanboys, Serious Moonlight, L’isola delle coppie, La fontana dell’amore Burlesque, Ancora tu!, Safety Not Guaranteed, Qualcosa di straordinario, Hit and Run, Stuck in Love, Some Girl(s), Comic Movie, The Lifeguard, Veronica Mars – Il film, The Boss, Bad Moms – Mamme molto cattive, CHiPs, Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, Tale padre e Queenpins – Le regine dei coupon.

Enrico Colantoni

Enrico Colantoni è Keith Mars, papà di Veronica ed ex sceriffo di Neptune. L’uomo perde tutto dopo aver accusato Jake Kane dell’omicidio della figlia e fonda un’agenzia investigativa.

Keith è a capo delle indagini sull’omicidio di Lily Kane e crede che il colpevole sia Jake Kane, fino a quando un uomo di nome Abel Koontz non confessa. Lo sceriffo viene allontanato e perde tutto, moglie compresa.

L’ormai ex sceriffo decide di aprire un’agenzia investigativa privata, dove lavora anche Veronica ufficialmente come segretaria.

La paternità di Keith verrà messa in dubbio nel corso della prima stagione quando Abel Koonts confessa a Veronica che è figlia di Jake Kane. Il miliardario e Lianne Mars avevano avuto una relazione in passato.

Alla fine, anche se la ragazza confessa di non aver bisogno di un test, l’uomo esegue un test di paternità che confermerà che Veronica è sua figlia biologica.

Dopo l’arresto di Aaron Echolls per l’omicidio di Lilly Kane, Keith si candida per diventare il nuovo sceriffo e si scontra con Don Lamb. Purtroppo perde a causa delle accuse infamanti dell’avversario.

Successivamente Keith, dopo la morte di Lamb, chiede al commissario della Contea di ricoprire nuovamente la carica di sceriffo.

Dall’abbandono di Lianne, Keith ha avuto varie relazioni, una con Rebecca James (consulente della scuola di Veronica), una con Alicia Fennel (madre di Wallace) e un’altra con Harmony Chase (cliente dell’agenzia).

L’attore, dopo lo show, ha lavorato ad altri progetti televisivi: CSI – Scena del crimine, Numb3rs, Flashpoint, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Bones, The Kennedys, Person of Interest, Cracked, Malibu Country, Warehouse 13, Hot in Cleveland, House of Versace, Remedy, The Mysteries of Laura, Republic of Doyle, iZombie, Powers, American Gothic, Madam Secretary, Bad Blood, Travelers, The Good Fight e Westworld – Dove tutto è concesso.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Homeland Security, The Chaperone, Contagion, Veronica Mars – Il film, Un amico straordinario, Kill Chain – Uccisioni a catena e Feel the Beat.

Teddy Dunn

Teddy Dunn è Duncan Kane, fratello di Lilly, ex ragazzo di Veronica e migliore amico di Logan. I quattro erano inseparabili, fino alla morte della sorella.

Ducan e Veronica sono una delle coppie più invidiate, ma la loro relazione è ostacolata dalla Celeste Kane a causa dei dubbi sulla paternità di Veronica. Quando Duncan lo scopre, la lascia senza una spiegazione.

Il ragazzo soffre di una forma di epilessia che lo rende violento e crede di aver ucciso la sorella durante una crisi. È per questo che i genitori hanno pagato Abel Koonz per dichiararsi colpevole.

Duncan inizia una storia con Meg Manning, ma prova ancora qualcosa per Veronica. Quando il test di paternità chiarisce la situazione i due tornano insieme.

L’incidente dell’autobus cambia le cose: Meg è in coma e dà alla luce la figlia che aspettava da Duncan. Così, sperando di evitare la perdita della custodia della piccola Lilly, Veronica aiuta Duncan a lasciare il Paese. I due si lasciano definitivamente.

Qualche tempo dopo, Duncan è Australia e ordina al capo della sicurezza della Kane Software di uccidere il padre di Logan nonché assassino di Lilly.

Dopo la serie, purtroppo, l’attore non ha trovato molto spazio ed è apparso nella serie Grey’s Anatomy e nel film per il cinema Jumper.

