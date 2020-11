Alessia Logli fa la modella per dimenticare la sua famiglia distrutta. La figlia di Antonio e Roberta Ragusa ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza. Sua madre è scomparsa nel nulla il 13 gennaio 2012 mentre suo padre è stato condannato per l’omicidio della moglie e chiuso in carcere a Massa per scontare una pena di 20 anni.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato: «Ho capito che devo contare solo su me stessa e non posso più rimanere dove sono. Sono iscritta a Economia a Pisa, ma starò con il mio fidanzato Kian a Milano. Lui lavorerà per case di moda e io per un’agenzia di modelle. E vorrei chiarire una cosa: sfilate e studi fotografici non sono il miraggio di una ragazzina in cerca di successo. Sono gli appigli a cui mi aggrappo per rendermi indipendente».

Alessia ha poi espresso parole di affetto per suo padre: «Mi è stato vicino e senza essere preparato a una cosa del genere ha fatto il meglio in ogni senso… Hanno fatto bene a guardare in casa nostra. Ma poi dovevano farlo anche in altre direzioni, far vedere che non si fermavano sulla loro idea iniziale. Invece hanno lavorato solo su quella e alla fine lo hanno messo dentro senza una prova». In merito alla condanna, secondo lei ha pesato anche la scelta degli avvocati di non far parlare pubblicamente il padre: «Mentre babbo taceva, i media lavoravano sulla sua immagine. Il sorriso beffardo, lo sguardo gelido, l’espressione tirata e altre sciocchezze. Una oggi, una domani, nel pubblico s’è formata un’idea di colpevolezza».

