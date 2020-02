Android, in arrivo la funzione per registrare e trascrivere le telefonate

Android è pronto a stupire i suoi clienti con l’arrivo della funzione che consente di registrare e trascrivere le telefonate. La novità è stata svelata in anteprima da alcune stringhe di codice presenti nella versione 44 dell’app Telefono di Google.

Cellulare – Foto: Pixabay.com

L’applicazione mostrerà dapprima un disclaimer con un testo che informa l’utente della potenziale illegalità dell’operazione in alcune giurisdizioni, ricordando che è necessario il consenso di entrambe le parti per procedere. Una voce preregistrata che non è possibile disattivare indicherà inoltre agli interlocutori l’avvio e la fine della registrazione della telefonata.

Una volta terminata la registrazione della chiamata sarà possibile trascrivere direttamente l’audio e salvarlo in un file di testo. È possibile che questa funzione aggiuntiva sia attivabile però solo sui Google Pixel, sui quali la trascrizione automatica degli audio è già presente nell’app registratore.

Inoltre non vi sono limiti tecnici che possano impedire a produttori di terze parti (come Xiaomi) di attivarla autonomamente sui dispositivi che implementano di serie la stessa app Telefono sviluppata da Google.