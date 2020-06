Arrestato Emilio Fede: stava festeggiando il suo 89esimo compleanno a Napoli

Arrestato Emilio Fede. L’ex direttore del TG4 ed ex giornalista di Mediaset stava festeggiando il suo 89esimo compleanno in un ristorante a Napoli insieme con la moglie, l’ex parlamentare di Forza Italia Diana De Feo, quando sei agenti in borghese sono entrati nel locale e l’hanno invitato a rientrare in albergo e a non uscire.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Roma che ha rivelato che l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato fermato intorno alle 20.30 del 22 giugno perché accusato di avere evaso i domiciliari. Fede era partito da Milano, senza aspettare la decisione del magistrato di Sorveglianza.

Condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell’ambito del processo Ruby Bis, il giornalista ha scontato 7 mesi ai domiciliari e deve completare la pena con 4 anni di servizi sociali, ma sarebbe partito da Milano in direzione Napoli dopo avere avvisato i carabinieri di Segrate, senza però attendere l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Roma“, Fede è stato scortato in albergo e gli è stato intimato di non lasciare la struttura fino alla decisione del magistrato di sorveglianza che dovrebbe arrivare in mattinata.

Le prime dichiarazioni di Emilio Fede dopo l’arresto

Il grande amico vip dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi ha dichiarato al Corriere della Sera: “Sono terrorizzato. Ancora non riesco a capire come ad un individuo possa succedere quanto accaduto a me. Sono in questa camera d’albergo chiuso senza poter uscire o affacciarmi alla finestra”. Poi ha aggiunto di essere “malato” e che “tutto ciò che ho vissuto è fuori da ogni logica”, anche perché ricorda di avere “finito di scontare gli arresti domiciliari“.