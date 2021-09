Xena – Principessa guerriera (Xena: Warrior Princess) è una serie televisiva andata in onda in Italia dal 1996 al 2002 per un totale di 6 stagioni.

Xena: Warrior Princess- foto pinterest.com.mx

Lo show fantasy mitologico ideato da John Schulian e Robert Tapert è stato presentato come spin-off della serie Hercules, salvo poi acquisire una popolarità tutta sua.

La serie racconta le avventure di Xena, una guerriera pentita impegnata in un viaggio di redenzione dai propri sbagli. La signora della guerra non è sola: ad accompagnarla c’è Olimpia (migliore amica e fidata).

Il viaggio di Xena si traduce in un mix di miti e leggende greche, elementi storici, lotte per il potere, guerre, intrighi e passioni. Tutto raccontato in una miscela esplosiva di stili narrativi.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quali altri progetti si saranno dedicati dopo? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Xena – Principessa guerriera: ieri e oggi!

Lucy Lawless

Lucy Lawless- foto poplyft.com

Lucy Lawless è Xena, la protagonista della serie. È una guerriera di Anfipoli che ha conosciuto la lotta sin da giovane per difendere la sua città dal malvagio Codro.

La morte del fratello minore durante la battaglia ha portato Xena ad allontanarsi da casa (perché ripudiata dalla madre) e a girovagare in lungo e in largo prima da sola e poi con un esercito tutto suo.

È una donna indipendente e solitaria, ma l’incontro con Olimpia le cambia la vita. Tra le due si instaura un rapporto di amicizia profondo che la porterà a seguire il consiglio di Hercules e a fare ammenda per i propri peccati.

Dopo lo show, l’attrice ha proseguito la sua carriera con altri show televisivi, tra i quali ricordiamo Just Shoot Me!, X-Files, The Bernie Mac Show, Tarzan, Perfetti… ma non troppo, Due uomini e mezzo, Pipistrelli vampiro, Invasion – Il giorno delle locuste, Battlestar Galactica, Veronica Mars, Burn Notice – Duro a morire, Curb Your Enthusiasm, CSI: Miami, The L Word, Flight of the Conchords, Spartacus, Spartacus – Gli dei dell’arena, No Ordinary Family, Parks and Recreation, Top of the Lake – Il mistero del lag, Agents of S.H.I.E.L.D., The Code, Salem, Ash vs. Evil Dead e My Life Is Murder.

Si è dedicata anche al cinema lavorando in film come Spider-Man, EuroTrip, Boogeyman – L’uomo nero, The Darkroom, Racconti incantati, Bitch Slap – Le superdotate, The Changeover e The Breaker Upperers.

Renée O’Connor

Renée O’Connor- foto pinterest.com

Renée O’Connor è Olimpia, migliore amica e alleata di Xena. All’inizio è una giovane contadina ingenua ma, grazie a Xena e alle varie avventure, diventa un’abile guerriera.

Nella sua prima apparizione vive con la famiglia nel villaggio di Potidea, ma viene rapita insieme a sua sorella e altre fanciulle per essere vendute come schiave da un signore della guerra del posto.

L’arrivo di Xena è provvidenziale e le giovani vengono liberate, ma Olimpia resta impressionata dalle abilità della guerriera e decide di diventare come lei. Così convince Xena a farsi accompagnare da lei durante i suoi viaggi.

Il rapporto di maestra-allieva tra Xena e Olimpia diventa ben presto un’amicizia profonda e un alleanza indissolubile.

L’attrice, dopo la serie, ha partecipato ad altri progetti televisivi come Alien Apocalypse, Monster Ark – La profezia e Criminal Minds.

Al cinema la ritroviamo in Boogeyman 2 – Il ritorno dell’uomo nero, Ghost Town: The Movie, Diamond & Guns, Words Unspoken, Bitch Slap – Le superdotate, 2010: Moby Dick, Fitfull, Infinity e The Usual.

Ted Raimi

Ted Raimi- foto parsia.info

Ted Raimi è Corilo, un aspirante guerriero. È un personaggio impacciato e goffo che, però, si rivela un amico fidato per Olimpia e Xena.

