Amazon sembra avere la risposta a tutto e per questo è diventato uno dei marketplace più apprezzati. La sua marcia in più? Amazon Prime!

Sembra passato un secolo da quando un giovanissimo Jeffrey Bezos ha fondato Amazon nel 1994, creando un uno dei più importanti e-commerce a livello globale.

Il business Amazon è cresciuto comprendendo tantissimi prodotti: abbigliamento, accessori, prodotti di bellezza, attrezzi da palestra, libri e CD/DVD, videogiochi, prodotti elettronici e tanto altro ancora.

Tra i punti di forza di Amazon spiccano la varietà del catalogo, la disponibilità immediata e il rapporto qualità/prezzo, quello a cui strizza l’occhio la maggior parte dei consumatori.

È proprio nell’ottica di assicurare un servizio ricco di vantaggi, competitivo e all’altezza delle aspettative che nasce la formula Amazon Prime.

Che cos’è Amazon Prime?

Amazon Prime è un servizio in abbonamento che permette di usufruire di moltissimi benefici e vantaggi sui servizi del marketplace.

A fronte di un canone mensile fisso si accede a spedizioni illimitate in un solo giorno di milioni di prodotti contrassegnati dal marchio “Prime”, consegna in poche ore su alcune zone, consegne durante i weekend e consegne programmate. Tutto senza costi aggiunti.

Da qualche tempo gli utenti abbonati a Prime possono usare anche il servizio Amazon BuyVIP per accedere a offerte e prodotti prima che vengano raggiunti dagli altri utenti Amazon.

Gli abbonati a Prime possono guardare a film e serie TV della sezione Amazon Video, ascoltare musica senza pubblicità con il servizio Amazon Music Unlimited, accedere a fumetti ed e-book con Prime Reading e avere a disposizione giochi e game di Twitch Prime.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di godere di promozioni esclusive e avere a disposizione uno spazio di archiviazione illimitato per le foto.

L’abbonamento permette di sfruttare i vantaggi Amazon Prime anche dallo smartphone grazie alle applicazioni targate Amazon.

Abbiamo già acceso la vostra curiosità? Provate Prime cliccando qui o proseguite nella lettura per capire meglio cosa è incluso e come funziona.

Cosa è incluso con Amazon Prime?

Prime apre una finestra su una serie di vantaggi e servizi esclusivi che il marketplace offre ai suoi abbonati. Ma cosa è compreso con Amazon Prime?

Spedizioni extra-rapide e classiche

Amazon Prime assicura la consegna in tempi brevissimi rispetto alle tempistiche di consegna tradizionali. Certo cambiano da zona a zona, ma sono più veloci e soprattutto gratuiti.

Consegna Oggi – È una spedizione disponibile su prodotti venduti e spediti da Amazon, ma richiede un ordine minimo di 29 euro. L’ordine viene effettuato di mattina e la merce arriva tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso (ma solo su Milano, Torino, Roma e aree limitrofe). Se il valore dell’ordine è inferiore alla soglia allora il servizio è disponibile a 6,99 euro contro gli 8,99 euro dei non abbonati.

– È una spedizione disponibile su prodotti venduti e spediti da Amazon, ma richiede un ordine minimo di 29 euro. L’ordine viene effettuato di mattina e la merce arriva tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso (ma solo su Milano, Torino, Roma e aree limitrofe). Se il valore dell’ordine è inferiore alla soglia allora il servizio è disponibile a 6,99 euro contro gli 8,99 euro dei non abbonati. Spedizione in 1 giorno – Amazon Prime assicura la consegna in 1 giorno per la maggior parte dei comuni italiani e su tantissimi prodotti: il prodotto arriva il giorno dopo. Non ha una soglia minima o costi aggiuntivi.

– assicura la in 1 giorno per la maggior parte dei comuni italiani e su tantissimi prodotti: il prodotto arriva il giorno dopo. Non ha una soglia minima o costi aggiuntivi. Consegna nel weekend – L’opzione è disponibile con la Spedizione in 1 giorno, ma è disponibile solo in alcune zone di Italia.

– L’opzione è disponibile con la Spedizione in 1 giorno, ma è disponibile solo in alcune zone di Italia. Punti di ritiro – I punti di ritiro (Poste Italiane e Librerie Giunti) permettono di ritirare il pacco spedito in 1 giorno in orari estesi di apertura.

