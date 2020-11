Amazon Prime Video: come funziona, come vederlo e costo

La televisione ha lasciato spazio allo streaming con i suoi contenuti nuovi e vecchi sempre disponibili. Insomma non si può più fare a meno di Amazon Prime Video! Ma come funziona?

Amazon Prime Video è un servizio di streaming on demand di film, serie televisive, anime giapponesi, show e documentari offerti dal colosso Amazon.

Ma come vedere un film con Amazon Prime? Semplicemente attivando l’abbonamento Amazon Prime: non richiede un canone aggiuntivo e non ci sono costi extra. È tutto incluso con Prime.

Con Amazon Prime Video è possibile accedere all’intero catalogo di contenuti da altri dispositivi, come smartphone, tablet, PC, Smart Tv, Apple TV e altri device compatibili.

Vuoi iniziare a usarlo subito? Prova Prime Video cliccando qui o prosegui nella lettura della nostra guida.

Cos’è Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video è il servizio di streaming on demand targato Amazon fruibile senza costi aggiuntivi grazie alla sottoscrizione con l’abbonamento Amazon Prime.

Cosa comprende Amazon Prime? È un servizio che permette di beneficiare di tantissimi vantaggi e benefici, tra cui le spedizioni gratuite su milioni di prodotti e il servizio Prime Video.

Prime Video vanta un catalogo in continuo aggiornamento di film, serie tv, anime giapponese, contenuti per bambini, documentari e contenuti prodotti dal colosso di streaming.

Ogni contenuto Prime Video è disponibile in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, senza limiti di utilizzo e senza pubblicità.

Scopri tutto quello che c'è da sapere su Amazon Prime leggendo la nostra guida sul mondo Prime.

Come funziona Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è disponibile per coloro che si sono abbonati ad Amazon Prime e chi sta provando gratuitamente il servizio per 30 giorni.

Il servizio può essere utilizzato su device diversi: smartphone, tablet, Smart Tv, Apple TV, console Xbox One e PS 3 e 4 e lettori Blu-ray compatibili. Basta scaricare l’Amazon Prime Video app gratuitamente.

Prime Video app può essere scaricata su vari modelli di Smart TV (Samsung, Sony, LG e altri), Apple TV e console compatibili (Xbox One e PlayStation 3 e 4).

Come cercare su Amazon Prime Video? Nella schermata è sufficiente selezionare l’icona presente nello store della Smart TV o fare una ricerca utilizzando la barra della homepage.

In alcuni casi per accedere ad Prime Video su un nuovo device è necessario avere sotto mano il codice MyTv, una specie di chiave che permette di connettere il dispositivo al servizio.

Come funziona Prime Video con MyTv codice? Basta trovare l’app Prime Video sul dispositivo e recuperare il codice di registrazione. Dopodiché occorre visitare la pagina MyTV o OnTV e digitare il codice.

Chi si chiede dove inserire il codice Amazon Video su alcuni dispositivi può risolvere aprendo l’applicazione Prime Video sulla schermata, cliccare su “Registrati sul sito web Prime”, accedere all’account Amazon Prime, digitare il codice che appare sulla schermata e selezionare il dispositivo.

L’applicazione disponibile per Android offre una guida a Chromecast, cioè il dispositivo Google che si collega al televisore, stabilisce un collegamento tra Amazon Prime Video e Chromecast e invia i contenuti streaming alla televisione in modalità wireless.

Per quanto riguarda i device iOS, invece, l’app offre il supporto ad AirPlay, vale a dire un sistema che proietta i contenuti Amazon su Apple TV.

È possibile usare il Fire TV Stick Amazon, una chiavetta da collegare alla porta HDMI del televisore e alla presa della corrente che consente di visualizzare i contenuti Prime Video sullo schermo della televisione.

In alternativa è possibile accedere al catalogo Prime Video dal PC semplicemente accedendo da qualsiasi browser alla sezione Prime Video di Amazon.

Quanti dispositivi si possono collegare a Prime Video? Il servizio può essere usato contemporaneamente su 3 dispositivi con lo stesso account, ma non permette di vedere lo stesso contenuto su più device insieme.

La visione dei contenuti è legata alla velocità di connessione della rete: 900 Kbits/sec per video in definizione standard, 3.5 Mbits/sec per contenuti ad alta definizione e 15 Mbits/sec per video in 4K/UltraHD.

Scopri il catalogo Amazon Prime Video e inizia a guardare tanti contenuti in streaming. Provalo ora!

Come si usa Amazon Prime Video

L’attivazione dell’abbonamento Amazon Prime (in modalità prova di 30 giorni o annuale) fornisce l’accesso al servizio Prime Video.

A questo punto è sufficiente accedere alla pagina Amazon Prime Video e fare il login con le credenziali di accesso dell’account Amazon.