Jason Dohring

Jason Dohring è Logan Echolls, figlio degli attori Aaron e Lynn, fidanzato di Lilly e migliore amico di Duncan. È un ragazzo viziato e incurante delle regole e dell’autorità.

Il comportamento sprezzante di Logan nasconde una vita difficile: suo padre era solito colpirlo con la cintura, la sua vita è sempre finita sui giornali e la madre si suicida a seguito delle azioni del padre

All’inizio Logan e Veronica non si sopportano, ma il rapporto cambia quando lui le chiede di indagare sul suicidio della madre. Inizieranno a vedersi di nascosto per evitare il giudizio di Duncan.

La loro storia avrà alti e bassi, dall’accusa di omicidio di Felix al ritorno di Veronica tra le braccia di Duncan fino all’esigenza di Logan di proteggerla da tutto. Tuttavia la loro storia è destinata a essere “epica”.

Nella quarta stagione Logan si divide tra le missioni segrete in qualità di tenente della marina militare e la storia con Veronica. La loro vita sembra diventata stabile e le cose non cambiano anche quando Veronica rifiuta la sua proposta di matrimonio: lui reagisce bene, complice la terapia con l’analista.

Alla fine Veronica decide di sposare Logan ma, subito dopo il matrimonio, viene coinvolta in un’esplosione che porterà alla morte di Logan. Un anno dopo, Veronica va in terapia e riceve un messaggio da Logan in cui il ragazzo le spiegava i motivi per cui non avrebbe potuto sposare nessuno che non fosse lei.

L’attore, dopo Veronica Mars, ha lavorato in altri show televisivi: Moonlight, Party Down, CSI – Scena del crimine, Lie to Me, Ringer, Supernatural, Le regole dell’amore, The Tomorrow People, Motive, La scelta di April, The Messengers, The Originals, iZombie, Bluff City Law, All Rise e SEAL Team.

Al cinema, invece, lo ritroviamo in film come The Deep Below, Struck, Searching for Sonny, Veronica Mars – Il film, The Squeeze, Destined e You Are Here.

Percy Daggs III

Percy Daggs III è Wallace Fennel, migliore amico e braccio destro di Veronica. È nuovo a Neptune e stringe amicizia con Veronica, spingendola ad aprirsi con gli altri dopo la morte di Lilly.

Wallace si innamora di Jackie Cook, figlia del giocatore di baseball Terrance, ma la storia tra i due rischia di minare l’amicizia con Veronica. Jackie mette in ridicolo Veronica e la ragazza decide di vendicarsi, tuttavia lui le chiede di non farlo.

La guerra tra Veronica e Jackie e la scoperta riguardo il suo padre biologico spingono Wallace a lasciare la città e a trasferirsi a Chicago dal suo vero padre.

Nella nuova città, però, Wallace rimane coinvolto in un incidente che provoca la morte di un barbone e decide di tornare a Neptune. Quando viene incastrato, chiede aiuto a Veronica per provare la sua innocenza. I due tornano a essere amici.

Wallace inizia a uscire con Jane Kuhne ma, sentendo ancora qualcosa per Jackie, cerca di riconquistare la ragazza e ci riesce quando rompe con la prima.

Le cose tra Wallace e Jackie vanno bene, almeno fino a quando la ragazza gli rivela di essere in partenza per andare a studiare alla Sorbona. Successivamente Wallace scopre che lavora in un ristorante a New York e ha un figlio di due anni che sua madre sta crescendo. Così la raggiunge, ma Jackie lo lascia.

Nella terza stagione Wallace va all’Hearst College con Veronica e conosce il suo compagno di stanza Stosh “Piz” Piznarki. Lì cerca di portare avanti il corso di studi in Ingegneria Meccanica e il basket, ma decide di dedicarsi allo studio dopo essere stato scoperto a imbrogliare in un esame. Tuttavia torna in squadra nel semestre successivo.

Wallace viene avvicinato dalla società segreta del college ma, facendo uscire l’investigatore che è in lui, fotografa l’iniziazione. Così viene escluso.

Dopo lo show, l’attore non si è dedicato molto al mondo della recitazione, partecipando soltanto al film per la televisione Il gioco dell’amore e ai film per il cinema American Son, Veronica Mars – Il film e Restored Me.