– I punti di ritiro (Poste Italiane e Librerie Giunti) permettono di ritirare il pacco spedito in 1 giorno in orari estesi di apertura. Amazon Locker – I locker targati Amazon permettono il ritiro self-service dell’articolo spedito in modalità Spedizione in 1 giorno in orari estesi attraverso un codice ritiro.

– I locker targati Amazon permettono il ritiro self-service dell’articolo spedito in modalità Spedizione in 1 giorno in orari estesi attraverso un codice ritiro. Spedizione “Mattino” o “Sera” – Il costo aggiuntivo di 5,99 euro permette di ricevere il prodotto ordinato entro la prima metà o la seconda metà della giornata seguente. Il servizio è disponibile anche agli utenti Amazon, ma a un prezzo maggiorato.

– Il costo aggiuntivo di 5,99 euro permette di ricevere il prodotto ordinato entro la prima metà o la seconda metà della giornata seguente. Il servizio è disponibile anche agli utenti Amazon, ma a un prezzo maggiorato. Spedizioni Classiche – Le spedizioni in 1 giorno lavorativo è gratuita (mentre ai non abbonati costa 8 euro), le spedizioni in 2-3 giorni è gratuita per gli abbonati a Prime (rispetto ai 5 euro dei non abbonati) e le spedizioni in 3-5 giorni risultano gratuite (a fronte dei 2,80 euro per i non abbonati).

Promozioni esclusive

Con Amazon Prime accedi a offerte esclusive come Amazon Prime: Offerte Lampo, Amazon Prime Day, Natale, Black Friday, Cyber Monday e Offerte WOW.

Il cliente Prime può usufruire di offerte lampo giornaliere, avere gli sconti Amazon in anteprima in vista di una festività e avere a disposizione sconti improvvisi e imperdibili.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha un catalogo vastissimo di film, serie tv e documentari in streaming on demand (per intenderci qualcosa di molto simile a Now Tv, Netflix e Infinity). Come vedere un film con Amazon Prime?

Per accedere al servizio Amazon Prime film e serie tv e documentari da tablet, smartphone o Smart TV è sufficiente raggiungere il catalogo, selezionare il contenuto e guardarlo senza pubblicità (interrompendo e recuperando il contenuto all’occorrenza).

È possibile selezionare il film da vedere su Amazon Prime immediatamente o scaricare il film Amazon Prime anche sui device (smartphone, tablet, Smart Tv, Apple TV, console Xbox One e PS 3 e 4 e lettori Blu-ray compatibili) e guardarlo in modalità offline.

Come registrare un dispositivo su Amazon? È sufficiente scaricare l’Amazon Prime Video app sul dispositivo, accedere all’account Prime e registrare il dispositivo nella sezione Impostazioni.

Gli utenti che si chiedono dove inserire codice Amazon Video sul televisiore non devono far altro che aprire l’applicazione sul dispositivo, andare su “Registrati” sul sito Prime, accedere all’account Amazon Prime con il login e inserire il codice di 6 lettere che appare sulla schermata della finestra di attivazione.

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited è un servizio di musica che racchiude oltre 60 milioni di brani e playlist da ascoltare in modalità streaming o da scaricare. Tutto gratis e senza pubblicità.

A questo servizio si affianca Amazon Prime Music, una versione “snella” che mette a disposizione 2 milioni di brani selezionati da curatori esperti. Anche in questo caso non c’è alcuna pubblicità e nessun costo extra.

Il servizio di musica targato Amazon permette di ascoltare i brani preferiti su tutti i dispositivi, scaricare la musica su un altro device per ascoltarla in modalità offline e richiedere ad Alexa.

Amazon Prime Reading

Prime da accesso anche a Amazon Prime Reading, una selezione di centinaia di e-book e fumetti in versione digitale che amplia l’offerta di intrattenimento.

Il catalogo Amazon Prime libri è vasto, spaziando dai romanzi ai gialli fino ai saggi, alle prove fantasy e ai libri per i più piccoli.

È possibile disporre del contenuto ovunque e in qualsiasi momento, visto che Amazon offre la possibilità di scaricarlo su vari device: Kindle, tablet Fire e smartphone iOS e Android (grazie all’app Kindle).

L’offerta Amazon Prime Reading non va confusa con Kindle Unlimited che offre l’accesso illimitato a un catalogo vastissimo di e-book a 9,90 euro al mese.

