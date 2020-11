Amazon Prime completa l’offerta di intrattenimento con Amazon Music, il servizio dedicato a tutti gli amanti della musica. Come usare Amazon Music?

Amazon Music è un servizio di musica digitale molto simile a Spotify e Youtube dedicato a tutti gli appassionati di musica iscritti ad Amazon Prime.

Il servizio Amazon Music si aggiunge a tutti gli altri vantaggi e le offerte uniche a cui si accede sottoscrivendo l’abbonamento Prime.

Cosa è incluso con Amazon Prime? Dalle spedizioni gratuite e illimitate al servizio di intrattenimento in ambito musicale, cinematografico e letterario.

Se vuoi sapere tutto ma proprio tutto su su Amazon Prime prosegui la lettura della nostra guida qui.

Amazon Music amplia il servizio di intrattenimento targato Amazon e fa eco a Prime Video, un catalogo di film, serie tv e altri contenuti video.

Scopri il catalogo Amazon Prime Video e inizia a guardare tanti contenuti in streaming. Provalo ora!

Amazon Music Prime e Amazon Music Unlimited

La prima cosa da sapere sull’intrattenimento musicale in streaming Amazon è che l’accesso può avvenire attraverso due programmi: Amazon Music Prime e Amazon Music Unlimited. Qual è la differenza?

Amazon Music Prime apre la porta a un catalogno di 2 milioni di brani selezionati da esperti curatori e consente di ascoltare i brani preferiti su tutti i dispositivi, scaricare musica in modalità offline e integrare Amazon Music con Alexa per gestire la riproduzione musicale a distanza.

Cosa comprende Amazon Music Unlimited? Il servizio dispone di un catalogo più vasto con oltre 60 milioni di brani e playlist da ascoltare in modalità streaming o da scaricare. Tutto senza pubblicità.

Entrambi i servizi consentono di ascoltare musica con le stesse modalità, ma il servizio Music Prime si configura come una versione più “snella” di Music Unlimited.

A differenziare i due servizi di musica non è solo la quantità di musica disponibile: Music Prime è disponibile con l’iscrizione al periodo di prova gratuita o l’abbonamento al servizio Amazon Prime mentre le linee guida su come attivare Amazon Music Unlimited richiedono un abbonamento svincolato dal servizio Prime.

I clienti abbonati al servizio Amazon Prime, però, possono accedere ad Amazon Music Unlimited a tariffe scontate per alcuni piani di abbonamento.

Hai già capito qual è il piano Amazon Music che fa per te? Provalo subito e inizia a esplorare il suo catalogo.

Come funziona Amazon Music

Amazon Music è un servizio di musica in streaming con un ampio catalogo di brani, colonne sonore, playlist e stazioni radio selezionate da esperti. Milioni e milioni di proposte.

Chi è interessato può usufruire dell’intrattenimento musicale targato Amazon soltanto abbonandosi al servizio Amazon Prime. Se vuoi saperne di più leggi la nostra guida dedicata.

Come ascoltare musica con Amazon Prime? È sufficiente accedere all’account Amazon Prime con qualsiasi dispositivo (PC, smartphone iOS, dispositivi Fire, prodotti Amazon Echo e dispositivi che supportano Alexa) per entrare nel mondo Amazon Music.

Il catalogo di brani è in continuo aggiornamento, tra le novità che vengono aggiunte e qualche brano che viene rimosso. L’ascolto con una qualità MP3 a 256kbps avviene in ogni caso senza pubblicità.

Amazon Music permette di fare il download dei brani musicali su qualsiasi dispositivo in modo da permetterne l’ascolto in modalità offline.

Per ascoltare la musica offline su smartphone e tablet è necessario utilizzare l’Amazon Music app scaricabile da Play Store per Android e App Store per iOS.

È bene sapere che i brani scaricati non vengono archiviati nella memoria dei device per via della legge sul Copyright, ma sono disponibili all’interno dell’archivio dell’app dedicata.

L’attivazione di un Account Family permette di riprodurre la musica Amazon offline e scaricare brani musicali fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

I clienti possono attivare anche un piano di abbonamento Echo per ogni dispositivo Amazon Echo (es. Echo Input o Echo Dot) che permette di avere gli stessi vantaggi di Music Unlimited: da un lato permette di risparmiare rispetto all’abbonamento Music Unlimited e dall’altro lato è vincolato a un singolo dispositivo.

Tutte le funzionalità Amazon Prime valgono per il piano Amazon Music Unlimited con la differenza che si accede a un catalogo più ampio ed è necessario sottoscrivere un altro abbonamento.

Hai voglia di ascoltare musica in streaming senza limitazioni con Amazon Music Unlimited? Provalo subito.

Amazon Music VS Spotify

A un primo sguardo il servizio Amazon dedicato alla musica è un’alternativa alle altre piattaforme di musica in streaming, prime tra tutte Spotify e Apple Music.

Sebbene Amazon Music e Spotify ammettano il periodo di prova gratuito e permettano di ascoltare musica in streaming ovunque, però, i due servizi funzionano in modo diverso.