Dopo la serie, l’attore è apparso in televisione con Odyssey 5, CSI: NY, Supernatural, La spada della verità e Ash vs Evil Dead.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Spider-Man, Spider-Man 2, The Grudge, Illusion, Spider-Man 3, Prossima fermata: L’inferno, Drag Me to Hell, Il grande e potente Oz e Il mistero del gatto trafitto.

Kevin Tod Smith

Kevin Tod Smith- foto pinterest.com

Kevin Tod Smith è Marte, Dio della Guerra e nemico di Xena. Nel corso della serie si scopre essere il vero padre di Xena che, sotto mentite spoglie, si è ricongiunto con la madre della principessa guerriera.

Durante lo show Ares vive una forte rivalità con il fratellastro Hercules e un rapporto odio/amore con la protagonista della serie.

L’attore, dopo Xena – Principessa guerriera, ha lavorato ad altri progetti televisivi (Lawless: Beyond Justice, Lawless: Dead Evidence e Il popolo del fiume) e ad alcuni film per il grande schermo (Jubilee e Warriors of Virtue: The Return to Tao).

Purtroppo l’attore è scomparso nel 2002 a causa di un incidente su un set vicino a quello del suo ultimo film: Smith decise di scalare una torre e cadde provocandosi gravi lesioni alla testa.

Hudson Leick

Hudson Leick- foto maxmag.gr

Hudson Leick è Callisto, la nemesi di Xena. All’interno dello show rappresenta uno dei nemici più temibili della principessa guerriera per le prime tre stagioni.

Calisto vuole vendicarsi per la sofferenza che Xena le ha arrecato durante l’attacco della principessa guerriera e del suo esercitò quando era solo una bambina. Tuttavia avrà la sua redenzione.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in CSI – Scena del crimine, Shockwave – L’attacco dei droidi, Hallowed Ground, Nip / Tuck, Shark – Giustizia a tutti i costi e Law & Order: Los Angeles.

La ritroviamo anche al cinema con film come Gioco di potere, One, Two,Many, Paris Connections, Mid Life Gangster e Blood Type.

Karl Urban

Karl Urban- foto pinterest.com

Karl Urban è Giulio Cesare, l’ex Senatore diventato dittatore di Roma che vive un rapporto di odio/amore con Xena. È anche l’interprete di Cupido.

Cesare e Xena si sono incontrati anni prima che la guerriera conoscesse Hercules e lui l’ha condotta sulla strada della malvagità, ma non sono mancate le occasioni per incrociarsi ancora. Gli intrighi e le occasioni di doppio gioco terminano con le Idi di Marzo nel finale della quarta stagione.

Dopo Xena – Principessa guerriera, l’attore ha lavorato ad altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Comanche Moon, Almost Human, Short Poppies e The Boys.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Nave fantasma, Il Signore degli Anelli – Le due torri, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, The Chronicles of Riddick, The Bourne Supremacy, Doom, Out of the Blue, Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo, Black Water Transit, Star Trek, And Soon the Darkness, Red, Priest, Dredd – Il giudice dell’apocalisse, Into Darkness – Star Trek, Riddick, The Loft, Star Trek Beyond, Il drago invisibile, Thor: Ragnarok, Hangman – Il gioco dell’impiccato, Vendetta finale, Bent – Polizia criminale e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Adrienne Wilkinson

Adrienne Wilkinson- foto digitalspy.com

Adrienne Wilkinson è Evi, figlia di Xena. È nata senza padre in quanto non è altro che la reincarnazione di Callisto.

Evi è stata allenata da Marte in persona ed è cresciuta come Livia (il Campione di Roma) ma, dopo aver scoperto le sue origini, decide di espiare le proprie colpe. Così dona a Xena il potere di uccidere gli dei.

Il suo destino è diventare la messaggera di Belur, ma l’allenamento di Marte l’ha portata su una strada pericolosa: ha quasi distrutto le Amazzoni, ha commesso molti misfatti e ha ucciso Corilo.

Evi sposa Augusto e diventa imperatrice di Roma, salvo decidere di girare il mondo per divulgare gli insegnamenti di Belur.

Dopo la serie, ha proseguito la sua carriera con altri show televisivi: As if, Angel, Il tempo della nostra vita, Eye, E.R. – Medici in prima linea e Streghe.

