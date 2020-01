Apple Watch salva un uomo dall’infarto: il messaggio di Tim Cook

View this post on Instagram

27/12/2019 – 15h30 Estava voltando de São Paulo quando meu #AppleWatch começou a tocar. Ao verificar, a mensagem: "Seus batimentos cardíacos estão acima de 140 por mais de 10 minutos".Ou algo assim, não me lembro muito bem da mensagem completa. Ao checar o app de batimento cardíaco, a surpresa: 170 BPM. Como estava apenas andando, meu coração não poderia estar com esse batimento. Fui para casa, deitei e esperei uns 30 minutos para ver se os batimentos voltavam ao normal. Estabilizou em 160 BPM. Ou seja, estava com uma taquicardia. Corremos para o Pronto-Socorro. Ao mostrar para a atendente do hospital o Apple Watch, imediatamente me encaminhou para a triagem. Pressão altíssima e, sim, confirmada a taquicardia. O reloginho da @Apple estava 100% correto. Bem, pulando para o final da história: feito todos os exames, sem sinal de infarto. O médico controlou os batimentos cardíacos através de remédio e desde esse dia estou bem. Agora farei uma bateria de exames para checar o que pode ter ocorrido. Para os médicos, juntou excessos do fim de ano, stress, ansiedade e a minha burrice de não tomar corretamente meu remédio de pressão. Por mais que eu cuide da minha alimentação, acabo não tendo cuidado com outras coisas. Esse episódio foi um alerta do meu corpo que preciso mudar. Largar de lado a preguiça e começar a me exercitar (depois do ok do cardiologista), controlar mais a minha alimentação e, claro, tomar corretamente meu remédio de pressão. Posso dizer que o #AppleWatch5 me salvou. Não estava sentindo NADA e poderia ter ficado com essa taquicardia por horas. E o resultado disso, bem, você já sabe… Por causa desse episódio recomendo fortemente a todos o uso desse gadget. Ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Sem exagero. Isso porque a função ECG ainda não foi liberada no Brasil e tenho esperanças que logo seja. E aqui deixo meu agradecimento aos médicos que me atenderam e à @Apple. Obrigado. Obs.: A imagem que ilustra o post foi quando eu já estava estabilizado. #paternidade #paternidadeativa #paternidadereal #paidemenina #nerdpai #painerd #maternidade #familia #paidemenino #pai #applewatchseries5 #apple