Spotify è un servizio accessibile su qualsiasi dispositivo e non richiede necessariamente un abbonamento (anche se la versione free presenta limitazione e annunci pubblicitari e impedisce l’ascolto in modalità Premium e il download).

La versione Premium Spotify può avvenire mediante diversi tipi di abbonamento: account singolo a 9,99 euro al mese, Spotify Premium Family a 14,99 euro al mese e Spotify Student a 4,99 euro al mese.

Spotify consente di accedere al servizio anche da altri dispositivi e può essere utilizzato per creare delle playlist personali.

Come abbiamo visto, il servizio Amazon Music prevede diversi piani: Amazon Prime con un catalogo musicale “snello” e tutti i servizi Prime a disposizione (anche durante il periodo di prova) e Amazon Music Unlimited con una vasta proposta musicale (non vincolato da Prime). Tutto senza pubblicità.

Quanto costa l’abbonamento Amazon Music

Il costo di abbonamento ad Amazon Music, come abbiamo accennato, varia a seconda del tipo di piano desiderato. Quanto costa Amazon Music Prime o Music Unlimited?

Music Prime non ha costi extra ed è incluso nel periodo di prova gratuito e/o nell’abbonamento Amazon Prime: basta accedere all’account Amazon Prime e iniziare a usare il suo intrattenimento musicale Music Prime. Insomma chi ha Amazon Prime ha anche Amazon Music.

Music Unlimited è un servizio aggiuntivo con piani di abbonamenti (account singolo e abbonamento Family) con un costo proprio che prescinde dal canone mensile o annuale di Amazon Prime.

L’account singolo Music Unlimited si può sottoscrivere al costo di 9,99 euro al mese o di 99 euro all’anno con un risparmio di due mensilità per gli iscritti a Prime.

Amazon Music abbonamento Family consente l’attivazione fino a 6 account a 14,99 euro al mese o 149 euro l’anno per gli iscritti a Prime, godendo degli stessi vantaggi del singolo account Music Unlimited: accesso alla playlist e milioni di brani selezionati.

A tutto questo si aggiunge l’abbonamento Amazon Music Unlimited Echo che permette di ascoltare i brani preferiti su un dispositivo Amazon Echo a 3,99 euro al mese. La selezione di brani musicali e stazioni radio e l’ascolto musicale senza limiti e pause pubblicitarie sarà la stessa di Amazon Music Unlimited, ma il dispositivo Echo collegato sarà solo quello selezionato.

Il piano Amazon Music Unlimited può essere associato anche ad Amazon Music HD, vale a dire un nuovo servizio di musica di qualità premium con oltre 60 milioni di brani High Definition e milioni di brani Ultra High Definition. Quanto costa Amazon Music HD Italia? Il servizio si può provare gratuitamente per 30 giorni, dopodiché costa 14,99 euro al mese o 5 euro al mese se si dispone di un account Music Unlimited.

Hai già capito il piano che fa per te? Provalo subito e inizia a esplorare il catalogo musicale targato Amazon.

Come avere Amazon Music Unlimited gratis

Chi si sta chiedendo come avere il piano Unlimited di Amazon Music gratis dovrebbe sapere che Amazon offre una prova gratuita di 30 giorni (ora arrivata fino a 3 mesi per chi non l’ha mai provato prima).

Il periodo di prova con “Inizia ora. Paga dopo” permette l’accesso al servizio Amazon musica in streaming con tutte le sue funzionalità, dall’accesso al catalogo musicale all’ascolto della musica senza pubblicità.

Al termine del periodo di prova, però, l’abbonamento Amazon Music Unlimited si rinnoverà in modo automatico, salvo che non ci si ricordi di disabilitare il rinnovo automatico dalle “Impostazioni” dell’account prima della fine dei mesi promozionali.

Hai capito come avere Amazon Music Unlimited gratis? Cosa aspetti? Provalo subito

Come disattivare Amazon Music

È possibile disdire il servizio Amazon Music e il costo di abbonamento mensile o annuale in qualsiasi momento e continuare ad accedere al catalogo musicale Amazon Music gratis fino alla scadenza del mese.

Amazon Music Prime, essendo legato ad Amazon Prime, richiede le stesse modalità di disattivazione: si disattiva automaticamente allo scadere del mese di prova o alla disattivazione dell’abbonamento.

Come disdire Amazon Music Prime? È sufficiente annullare l’abbonamento Amazon Prime accendendo all’account Prime e disattivando il rinnovo automatico dell’abbonamento.

Vale lo stesso per Amazon Music Unlimited. È possibile disattivare il servizio disabilitando il rinnovo automatico dalle “Impostazioni” dell’account prima della fine del mese di prova.

Come disattivare Amazon Music Unlimited? Bisogna fare la disdetta dell’abbonamento accedendo a “Le mie impostazioni Amazon Music”, andando alla sezione Amazon Music Unlimited e selezionando l’opzione “Cancella abbonamento” presente alla voce “Rinnovo Abbonamento”.