Amazon Prime Photos

Chi si abbona a Prime può disporre di un cloud illimitato e gratuito in cui archiviare le foto: Amazon Prime Photos.

Oltre a conservare le foto, i clienti avranno a disposizione 5 GB in più per fare il backup, organizzare e condividere le foto e i video presenti sugli altri dispositivi.

L’applicazione consente di liberare lo spazio sugli altri device, archiviare le foto in un posto sicuro e accedere alle foto in qualsiasi momento.

Amazon Twitch Prime

Amazon Prime offre la possibilità di collegare l’account Twitch con l’account Amazon in modo da sbloccare diverse funzionalità e offrire vantaggi a tutti i videogamers di PlayStation 4, Xbox One o PC.

Tra i vantaggi di Amazon Twitch Prime ci sono quello di accedere a sconti prima e dopo l’uscita di un nuovo titolo sul mercato, quello di prenotare e ricevere il titolo preferito lo stesso giorno del lancio e quello dell’accesso funzionalità extra di diversi videogiochi.

In più questo tipo di funzione consente di avere una visione ad-free dei servizi in streaming, di godere della customizzazione della chat e di accedere gratuitamente a un Subscribe

Recentemente Amazon ha annunciato il rinforzo del servizio dedicato ai videogamers con Amazon GameOn, un’app per Android (ma a breve anche per iOS) scaricabile da Google Play Store o Amazon Store che consente ai gamers di condividere video (da 30 secondi a 5 minuti) riguardanti le partite giocate.

Dopo aver scaricato l’app e creato il profilo utente, quindi, GameOn permette di registrare i video programmando l’avvio e la fine della registrazione o creando un “Recall” di salvataggio automatico.

I video dei gamers vengono salvate sul dispositivo e possono essere modificate direttamente dall’applicazione, aggiungendo didascalie o foto, prima di essere pubblicate sul profilo utente.

Amazon Prime: Costo, modalità di pagamento e disdetta

Come passare da Amazon ad Amazon Prime? I clienti Amazon possono iscriversi ad Amazon Prime gratis e provare il servizio senza spese per 30 giorni prima di decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento Amazon Prime.

Tutto quello che bisogna fare è visitare la pagina Amazon Prime, iscriversi al sevizio e inserire una carta di pagamento valida.

Se il cliente non desidera proseguire con l’abbonamento mensile allora può cancellare l’iscrizione ad Amazon Prime seguendo le istruzioni su come disattivare Amazon Prime (valide anche successivamente): visitare la sezione “Gestisci le impostazioni Amazon Prime”, selezionare “Aggiorna, cancella e altro” e cliccare su “Termina iscrizione”. Da qual momento in poi Amazon Prime registra la disdetta.

A proposito di come capire se si ha Amazon Prime subito dopo la disdetta è sufficiente andare sul sito ufficiale, inserire le credenziali di accesso e visualizzare le informazioni relative all’account.

Ma quanto costa Amazon Prime? Chi decide di abbonarsi, dopo il mese di prova, paga un abbonamento di 36 euro all’anno, anche se il servizio può essere rinnovato mensilmente con Prime Mensile a 3,99 € al mese.

A un primo sguardo il rinnovo mensile del costo di Amazon Prime sembra meno conveniente, ma permette di gestire l’abbonamento per vedere le serie tv Amazon Prime e usufruire di tutti i suoi vantaggi.

La formula Amazon Prime Student applica il 50% di sconto sull’abbonamento annuale e un periodo di prova di 90 giorni a tutti gli studenti universitari: spedizioni rapide, sconti anticipati, servizi Video, Music e Twitch e cloud di archiviazione foto. In più permette l’accesso a una selezione di prodotti utili alla carriera universitaria (accessori, zaini, computer e altro).

Amazon strizza l’occhio anche alle imprese con account Amazon Business, assicurando le offerte Amazon Prime per le aziende: spedizioni veloci, gratuite e illimitate, consegne pianificate, sconti progressivi, visibilità sulle spese e politiche di acquisto in base alla formula scelta (piano basic fino a 3 utenti a 36 euro all’anno IVA esclusa; piano small fino a 10 utenti a 100 euro all’anno IVA esclusa e piano medium fino a 100 utenti a 250 euro all’anno IVA esclusa).

Un mondo fatto di vantaggi, offerte e sconti. Provate Amazon Prime cliccando qui e scoprite cos’altro Amazon può fare per voi.