Francis Capra

Francis Capra è Eli “Weevil” Navarro, leader della gang di motociclisti PCH e amico di Veronica. Fa parte della fetta di abitanti non privilegiati di Neptune.

Weevil abita con la nonna (domestica degli Echolls) e i suoi fratelli in una parte della città povera e vive tra luoghi comuni e pregiudizi, ma trova in Veronica un’alleata e un’amica. Per questo l’aiuta spesso.

Viene arrestato con l’accusa di omicidio di Thumper durante la cerimonia del diploma ma, dopo aver ottenuto la libertà vigilata, diventa un custode dell’Hearst College.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con The Closer, Criminal Minds, Friday Night Lights, Lincoln Heights, Sons of Anarchy, Castle, NCIS – Unità anticrimine, Blue Bloods, Bones, Touch, The Strain, NCIS: Los Angeles, Play It Again, Dick e iZombie.

Ryan Hansen

Ryan Hansen è Dick Casablancas, primogenito dei ricchissimi Casablancas e migliore amico di Logan. È il classico bullo della scuola che ama divertirsi e fare festa.

Dick sembra non avere un ruolo importante nella serie, ma alla fine della prima stagione si scopre che ha passato un drink drogato alla sua ragazza Madison Sinclair per passarlo a Veronica. Dopodiché ha incoraggiato suo fratello più piccolo a stuprare Veronica.

Non è il classico fratello maggiore, anzi si comporta in modo piuttosto crudele nei confronti di suo fratello Cassidy “Beaver”. Il motivo è che lo vede come un debole.

Dick vive con il fratello, il padre e la nuova compagna del padre, Kendall, una ragazza seducente che avrà una tresca con Logan.

Quando il padre scappa a seguito della scoperta delle sue frodi immobiliari, Dick prende in mano le redini della situazione e impone a Kendall di restare solo se farà da cameriera.

Nella seconda stagione Dick viene lasciato da Madison per un uomo lo sceriffo Don Lamb e inizia a uscire con Gia Goodman, figlia del sindaco Woody Goodman. Ben presto i due si lasciano e lui torna con Madison.

Nella terza stagione, Dick asseconda i voleri di sua madre e si iscrive all’Hearst College, dove entra a far parte dei Pi Sigma Sigma.

La sua vita subisce uno scossone con il suicidio di suo fratello Beaver alla fine della seconda stagione, colpevole dell’esplosione dell’autobus e del tentato omicidio di Veronica e suo padre. Si sente in colpa per averlo sempre trattato male.

Dopo Veronica Mars, ritroviamo l’attore in altri show televisivi: Gossip Girl, Amici di letto, Childrens Hospital, Happy Endings, The Wedding Band, Royal Pains, The League, 2 Broke Girls, Parenthood, House of Lies, Bad Judge, iZombie, Marry Me, Nonno all’improvviso, Angie Tribeca, Portlandia, Santa Clarita Diet, American Housewife, The Mindy Project e Ryan Hansen Solves Crimes on Television.

Si è dedicato molto al cinema con film come Superhero – Il più dotato fra i supereroi, House Broken – Una casa sottosopra, Venerdì 13, BoyBand, Hit and Run, G.I. Joe – La vendetta, Veronica Mars – Il film, Jem e le Holograms, Una spia e mezzo, XOXO, Babbo bastardo 2, CHiPs, Unicorn Store, Fantasy Island, Amiche in affari e Good on Paper.

Kyle Gallner

Kyle Gallner è Cassidy “Beaver” Casablancas, fratello minore di Dick. È un ragazzo introverso e fragile che subisce gli abusi psicologici del padre e di suo fratello da sempre.

Nella prima stagione Beaver viene incoraggiato da Dick a stuprare Veronica priva di conoscenza, ma trova un po’ di stabilità quanto incontra Mac e i due intraprendono una relazione fatta di alti e bassi.

Cassidy non sopporta la nuova compagna del padre e chiede a Veronica di provare i tradimenti della donna. Tuttavia si scopre che Kendall fa da tramite per le speculazioni del marito. Così il padre fugge.