Al cinema la ritroviamo in film come Interceptor Force 2, Pomegranate, Yesterday’s Dream, WalkAway, Expectation, Going Up!, Lakeshore Drive, Reflections, This Can’t Be My Life e This Can’t Be My Life.

È anche doppiatrice di videogiochi, tra i quali ricordiamo Kill Switch, Scooby Doo 2: Monsters Unleashed, EverQuest2, Dead to Rights II, Neopets: The Darkest Faerie, Saint Row, The Sopranos: Road to Respect, Bratz 4 Real, Command & Conquer 3: Kane’s Wrath, Star Wars: Il potere della Forza, Saints Row 2 e Alpha Protocol.

Marton Csokas

Marton Csokas – foto landaufineart.com

Marton Csokas è Aristarco, signore della guerra e padre del figlio di Xena. I due si sono incontrati mentre la principessa guerriera si trovava in Cina e hanno unito le loro forze per terrorizzare le famiglie di Lao e Ming.

L’alleanza tra Aristarco e Xena cambiò quando la guerriera rapì il figlio di Ming senza dirlo all’alleato: lui aiutò il nemico a rapire la guerriera.

I due si sono incontrati di nuovo e hanno deciso di arrivare presso le Amazzoni siberiane, ma anche lì lui intendeva allearsi mentre lei le voleva ucciderle per diventare una distruttrice.

Presso le Amazzoni, però, Xena scoprì di essere incinta di Aristarco, ma questo non bastò a placare la sua sete di potere.

Alla fine i due si lasciarono e si schierano in fronti opposti alla guerra di Corinto, durante la quale Aristarco perse la vita proprio durante la nascita di suo figlio Seleuco.

Al termine di Xena – Principessa Guerriera, l’attore ha lavorato in altri progetti per la televisione: Rogue, Klondike, Sons of Liberty – Ribelli per la libertà, Into the Badlands, Divorce e I Luminari – Il destino nelle stelle.

Si è dedicato molto al cinema con Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, xXx, Garage Days, Kangaroo Jack – Prendi i soldi e salta, Timeline – Ai confini del tempo, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, Evilenko, The Bourne Supremacy, Follia, Le crociate – Kingdom of Heaven, The Great Raid – Un pugno di eroi, Æon Flux – Il futuro ha inizio, Meno male che c’è papà – My Father, Alice in Wonderland, L’albero, Carissima me, Il debito, Dream House, La leggenda del cacciatore di vampiri, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, Noah, Sin City – Una donna per cui uccidere, The Equalizer – Il vendicatore, Loving – L’amore deve nascere libero, Dark Crimes, The Silent Man e La voce della pietra.

Danielle Cormack

Danielle Cormack- foto digitalspy.com

Danielle Cormack è Anfitea, la regina della Amazzoni. La donna chiama suo figlio Xenan (avuto con il centauro Sileo) in onore di Xena.

La morte dell’Amazzone per mano di Bruto, braccio destro di Cesare, ha permesso il passaggio dello scettro a Olimpia.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in televisione con La valle dei pinim Maddigan’s Questm Rude Awakenings, The Cult, La spada della verità, Rake, Underbelly: Razor e Wentworth.

Al cinema la ritroviamo in film come Without a Paddle – Un tranquillo week-end di vacanza, River Queen, A Song of Good e Separation City.

Bruce Campbell

Bruce Campbell- foto englishtenses.pro

Bruce Campbell è Autolico, abile re dei ladri e amico di Xena. L’uomo aiuta la principessa guerriera in diverse occasioni, anche se si rivela un alleato poco affidabile.

Dopo la sua partecipazione allo show, l’attore è stato impegnato sul set di X-Files, Jack of All Trades, Beggars and Choosers, Streghe, Terminal Invasion, Masters of Horror, Alien Apocalypse, In cima al mondo, Burn Notice – Duro a morire, Burn Notice – La caduta di Sam Axe, 1600 Penn, Psych, The Libriarians, Fargo, Ash vs Evil Dead, Lodge 49 e A.P. Bio.

