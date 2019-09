Argentina sotto shock per un nuovo caso Lorena Bobbitt, la donna che nel 1993 in preda a un raptus tagliò il pene di suo marito John con un coltello da cucina prima di gettarlo in un campo. Questa volta al centro della cronaca internazionale è finita la 28enne architetta Brenda Barattini.

Sergio Fernandez evirato da Brenda Barattini

La giovane architetta aveva una relazione d’amore top secret con il musicista Sergio Fernandez, oggi 42enne. Brenda era la sua amante preferita, poiché Fernandez è ancora sposato con un’altra donna.

Due anni fa Brenda Barattini scoprì che Sergio Fernandez inviava i video amatoriali a luci rosse dei loro rapporti intimi ai suoi amici e… perse il lume della ragione. La donna per vendicarsi escogitò un piano davvero incredibile e pazzesco.

Si presentò nell’appartamento della vittima, a Nueva Córdoba (un quartiere della città argentina di Córdoba), per avere un rapporto con lui e decise di rendere l’atmosfera molto caliente mediante pratiche di bondage. Dopo averlo bendato, Brenda prese le cesoie da giardino e tagliò i genitali dell’uomo. L’uomo riuscì a scappare e fu inizialmente curato dai vicini di casa per poi sottoporsi a diverse e delicatissime operazioni.

Il processo a Brenda

Mercoledì scorso Brenda è stata giudicata colpevole di tentato omicidio del suo amante al termine del processo, che l’ha vista imputata e che si è svolto nella città di Cordoba, in Argentina, ed è stata condannata a 13 anni di carcere. La donna ha espresso rammarico per l’atto e ha ammesso le sue responsabilità, specificando, però, che non aveva nessuna intenzione di uccidere il suo amante: “Mi ha trattata come un trofeo. Ha violato la mia privacy e distrutto la mia vita e la mia carriera– ha detto la donna ai giudici -, mi ha trattata come un oggetto”.

Il caso davvero scioccante e agghiacciante ha fatto rapidamente il giro del mondo e del web.

Trece años de cárcel por cortarle el pene a su amante con unas tijeras de podar. La arquitecta Brenda Barattini buscó meses antes en Google “cómo cortar un miembro”, planificí el ataque y citó Sergio F. en su piso.https://t.co/8zUV4zZSvH pic.twitter.com/ejRSa4XXpP — La Vanguardia (@LaVanguardia) September 26, 2019

Redazione-iGossip