Apple, l’iPhone economico sarà simile al vecchio iPhone 8

Apple è pronta a stupire i suoi utenti con l’iPhone economico che secondo alcune indiscrezioni sarà simile al vecchio iPhone 8. A quattro anni di distanza dal lancio dell’iPhone SE, l’azienda è pronta a lanciarne una seconda versione. In questo caso, però, il nome non sarà iPhone SE 2 come tutti si aspettavano, bensì iPhone 9.

iPhone – Foto: Pixabay.com

Quanto verrebbe a costare? All’incirca 400 dollari poiché l’obiettivo è presidiare una fascia di mercato che garantisce un alto volume di vendite. Le dimensioni, secondo Hemmerstoffer, dovrebbero essere analoghe a quelle dell’iPhone 8 da 4,7 pollici. Soltanto lo spessore sarebbe lievemente più elevato rispetto al modello di tre anni fa, passando da 7,3 a 7,9 millimetri.

Una singola fotocamera è nella scocca posteriore, che dovrebbe consentire la ricarica wireless di altri dispositivi. L’attesa è anche per una batteria capiente e per un processore potente, l’A13 Bionic che equipaggia i nuovi smartphone della Mela.

L’iPhone 9 dovrebbe essere lo smartphone perfetto per tutti coloro che hanno odiato i dispositivi degli ultimi due anni.