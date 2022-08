Wildfire è una serie tv americana trasmessa in Italia ininterrottamente da settembre a dicembre 2008 per un totale di 4 stagioni.

Cast Wildfire – foto 7plus.com.au

Lo show ideato da Michael Piller e Christopher Teague racconta la storia di Kris Furillo, una ragazza difficile che sta scontando una pena in carcere per furto d’auto.

Kris partecipa all’iniziativa di riabilitazione del carcere e arriva nella Fattoria Raintree, dove crea un feeling speciale con il cavallo Wildfire.

Dopo essere stata scarcerata, Kris riceve un’offerta di lavoro da Pablo (allenatore del maneggio) e accetta. Da quel momento in poi la ragazza si ritroverà ad affrontare sfide, avventure equestri e triangoli amorosi.

Wildfire, nonostante le 4 stagioni, ha riscosso grande consenso ed è diventata una serie televisiva da annoverare tra i cult dei teen drama.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? A cos’altro si saranno dedicati dopo? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Wildfire: ieri e oggi!

Genevieve Cortese

Genevieve Cortese- foto instagram.com

Genevieve Cortese è Kristine “Kris” Furillo-Davis, la protagonista della serie. È una ragazza problematica cresciuta in una realtà difficile che riesce a cogliere l’occasione per cambiare vita.

Kris vive una situazione difficile (il padre l’ha abbandonata prima della sua nascita e la madre è tossico dipendente). Per questo si mette nei guai.

Viene arrestata per furto d’auto e resistenza all’arresto e finisce in carcere, ma l’iniziativa di riabilitazione alla Fattoria Raintree diventa per lei l’occasione di cambiare vita.

L’amore di Kris per i cavalli le permette di creare un feeling particolare con Wildfire, un cavallo che la salva in vari momenti difficili.

Dopo la scarcerazione, Pablo Betart le offre di lavorare al maneggio e diventare un fantino professionista.

Kris si ritrova in un triangolo amoroso: da un lato c’è Matt Ritter (co-proprietario del maneggio insieme alla madre Jean) e dall’atro lato c’è Junior (rampollo della famiglia Davis).

Se quella per Matt è solo una cotta, non si può dire lo stesso dei sentimenti che prova per Junior: i due si fidanzano, ma sono costretti a lasciarsi a causa delle interferenze del padre e della sorella del ragazzo.

Kris intraprende una relazione con Matt ma, dopo una corsa illegale, scappa in Colorado e si allontana da lui e dalla famiglia Ritter.

Alla fine, però, Kris si rende conto di amare ancora Junior e i due tornano insieme. La serie termina con il loro matrimonio.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi di successo come Supernatural, FlashForward e Walker.

Al cinema ritroviamo Genevieve Cortese soltanto in qualche film, tra i quali ricordiamo Hated di Lee Madsen.

Nana Visitor

Nana Visitor- foto horizontimes.com

Nana Visitor è Jean Ritter, madre di Matt e Todd e co-proprietaria della Fattoria Raintree. La donna accoglie Kris come una figlia e le fa da mentore.

Jean si è separata dal marito, ma continua a coltivare un legame indissolubile con lui arrivando a compromettere la sua nuova relazione.

È una figura materna per Kris ma, quando scopre della relazione tra la ragazza e Matt, si oppone alla storia.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa ancora in televisione con Battlestar Galactica, Grimm e Per amore di Megan.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Venerdì 13, The Captains, Ted 2 e Dopo l’uragano.

Greg Serano

Greg Serano- foto briefly.co.za

Greg Serano è Pablo Betart, l’allenatore della scuderia e co-proprietario di Wildfire insieme a Jean Ritter e suo figlio Matt. È il primo ad accorgersi del talento di Kris con i cavalli e l’equitazione.

Pablo scopre le qualità di Kris quando la ragazza arriva al campo di equitazione in seguito al programma di riabilitazione del penitenziario. Così le propone di lavorare per i Ritter.

