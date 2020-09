Al Bano Carrisi disperato: “I miei 1470 euro di pensione sono troppo pochi per campare”

Al Bano Carrisi è davvero arrabbiato e disperato. Ha confessato che i suoi 1470 euro di pensione sono troppo pochi per campare. Dichiarazioni molto simili a quelle rilasciate ai microfoni di Rai Radio2 de “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, le aveva già rilasciate a maggio scorso, scatenando un vespaio di polemiche e durissime critiche in rete.

Ai Lunatici ha ribadito: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”.

Il celebre e popolare cantautore di Cellino San Marco ha poi proseguito: “Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”.

Anche queste dichiarazioni di Al Bano hanno nuovamente generato polemiche sui social. E voi che cosa ne pensate?