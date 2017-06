Asia Nuccetelli riceve minacce di morte e stalking da mesi

Asia Nuccetelli è davvero amareggiata e distrutta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 riceve minacce di morte e stalking da mesi. La figlia di Antonella Mosetti ha sbottato contro i suoi hater su Facebook, rivelando il suo grande disagio che la tormenta da mesi.

La figlia dell’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti ha esordito così: “Oggi voglio parlarvi di una cosa molto importante, sono mesi e mesi che ricevo stalking, minacce di morte (proveniente solo e unicamente da persone di sesso femminile) e tanto altro ancora. È vero che esporsi significa accettare critiche e altro, ma queste non sono critiche questa è rabbia repressa, invidia e odio. Sentimenti che nella mia vita mai ho provato, guardando sempre e solo il mio giardino e fregandomene dei ‘giardini’ altrui”.

L’ex gieffina Asia Nuccetelli ha poi proseguito: “Pagine che si chiudono dietro un nome finto per denigrare o insultare tutte le belle donne esposte o me in questo caso, pagine che racimolano i loro like per lo più provenienti da frustate in cerca di una consolazione per il loro basso livello di autostima… e allora si chiudiamoci dietro la scusa della chirurgia. Signori e signore, questo mondo è libero. C’è gente che ammazza i bambini, stupra le donne e ruba le ‘vecchiette’ e noi pensiamo che il male del mondo sia rifarsi il naso, le labbra o le tette?! No. Voi la pensate così perché non avete la possibilità di farlo allora… Sì, logico quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba no?!

Sopratutto, IO SI MI SENTO MILLE VOLTE MEGLIO DI OGNUNA DI QUESTE ‘DONNUCOLE’ DA BAR! SAPETE PERCHÈ? Perché io ho sempre una parola positiva, perché io mai ho insultano dietro un nome finto o con il mio stesso nome le scelte altrui, perché io mi sento assolutamente libera di fare quello che voglio. I baci non mi mancano, l’amore e l’affetto tanto meno. E non sarà il vostro odio a distruggere tutto l’amore che ho da offrire alla mia famiglia ai miei amici alle persone che ne hanno bisogno e soprattutto A ME STESSA! Si perché io mi amo e se domani mi sveglio con una grandissima voglia di farmi un cavallo in mezzo alla fronte, voi muti dovete stare. Muti sì… perché il cavallo in mezzo alla fronte riguarda me, solo me, e le cose che riguardano me sono solo fatti miei”.

Per poi aggiungere: “Non sono di tuo gradimento? Il mio aspetto ti dà fastidio? La mattina ti svegli male quando visualizzi una mia foto e dopo di che ti devi svegliare e guardare la tua facciona cattiva allo specchio? Ci sta, non seguirmi, bloccami se necessario. Ma le minacce di morte tornano dietro con gli interessi, sia quelle mie che alle persone a me care. Lo stalking che qualcuno di voi mi sta facendo, vi tornano indietro con tanto di garanzia. Chi male fa male aspetti, ricordatevelo sempre. Ogni volta che una vostra parola o un vostro gesto ferirà qualcuno, vi tornerà come una sorta di boomerang in faccia. E a voglia a rifarsi poi…”.

“Poi è tutto così strano – ha sottolineato Asia -, strano perché insultano insultano e a distanza di mesi iniziano a copiarmi anche la ‘risata’, risata alquanto bizzarra per chi mi conosce, ma come? Mi insultavi e poi sei una specie di mio clone con un cambiamento radicale? Qualcosa non quadra. Vi allegherei tanto di foto, ma non mi sembra il caso, privacy è privacy. Ho salvato tutte le pagine (pagine anche molto note, conosciute apposta per denigrare le persone a partire da Belen a finire con tanti altri) e gli account, che sono andati oltre. Aspettatevi il conto. Chi tanto mangia, ASSAAI PAGA! Il cyberbullismo va fermato. Se non sarò io a fermarlo ignorandolo, allora lo fermeremo con l’amore. La rovina del mondo, siete voi repressi. La rovina del mondo è l’insulto, l’odio, l’invidia. Sentimenti che se non vi appartengono, non vi avrebbero fatto arrivare a tanto!!!”.