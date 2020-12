Anna Valle rivela: “Un fake si spaccia per me”

Anna Valle ha rivelato che un fake si spaccia per lei. L’attrice ed ex modella ha diffuso un filmato nel quale ha spiegato di non avere pagine social ufficiali. “Perché 50mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io. Ora, si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile – ha spiegato l’attrice al Corriere della Sera – Gli amici mi hanno chiamata, anche per consigliarmi un gastroenterologo. Non mi sembra neanche bello, visti i problemi che viviamo legati alle malattie”.

Anna Valle – Foto: Facebook

L’ex Miss Italia ha asserito: “Mi trovo qui per ribadire un concetto molto importante, cioè che io non possiedo alcun profilo sui social, quindi quello che alcuni di voi stanno seguendo sul web è un profilo falso. Non ci sono profili autorizzati da me né il modo ufficiale né in modo ufficioso. E poi c’è un’altra notizia falsa e riguarda la mia salute, si dice che io soffro di una patologia e per mia fortuna non è assolutamente vero, io godo di ottima salute”.

Per poi aggiungere al Corriere della Sera: “Il fake esiste da almeno quattro anni. Colleghi si sono lamentati con me perché non ho postato lavori fatti insieme. Una volta, il mio fake ha criticato un vestito indossato da Barbara d’Urso in tv. Io stavo tornando a casa dal set della Compagnia del cigno e ricevo una telefonata dall’ufficio stampa di Vivienne Westwood perché l’addetta stampa di Barbara chiedeva se fossi impazzita”.

E le foto postate sono molto recenti: “Le rubano da profili di persone con cui lavoro. Hanno appena messo l’ultimo set: sei puntate per Mediaset di Luce dei tuoi occhi di Fabrizio Costa, con Giuseppe Zeno”.

Una situazione davvero triste e complessa per la famosa e popolare attrice italiana.