Asia Argento attacca Morgan: “L’ho lasciato perché si drogava”

Asia Argento ha attaccato Morgan, dopo che quest’ultimo l’aveva accusata di averlo picchiato mentre dormiva nel sonno durante la loro passata relazione d’amore. Accuse pesanti e durissime per una delle paladine del #metoo.

Morgan e Asia Argento – Foto: Twitter

La famosa, popolare e chiacchierata attrice, conduttrice tv e dj Asia Argento è stata di recente ospite di Barbara D’Urso, dove ha respinto categoricamente ogni accusa: “Ma ti pare che io lo picchiavo? E perché avrei dovuto? Prima di tutto io la notte dormo”. E non si è fermata qui.

La figlia del celebre regista di film horror Dario Argento ha rivelato: “Morgan è una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto. A me ormai non mi fa più caldo né freddo. Era dimagrito tanto perché abusava di sostanze per questo io sono andata via insieme a mia figlia”.

Asia ha proseguito: “Non è mai colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Prima ero stata io a togliergli la casa, a mandarlo sul lastrico ora è la sua ex ragazza ad avere la colpa”.

Poi si è soffermata su un altro suo ex, Anthony Bourdain, morto suicida, che ha recentemente ricordato sui social in lacrime: “Non lo avrei mai immaginato che si sarebbe tolto la vita, lui mi aveva detto solo una cosa mesi prima, che era andato in analisi, per me lui era un uomo tutto d’un pezzo…sembravo io quella più fragile della coppia. È difficile farsene una ragione. Sono single da allora ed è difficile pensare ad un’altra persona che possa sostituirlo”.