Prova a riallacciare i rapporti con la madre ma, la non curanza della donna, lo spinge a cercare l’indipendenza. Così chiede a Kendall di fargli da prestanome per fondare una società di investimenti.

Alla fine della seconda stagione Veronica scopre che è stato Beaver a far esplodere lo scuolabus grazie alla complicità di Curly Moran (responsabile degli effetti speciali conosciuto su un set di Aaeon Echolls che ha poi ucciso). L’obiettivo era uccidere due amici ed ex compagni di squadra di baseball per evitare che denunciassero lo stupro subito da Woody Goodman.

Durante la festa di diploma Cassidy e Mac salgono nella stanza d’hotel ma lui, quando capisce che Veronica ha scoperto la sua colpevolezza, decide di suicidarsi, non prima di aver fatto esplodere l’aereo in cui viaggiava Woody.

Dopo Veronica Mars, l’attore si è dedicato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Close to Home – Giustizia ad ogni costo, Cold Case – Delitti irrisolti, Skater Boys, Bones, CSI: NY, Four Kings, Big Love, Medium, The Closer, The Shield, Life, Past Life, Criminal Minds, The Walking Dead, Outsiders e Interrogation.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Danika, Sublime, Red, Gardens of the Night, Trunk, Il messaggero – The Haunting in Connecticut, Jennifer’s Body, Cherry, Nightmare, Beautiful Boy, Red State, Little Birds, Cougars Inc., Losers Take All, Magic Valley, Smashed, Beautiful Creatures – La sedicesima luna, CBGB, Dear White People, Just Before I Go, American Sniper, Band of Robbers, Welcome to Happiness, L’ultima tempesta, The Cleanse e Scream.

Tina Majorino

Tina Majorino è Cindy “Mac” Mackenzie, amica di Veronica e genio dei computer. Aiuta Veronica in diverse occasioni.

Mac ha una bella famiglia, ma si sente sempre a disagio. Così chiede a Veronica di investigare e scopre di essere stata scambiata per sbaglio alla nascita con Madison Sinclair. I genitori l’avevano scoperto dopo qualche anno, ma avevano deciso di tenere con loro le figlie cresciute. Tuttavia ricevettero un rimborso milionario: i Sinclair investirono bene mentre i Mackenzie fondarono un’impresa che andò in bancarotta.

Nel corso della seconda stagione incontra e si innamora di Cassidy Casablancas, ma la loro relazione vive alti e bassi fino a quando Veronica non scopre che lui è responsabile dell’esplosione dell’autobus.

Nella terza stagione Mac va al college con Veronica e, seppur inizialmente resta distaccata, riesce a iniziare delle nuove storie, prima con Bronson e poi con Max.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato ad altri show per la televisione, tra i quali ricordiamo In Security, The Deep End, Big Love, Castle, Bones, True Blood, Grey’s Anatomy, Legends e Scorpion. Appare al cinema con Veronica Mars – Il film.

Chris Lowell

Chris Lowell è Stosh “Piz” Piznarski, compagno di stanza di Wallace al college e fidanzato di Veronica nella terza stagione. È appassionato di musica e lavora come presentatore della radio dell’università.

Piz incontra Veronica il primo giorno all’Hearst College quando Wallace le chiede aiuto per trovare le cose sparite di lui. Si mostra subito interessato a Veronica, ma lei è fidanzata con Logan. I due diventano amici e Veronica si confida con lui circa i suoi problemi con Logan.

Dopo aver rotto con Logan, però, Veronica e Piz si baciano e iniziano a frequentarsi nonostante i sentimenti mai sopiti per l’ex ragazzo (con il quale resta amica).

Logan esce con Parker mentre Veronica sta con Piz e le cose vanno bene, fino a quando non inizia a circolare un video di Veronica e Piz a letto e Logan lo picchia. Scoperti i responsabili, quindi, Veronica resta con Piz.

Nel film Piz vive con Veronica a New York, ma lascia tutto quando Logan le chiede aiuto per scagionarsi da un’accusa di omicidio.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con Grey’s Anatomy, Private Practice, Enlisted, Graves e GLOW e al cinema con Tra le nuvole, The Help, Love and Honor, Brightest Star, Veronica Mars – Il film, Una donna promettente e Breaking News a Yuba County.