L’accesso al servizio Prime Video fornisce un catalogo di contenuti disponibili, tutti suddivisi per genere di appartenenza o rintracciabili digitando il titolo nella barra di ricerca.

Cosa guardare su Amazon Prime Video? È possibile cercare il contenuto desiderato o visualizzare le proposte del catalogo Prime Video tra film classici e nuovi, serie TV originali e cult, anime e documentari.

Tutti i contenuti Amazon Prime Video (novità, cult e prodotti originali) sono disponibili in lingua italiana, ma non mancano anche i contenuti disponibili in lingua originale con sottotitoli.

Dopo aver trovato su Amazon Prime Video i programmi tv, le serie e gli altri contenuti desiderati, quindi, è necessario cliccare sull’immagine di copertine e dare inizio alla visione (impostando la modalità dello schermo, la presenza di sottotitoli, la qualità dello streaming e il volume).

Ogni contenuto Prime Video dispone di una sezione ”Più dettagli” che permette di leggere le informazioni sul contenuto: cast, curiosità, colonna sonora e altro.

Il servizio offre la possibilità di mettere in pausa la visione del contenuto e riprenderla in qualsiasi momento. Non a caso si dice che con Amazon Prime Video accedi a una visione senza limitazioni.

La funzione “Lista Video”, invece, consente di inserire tutti i contenuti da guardare in una specie di archivio: basta avvicinare il puntatore all’immagine e cliccare su “Aggiungi alla Lista Video” in modo da trovarlo in modo da trovarlo nel menu in alto a destra alla voce “La mia Lista Video”.

È possibile gestire le impostazioni Amazon Prime Video (Parental Control, sottotitoli e altro) semplicemente cliccando sull’icona in alto a destra ed entrare nella sezione “Account e impostazioni”.

Amazon Prime Video è facile da usare. Provalo subito e inizia a esplorare il suo catalogo.

Amazon Prime Video Gratis

Si può accedere ad Amazon Video gratuitamente? Sì, ma soltanto sfruttando il mese di prova ad Amazon Prime concesso a chi non è mai stato abbonato al servizio.

Tutto quello che bisogna fare è collegarsi ad Amazon, accedere alla sezione Amazon Prime, cliccare su “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni” e compilare i campi richiesti.

Dopo aver provato i vantaggi di Amazon Prime (compreso Prime Video) per 30 giorni, quindi, il cliente deve scegliere se proseguire con l’abbonamento o rinunciare ai vantaggi di un account Prime.

Iscriviti ad Amazon Prime cliccando qui e scopri tutti gli altri servizi e i suoi vantaggi.

Come scaricare i contenuti da Amazon Prime Video

Non ci sarà più bisogno di chiedersi quali sono i film da vedere su Amazon Prime Video subito: il servizio permette di scaricare i contenuti preferiti.

Tutto quello che bisogna fare è usare l’applicazione su smartphone e tablet in modo da visualizzarli in seguito in modalità offline e senza consumare traffico.

Basta aprire l’applicazione Prime Video sul device e cliccare su “Scarica” contenuto nella scheda informativa. In caso di serie tv l’operazione deve essere ripetuta per ogni episodio.

I contenuti scaricati finiscono nella sezione “Download” (distinta visivamente da una freccia che punta verso il basso) e possono essere visualizzati utilizzando i pulsanti di riproduzione video.

È possibile impostare la qualità dei video scaricati o accedere ai download sotto rete 3G/4G raggiungendo le impostazioni e selezionando la voce “Streaming e Download” dell’applicazione Prime Video.

Dopo aver visualizzato il contenuto, poi, è possibile scaricarlo cliccando sul pulsante “Modifica” che si trova nella sezione “Download”, flaggarlo e confermare la scelta con la scelta “Elimina”.

Quanto costa Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video non ha un costo extra. È un servizio gratuito che si aggiunge all’abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi.

L’abbonamento ad Amazon Prime (e quindi a Prime Video e tutti i servizi aggiuntivi) costa 36 euro l’anno e si rinnova automaticamente. Tuttavia è possibile disdirlo in qualunque momento.

Il canone annuale può essere anche dilazionato mensilmente: si può avere Amazon Prime Video a un prezzo di 3,99 euro al mese, arrivando a un totale di 47,88 euro all’anno.

Nessun costo extra. Iscriviti subito ad Amazon Prime e scopri Prime Video.

Come disattivare Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Italia si disattiva automaticamente allo scadere del mese di prova del servizio Amazon Prime o alla disattivazione dell’abbonamento.

È sufficiente accedere alla sezione Amazon Prime dedicata e disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento: Prime Video e gli altri servizi Prime Amazon saranno disponibili fino alla file del mese.