Al cinema lo ritroviamo in film come Dal tramonto all’alba 2 – Texas, sangue e denaro, Minaccia nucleare, Timequest, The Majestic, Spider-Man, Tutta colpa di Sara, Bubba Ho-Tep – Il re è qui, Comic Book: The Movie, Spider-Man 2, Man with the Screaming Brain, Sky High – Scuola di superpoteri, Fangoria: Blood Drive 2, Il mistero del bosco, Spider-Man 3, My Name Is Bruce, Tar, Il grande e potente Oz, La Casa, Doc of the Dead, The Escort, Highly Functional, To Hell and Back: The Kane Hodder story, Hail to the Deadites e Black Friday.

Melinda Clarke

Melinda Clarke- foto girlschannel.net

Melinda Clarke è Velsinea, un’Amazzone girovaga che diventa dea del caos dopo aver mangiato l’ambrosia, il cibo degli dei.

Velsinea combatte con Anfitea per riuscire ad avere il controllo sulle Amazzoni e si batte varie volte con Xena e Olimpia.

Dopo essere diventata la dea del caos, però, si scontrerà con Calisto (diventata anche lei una dea), ma entrambe perderanno la vita in un fiume di lava.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in Seinfeld, I viaggiatori, Nash Bridges, Gli specialisti, Jarod il camaleonte, Star Trek: Enterprise, CSI: Scena del crimine, Streghe, Everwood, The District, Tremors, Firefly, The O.C., Entourage, She Drives Me Crazy, Reaper – In missione per il Diavolo, Chuck, Eli Stone, Ghost Whisperer – Presenze,The Vampire Diaries, Nikita, Vegas, How Divine!, Dallas, Immortality e Gotham.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Critics and Other Freaks, Cold Sweat, Serialkiller.com e Una famiglia in ostaggio.

Kevin Sorbo

Kevin Sorbo- foto allfamous.org

Kevin Sorbo è Hercules, amico fidato di Xena. È lui ad aver instradato la principessa guerriera verso la via della redenzione.

In Hercules, il semi-dio e Xena sono antagonisti ma, grazie al suo aiuto, la signora della guerra decide di redimere i propri misfatti. I due si incontreranno più volte all’interno dello show.

L’attore, dopo le apparizioni nello show, è apparso in Andromeda, Dharma & Greg, La vita secondo Jim, Hope & Faith, Love, Inc., Bobby Cannon, Last Chance Cafe, Due uomini e mezzo, Psych, Something Beneath, The O.C., The Middleman, L’ora del licantropo, Wolf Canyon, Lightning Strikes, The Super Hero Squad Show, The Santa Suit, Provaci ancora Gary, Hawaii Five-0, St. James St. James Presents: Delirium Cinema, The Ex List, Flesh Wounds, Non fidarti della str**** dell’interno 23, Vite in ostaggio, Scelta d’amore, Supergirl e The Potwins.

Si è dedicato molto anche al cinema con film come Clipping Adam, Walking Tall 2 – La rivincita, Walking Tall 3 – Giustizia personale, Il cacciatore di taglie, An American Carol, La febbre della prateria, 3ciento – Chi l’ha duro… la vince, L’ora del licantropo, Tommy e il mulo parlante, Bitch Slap – Le superdotate, Il soffio dell’inferno, Paradox, Tales of an Ancient Empire, The Kings of Mykonos, E se… fosse andata diversamente?, Sam Steele and the Crystal Chalice, Coffin, Julia X 3D, Poolboy: Drowning Out the Fury, Soul Surfer, Fatal Call, FDR: American Badass!, Abel’s Field, Storm Rider – Correre per vincere, The Extendables, God’s Not Dead, Survivor, The Black Rider: Revelation Road, One Shot e Mythica: A Quest for Heroes.

E ancora, Alongside Night, The Sparrows: Nesting, Confessions of a Prodigal Son, Gallows Road, Hope Bridge, The Secret Handshake, Jesse James: Lawman, One More Round, Mythica: The Darkspore, Single in South Beach, Mythica: The Necromancer, Christmas Dreams, Piranha Sharks, Caged No More, Beyond the Game, Mythica: The Iron Crown, Joseph and Mary, Forgiven, Spirit of the Game, Mythica: The Godslayer e Rodeo Girl.