Ambra Angiolini deformata dalla bulimia: “Non ero rifatta, erano i succhi gastrici”

Ambra Angiolini ha sofferto in passato di uno dei più importanti disturbi del comportamento alimentare, detti anche Disturbi Alimentari Psicogeni, la bulimia. La famosa e popolare conduttrice tv, cantante e attrice ne ha parlato nel suo libro intitolato “InFame” e anche al programma tv di Italia 1, Le Iene.

La mamma vip ha raccontato: “Con la bulimia ci si deforma. Mi dicevano ‘rifattona’, ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti. La prima volta avevo 15 anni. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare”.

Alle Iene ha spiegato i motivi di questo disturbo alimentare: “Non c’entra niente la bellezza, poi qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stro**ata?”.

Ambra è riuscita a superare il grave problema, ma è consapevole che da questo disturbo, con pure dall’anoressia, non si guarisce mai e bisogna essere molto prudenti. L’ex compagna del cantante Francesco Renga ha infatti concluso: “Non mi frega più, cioè non prenderà mai più il sopravvento. Ma io so che c’è”.