L’uomo sembra avere un interesse per Jean che si scoprirà essere ricambiato negli ultimi episodi della serie.

Dopo lo show, l’attore è stato coinvolto in altri progetti televisivi (L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles e The Rookie) e alcuni film per il cinema (Nella valle di Elah, Beer For My Horses, Undocumented e Ombre dal passato).

Micah Alberti

Micah Alberti- foto facebook.com

Micah Alberti è Matthew “Matt” Ritter, figlio di Jean, fratello maggiore di Todd e interesse amoroso di Kris. È comproprietario della Fattoria Raintree insieme a sua madre.

Durante la serie Matt vive diverse storie, dal tira e molla con Dani alla relazione con Gillian, salvo poi mettersi con Kris. Tutto finirà quando la ragazza scoprirà di essere ancora innamorata di Junior.

L’attore, dopo Wildfire, è apparso ancora in televisione con CSI: Miami e al cinema con il film Forget Me Not.

James Read

James Read- foto soapoperanews.net

James Read è Kenneth “Ken” Walter Davis, padre di Dani e Junior. L’uomo è proprietario della Fattoria Davis, la rivale della Fattoria Raintree.

Ken è contrario alla relazione di suo figlio Junior con Kris, ma alla fine dovrà fare i conti con i sentimenti che i due ragazzi provano l’uno per l’altro.

L’uomo gestirà male gli affari e si ritrova ad affrontare un tracollo finanziario, ma riuscirà a risolvere tutto grazie all’aiuto di Dani.

Dopo la serie, l’attore è apparso in altri show televisivi come Streghe e Il tempo della nostra vita e al cinema con Sballati d’amore.

Nicole Tubiola

Nicole Tubiola- foto facebook.com

Nicole Tubiola è Danielle “Dani” Davis, figlia di Ken e sorella di Junior. Non nutre simpatia per Kris all’inizio, ma finirà per diventare sua amica.

Dani è innamorata di Matt e ha iniziato a odiare Kris quando quest’ultima si è dichiarata a lui proprio quando i due avevano deciso di convivere (mandando la relazione a rotoli).

La ragazza si infatua di R.J Blake (addestratore di tori che muore durante un rodeo) e questa relazione la porterà a litigare con il padre.

Dani si allontanerà dalla famiglia definitivamente quando il padre preferirà infangare il suo nome anziché quello del fratello nel caso della corsa illegale. Per lui, infatti, Junior rappresenta il futuro della Fattoria.

Alla fine Dani accetta di ospitare Kris nella sua clinica veterinaria messa in piedi per poter rientrare nel mondo dei cavalli.

L’attrice, dopo Wildfire, ha lavorato ad altri progetti, tra i quali ricordiamo Il mio finto fidanzato per la televisione e Fired Up! – Ragazzi pon pon, Wake e Wake Up al cinema.

Ryan Sypek- foto instagram.com

Ryan Sypek è Kenneth “Junior” Walter Davis, figlio di Ken e fratello di Dani. Si comporta come il classico rampollo ricco e viziato, almeno fino a quando Kris non entrerà nella sua vita.

Junior si innamora di Kris dal primo giorno ma, quando scopre del fidanzamento tra la ragazza e Matt, decide di dimenticarla fidanzandosi con Gillian Parsons (ex fidanzata dell’ex agente della protagonista ed ex fidanzata di Matt).

Dopo aver lasciato Gillian, Junior si fidanza con Lohra Nichols, una ragazza incontrata per caso mentre stava inseguendo Kris. I due arrivano davanti all’altare, ma l’interferenza di Kris fa saltare tutto.

Junior capisce che Kris è ancora innamorata di lui e le fa la proposta di matrimonio: la serie finisce proprio con il loro matrimonio.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con vari progetti, tra i quali spiccano Greek – La confraternita, How I Met Your Mother, Pericolosamente bionda, The Nine Lives Of Chloe King, Cupido a Natale e Hollywood Heights.