Angelo Calculli, produttore di Achille Lauro, ricoverato per Covid-19 a Matera: “Mancano attrezzature e infermieri”

Angelo Calculli, produttore musicale e manager della rockstar Achille Lauro, è ricoverato per Covid-19 da diversi giorni a Matera. Poche ore fa attraverso il suo profilo Facebook ha lanciato un accorato appello alle istituzioni e alla politica dall’ospedale Madonna Delle Grazie della Città dei Sassi.

Nel video social il manager e produttore musicale materano ha sottolineato le grandi criticità che il nosocomio lucano sta attraversando in queste ultime settimane in cui il contagio da Sars-Cov-2 è in netto incremento.

Il produttore del famoso cantante Achille Lauro respira ancora con l’aiuto dell’ossigeno. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono in miglioramento tanto da aver lasciato il reparto di terapia intensiva.

Ha pubblicamente ringraziato i medici per avergli salvato la vita e ha lanciato un appello al mondo della politica affinché si occupi di potenziare la struttura Covid di Matera sia dal punto di vista della dotazione delle apparecchiature mediche, sia dal punto di vista del personale medico e infermieristico, che è in grande affanno per il continuo arrivo di nuovi ricoveri.

Il 3 novembre scorso aveva scritto sempre sul suo profilo Facebook: “Ho contratto il Covid e dopo giorni di terapia intensiva sono in reparto! Ho sofferto e avuto molta paura”.

Angelo Calculli e Achille Lauro – Foto: Facebook

Forza Angelo! Noi facciamo i nostri più cari auguri di pronta guarigione al produttore musicale e manager materano e a tutti coloro che hanno contratto il Sars-Cov-2.